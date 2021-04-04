Mark Chadwick, Christopher Leps, Joe Perez, Ryan Watson, Kofi Yiadom, Lauren Mary Kim, Lateef Crowder, Nick Stanner, Justin A. Williams, Caitlin Dechelle, Greg Rementer, Sergei Dmitriev, Kirk A. Jenkins, Scott Lang, Lucas Swallow, Amy Sturdivant, Donald Mills, Beni Alexander, Talin Chat, Trevor Logan
Winner
8.9
The Mandalorian
Yan Dron, Hiro Koda, David Will No, Stephen W. Schriver, Joshua Bradley, Richard Marrero, Kristofer Bredli, Tony Vo, Tristan McConnell, Jahnel Curfman, Joe Foley, George Quinones, Alex Meglei, Nick DeKay, Ronny Mathew, Danya Bateman, Niko Dalman, Mami Spéede Ito, Nicole Marines, Christopher Llorca, Julia Maggio, Noah Bain Garret, Cyrus Leisy, James Ortiz, Chris Moore, Joshua Romeo, Chris Schmidt Jr., Bobby James, Lance Herota, Doniel Yehudah, John Cihangir, Flaco Reyes, Jordan Arredondo, Corey Diamond, Justin Ortiz, Stephano Rodriguez, Giovanni Valladares
6.9
Cobra Kai
8.5
The Boys
Lovecraft Country
Stephen A. Pope, Jwaundace Candece, Aaron Matthews, Jeremy Sample, Amy Lynn Tuttle, Chris Brewster, Aja Frary, Damita Jane Howard, Ryan Green, Travis Gomez, Eric R Salas, Chris Bryant, John Herndon, Brian Neal, Jazzy Ellis, Cody Robinson, Tomar Boyd, David Charles Warren, Sadiqua Bynum, Ryan Mari, Arthur K. Gatlin, Patrick Walker
Lovecraft Country
Giedrius Nagys, Keith Adams, Jennifer Badger, Dickey Beer, Stuart Clark, Blaise Corrigan, Ned Corrigan, David Cronnelly, Danny Downey, Rick English, Roel Failma, Evangelos Grecos, Charles Haugk, Paul Heasman, Rob Hunt, Rob Inch, Charles Jarman, Derek Lea, Maurice Lee, Ginger McCarthy, Peter Miles, Norb Phillips, Dominic Preece, Steve Sansom, C.C. Smiff, Steve Upton, Kym Washington Longino, William Willoughby, Peter White, Bradley Farmer, Reg Wayment, Lee Millham, Whitney Coleman, Andy Godbold, Trayan Milenov-Troy, Clay Cullen, Martin Ivanov, Tim James, Tony Christian, Lee Morrison, Richard Wu, Nooroa Poa, Othman Ilyassa, Aaron Blackman, Kelli Barksdale, Daryl Andrews, Jared Burke, Heidi Pascoe, Chloé Bruce, Lutz Schleisner, Cheryl Lewis, Dayna Pai, Florian Robin, Dovile Mark, Taran Howell, Panuvat Anthony Nanakornpanom, Gary Hoptrough, Matthew Stirling, Don Whatley, Jacob Dewitt, Mike Burke, Richard Hansen, Roy Taylor, Ben Collins, Julius Denem, Liang Yang, James Stewart, Jessie Graff, Sonny Louis, Antal Kalik, Marlow Warrington-Mattei, Ben Wright, David R. Grant, Joe Ross, Laura Swift, Jefferson Cox, Dasio Kaballero, Aden Stay, Tilly Powell, Aren Farrington, Harry Corrigan, Andrej Riabokon, James Cox, Wendy Renee Cade, Dan Euston, Jared De Witt, Ben O'Hanlon, Patrick Morrison, Mark Slaughter, Douglas Robson, Alevtyna Titarenko, Lewis Young, Eduardo Gago Muñoz, Joe Watts, Rachelle Beinart, Ramon Álvarez, Rashid Phoenix, Matt Crook, Richard Nunez, Andy Lister, Mauro Calo, Erol Ismail, Nathan Harp, Tom Cotton, Ian Batey, Mickey Facchinello, James Harris, Pablo Verdejo, Dom Dumaresq, Hasit Savani, Mike Snow, Carlos Castillo, Belle Williams, Sofian Francis, Josh Dyer, Venice Smith, Thomas Billings, Adam Basil, Pai Pai, Theo Morton, Pamela Forster, Maria Hippolyte, Beau Weston, Dan Dargan Carter, Andy Thompson, Mikayla Jade, Martin Gordon, Fizz Hood, Ben Essex, Ted Williams, Chris Waite, Krystof Hansbury, Nicolas Wang, Katie McDonnell, Ronan Kearns, Luke Ioannou, Yusuf Chaudhri, Liam Coote, Danny Sansom, Charlie Mayhew, Bronson Steele, Martin Smith, Steven Mullins, Jane Batey, Joe Scandrett, Dan Thomas, Sasha Bowen, Emma Thorley, Mimi Michaela Konoza, Danusia Francis, Shannon Fitzpatrick, Saskia Neville, Georgia Munroe, Steve McCarthy, Shayne Blaikie, Candice Carbine, Christiaan Schodel, Katharine Pickering, Karis McCabe, Gordon Alexander, Scott Fisher, Patryk Nieklan, Tatiana Ozhiganova, Pavels Petkuns, Ed Sansom, Joe Lartey, Pai Anton, Rebecca Batey, Tom Cronnelly
