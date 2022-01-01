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Властелин Колец: Братство Кольца Властелин Колец: Братство Кольца
Киноафиша Фильмы Властелин Колец: Братство Кольца Властелин Колец: Братство Кольца, 2001: актеры и роли
The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring Властелин Колец: Братство Кольца 2001 / Новая Зеландия / США
8.7 Оцените
145 голосов Рейтинг IMDb: 8.8
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Властелин Колец: Братство Кольца, 2001: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Питер Джексон Питер Джексон Peter Jackson
В ролях
Элайджа Вуд Элайджа Вуд Elijah Wood Иэн МакКеллен Иэн МакКеллен Ian McKellen Лив Тайлер Лив Тайлер Liv Tyler Вигго Мортенсен Вигго Мортенсен Viggo Mortensen Шон Эстин Шон Эстин Sean Astin Кейт Бланшетт Кейт Бланшетт Cate Blanchett Джон Рис-Дэвис Джон Рис-Дэвис John Rhys-Davies Билли Бойд Билли Бойд Billy Boyd Доминик Монахэн Доминик Монахэн Dominic Monaghan Орландо Блум Орландо Блум Orlando Bloom Кристофер Ли Кристофер Ли Christopher Lee Хьюго Уивинг Хьюго Уивинг Hugo Weaving Шон Бин Шон Бин Sean Bean Иэн Холм Иэн Холм Ian Holm Энди Серкис Энди Серкис Andy Serkis Мартон Чокаш Мартон Чокаш Marton Csokas Крэйг Паркер Крэйг Паркер Craig Parker Сэла Бэйкер Сара МакЛеод Sarah McLeod Билли Джексон Billy Jackson Кэйти Джексон Питер Джексон Питер Джексон Peter Jackson
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