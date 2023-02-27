Menu
Kinoafisha Film festivals Screen Actors Guild Awards Events Screen Actors Guild Awards 2023

All nominated films "Screen Actors Guild Awards" in 2023

Site Los Angeles, California, USA
Date 27 February 2023
Actor / Outstanding Action Performance by a Stunt Ensemble in a Motion Picture
Top Gun: Maverick 8.3
Top Gun: Maverick
Austin Priester, Troy Brown, Shane Daniels, Michael J. Fisher, Kris A. Jeffrey, Jess King, Casey O'Neill, Randy Peters, Rex Reddick, Jimmy N. Roberts, Nico Woulard, Chad Dashnaw, Clay Cullen, Steve DeCastro, Matthew Moss, Jake Dashnaw, Michelle Lee, Gino Woulard, John Arbuckle, Kimberly Shannon Murphy, Julius Denem, Paul Darnell, Mark Dobson, Christopher Tardieu, C.J. Brown, Mallory Thompson, Nicolas Bosc, Braxton McAllister, Tom Crisp, Cory DeMeyers, Jonathan Spano, Bryan Cartago, Scott Lang, Cody Mackie, Matt Moore, Bobby E. Brown Jr.
Winner
The Batman 8.1
The Batman
Lucy Allen, Nina Armstrong, Robert Alonzo, Rick English, Debbie Evans, Eddie J. Fernandez, James Fierro, Neil Finnighan, Evangelos Grecos, Steve Griffin, Riley Harper, Mark Henson, Rob Hunt, Borislav Iliev, Charles Jarman, Rick LeFevour, Matthew LeFevour, Guy List, Phil Lonergan, Tom Lowell, Tina Maskell, Peter Miles, Linda Perlin, Rocky Taylor, Samuel Le, Tony Van Silva, Paul Weston, William Willoughby, Erol Mehmet, Peter White, John Street, Lee Bagley, Martin Pemberton, Lee Millham, Jason Oettle, Tony Christian, Andy Wareham, Blake Sporne, Kai Martin, Lloyd Bass, Daniel Arrias, Justin Pearson, Scott Philyaw, Andy Butcher, Matthew Stirling, Nicholas Daines, Jacob Dewitt, George Harris, Matt Da Silva, Brian Peters, Craig Henningsen, Charlie Pawlett, Belinda McGinley, Zarene Dallas, Andy Pilgrim, Jess Liaudin, Christian Litke, Jason Curle, Gemma Powley, Tara Macken, Sonny Louis, Cristian Knight, Pete Ford, Aidan Brindle, Olivia Bird, Calvin Warrington-Heasman, Marcus White, Matt Sherren, Laura Swift, Harley Durst, Lee Charles, Cheyenne Watson, Karen Smithson, Mark Higgins, Bobby Holland Hanton, Reychel Evelin, Reuben Williams, Tim Martin, Alexander Bracq, Tom Rodgers, Andrej Riabokon, Braxton McAllister, Patrick Dunham, Jared De Witt, Anna Stephenson, Shawnah Donley, Douglas Robson, Laurent Plancel, Mike Fierro, Richard Leggett, Annabel Canaven, Rachelle Beinart, Rashid Phoenix, Matt Crook, Cali Nelle, Bryan Cartago, Andy Lister, Erol Ismail, Tom Cotton, Ian Batey, Imogen Cain, Pablo Verdejo, Alli Ryan, Richard Kent, Richard Mead, Annabel Elizabeth Wood, Andrius Davidenas, Randall McDonald, Carlos Castillo, Tom Maldonado, Belle Williams, Zoe Fry, Rebecca Vickers, Sarah Laidler, Eddie J. Fernandez Jr., Katy Bullock, Sofian Francis, Rachel Holifield, André Layne, Josh Dyer, Jean-Paul Ly, Joel Conlan, Robbie Keane, Al Holland, Venice Smith, Thomas Billings, Robert Hladik, Adam Bowman, Kierron Quest, Maria Hippolyte, Alexander Corne, Andrew Burford, Tomás Paredes, Devid Garik, Sam Stefan, Felix Leech, Will Mackay, Elmo