Ryan Carey, Ben Cooke, Shane Dawson, Namihei Koshige, James Lew, Ming Qiu, Todd Minobe, Robert Newton, Andy Owen, Brett Praed, Mark Rappaport, Simon Rhee, Scott Rogers, Stuart Thorp, Jacob Tomuri, Deming Wang, Sala Baker, Emilie Jumeaux, Tony Marsh, Clint Elvy, Sebastian Dickins, Jonathan Costelloe, Heidi Moneymaker, Winham Hammond, Thomas Kiwi, Vincent Roxburgh, Sam Ly, Don Thai Theerathada, Li Jing, Daniel Andrews, Ben Siemer, Michael Lehr, Victor Lopez, Victor Winters-Junco, Murat Burkhanov, Kanat Kudyarov, Allan Henry, Rhye Copeman, Termirkhan Tursingaliev, Lee Adamson, Matt Berberi, Stephen Dunlevy, Ning Mu, Kyle Weishaar, Chaojie Zhai, Kenny Lowe, Stephen Grey, Jim Ng, Sunny Sun, Guy Fernandez Jr., Justin Yu, Ryan Hanna, Bryant Burnett, Alvin Hsing, Jimmy Chhiu, Shane Yan, Bodie Fitzpatrick, Josh Lakatos, Jay Kwon, Longlong Cui, Ashlee Fidow, Xuanlong Zhao, Cory Beeston, Wenhui Shi, Suo Liu, Jiang Sha Liao, James Moontasri, Bakyt Zhundibayev, Guoqing Wei, Lu Junchang, Bruce Concepcion, Anthony Rinna, Alex Van Duong, Eva Yang, Tori Marsh, Haiqi Wang, Qiang Li, Bruce Inaba, Selkie Hom, Luciano Domingues, Dekun Cao, Shan-Mei Chan, Phillip Dang, Peigang Zhao, Kiera O'Connor, Mengyao Wu, Li Shaoyan, Guangxin Xu, Jinzhang Xue, Justin Chang, Xiyang Liu, Xiangyang Li, Yaxi Liu, Baoxin Chang, Feiyang Wang, Gao Ce, Hao Tian, Hongshuai Wang, Hongzhi Yang, Huang Hu, Jianmeng Zheng, Jiaowei Qi, Kaiser Tin-u, Longji Chen, Pedro Fernandes, Qixin Xing, Sheng Du, Wang Xian, Weichao Liu, Xin Yu, Yahui Li, Yi Dong, Yiqi Li, Yulei Zhang, Zhao Jie, Zheng Hao, Zhezhe Yu, Zhao Lang, Yesbolat Abdiberik, Altynbek Shaken, Zhanbolat Zhunis, Ardak Kadirkhan, Naranbaatar Mandakh, Anna Zhou, Chenxi Cherry Sun, Haoje Cheng, Minghao, Erlan Zhanyshbek Uulu, Nurgazy Berdali Uulu, Tseregbayar Gandavaa, Zamirbrek Ashimov, Zoljargal Dorjsuren
Aaron Crippen, Tobiasz Daszkiewicz, Eddie J. Fernandez, James Fierro, Mark Harper, Rick LeFevour, Matthew LeFevour, Tom Lowell, Chris Nolte, Ken Remer, Kenny Richards, David Dragun, Scott Philyaw, Shawn Bernal, Brian Peters, Jeff Shannon, Christian Litke, Olivia Bird, Cheyenne Watson, Tim Martin, Mike Fierro, Kevin Sorensen, Peter Siewerth, Randall McDonald, Tom Maldonado, Eddie J. Fernandez Jr., Stephan Roberts, Gabrielle Perrea, Will Casey, Brian Harlan, Danielle Stahl, Shawn Cannon, Brandon Fierro, Dan Fierro, Erik Christensen, Nick Maldonado, Rick LeFevour Jr., Tyré Green, Eddie Strommen
7.8
The Trial of the Chicago 7
6.9
News of the World
Brian Duffy, Wesley Scott, Chad Dashnaw, Jordan Warrack, Juliana Potter, Clay James, Cash Lilley, Jeff Dashnaw
6.9
News of the World
6.5
Da 5 Bloods
Roy T. Anderson, Seng Kawee, David S. Lomax, Jeff Ward, Jermaine Holt, Jeremy Sample, Decater James, Khalil' La'Marr Pickett, Taweesak Baoseehah, Pichaiyut Jongjai, Chaiyos Chaiyosburana
6.5
Da 5 Bloods
Michael Keaton, Frank Langella, John Carroll Lynch, Sacha Noam Baron Cohen, Joseph Gordon-Levitt, Mark Rylance, Jeremy Strong, Eddie Redmayne, Kelvin Harrison Jr., Alex Sharp, Yahya Abdul-Mateen II
Winner
7.8
The Trial of the Chicago 7
Winner
All nominees
6.5
Da 5 Bloods
, Delroy Lindo, Norm Lewis, Clarke Peters, Jäsper Pääkkönen, Melanie Thierry, Isiah Whitlock Jr., Johnny Nguyen, Lam Nguyen, Chadwick Boseman, Van Veronica Ngo, Paul Walter Hauser, Jonathan Majors, Y. Lan, Sandy Huong Pham The nomination for Chadwick Boseman was posthumous.
