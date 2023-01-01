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Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая
Награды и номинации фильма Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая
Harry Potter and the Deathly Hallows: Part I
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая
2010 / США / Великобритания
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8.0
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328
голосов
Рейтинг IMDb: 7.7
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Награды и номинации фильма Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая
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Номинант
Лучшая женская роль
Номинант
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Номинант
Лучшая драка
Номинант
Оскар 2011
Лучшие визуальные эффекты
Номинант
Лучшая работа художника-постановщика
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