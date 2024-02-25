Menu
Kinoafisha Film festivals Screen Actors Guild Awards Events Screen Actors Guild Awards 2024

All nominated films "Screen Actors Guild Awards" in 2024

Date 25 February 2024
Actor / Outstanding Action Performance by a Stunt Ensemble in a Motion Picture
Mission: Impossible — Dead Reckoning Part One 8.0
Mission: Impossible — Dead Reckoning Part One Mission: Impossible — Dead Reckoning
Wade Eastwood, Nina Armstrong, Scott Armstrong, Luis Miguel Arranz, Marco Bianco, Allan Hewitt, Pascal Lavanchy, Claudio Pacifico, Rocky Taylor, Dave Van Zeyl, Cedric Proust, Wolfgang Stegemann, Michael Li, Randy Beckman, Razvan Puiu, Jon Devore, Christopher Gordon, Tomasz Krzemieniecki, Faycal Attougui, Martin Williams, Ruda Vrba, Daryl Andrews, Mihai Iliescu, Miles Daisher, Aaron Toney, Fabio Santos, Tamiko Brownlee, John Medalin, Adam Horton, Timo Honsa, Steve 'Shack' Shackleton, Mens-Sana Tamakloe, Marcus White, Youssef El Hibaqui, Laura Swift, Mirko Zamperla, Kachina Dechert, Steve Coleman, Balázs Lengyel, Thomas Hacikoglu, Pierre-Yves Rosoux, Jorian Ponomareff, Stephane Fiossanangaye, James Unsworth, Jenny Tinmouth, Espen Fadnes, James Apps, Juan Antonio del Fresno, Pete Olivant, Eduardo Gago Muñoz, Suzie Frize-Williams, Daniel Awde, Adrian Derrick-Palmer, Mauro Calo, Adrien Bour, Chad Bowman, Erol Ismail, Robert Houillion, Benoît Fabre, Miguel Ángel Arranz, John Kaye, Lukas Tomsik, Jérémie Vigot, Sia Alipour, Medhi Naji, Lucy Cork, Maria Hippolyte, Luciano Bacheta, Elmo Walker, Niccolò Fava, Kieran Clarke, Marco Lascari, Valentin Delluc, Luke Tumber, Nicolas Wang, Marvin Berrembou, Harry Makanga, Craig Dolby, Federico Grillo, Laura Vörtler, Matt Fraser Dawson, Terry Grant, Niall McShea, Simon Rizzoni, Clayton Grover, Andrea Giglio, Kyle Freemantle, Jake Osborn, Ian Streetz, Valentina Flammini, Malachi Templeton, Edu Rodríguez, Angel Gomez, Tessa Whittock, Alexa Eusepi, Manuel Zoldan, Albert Baude, Theo Hill
Winner
All nominees
Barbie 7.3
Barbie
Danny Downey, Scott R. Fisher, Anthony Genova, Devyn LaBella, Malosi Leonard, David Will No, Chris Palermo, Samuel Le, Mark Aaron Wagner, Whitney Coleman, Shane Steyn, Michael Byrch, Brett Sheerin, Dan Brown, Sam Durrani, Holland Diaz, Roy Taylor, Ingrid Kleinig, Marie Fink, Charlie Pawlett, Aldonio Danny Freitas, Kara Petersen, Adam Hart, Charles Ramsay, Kelli Victoria Scarangello, Cj Stuart, Dwayne Hargo Jr., Jamie Karitzis, Derek Johnson, Eric Wang, Ardeshir Radpour, Michael B. Johnson, Stuart Boother, Lauren Shaw, Sera Trimble, Chris Naylor, Alice Ford, Neil Stoddart, Lewis Young, Tom Boney, Kristina