Walker, Angela Bend, Lauren Okadigbo, Ansko Pitkänen, Martin Gordon, Ellie Keighley, Fizz Hood, Ben Essex, Donovan Louie, Karen Teoh, Sarah Vignot, Christoph Cordell, Phil Campbell, Chris Waite, Nicolas Wang, Luke Ioannou, Oleg Podobin, Jamie Stanley, Rubie Planson, Chelsea Mather, Shane Roberts, Jessica Hooker, Nadia Hansell, Dan Fierro, Ellette Craddock, Rick LeFevour Jr., Jon Slayer, Scott Kirkbride, Josie Forman, Paul Bailey, Chris Morrison, Xavier Lake, Tom Connelly, Marc Rodrigues-Bernet, Alex Cahill, Ian Songhurst, Francesca Cozier, Catherine Peck, Joanne O'Dell, Jake Shallcross, Anna Benton, Ian Streetz, Erin Jameson, Varpu Kronholm, Ross Upton, Jonathan Brenner, Brandon Fierro, Daniel Whitby, Kirk Zammit
The Woman King 5.3
The Woman King
Grant Powell, Leander Lacey, Filip Ciprian Florian, Daniel Hernandez, Jénel Stevens, Alex Benevent, Eric Mbanda, Asanda Rilityana, Remi Bakkar, Caprice Masinga, Johnny Gao, Mackensi Emory, Cohen Lorenzo Davids, Angela Beccaro, Nailah Johnson, Kesia Jeftha, Craig Fox, Scott Kirkbride, Justin Chang, Yoko Hamamura, Gary Joshua, Ashley Robinson, Sne Mbatha, Micaiah Chau, Oliva Ntsuba, Alex Jay, Liyabuya Gongo, Katharina Arajulo, Lusanda Dayimani, Khena Nkemiseng, Martha Leshetla, Sisipho Yvonne Mbopa, Lone Motsomi, Usisipho Nteyi, Roxanne Paulse, Avumile Qongo, Chumani Mtshixa
Black Panther: Wakanda Forever 7.6
Black Panther: Wakanda Forever
Keith Adams, Mike Avery, Dexter Bell, Kurt Bryant, Sean Christopher, Craig H. Davidson, John Dixon, Richard Epper, Cliff Fleming, Cory Fleming, Jeremy Fry, Andy Gill, Tad Griffith, Roberto Gutierrez, David Hugghins, Brett A. Jones, Alex Krimm, David Paul Lord, Jalil Jay Lynch, William Morts, David Andrew Nash, Jane Oshita, Eddie Perez, Rose Sias, C.C. Taylor, Todd Rogers Terry, Nancy Thurston, Antonio Lewis Todd, Michael Trisler, Rudolf Weber, Rob Mars, Mark Rodriguez, Aaron Walters, Randy Beckman, Kortney Manns, Greg Dela Riva, Ralf Koch, Greg Wattkis, Michael Hugghins, Kelly Gill, Roberto Garcia, Austin Gill, Chris Denison, Carlos Guity, Regis Harrington, Zac Henry, Jermaine Holt, Crystal Michelle, Jason Kehler, Panuvat Anthony Nanakornpanom, Alvin Zalamea, Chris Cortez, Michael Hansen, Marque Ohmes, Aaron Toney, Jasper Pendergrass Jr., Victor Lopez, Jeremy Sample, Angel Manuel, Faya Madrid, Precious Jenkins, Lisa Catara, Micah Karns, Dominique Elijah Smith, Faye Yvette McQueen, Garrett Hammond, Kirk Krack, Katie Eischen, Trestin George, Samuel J. Paul, Tim J. Smith, Joe Ross, Michelle Jubilee Gonzalez, Femi Olagoke, Taraja Ramsess, Hans Marrero, Tony Sre, Chris McClure, Jason Elwood Hanna, Mónica López, Max Bojorquez, Carlos C. Duarte, Troy Faruk, Raion Hill, Jared Losano, Johnny Alexander, Jason Brillantes, Christopher Padilla, Matthew Austin Murray, Jenin Gonzalez, J. Wells Jr., Jawed El Berni, Rustic Bodomov, Adrienne Ballenger, Sancho Martin, Kellina Rutherford, Wadi Jones, Rabon Hutcherson, Jermaine Brantley, Maria Sova, Jeff Bosley, Jason Charles Hill, Ayami Sakaeda, Kent De Mond, Chad Bowman, Darcel Danielle, Maya