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Властелин Колец: Братство Кольца
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Властелин Колец: Братство Кольца
2001 / Новая Зеландия / США
Трейлер
8.7
Оцените
145
голосов
Рейтинг IMDb: 8.8
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Властелин Колец: Братство Кольца, 2001: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Питер Джексон
Peter Jackson
В ролях
Элайджа Вуд
Elijah Wood
Иэн МакКеллен
Ian McKellen
Лив Тайлер
Liv Tyler
Вигго Мортенсен
Viggo Mortensen
Шон Эстин
Sean Astin
Кейт Бланшетт
Cate Blanchett
Джон Рис-Дэвис
John Rhys-Davies
Билли Бойд
Billy Boyd
Доминик Монахэн
Dominic Monaghan
Орландо Блум
Orlando Bloom
Кристофер Ли
Christopher Lee
Хьюго Уивинг
Hugo Weaving
Шон Бин
Sean Bean
Иэн Холм
Ian Holm
Энди Серкис
Andy Serkis
Мартон Чокаш
Marton Csokas
Крэйг Паркер
Craig Parker
Сэла Бэйкер
Сара МакЛеод
Sarah McLeod
Билли Джексон
Billy Jackson
Кэйти Джексон
Питер Джексон
Peter Jackson
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