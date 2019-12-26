Меню
Властелин Колец: Братство Кольца - дублированный трейлер трилогии
Властелин Колец: Братство Кольца. Дублированный трейлер трилогии

Властелин Колец: Братство Кольца. Дублированный трейлер трилогии

Дата публикации: 8 апреля 2021
Властелин Колец: Братство Кольца – Волшебник Гэндальф-Серый, приехавший на день рождения к своему давнишнему приятелю Бильбо, становится свидетелем странного события — в разгар празднества, под многочисленными взглядами друзей и соседей, Бильбо... исчезает в воздухе прямо посреди толпы. Под грозным взглядом Гэндальфа он признается, что проделал этот трюк с помощью кольца, найденного им во время странствий. Кольцо необычно — в нем нет драгоценного камня, и Гэндальф понимает, что это — утерянное тысячу лет назад Кольцо Всевластья, выкованное Темным Властелином в огне вулкана и дающее владельцу невероятную силу и власть. Понял это и сам Властелин, узнав Кольцо в ту секунду, как Бильбо опрометчиво надел его на палец. Гэндальф понимает, что Властелин любой ценой попытается заполучить Кольцо обратно, чтобы прервать свое развоплощение; девятка всадников-назгулов уже несется на своих черных конях в Хоббитанию, чтобы убить любого, кто попытается встать у них на пути. Гэндальф принимает решение передать Кольцо Фродо, племяннику Бильбо, с тем, чтобы тот скрытно доставил его в Ривенделл, где состоится Большой Совет эльфов, людей и гномов, на котором должно быть принято решение о судьбе Кольца...
Виктория Лаврова 26 декабря 2019, 11:14
Оценка
«Братство» не такой эпичный, как его продолжения, в нём мало компьютерной графики, что в общем то хорошо, т. к. этого сильно не хватает современным фильмам, которые перенасыщены спецэффектами. Он не столько про битвы, сколько про приключения, погружение в мир Средиземья, знакомство с ним.
26 декабря 2019, 11:14 Ответить
19drakon78 15 апреля 2021, 09:00
В Корстоне ретроспектива старых фильмов?
15 апреля 2021, 09:00 Ответить
kloss1 22 апреля 2021, 08:33
Оценка
Краткое описание ситуации: Трилогию властелин колец вновь вернули в кинотеатры, должна была быть новая отреставрированная - ремастер версия.
Отвратительное качество, все динамические сцены не сфокусированы. Прям плевок в сторону фанатов. качество просто ужасное, сначала подумал что мб мой кинотеатр скачал с торента версию web rip ан нет, хорошо купил только один билет. , обычные сцены были будто 60 кадров- размытие фокуса и треш в динамических сценах То есть вместо ремастера нам показывают треш версию
22 апреля 2021, 08:33 Ответить
Perfect blue 29 октября 2024, 14:43
Оценка
Обожаю этот фильм
29 октября 2024, 14:43 Ответить
8.8 Властелин Колец: Братство Кольца
Властелин Колец: Братство Кольца приключения, боевик, фэнтези, 2001, Новая Зеландия / США