Baskett, Rashid Phoenix, Miluette Nalin, Daniel Awde, David Cheung, Ben Smith-Petersen, Chris Reid, Steve Jehu, Andrius Davidenas, Travis Fienhage, Cody Mackie, Sarah Laidler, Katy Bullock, Luke Scott, Philip Green, Sebastian Zaniesienko, André Layne, Robbie Keane, Hannah Betts, Anthony Skrimshire, Troy Kenchington, Maria Hippolyte, Vanessa Rael, Brionna Lynch, Ansko Pitkänen, Ben Essex, Kye Mckee, Karen Teoh, Elliot Collins, Luke Tumber, Chelsea Mather, Troy Castaneda, Leonard Woodcock, Harvey Taylor, Jon Slayer, Brittany Servidio, Josie Forman, Jessica Barfoot, Kurt Nelson, Steven Mullins, George Surry, Cara Koh, Nikita Mitchell, Paul Joseph, Tegan Hammond, Joseph Paxton, Peter Syckelmoore, Anna Benton, Erin Jameson, James Horan, Christian Cole, Christian Womack, Steven Whitley, Alex Jerrom
Guardians of the Galaxy Vol. 3 8.5
Guardians of the Galaxy Vol. 3
Hank Amos, Nick Benseman, Daniel Bernhardt, Kevin Cassidy, Jeremy Fitzgerald, Roberto Gutierrez, Kevin L. Jackson, Shawn Kautz, William Scharpf, Myke Schwartz, Steve Upton, Todd Warren, Katie Rowe, Arturo Dickey, Paul Anthony Scott, Heidi Moneymaker, Wayne Dalglish, Rob de Groot, Loyd Bateman, Sam Looc, Richard King, Josh Mueller, Mark Tearle, Alicia Vela-Bailey, Alan D'Antoni, Sam Situmorang, Kade Pittman, Curtis Lyons, Marie Fink, Micah Karns, Jessie Graff, Brady Romberg, Vonzell Carter, Philip J Silvera, John Nania, Shannon Murray, Joe Ross, Shauna Galligan, Jenn Grundstad, Dave Camarillo, Felix Betancourt, Renae Moneymaker, Jénel Stevens, Daniel Norris, Ryan Green, Jessica Merideth, Caleb Spillyards, Mallory Thompson, Sarah Reagin Clemmensen, Nicolas Bosc, Ben Jenkin, Dan Mast, Caitlin Dechelle, Ronnie Shalvis, Greg Poljacik, Rustic Bodomov, Nicholas Verdi, Luis Fernandez, Chris Romrell, Richard Nunez, Keil Oakley Zepernick, Erik Schultz, Kyle Mclean, Kirk A. Jenkins, Cale Schultz, Meredith Richardson, Joseph Roark, Bayland Rippenkroeger, Danya Bateman, Chris Reid, C.C. Ice, Gary Peebles, Nate Hitpas, Amy Sturdivant, Califf Guzman, Cara Marie Chooljian, Janelle Beaudry, Erika Keck, Ben Aycrigg, Christopher Clements, Cody Robinson, Phedra Syndelle, Remington Steele, Derek Alfonso, Antjuan Rhames, Diego Ward, Katherine Roarty, Amanda Bradley, Anisha Gibbs, R. Matthew Scheib, Casey Ann Zeller, Brandon M. Shaw, Anthony Oh, Jess Durham, Sarah Irwin, David Charles Warren, Yadi Nieves, Brooke Guido, C.J. Padera, Taylor McDonald, Cody Hesse, Chad Crumley, Ellette Craddock, Diego Davila-Rivera, Kiera O'Connor, Enele Ma'afu Tauteoli, Trevor Morgan, Holly Dowell, Jasiri Booker, Aurélia Agel, Kawui Joa, Alex Patrice Lapeyrolerie, Lane Erwin, Brian Jansa, Marché Day, Matthew M. Williams, Thomas Patrick Ryan Watson, William Tang, Travis Voisard, Seth Frase, Steven Shelby, Donald Morgan, Dennis Moneymaker, Meagan Marie Kautz, Zavion Jones
