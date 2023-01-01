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Властелин Колец: Братство Кольца
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Властелин Колец: Братство Кольца
2001 / Новая Зеландия / США
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8.6
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160
голосов
Рейтинг IMDb: 8.8
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