Santandrea, Bryan Sloyer, Kevin Arnold, Stephen Brown, Antwain L. Jones, T. Love, Luis Benitez, Justin Charles Evans, Floyd Anthony Johns Jr., Niko Dalman, Steven Legate, Tye Claybrook Jr., Luciano Acuna Jr., Bryan Marsh II, Califf Guzman, Luis Valladares, Yessenia Cossio, Lacey Robinson, David Samonte, Niahlah Hope, G. Daniel Bailey, Gene Freeman, Darin Hicks, Phedra Syndelle, Justin James Boykin, Christopher Llorca, Jason A. Triplett, Omar Heyward, Tywaun Tornes, Dan Dargan Carter, Anita Alvarez, Denisha Gillespie, Katrina Rivera, Donte Walker, Ilyana Eberhardt, Brionna Lynch, Hamid-Reza Benjamin Thompson, Stephon Rodgers, Chris Moore, Delmar Reyna, Juan Cernada, Shara London, Simeon Freeman, Terra Michilot, Miguel-Andres Garcia, Alexya Garcia, Ruben Maldonado, Evelyn O. Vaccaro, Yadi Nieves, Wade Hampton, Nailah Johnson, Bobby James, Lance Herota, Spencer Davis, Van Underwood Stokes, Nikolas Pelekai, John Santiago, Michelle Cortés, Natalia Lopez, Ryan Mari, Jachin Myers, Alejandra Hernandez, Michelle Rodriguez, Darnell Jordan, Jomahl Gildersleve, Charles Huggins, Kris Jeffrey, Granger Summerset II, Doniel Yehudah, Wakisha Malone, Cina McKenna, Alejandro Herrera, Cassie Jo Craig, Christopher Bogdanski Shore, Bridgette Michelle Bentley, Kawui Joa, Alex Patrice Lapeyrolerie, Sonja Wajih, Kortel Autrey, Marcus Adair, Ivan John, Marché Day, Preston Shuttlesworth, Joesar Alva, Luke Endyan, Nadia Lorencz, Monica Rivera, Christian Womack, Timothy Flood, Emely Cartagena, David Nash Jr., Juliana Silva, McLenin Cruz, Corbin Marshall, Scott Fisher, Stephano Rodriguez, Giovanni Valladares, Lydia Morales, Steven Ebora, Steven Shelby, Bernard Lyght, Neal Tyagi, Atiba Hasim-Nii Wade, Michael T. Brown, Meaghan Swain, Jewelianna Ramos-Ortiz, Rachel Novak, Angela Cipra, Great Chin Burger, Carlton Hedrick Hoyles, Paige Areizaga, Angelique Franklin, Taj Granger, Lance Horton, Maria Shevtsova, Scott Howell, Miguel Gonzalez, Kaj Larsen, Alex Llinas, Alex Lord, Teodora Luna, JJ Meyers, Rebecca Miranda, Noelis Orochena, Ruben Pacheco, Daniella Ramirez, Xavier Rodriguez, Natalia Vega, Monica Velazquez-Stiak, Aaron Vitali
Avatar: The Way of Water 8.2
Avatar: The Way of Water
Mike Avery, Shane Blakey, Brett A. Jones, Kurt D. Lott, Brian Machleit, Brad Martin, J.J. Perry, David Schultz, Stuart Thorp, Jacob Tomuri, Steve Upton, Garrett Warren, Steven A. Davis, Tony Marsh, Cord Walker, Mana Hira Davis, Aron Eastwood, Winham Hammond, Nooroa Poa, Saeed Zamiri, C.J. Jones, Chris Denison, Lance Lee Davis, Dayna Pai, Daniel Andrews, Taran Howell, Isaac Hamon, Victor Lopez, Alicia Vela-Bailey, Kirk Krack, Marissa Vela-Bailey, Dave Preciado, Jason Sanfilippo, Andrew Arrabito, Albert Valladares, Brandon Melendy, Yoshi Sudarso, Benoit Beaufils, Mallory Thompson, Dan Mast, Ben O'Hanlon, Josh Yadon, Liz Parkinson, Michael Homick, Juliana Potter, Bodie Fitzpatrick, Tom Cotton, David Stella, Molly Miller, Stephen Brown, Andy Jones, Bryan Marsh II, Casey E. Roche, Alex Van Duong, Beau Weston, Jay Kealy, Ludivine Perrin-Stsepaniuk, Michael Vanbelle, Riley Phillips-Harris, Wilson Sze, Masaaki Nitta, Léa Catania, Scott Marsh, Aimey Beer, Bronte Coluccio, Bronson Steele, Lee Chesley, Sam Tuala, Toa Paranihi, Andrew B. Miller, Stephen Brown, George Love, Andy Faiaoga, Emilie Siemer, Shelby Jungers
