Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Film festivals Screen Actors Guild Awards Events Screen Actors Guild Awards 2014

All nominated films "Screen Actors Guild Awards" in 2014

Site Los Angeles, California, USA
Date 18 January 2014
Actor / Outstanding Action Performance by a Stunt Ensemble in a Motion Picture
Lone Survivor 7.1
Lone Survivor
Jeff Bramstedt, J.J. Dashnaw, Zack Duhame, Al Goto, Sean Graham, Brian Howe, Dave Lane, Kevin Scott, Tim Trella, Keith Woulard, Nico Woulard, Ryan Staats, Scott Cosgrove, Ed Duran, Laurence Chavez, David Perry, Daniel Arroyo, Mitchell Hall, Johnny Hoffman
Winner
Lone Survivor 7.1
Lone Survivor
Jeff Bramstedt, J.J. Dashnaw, Zack Duhame, Al Goto, Sean Graham, Brian Howe, Dave Lane, Kevin Scott, Tim Trella, Keith Woulard, Nico Woulard, Ryan Staats, Scott Cosgrove, Ed Duran, Laurence Chavez, David Perry, Daniel Arroyo, Mitchell Hall, Johnny Hoffman
Winner
All nominees
Rush 8.0
Rush
Frank Henson, Mark Henson, Nick Hobbs, Mike Lambert, Tony Lucken, Peter Miles, Ray Nicholas, Mark Southworth, Erol Mehmet, Paul Howell, John Street, Bradley Farmer, Reg Wayment, Ben Dimmock, Paul Kennington, Shane Steyn, Ian Pead, Levan Doran, Michael Byrch, David Anders, Richard Hansen, Liang Yang, Aldonio Danny Freitas, Arran Topham, Andy Pilgrim, Charles Ramsay, Rob Cooper, David Newton, Phil Keen, Jamie Wall, Niki Faulkner, James Rhodes, Andre D'Cruze, Darren Malkin
Watch trailer
All Is Lost 7.3
All Is Lost
Jake Lombard, Mark Norby
Fast & Furious 6 7.4
Fast & Furious 6 Furious 6
Lucy Allen, Nina Armstrong, Virginie Arnaud, Shane Cardwell, Jonathan Cohen, David Cronnelly, Gabe Cronnelly, Clive Curtis, Jim Dowdall, Debbie Evans, Elaine Ford, Sarah Franzl, Andy Gill, Evangelos Grecos, Rob Hunt, Eunice Huthart, Steve Kelso, Henry Kingi, Jalil Jay Lynch, Jo McLaren, Mark Anthony Newman, Brian Nickels, Allan Padelford, Peter Pedrero, Denney Pierce, Greg Powell, Spiro Razatos, Tanoai Reed, Troy Robinson, Mike Ryan, Olivier Schneider, Roy Street, Rocky Taylor, David Ware, Peter White, Yves Girard, Devid Gerrik, Bradley Farmer, Reg Wayment, Oakley Lehman, Kim MakGerriti, Lee Millham, Gary Kane, Sybille Blouin, James Grogan, Martin Ivanov, Nick Chopping, Richard Wu, Jason Hunjan, Patrick Vo, Guiomar Alonso, Mark Archer, Justin Pearson, Gary Hoptrough, Matthew Stirling, Adam Horton, Roy Taylor, Ben Collins, Leon Sua, Zarene Dallas, Charles Ramsay, Sonny Louis, Mens-Sana Tamakloe, Mark Higgins, Tilly Powell, Andrew Koji, Carly Michaels, Ali Ryan, Grace Franzl, Lee Nichol, Diane Pearce, Venice Smith
The Wolverine 7.6
The Wolverine
Nash Edgerton, Shea Adams, Mick Corrigan, Jonathan Eusebio, Nigel Harbach, Tony Lynch, Chris Mitchell, Steve Morris, Nobuyuki Obikane, Andy Owen, Allan Poppleton, Spencer Sano, Kenji Sato, Erika Takacs, Jon Valera, Masa Yamaguchi, Daniel Stevens, Ashley Fairfield, Kôji Nakamura, Yutaka Izumihara, Grant Fletcher, Shane Rangi, Philip Partridge, Kyle Gardiner, Brett Sheerin, Leo Stripp, Kôichi Funayama, Hiromi Shinjo, Carly Thomas, Brendan Jakins, Ben Siemer, Hiroo Minami, Connor Van Vuuren, Andrea Berchtold, Eric Laciste, Chan Griffin, Ri-Jie Kwok, Yoshinao Aonuma, Rhye Copeman, Lance Masa, Neal Horton, Anis Cheurfa, Jade Amantea, Harley Durst, Jace Lee, Kenny Lowe, Kim Fardy, Dzheremi Merinas, Renae Moneymaker, Jack Field, Nandalie Campbell Killick, Shinji Ikefuji, Glenn Chow, Yasushi Asaya, Justin Yu, Ryan Tarran, Alex Yakimov, Hisa Goto, Rhianna Buchanan, Tim Coleman, Yoshioki Chang, Yoshi Nishioka, Daisaku Takeda, Kai Trotter