Indiana Jones and the Dial of Destiny 7.3
Indiana Jones and the Dial of Destiny
Giorgio Antonini, Dan Bradley, Jonathan Cohen, Michael Collin, Ben Cooke, Jamie Edgell, Rob Hunt, Graham Kelly, Mike Massa, Franco Maria Salamon, Massimiliano Ubaldi, Bruno Verdirosi, Devid Gerrik, Bradley Farmer, Ben Dimmock, Kim MakGerriti, Martin Ivanov, Regis Harrington, Kai Martin, Enrico Salamon, Gabriele Ragusa, Mark Archer, Nicholas Daines, Chris Newton, George Harris, Daniele Nguyen, Maxine Whittaker, Roberto Sgarbi, Boris Martinez, Charles Ramsay, Adrian McGaw, Calvin Warrington-Heasman, Marlow Warrington-Mattei, Patrick Tang, Christian Domenighini, Alistair Whitton, Boyd Holbrook, Laura Swift, Emanuele Freddo, Jake Cox, Helen Steinway Bailey, Fernando Martín-Maestro, Ignacio Herráez, Essadik Samali, Youssef Marchouki, Tom Hatt, Reychel Evelin, Tilly Powell, Jorian Ponomareff, Mathew Kaye, Jota Jota Ramos, Emanuele Romano, Miguel Villalba, Andrej Riabokon, Jo Fox, Russell Balogh, James Apps, Anna Stephenson, David Collom, Mark Slaughter, Jamel Blissat, Simone Ranieri, Douglas Robson, Uli Richter, David Birkbeck, Richard Leggett, Rachelle Beinart, Ramon Álvarez, Joel Adrian, Christopher Cox, Charlie Barrett, Emma Britton, Eldredd Wolf, Edward Upcott, Daniel Awde, Elliot Hawkes, Mauro Calo, Federico Regazzo, Vittorio Verdirosi, Erol Ismail, David Hernández Silva, Jack Jagodka, Tom Cotton, Annabel Elizabeth Wood, Andrius Davidenas, Dom Dumaresq, Elliot Murray, Hasit Savani, Mike Snow, Carlos Castillo, Dan Adams, Matthew Cawley, Louis Samms, Katy Bullock, Miguel Arregui, Sofian Francis, Josh Dyer, Hung Dante Dong, Robbie Keane, Rocco Maria Franco, Jonny James, Venice Smith, Hayley Saywell, Abdelaaziz Attougui, Robert Hladik, Bogdan Kumshatsky, Anthony Skrimshire, Adam Basil, Theo Morton, Andrew Burford, Luciano Bacheta, Freddie Mason, Roman Neso Laupmaa, Elmo Walker, Ansko Pitkänen, Martin Gordon, Karen Teoh, Ryan Palmer, Gabriele Scilla, Gianluigi Scilla, Jon Callaway, Gavin Coventry, Alejandro Bertero Álvarez, Oleg Podobin, Stefano Domenighini, Jamie Stanley, Yusuf Chaudhri, Tim Davies, Sara Leal, Shane Roberts, Matthew Bell, Paul Edmondson, Patrizio Licata, Richard Hall, Agostino De Cesaris, Danilo Regini, Federico Grillo, Jon Slayer, Andrei Jdanov, Martin Craven, Mehrzad Asgi-Kermani, Christopher White, Nathan Whatton, George Surry, Evonnee Bentley-Holder, Alessandro Xavier De Silva, Clayton Grover, Matthew Paine, Andrea Giglio, Majcol Vinante, Anna Benton, Aimad Mghar, Simon Mahoney, Matthew Provost, Jason Brown, Luis Cros, Will Deville, Stefano Saveriano, Jake Pogson, Steven Whitley, Ramón Martí, Álvaro Gómez Cerezo, Adam Francis, Jacob Martin, Tea Markova, Lucky McQueede, Jonathan Fee, Jake Young, Gabriele Domenighini, Lorenzo Faraglia, Massimo Tartaglia, Eduardo Xavier De Silva, Alessandro Ubaldi, Tarik Nbezari, Marta Machuca Sastre, Alfie Smith