Actor / Outstanding Action Performance by a Stunt Ensemble in a Television Series
Stranger Things 7.3
Stranger Things
Saulius Janavicius, Hiro Koda, Michelle Ladd, David Paul Lord, Mike Massa, Banzai Vitale, Tomas Ereminas, Greg Dela Riva, Randall Archer, Kelli Barksdale, Courtney Schwartz, Richard Marrero, Timothy Eulich, Garrett Hammond, Keith Ward, Elizabeth Davidovich, Alexander Hashioka Oatfield, Ryan Green, Jahnel Curfman, Kai Koda, Caine Sinclair, Brooke Coleman, Nick DeKay, Nicholas Martin, Dillon Eddo, Niko Dalman, Chris Roark, Vesselin Todorov-Vinnie, Cody Robinson, Fernando Campos, JoJo Lambert, R. Matthew Scheib, Alexis Lord, Chris Schmidt Jr., Kamryn Poole, Bobby James, Spencer Davis, Wakisha Malone, John Cihangir, Shannon Beshears, Alton Williams, Michael Bekemeier, Artem Grigoryev, Jurijs Kruze, Michelle Andrea Adams, Stas Lazdan
Winner
The Lord of the Rings: The Rings of Power
The Lord of the Rings: The Rings of Power
Namihei Koshige, Glenn Suter, Zelie Bullen, Mark Wickham, Steve Reinsfield, Mana Hira Davis, Winham Hammond, Tim McLachlan, Andrew Stehlin, Marco Sinigaglia, Brett Sheerin, Taran Howell, Mark Trotter, Andrea Berchtold, Jonny McBride, Taya Polkinghorne, Sateki Finau-Baas, Talayna Moana Nikora, Ben O'Hanlon, Michael Homick, Marlee Barber, Riley Suter, Jesse Turner, Sarah Hart, Rosalie Button, Tori Marsh, Jay Kealy, Cameron Brown, Paddy Church, Jayde Rutene, Rob McKenzie, Briana Hair, Louis Lambert, Scott Marsh, Bronte Coluccio, Isis De Souza, Julia Burey, Mervyn Church, Shayne Blaikie, Matt Bowden, Sean Neary, Cameron Mattingley, Xavier Alba Royo, David Workman, Caroline Baddock, Justin Haiu, Elijah Kennar, Pedro Pacheco Fernandes, Joshua Adamson, Kim-Sorn Sok
House of the Dragon 6.0
House of the Dragon
David Cronnelly, Rowley Irlam, Paul Shapcott, William Willoughby, Richard Hansen, Matt Da Silva, Arran Topham, Ryan Green, Reuben Williams, Rob Hayns, Leona McCarron, Andrej Riabokon, Gyula Tóth, Eduardo Gago Muñoz, Leo Woodruff, Richard Leggett, Nicklas Hansson, Nick Roeten, Matt Crook, Elliot Murray, Richard Wheeldon, Josh Dyer, Max Häusle, Sam Stefan, Leigh Maddern, Lawrence Hansen, Rob Bowen, Oleg Podobin, Harvey Taylor, Tom Crowley Ellis, Doren John Farmer, Marco Bertagna, Erin Jameson, Eddy Beckett, Josh Wheeldon
Andor 8.5
Andor
Marvin Campbell, Mark Godleman, Maurice Lee, Grant Wiesinger, Clive Goble, John Street, Bradley Farmer, Tolga Kenan, Ashley Beck, Nick Chopping, Scott Hillier, Chloé Bruce, Marc Mailley, Guiomar Alonso, Siobhan Coughlan, Mark Archer, Scott Brady, Aldonio Danny Freitas, Kevin Lyons, Martin Wilde, Mathew Kaye, Dan Euston, David Collom, Leo Woodruff, Elliot Hawkes, David Cheung, Joe Kennard, Andrius Davidenas, Mark Stanton-Kelly, Robbie Keane, Kierron Quest, Ryan Palmer, Oleg Podobin, Harvey Taylor, Nathan Whatton, Emma Ennis, Billy Clements, Johnny Waugh