The Wolverine 7.6
The Wolverine
Nash Edgerton, Shea Adams, Mick Corrigan, Jonathan Eusebio, Nigel Harbach, Tony Lynch, Chris Mitchell, Steve Morris, Nobuyuki Obikane, Andy Owen, Allan Poppleton, Spencer Sano, Kenji Sato, Erika Takacs, Jon Valera, Masa Yamaguchi, Daniel Stevens, Ashley Fairfield, Kôji Nakamura, Yutaka Izumihara, Grant Fletcher, Shane Rangi, Philip Partridge, Kyle Gardiner, Brett Sheerin, Leo Stripp, Kôichi Funayama, Hiromi Shinjo, Carly Thomas, Brendan Jakins, Ben Siemer, Hiroo Minami, Connor Van Vuuren, Andrea Berchtold, Eric Laciste, Chan Griffin, Ri-Jie Kwok, Yoshinao Aonuma, Rhye Copeman, Lance Masa, Neal Horton, Anis Cheurfa, Jade Amantea, Harley Durst, Jace Lee, Kenny Lowe, Kim Fardy, Dzheremi Merinas, Renae Moneymaker, Jack Field, Nandalie Campbell Killick, Shinji Ikefuji, Glenn Chow, Yasushi Asaya, Justin Yu, Ryan Tarran, Alex Yakimov, Hisa Goto, Rhianna Buchanan, Tim Coleman, Yoshioki Chang, Yoshi Nishioka, Daisaku Takeda, Kai Trotter
Rush 8.0
Rush
Frank Henson, Mark Henson, Nick Hobbs, Mike Lambert, Tony Lucken, Peter Miles, Ray Nicholas, Mark Southworth, Erol Mehmet, Paul Howell, John Street, Bradley Farmer, Reg Wayment, Ben Dimmock, Paul Kennington, Shane Steyn, Ian Pead, Levan Doran, Michael Byrch, David Anders, Richard Hansen, Liang Yang, Aldonio Danny Freitas, Arran Topham, Andy Pilgrim, Charles Ramsay, Rob Cooper, David Newton, Phil Keen, Jamie Wall, Niki Faulkner, James Rhodes, Andre D'Cruze, Darren Malkin
Watch trailer
Fast & Furious 6 7.4
Fast & Furious 6 Furious 6
Lucy Allen, Nina Armstrong, Virginie Arnaud, Shane Cardwell, Jonathan Cohen, David Cronnelly, Gabe Cronnelly, Clive Curtis, Jim Dowdall, Debbie Evans, Elaine Ford, Sarah Franzl, Andy Gill, Evangelos Grecos, Rob Hunt, Eunice Huthart, Steve Kelso, Henry Kingi, Jalil Jay Lynch, Jo McLaren, Mark Anthony Newman, Brian Nickels, Allan Padelford, Peter Pedrero, Denney Pierce, Greg Powell, Spiro Razatos, Tanoai Reed, Troy Robinson, Mike Ryan, Olivier Schneider, Roy Street, Rocky Taylor, David Ware, Peter White, Yves Girard, Devid Gerrik, Bradley Farmer, Reg Wayment, Oakley Lehman, Kim MakGerriti, Lee Millham, Gary Kane, Sybille Blouin, James Grogan, Martin Ivanov, Nick Chopping, Richard Wu, Jason Hunjan, Patrick Vo, Guiomar Alonso, Mark Archer, Justin Pearson, Gary Hoptrough, Matthew Stirling, Adam Horton, Roy Taylor, Ben Collins, Leon Sua, Zarene Dallas, Charles Ramsay, Sonny Louis, Mens-Sana Tamakloe, Mark Higgins, Tilly Powell, Andrew Koji, Carly Michaels, Ali Ryan, Grace Franzl, Lee Nichol, Diane Pearce, Venice Smith
Actor / Outstanding Action Performance by a Stunt Ensemble in a Television Series
Game of Thrones 8.6
Game of Thrones
Richard Bradshaw, Jamie Edgell, David Forman, Paul Herbert, Daniel Naprous, C.C. Smiff, Paul Howell, Bradley Farmer, Ben Dimmock, Levan Doran, Florian Robin, Roy Taylor, Rachelle Beinart, Jozsef Fodor