John Wick: Chapter 4 8.2
John Wick: Chapter 4
Maurice Chan, Stefan Langel, Todd Forsberg, James M. Halty, Ralf Haeger, Wolfgang Lindner, Jalil Jay Lynch, Scott Rogers, Raicho Vasilev, Amedéo Cazzella, Mark Rodriguez, Sébastien Peres, Jörg Ellmer, Mike Möller, Vincent Bersoulle, Sybille Blouin, Hajime Nariyoshi, Sebastien Soudais, Alain Bour, Uve Mansshardt, Krisztian Kery, Christian Petersson, Zachry Rogers, Lutz Schleisner, David Genty, Ellen Hollman, Tanner Foust, Greg Tracy, Hiroo Minami, Genadiy Ganchev, Naohiro Kawamoto, Daniel Stockhorst, Alexander Mack, Ronny Wechselberger, Laurent Demianoff, Alexander Magerl, Vasil Yordanov, Sigo Heinisch, Ibrahima Keita Stunt, John Nania, Stephen Dunlevy, Kristoffer Fuss, Cort Rogers, Helga Wretman, Dzheremi Merinas, Thomas Hacikoglu, Dave Camarillo, Jérémy Lagniez, Djamel Bride, Stephane Fiossanangaye, Lorenz Hideyoshi Ruwwe, Alrik Kreemke, Florian Hotz, Cha-Lee Yoon, Anthony Pho, Ryan Hanna, Cade Rogers, Joe Dryden, Christophe Dupuis, Alexandre Vu, Daren Nop, Clément Huet, Cale Schultz, Vibol-Joseph Sok, Alexandre Lopoka, Cecilia Diesch, Teddy Masson, Rick Moffatt, Ivan Iliev, Masahito Okamoto, Ludovic Faure, Marie Mouroum, David Demianoff, Kai Nakayama, Bruce Concepcion, Florian Beaumont, Satoshi Kibe, David Nop, Jonathan Bernard, Patrick Richter, Tsvetolyub Iliev, Genko Ivanov, Qiang Li, Oudai Al-Daoud, Anthony Oh, Stéphan Verdier, Gavin Coventry, Ilies Moujane, Rajab Hassan, Yann Brouet, Joachim Bauer, Harry Makanga, Aristo Luis, Bryan Vigier, Ai Wadasaki, Manuel Werling, Daniela Kahl, Declan Nolan, Saori Izawa, Daiki Suzuki, Anon Mall, Aurélia Agel, Francisco Martins, Atsushi Okuma, Koji Kawamoto, Ryôhei Sakai, Arthur Aspaturian, Thitsady Voravong, Oscar Casellas, Hirotaka Watanabe, Giovanni Dubard, Dimitri Vujicic, Masaki Ouchida, Waldemar Waldi Müller, Naoki Tasaki, Hadrien Bourdaudhui, Mohannad Abdallah, John Ward, Michael Duke, David Perez Bellot, Yajima Kazunori, Hiroaki Shimoo, Shôta Takahashi, Aissam Banamar, Daniel Deisinger, Abdellah Echahbi, Tyler Forsberg, Jhaki Schuricht, My Rachid Soussi, Alois Torres, Adel Amoor, Dong Joon, Felix Hacikoglu
Actor / Outstanding Action Performance by a Stunt Ensemble in a Television Series
The Last of Us 8.0
The Last of Us