Actor / Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture
Everything Everywhere All at Once 7.1
Everything Everywhere All at Once Everything Everywhere All At Once
Jamie Lee Curtis, Michelle Yeoh, James Hong, Ke Huy Quan, Harry Shum Jr., Jenny Slate, Stephanie Hsu
Winner
The Banshees of Inisherin 8.0
The Banshees of Inisherin
Kerry Condon, Colin Farrell, Brendan Gleeson, Barry Keoghan
Babylon 7.4
Babylon
, Lukas Haas, Tobey Maguire, Jean Smart, P.J. Byrne, Max Minghella, Katherine Waterston, Rory Scovel, Margot Robbie, Diego Calva, Li Jun Li, Jovan Adepo, Olivia Hamilton
Women Talking 7.2
Women Talking
Frances McDormand, Judith Ivey, Sheila McCarthy, Ben Whishaw, August Winter, Rooney Mara, Claire Foy, Jessie Buckley, Michelle McLeod, Kate Hallett, Liv McNeil
The Fabelmans 8.2
The Fabelmans
David Lynch, Judd Hirsch, Jeannie Berlin, Paul Dano, Seth Rogen, Michelle Williams, Gabriel LaBelle
Actor / Outstanding Performance by a Female Actor in a Comedy Series
Jean Smart
Jean Smart
Hacks
Winner
Quinta Brunson
Abbott Elementary
Rachel Brosnahan
Rachel Brosnahan
The Marvelous Mrs. Maisel
Jenna Ortega
Jenna Ortega
Wednesday
Christina Applegate
Christina Applegate
Dead to Me
Actor / Outstanding Performance by a Female Actor in a Drama Series
Jennifer Coolidge
Jennifer Coolidge
The White Lotus
Winner
Zendaya
Zendaya
Euphoria
Julia Garner
Julia Garner
Ozark
Elizabeth Debicki
Elizabeth Debicki
The Crown
Laura Linney
Laura Linney
Ozark
Actor / Outstanding Performance by a Female Actor in a Leading Role
Michelle Yeoh
Michelle Yeoh
Everything Everywhere All at Once
Winner
Ana de Armas
Ana de Armas
Blonde
Cate Blanchett
Cate Blanchett
TÁR
Danielle Deadwyler
Till
Viola Davis
Viola Davis
The Woman King
Actor / Outstanding Performance by a Female Actor in a Supporting Role
Jamie Lee Curtis
Jamie Lee Curtis
Everything Everywhere All at Once
Winner
Angela Bassett
Angela Bassett
Black Panther: Wakanda Forever
Stephanie Hsu
Stephanie Hsu
Everything Everywhere All at Once
Kerry Condon
Kerry Condon
The Banshees of Inisherin
Hong Chau
Hong Chau
The Whale
Actor / Outstanding Performance by a Female Actor in a Television Movie or Limited Series
Jessica Chastain
Jessica Chastain
George and Tammy
Winner
Amanda Seyfried
Amanda Seyfried
The Dropout
Niecy Nash
Niecy Nash
Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story
Julia Garner
Julia Garner
Inventing Anna
Emily Blunt
Emily Blunt
The English
Actor / Outstanding Performance by a Male Actor in a Comedy Series
Jeremy Allen White
Jeremy Allen White
The Bear
Winner
Anthony Carrigan
Anthony Carrigan
Barry
Martin Short
Martin Short
Only Murders in the Building
Steve Martin
Steve Martin
Only Murders in the Building
Bill Hader
Bill Hader
Barry
Actor / Outstanding Performance by a Male Actor in a Drama Series
Jason Bateman
Jason Bateman
Ozark
Winner
Jonathan Banks
Jonathan Banks
Better Call Saul
Jeff Bridges
Jeff Bridges
The Old Man
Adam Scott
Adam Scott
Severance
Bob Odenkirk
Bob Odenkirk
Better Call Saul
