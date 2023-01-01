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Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая
Киноафиша Фильмы Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая Награды и номинации фильма Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая
Harry Potter and the Deathly Hallows: Part I Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая 2010 / США / Великобритания
8.0 Оцените
328 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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Награды и номинации фильма Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая

Вся информация о фильме
MTV Movie Awards 2011 MTV Movie Awards 2011
Лучший злодей
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Лучшая женская роль
Номинант
Лучший поцелуй
Номинант
Лучшая драка
Номинант
Оскар 2011 Оскар 2011
Лучшие визуальные эффекты
Номинант
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
BAFTA 2011 BAFTA 2011
Лучшие визуальные эффекты
Номинант
Лучший грим/прически
Номинант
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