Guy Bews, Peter Bews, Colby Chartrand, Chad Cosgrave, Ryan Ennis, Jason Glass, Kory Grim, Leif Havdale, Gaston Morrison, Carrick O'Quinn, Dalton Rondell, Ryan Ryusaki, Greg Schlosser, Heath Stevenson, Ryan Watson, Nico Woulard, Denton Edge, Jeff Sanca, Daniel Stevens, Tom O'Connell, Kofi Yiadom, Mark Krysko, Wyatt Cameron, Alicia Vela-Bailey, Tristin Woolsey, Frayzer Korbett, Ty Provost, Tim Bruised Head, Jeffrey Olynek, Atlin Mitchell, Samara Von Rad, Mallory Thompson, Natalie Padilla, Athena Perample, Tommy Clarke, Lindsay Woolsey, Kelsey Andries, Jonathan Nickerson, Jim Sinclair, Andrea Ross, Taylor Henrich, Kurt Nelson, Victoria Goodman, Jonathan Vellner, Patrick Schmeikal, Taryn Roberts, Martin Cochingco, Patrick Chan, Jenn Klapstein
Winner
All nominees
Beef
Beef
Charles Grisham, Eric C. Sun
Ahsoka
Ahsoka
Richard Cetrone, J.J. Dashnaw, Shauna Duggins, Alex Krimm, Matt Leonard, Ming Qiu, Dalton Rondell, Ryan Ryusaki, Nico Woulard, Jimmy Hart, Ann Scott, Brian Patrick Collins, Matt Mullins, Michelle Lee, Lateef Crowder, Evan Matthews, Morgan Benoit, Keysi Adams, Alicia Vela-Bailey, Paul Darnell, Reef Graham, Brandon Cornell, Natalie Padilla, Erik Schultz, Shane Yan, Scott Lang, Jason Chu, Lu Junchang, Marc Davis, Qiang Li, Bruce Inaba, Dylan Efron, Lukas Gilbert, Rissa Kilar, Kurt Nelson, Kyle Soderman, Quinn McPherson, Levi Gilbert, Chau Naumova, Lindy Graham, Samuel Matthews, Nolen Putnam
Barry 7.7
Barry
Joey Anaya, Jonathan Erickson Eisley, Terry Jackson, Jen Kuo Sung, Eddie Perez, Wade Allen, Christopher M. Campos, Mikey Lee, Jesus Trujillo
The Mandalorian 8.9
The Mandalorian
J.J. Dashnaw, Zack Duhame, Jeremy Fitzgerald, Alex Krimm, Malosi Leonard, Matt Leonard, Jimmy Hart, Oakley Lehman, Brian Patrick Collins, Craig Johnson, Jess Harbeck, Keysi Adams, Paul Darnell, Jessie Graff, Mandy Kowalski, Randy Haynie, Reef Graham, Brandon Cornell, Joanna Bennett, Caitlin Dechelle, Scott Lang, Jason Chu, Colby Lemmo, Dylan Efron, Lukas Gilbert, Trevor Morgan, Levi Gilbert, Joy Dashnaw, Jacklyn Dashnaw, Jaxon Dashnaw
Actor / Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture
Oppenheimer 8.7
Oppenheimer
Kenneth Branagh, , Robert Downey Jr., Casey Affleck, Josh Hartnett, Cillian Murphy, Emily Blunt, Rami Malek, Florence Pugh
Winner
All nominees
Killers of the Flower Moon 7.8
Killers of the Flower Moon Killers Of The Flower Moon
Robert De Niro, Leonardo DiCaprio, Brendan Fraser, John Lithgow, Tantoo Cardinal, Jesse Plemons, Lily Gladstone
Barbie 7.3
Barbie
Helen Mirren, Will Ferrell, Michael Cera, , Kate McKinnon, Rhea Perlman, America Ferrera, Margot Robbie, Issa Rae, Ariana Grinblatt
The Color Purple 6.8
The Color Purple
