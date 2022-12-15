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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов 2001

Рейтинг фильмов 2001 года

Властелин Колец: Братство Кольца
1 Властелин Колец: Братство Кольца
приключения, боевик, фэнтези 2001, Новая Зеландия / США
8.7
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Унесенные призраками
2 Унесенные призраками
аниме , семейный, анимация, приключения 2001, Япония
8.6
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Игры разума
3 Игры разума
мистика, драма, биография 2001, США
8.6
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Шрэк
4 Шрэк
анимация, семейный, комедия 2001, США
8.4
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Гарри Поттер и философский камень
5 Гарри Поттер и философский камень
приключения, семейный, сказка 2001, Великобритания / США
8.4
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Корпорация Монстров
6 Корпорация Монстров
семейный, сказка, комедия, анимация 2001, США
8.3
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Час пик 2
7 Час пик 2
триллер, комедия, приключения, боевик 2001, США
8.2
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Одиннадцать друзей Оушена
8 Одиннадцать друзей Оушена
криминал, триллер 2001, США / Австралия
8.2
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Васаби
9 Васаби
приключения, криминал, биография, комедия 2001, Франция / Япония
8.1
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Форсаж
10 Форсаж
триллер, боевик, криминал 2001, США / Германия
7.9
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Сладкий ноябрь
11 Сладкий ноябрь
комедия, драма, мелодрама 2001, США
7.9
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История Рыцаря
12 История Рыцаря
приключения, комедия, мелодрама, боевик 2001, США
7.9
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Другие
13 Другие
ужасы, фантастика, мистика, триллер, драма 2001, Испания / Франция / США
7.8
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Пароль
14 Пароль "Рыба-меч"
триллер, криминал, боевик 2001, США / Австралия
7.8
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Малхолланд Драйв
15 Малхолланд Драйв
драма, триллер, мистика 2001, Франция / США
7.7
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Свадебный переполох
16 Свадебный переполох
исторический, мелодрама 2001, США / Германия
7.5
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Мулен Руж
17 Мулен Руж
мюзикл, драма 2001, Австрия / США
7.4
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Планета Ка-ПЭКС
18 Планета Ка-ПЭКС
мистика, фантастика, драма 2001, США
7.4
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Амели
19 Амели
комедия, мелодрама 2001, Франция / Германия
7.3
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Из ада
20 Из ада
триллер, криминал, мистика, ужасы 2001, США
7.2
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Замок с привидениями
21 Замок с привидениями
триллер, анимация, ужасы 2001, Бельгия / США
5.6
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