7.1
One Night in Miami...One Night in Miami
Beau Bridges, Lawrence Gilliard Jr., Aldis Hodge, Michael Imperioli, Lance Reddick, Leslie Odom Jr., Nicolette Robinson, Eli Goree, Kingsley Ben-Adir, Joaquina Kalukango
6.5
Da 5 Bloods
7.1
One Night in Miami...One Night in Miami
7.4
Minari
Will Patton, Yoon Yeo-jeong, Scott Haze, Steven Yeun, Han Ye-ri, Alan S. Kim, Noel Cho
Catherine O'Hara, Chris Elliott, Emily Hampshire, Eugene Levy, Noah Reid, Jennifer Robertson, Karen Robinson, Annie Murphy, Sarah Levy, Dan Levy
Winner
7.7
Schitt's Creek
Winner
All nominees
Ted Lasso
Annette Badland, Brendan Hunt, James Lance, Jason Sudeikis, Jeremy Swift, Juno Temple, Hannah Waddingham, Brett Goldstein, Nick Mohammed, Phil Dunster, Toheeb Jimoh
The Flight Attendant
Rosie Perez, Kaley Cuoco, Michelle Gomez, Michiel Huisman, Jason Jones, Zosia Mamet, Terry Serpico, T.R. Knight, Nolan Gerard Funk, Merle Dandridge, Griffin Matthews, Yasha Jackson, Colin Woodell, Audrey Grace Marshall
Ted Lasso
6.9
The Great
Sacha Dhawan, Adam Godley, Douglas Hodge, Nicholas Hoult, Elle Fanning, Belinda Bromilow, Charity Wakefield, Gwilym Lee, Sebastian de Souza, Phoebe Fox, Bayo Gbadamosi, Florence Keith-Roach, Danusia Samal, Louis Hynes
7.9
Dead to Me
Christina Applegate, Linda Cardellini, James Marsden, Diana-Maria Riva, Natalie Morales, Max Jenkins, Sam McCarthy, Luke Roessler
7.9
Dead to Me
The Flight Attendant
6.9
The Great
Gillian Anderson, , Marion Bailey, Stephen Boxer, Charles Edwards, Tobias Menzies, Sam Phillips, Olivia Colman, Emerald Fennell, Josh O'Connor, Erin Doherty, Emma Corrin
Winner
8.7
The Crown
Winner
All nominees
8.7
Ozark
Jason Bateman, Laura Linney, Janet McTeer, Lisa Emery, Joseph Sikora, Felix Solis, Tom Pelphrey, Charlie Tahan, Skylar Gaertner, Julia Garner, Kevin L. Johnson, McKinley Belcher III, Madison Thompson, Sofia Hublitz, Jessica Frances Dukes
8.9
Better Call Saul
Giancarlo Esposito, Jonathan Banks, Tony Dalton, Patrick Fabian, Bob Odenkirk, Rhea Seehorn, Michael Mando
Bridgerton
Julie Andrews, Adjoa Andoh, Lorraine Ashbourne, Jonathan Bailey, Kathryn Drysdale, Ruth Gemmell, Ben Miller, Golda Rosheuvel, Hugh Sachs, Polly Walker, Jo Bobin, Julian Ovenden, Jason Barnett, Nicola Coughlan, Regé-Jean Page, Bessie Carter, Luke Thompson, Phoebe Dynevor, Luke Newton, Harriet Cains, Claudia Jessie, Martins Imhangbe, Molly McGlynn, Sabrina Bartlett, Jessica Madsen, Ruby Barker, Will Tilston, Florence Hunt
8.7
Ozark
8.9
Better Call Saul
Lovecraft Country
Aunjanue Ellis, Jurnee Smollett, Michael Kenneth Williams, Jamie Chung, Wunmi Mosaku, Jordan Patrick Smith, Jonathan Majors, Abbey Lee, Jada Harris
Lovecraft Country
Bridgerton
