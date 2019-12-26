Властелин Колец: Братство Кольца
– Волшебник Гэндальф-Серый, приехавший на день рождения к своему давнишнему приятелю Бильбо, становится свидетелем странного события — в разгар празднества, под многочисленными взглядами друзей и соседей, Бильбо... исчезает в воздухе прямо посреди толпы. Под грозным взглядом Гэндальфа он признается, что проделал этот трюк с помощью кольца, найденного им во время странствий. Кольцо необычно — в нем нет драгоценного камня, и Гэндальф понимает, что это — утерянное тысячу лет назад Кольцо Всевластья, выкованное Темным Властелином в огне вулкана и дающее владельцу невероятную силу и власть.
Понял это и сам Властелин, узнав Кольцо в ту секунду, как Бильбо опрометчиво надел его на палец. Гэндальф понимает, что Властелин любой ценой попытается заполучить Кольцо обратно, чтобы прервать свое развоплощение; девятка всадников-назгулов уже несется на своих черных конях в Хоббитанию, чтобы убить любого, кто попытается встать у них на пути. Гэндальф принимает решение передать Кольцо Фродо, племяннику Бильбо, с тем, чтобы тот скрытно доставил его в Ривенделл, где состоится Большой Совет эльфов, людей и гномов, на котором должно быть принято решение о судьбе Кольца...
Отвратительное качество, все динамические сцены не сфокусированы. Прям плевок в сторону фанатов. качество просто ужасное, сначала подумал что мб мой кинотеатр скачал с торента версию web rip ан нет, хорошо купил только один билет. , обычные сцены были будто 60 кадров- размытие фокуса и треш в динамических сценах То есть вместо ремастера нам показывают треш версию