Winner
Game of Thrones 8.6
Game of Thrones
Richard Bradshaw, Jamie Edgell, David Forman, Paul Herbert, Daniel Naprous, C.C. Smiff, Paul Howell, Bradley Farmer, Ben Dimmock, Levan Doran, Florian Robin, Roy Taylor, Rachelle Beinart, Jozsef Fodor
Winner
All nominees
Homeland 8.3
Homeland
Cal Johnson, Lonnie R. Smith Jr., Max Calder, Aby Martin
Boardwalk Empire 8.6
Boardwalk Empire
Christopher Place, Stephen A. Pope, Chris Barnes, Balint Pinczehelyi, Aaron Vexler, Giuseppe Ardizzone, Dion Sapp, Jeremy Sample, Ian Mclaughlin, Devon McKenzie, Daniel Schoch, Decater James, Terence Lorino
Breaking Bad 8.5
Breaking Bad
Glenn Foster, Al Goto, Larry Rippenkroeger, Ed Duran, Laurence Chavez
Breaking Bad 8.5
Breaking Bad
Glenn Foster, Al Goto, Larry Rippenkroeger, Ed Duran, Laurence Chavez
Homeland 8.3
Homeland
Cal Johnson, Lonnie R. Smith Jr., Max Calder, Aby Martin
The Walking Dead 8.2
The Walking Dead
Cal Johnson, Ben Loggins, Jasi Cotton Lanier, Russell Towery, Bob Fisher, T. Ryan Mooney, Andy Rusk, Shellita Boxie, Elizabeth Davidovich, Taylor Towery, Becky Decker
Boardwalk Empire 8.6
Boardwalk Empire
Christopher Place, Stephen A. Pope, Chris Barnes, Balint Pinczehelyi, Aaron Vexler, Giuseppe Ardizzone, Dion Sapp, Jeremy Sample, Ian Mclaughlin, Devon McKenzie, Daniel Schoch, Decater James, Terence Lorino
The Walking Dead 8.2
The Walking Dead
Cal Johnson, Ben Loggins, Jasi Cotton Lanier, Russell Towery, Bob Fisher, T. Ryan Mooney, Andy Rusk, Shellita Boxie, Elizabeth Davidovich, Taylor Towery, Becky Decker
Actor / Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture
American Hustle 6.9
American Hustle
Christian Bale, Alessandro Nivola, Amy Adams, Louis C.K., , Paul Herman, Michael Pena, Jeremy Renner, Elisabeth Röhm, Shea Whigham, Jack Huston, Jennifer Lawrence
Winner
American Hustle 6.9
American Hustle
Christian Bale, Alessandro Nivola, Amy Adams, Louis C.K., , Paul Herman, Michael Pena, Jeremy Renner, Elisabeth Röhm, Shea Whigham, Jack Huston, Jennifer Lawrence
Winner
All nominees
Lee Daniels' The Butler 7.2
Lee Daniels' The Butler The Butler
John Cusack, Robin Williams, Jane Fonda, Cuba Gooding Jr., Vanessa Redgrave, Alan Rickman, Liev Schreiber, Mariah Carey, Forest Whitaker, Oprah Winfrey, Terrence Howard, Lenny Kravitz, James Marsden, David Oyelowo, Alex Pettyfer
Dallas Buyers Club 7.7
Dallas Buyers Club
Matthew McConaughey, Jared Leto, Steve Zahn, Jennifer Garner, Denis O'Hare, Dallas Roberts
August: Osage County 7.1
August: Osage County
Ewan McGregor, Julia Roberts, Juliette Lewis, Dermot Mulroney, Meryl Streep, Sam Shepard, Chris Cooper, Margo Martindale, Julianne Nicholson, Abigail Breslin, Misty Upham,
Lee Daniels' The Butler 7.2
Lee Daniels' The Butler The Butler
John Cusack, Robin Williams, Jane Fonda, Cuba Gooding Jr., Vanessa Redgrave, Alan Rickman, Liev Schreiber, Mariah Carey, Forest Whitaker, Oprah Winfrey, Terrence Howard, Lenny Kravitz, James Marsden, David Oyelowo, Alex Pettyfer
August: Osage County 7.1
August: Osage County
Ewan McGregor, Julia Roberts, Juliette Lewis, Dermot Mulroney, Meryl Streep, Sam Shepard, Chris Cooper, Margo Martindale, Julianne Nicholson, Abigail Breslin, Misty Upham,
