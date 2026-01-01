Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Властелин Колец: Братство Кольца
Награды и номинации фильма Властелин Колец: Братство Кольца
Награды и номинации фильма Властелин Колец: Братство Кольца 2001
Оскар 2002
Лучшая оригинальная музыка к фильму
Победитель
Лучшие визуальные эффекты
Победитель
Лучшие визуальные эффекты
Победитель
Лучшая операторская работа
Победитель
Лучший грим и причёски
Победитель
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Лучшая режиссура
Номинант
Лучшая песня к фильму
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Лучший дизайн костюмов
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучший звук
Номинант
Лучший звук
Номинант
Лучший монтаж
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Золотой глобус 2002
Лучший фильм (драма)
Номинант
Лучшая музыка к фильму
Номинант
Лучший режиссёр
Номинант
Лучшая песня
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2002
Лучший фильм
Победитель
Лучший фильм
Победитель
Лучшие визуальные эффекты
Победитель
Лучшие визуальные эффекты
Победитель
Best Make Up/Hair
Победитель
David Lean Award for Direction
Победитель
Audience Award
Победитель
Лучшая операторская работа
Номинант
Лучший звук
Номинант
Лучший звук
Номинант
Лучший дизайн костюмов
Номинант
Лучший монтаж
Номинант
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Anthony Asquith Award for Film Music
Номинант
Best Feature Film
Номинант
Best Feature Film
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2002
Лучший фильм
Победитель
Breakthrough Male Performance
Победитель
Лучший бой
Номинант
Best Male Performance
Номинант
Лучший злодей
Номинант
Best Action Sequence
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2002
Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Победитель
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Номинант
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Номинант