Louis Gossett Jr., Colman Domingo, Aunjanue Ellis, Taraji P. Henson, Fantasia Barrino, Ciara, Halle Bailey, H.E.R., Corey Hawkins, Jon Batiste, Danielle Brooks, Phylicia Pearl Mpasi
American Fiction 7.7
American Fiction
Erika Alexander, Adam Brody, Keith David, John Ortiz, Tracee Ellis Ross, Leslie Uggams, Jeffrey Wright, Sterling K. Brown, Issa Rae
Actor / Outstanding Performance by a Female Actor in a Comedy Series
Ayo Edebiri
Ayo Edebiri
The Bear
Winner
All nominees
Quinta Brunson
Abbott Elementary
Rachel Brosnahan
Rachel Brosnahan
The Marvelous Mrs. Maisel
Hannah Waddingham
Hannah Waddingham
Ted Lasso
Alex Borstein
Alex Borstein
The Marvelous Mrs. Maisel
Actor / Outstanding Performance by a Female Actor in a Drama Series
Elizabeth Debicki
Elizabeth Debicki
The Crown
Winner
All nominees
Bella Ramsey
Bella Ramsey
The Last of Us
Sarah Snook
Sarah Snook
Succession
Keri Russell
Keri Russell
The Diplomat
Jennifer Aniston
Jennifer Aniston
The Morning Show
Actor / Outstanding Performance by a Female Actor in a Leading Role
Lily Gladstone
Lily Gladstone
Killers of the Flower Moon
Winner
All nominees
Annette Bening
Annette Bening
NYAD
Poor Things
Carey Mulligan
Carey Mulligan
Bernstein
Margot Robbie
Margot Robbie
Barbie
Actor / Outstanding Performance by a Female Actor in a Supporting Role
Da'Vine Joy Randolph
Da'Vine Joy Randolph
The Holdovers
Winner
All nominees
Penelope Cruz
Penelope Cruz
Ferrari
Emily Blunt
Emily Blunt
Oppenheimer
Danielle Brooks
Danielle Brooks
The Color Purple
Jodie Foster
Jodie Foster
NYAD
Actor / Outstanding Performance by a Female Actor in a Television Movie or Limited Series
Ali Wong
Ali Wong
Beef
Winner
All nominees
Kathryn Hahn
Kathryn Hahn
Tiny Beautiful Things
Bel Powley
Bel Powley
A Small Light
Brie Larson
Brie Larson
Lessons in Chemistry
Uzo Aduba
Uzo Aduba
Painkiller
Actor / Outstanding Performance by a Male Actor in a Comedy Series
Jeremy Allen White
Jeremy Allen White
The Bear
Winner
All nominees
Bill Hader
Bill Hader
Barry
Brett Goldstein
Brett Goldstein
Ted Lasso
Ebon Moss-Bachrach
Ebon Moss-Bachrach
The Bear
Jason Sudeikis
Jason Sudeikis
Ted Lasso
Actor / Outstanding Performance by a Male Actor in a Drama Series
Pedro Pascal
Pedro Pascal
The Last of Us
Winner
All nominees
Matthew Macfadyen
Matthew Macfadyen
Succession
Kieran Culkin
Kieran Culkin
Succession
Billy Crudup
Billy Crudup
The Morning Show
Brian Cox
Brian Cox
Succession
Actor / Outstanding Performance by a Male Actor in a Leading Role
Cillian Murphy
Cillian Murphy
Oppenheimer
Winner
All nominees
Paul Giamatti
Paul Giamatti
The Holdovers
Bernstein
Colman Domingo
Colman Domingo
Rustin
Jeffrey Wright
Jeffrey Wright
American Fiction
Actor / Outstanding Performance by a Male Actor in a Supporting Role
Robert Downey Jr.
Robert Downey Jr.