Dallas Buyers Club 7.7
Dallas Buyers Club
Matthew McConaughey, Jared Leto, Steve Zahn, Jennifer Garner, Denis O'Hare, Dallas Roberts
12 Years a Slave 7.7
12 Years a Slave
, , Alfre Woodard, Paul Dano, Garret Dillahunt, Chiwetel Ejiofor, Paul Giamatti, Michael Kenneth Williams, Michael Fassbender, Scoot McNairy, , Adepero Oduye, Lupita Nyong'o
12 Years a Slave 7.7
12 Years a Slave
, , Alfre Woodard, Paul Dano, Garret Dillahunt, Chiwetel Ejiofor, Paul Giamatti, Michael Kenneth Williams, Michael Fassbender, Scoot McNairy, , Adepero Oduye, Lupita Nyong'o
Actor / Outstanding Performance by a Female Actor in a Comedy Series
Julia Louis-Dreyfus
Julia Louis-Dreyfus
Veep
Winner
All nominees
Edie Falco
Edie Falco
Nurse Jackie
Mayim Bialik
Mayim Bialik
The Big Bang Theory
Tina Fey
Tina Fey
30 Rock
Julie Bowen
Julie Bowen
Modern Family
Actor / Outstanding Performance by a Female Actor in a Drama Series
Maggie Smith
Maggie Smith
Downton Abbey
Winner
All nominees
Jessica Lange
Jessica Lange
American Horror Story
Kerry Washington
Kerry Washington
Scandal
Claire Danes
Claire Danes
Homeland
Anna Gunn
Anna Gunn
Breaking Bad
Actor / Outstanding Performance by a Female Actor in a Leading Role
Cate Blanchett
Cate Blanchett
Blue Jasmine
Winner
All nominees
Emma Thompson
Emma Thompson
Saving Mr. Banks
Gravity
Meryl Streep
Meryl Streep
August: Osage County
Judi Dench
Judi Dench
Philomena
Actor / Outstanding Performance by a Female Actor in a Supporting Role
Lupita Nyong'o
Lupita Nyong'o
12 Years a Slave
Winner
All nominees
June Squibb
June Squibb
Nebraska
Oprah Winfrey
Oprah Winfrey
Lee Daniels' The Butler
Julia Roberts
Julia Roberts
August: Osage County
Jennifer Lawrence
Jennifer Lawrence
American Hustle
Actor / Outstanding Performance by a Female Actor in a Television Movie or Miniseries
Helen Mirren
Helen Mirren
Phil Spector
Winner
All nominees
Angela Bassett
Angela Bassett
Betty and Coretta
Burton and Taylor
Holly Hunter
Holly Hunter
Top of the Lake
Elisabeth Moss
Elisabeth Moss
Top of the Lake
Actor / Outstanding Performance by a Male Actor in a Comedy Series
Ty Burrell
Ty Burrell
Modern Family
Winner
All nominees
Alec Baldwin
Alec Baldwin
30 Rock
Don Cheadle
Don Cheadle
House of Lies
Jim Parsons
Jim Parsons
The Big Bang Theory
Jason Bateman
Jason Bateman
Arrested Development
Actor / Outstanding Performance by a Male Actor in a Drama Series
Bryan Cranston
Bryan Cranston
Breaking Bad
Winner
All nominees
Steve Buscemi
Steve Buscemi
Boardwalk Empire
Jeff Daniels
Jeff Daniels
The Newsroom
House of Cards
Peter Dinklage
Peter Dinklage
Game of Thrones
Actor / Outstanding Performance by a Male Actor in a Leading Role
Matthew McConaughey
Matthew McConaughey
Dallas Buyers Club
Winner
All nominees
Chiwetel Ejiofor
Chiwetel Ejiofor
12 Years a Slave
Tom Hanks
Tom Hanks
Captain Phillips
Forest Whitaker
Forest Whitaker
Lee Daniels' The Butler
Bruce Dern
Bruce Dern
Nebraska
Actor / Outstanding Performance by a Male Actor in a Supporting Role
Jared Leto
Jared Leto
Dallas Buyers Club
Winner
All nominees
Michael Fassbender
Michael Fassbender
12 Years a Slave
James Gandolfini
James Gandolfini
Enough Said Posthumously.