Actor / Outstanding Performance by a Male Actor in a Leading Role
Brendan Fraser
Brendan Fraser
The Whale
Winner
Austin Butler
Austin Butler
Elvis
Colin Farrell
Colin Farrell
The Banshees of Inisherin
Hustle
Bill Nighy
Bill Nighy
Living
Actor / Outstanding Performance by a Male Actor in a Supporting Role
Ke Huy Quan
Ke Huy Quan
Everything Everywhere All at Once
Winner
Barry Keoghan
Barry Keoghan
The Banshees of Inisherin
Paul Dano
Paul Dano
The Fabelmans
Brendan Gleeson
Brendan Gleeson
The Banshees of Inisherin
Eddie Redmayne
Eddie Redmayne
The Good Nurse
Actor / Outstanding Performance by a Male Actor in a Television Movie or Limited Series
Sam Elliott
Sam Elliott
1883
Winner
Paul Walter Hauser
Paul Walter Hauser
Black Bird
Black Bird
Evan Peters
Evan Peters
Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story
Steve Carell
Steve Carell
The Patient
Actor / Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Abbott Elementary
Abbott Elementary
Sheryl Lee Ralph, Lisa Ann Walter, Uilyam Stenford Devis, Tyler James Williams, Chris Perfetti, Quinta Brunson, Janelle James
Winner
Only Murders in the Building
Only Murders in the Building
Steve Martin, Martin Short, Jayne Houdyshell, Selena Gomez, Michael Cyril Creighton, Cara Delevingne, Adina Verson
Barry 7.7
Barry
Henry Winkler, Bill Hader, Michael Irby, Stephen Root, Turhan Troy Caylak, Jessy Hodges, Gary Kraus, Sarah Burns, Anthony Carrigan, Sarah Goldberg, Nick Gracer, D'Arcy Carden
Hacks
Hacks
Jean Smart, Mark Indelicato, Paul W. Downs, Carl Clemons-Hopkins, Hannah Einbinder, Megan Stalter
The Bear
The Bear
Ebon Moss-Bachrach, Liza Colón-Zayas, Jeremy Allen White, Abby Elliott, Edwin Lee Gibson, Corey Hendrix, Lionel Boyce, Matty Matheson, Ayo Edebiri
Actor / Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
The White Lotus
The White Lotus
F. Murray Abraham, Jennifer Coolidge, Jon Gries, Tom Hollander, Sabrina Impacciatore, Michael Imperioli, Federico Scribani, Aubrey Plaza, Bruno Gouery, Will Sharpe, Meghann Fahy, Francesco Zecca, Theo James, Adam DiMarco, Haley Lu Richardson, Federico Ferrante, Simona Tabasco, Beatrice Grannò, Eleonora Romandini, Leo Woodall, Paolo Camilli
Winner
The Crown 8.7
The Crown
Jonathan Pryce, Jonny Lee Miller, Imelda Staunton, Claudia Harrison, Andrew Havill, Lesley Manville, Flora Montgomery, James Murray, Marcia Warren, Dominic West, Olivia Williams, Ed Sayer, Elizabeth Debicki
Severance
Severance
Patricia Arquette, Christopher Walken, John Turturro, Adam Scott, Michael Cumpsty, Dichen Lachman, Michael Chernus, Brittney Lower, Jen Tullock, Zach Cherry, Tramell Tillman
Ozark 8.7
Ozark
Jason Bateman, Laura Linney, Richard Thomas, Lisa Emery, Felix Solis, Damian Young, Adam Rothenberg, Alfonso Herrera, Katrina Lenk, Nelson Bonilla, Charlie Tahan, Skylar Gaertner, Julia Garner, Kevin L. Johnson, Sofia Hublitz, Jessica Frances Dukes
Better Call Saul 8.9
Better Call Saul
Ed Begley Jr., Giancarlo Esposito, Jonathan Banks, Tony Dalton, Patrick Fabian, Bob Odenkirk, Rhea Seehorn
Life Achievement Award
Sally Field
Sally Field
Winner
Year
Nominations