Oppenheimer
Winner
All nominees
Sterling K. Brown
Sterling K. Brown
American Fiction
Willem Dafoe
Willem Dafoe
Poor Things
Robert De Niro
Robert De Niro
Killers of the Flower Moon
Barbie
Actor / Outstanding Performance by a Male Actor in a Television Movie or Limited Series
Steven Yeun
Steven Yeun
Beef
Winner
All nominees
Matt Bomer
Matt Bomer
Fellow Travelers
Tony Shalhoub
Tony Shalhoub
Mr. Monk's Last Case: A Monk Movie
David Oyelowo
David Oyelowo
Lawmen: Bass Reeves
Jon Hamm
Jon Hamm
Fargo
Actor / Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
The Bear
The Bear
Oliver Platt, Ebon Moss-Bachrach, Molly Gordon, Liza Colón-Zayas, Jeremy Allen White, Abby Elliott, Edwin Lee Gibson, Corey Hendrix, Lionel Boyce, Richard Esteras, Matty Matheson, Ayo Edebiri, Jose M. Cervantes
Winner
All nominees
Abbott Elementary
Abbott Elementary
Sheryl Lee Ralph, Lisa Ann Walter, Uilyam Stenford Devis, Tyler James Williams, Chris Perfetti, Quinta Brunson, Janelle James
Ted Lasso
Ted Lasso
Annette Badland, Anthony Head, Brendan Hunt, James Lance, Jason Sudeikis, Jeremy Swift, Bronson Webb, Juno Temple, Hannah Waddingham, Brett Goldstein, Katy Wix, Nick Mohammed, Edyta Budnik, Phil Dunster, Kevin Garry, Kola Bokinni, Billy Harris, Adam Colborne, Toheeb Jimoh, Cristo Fernández
Only Murders in the Building
Only Murders in the Building
Steve Martin, Meryl Streep, Martin Short, Linda Emond, Paul Rudd, Jeremy Shamos, Wesley Taylor, Jesse Williams, Selena Gomez, Michael Cyril Creighton, Don Darryl Rivera, Jason Veasey, Allison Guinn, Ashley Park, Gerald Caesar
Barry 7.7
Barry
Henry Winkler, Bill Hader, Fred Melamed, Charles Parnell, Stephen Root, Robert Wisdom, Andre Hyland, Anthony Carrigan, Sarah Goldberg, Tobie Windham, Zachary Golinger
Actor / Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Succession 7.0
Succession
Kieran Culkin, Alan Ruck, Fisher Stevens, , Brian Cox, Dagmara Dominczyk, Peter Freedman, Matthew Macfadyen, David Rasche, J. Smith-Cameron, Jeremy Strong, Nicholas Braun, Arian Moayed, Scott Nicholson, Zoe Winters, Sarah Snook, Justine Lupe, Juliana Canfield
Winner
All nominees
The Gilded Age
The Gilded Age
Robert Sean Leonard, Nathan Lane, Christine Baranski, Michael Cerveris, Jack Gilpin, Simon Jones, Audra McDonald, Debra Monk, Donna Murphy, Kristine Nielsen, Cynthia Nixon, Kelli O'Hara, Patrick Page, Blake Ritson, Jeremy Shamos, Douglas Sills, John Douglas Thompson, Ashlie Atkinson, Morgan Spector, Ward Horton, Harry Richardson, Devid Ferr, Celia Keenan-Bolger, Sullivan Jones, Erin Vilhelmi, Taissa Farmiga, Kelley Curran, Carrie Coon, Denée Benton, Taylor Richardson, Nicole Brydon Bloom, Ben Ahlers, Matilda Lawler, Louisa Jacobson
The Last of Us 8.0
The Last of Us
Pedro Pascal, Bella Ramsey
The Crown 8.7
The Crown
Jonathan Pryce, Imelda Staunton, Salim Dau, Claudia Harrison, Lesley Manville, James Murray, Marcia Warren, Dominic West, Olivia Williams, Bertie Carvel, Khalid Abdalla, Sebastian Blunt, Elizabeth Debicki, Luther Ford, Ed McVey
The Morning Show
The Morning Show
Jennifer Aniston, Julianna Margulies, , Billy Crudup, Shari Belafonte, Nestor Carbonell, Mark Duplass, Jon Hamm, Tig Notaro, Hannah Leder, Greta Lee, Nicole Beharie, Karen Pittman, Theo Iyer
Life Achievement Award
Barbra Streisand
Barbra Streisand
Winner