Barkhad Abdi
Barkhad Abdi
Captain Phillips
Daniel Bruhl
Daniel Bruhl
Rush
Actor / Outstanding Performance by a Male Actor in a Television Movie or Miniseries
Michael Douglas
Michael Douglas
Behind the Candelabra
Winner
All nominees
Rob Lowe
Rob Lowe
Killing Kennedy
Behind the Candelabra
Jeremy Irons
Jeremy Irons
The Hollow Crown
Al Pacino
Al Pacino
Phil Spector
Actor / Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Modern Family 7.7
Modern Family
Sofia Vergara, Julie Bowen, Ty Burrell, Jesse Tyler Ferguson, Sarah Hyland, Ed O'Neill, Eric Stonestreet, Ariel Winter, Nolan Gould, Rico Rodriguez, Aubrey Anderson-Emmons
Winner
Modern Family 7.7
Modern Family
Sofia Vergara, Julie Bowen, Ty Burrell, Jesse Tyler Ferguson, Sarah Hyland, Ed O'Neill, Eric Stonestreet, Ariel Winter, Nolan Gould, Rico Rodriguez, Aubrey Anderson-Emmons
Winner
All nominees
The Big Bang Theory 8.3
The Big Bang Theory
Mayim Bialik, Kaley Cuoco, Johnny Galecki, Simon Helberg, Jim Parsons, Melissa Rauch, Kunal Nayyar
30 Rock
30 Rock
Alec Baldwin, Jane Krakowski, James Marsden, Scott Adsit, Kevin Dotcom Brown, Tina Fey, Judah Friedlander, John Lutz, Tracy Morgan, Keith Powell, Jack McBrayer, Katrina Bowden, Grizz Chapman
Arrested Development 8.6
Arrested Development
Ron Howard, Jason Bateman, Jeffrey Tambor, Henry Winkler, Will Arnett, Portia de Rossi, John Beard, Michael Cera, David Cross, Isla Fisher, Tony Hale, Liza Minnelli, Alia Shawkat, Jessica Walter
Veep 6.7
Veep
Julia Louis-Dreyfus, Anna Chlumsky, Gary Cole, Kevin Dunn, Tony Hale, Matt Walsh, Reid Scott, Sufe Bradshaw, Timothy Simons
Veep 6.7
Veep
Julia Louis-Dreyfus, Anna Chlumsky, Gary Cole, Kevin Dunn, Tony Hale, Matt Walsh, Reid Scott, Sufe Bradshaw, Timothy Simons
Arrested Development 8.6
Arrested Development
Ron Howard, Jason Bateman, Jeffrey Tambor, Henry Winkler, Will Arnett, Portia de Rossi, John Beard, Michael Cera, David Cross, Isla Fisher, Tony Hale, Liza Minnelli, Alia Shawkat, Jessica Walter
The Big Bang Theory 8.3
The Big Bang Theory
Mayim Bialik, Kaley Cuoco, Johnny Galecki, Simon Helberg, Jim Parsons, Melissa Rauch, Kunal Nayyar
30 Rock
30 Rock
Alec Baldwin, Jane Krakowski, James Marsden, Scott Adsit, Kevin Dotcom Brown, Tina Fey, Judah Friedlander, John Lutz, Tracy Morgan, Keith Powell, Jack McBrayer, Katrina Bowden, Grizz Chapman
Actor / Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Breaking Bad 8.5
Breaking Bad
Michael Bowen, Bryan Cranston, Laura Fraser, Anna Gunn, Dean Norris, Bob Odenkirk, Aaron Paul, Jesse Plemons, Kevin Rankin, Lavell Crawford, Tait Fletcher, Betsy Brandt, Steven Michael Quezada, RJ Mitte, Patrick Sane, Matthew T. Metzler
Winner
Breaking Bad 8.5
Breaking Bad
Michael Bowen, Bryan Cranston, Laura Fraser, Anna Gunn, Dean Norris, Bob Odenkirk, Aaron Paul, Jesse Plemons, Kevin Rankin, Lavell Crawford, Tait Fletcher, Betsy Brandt, Steven Michael Quezada, RJ Mitte, Patrick Sane, Matthew T. Metzler
Winner
All nominees
Boardwalk Empire 8.6
Boardwalk Empire
Patricia Arquette, Steve Buscemi, Gretchen Mol, Stephen Graham, Erik LaRay Harvey, Ron Livingston, Domenick Lombardozzi, Paul Sparks, Michael Stuhlbarg, Shea Whigham, Michael Kenneth Williams, Jeffrey Wright, Brian Geraghty, Jack Huston, Margot Bingham, Ben Rosenfield, Jacob A. Ware
Downton Abbey 9.0
Downton Abbey
Elizabeth McGovern, Maggie Smith, Hugh Bonneville, Jim Carter, Brendan Coyle, Kevin Doyle, Siobhan Finneran, Joanne Froggatt, Phyllis Logan, Lesley Nicol, David Robb, Penelope Wilton, Amy Nuttall, Allen Leech, Dan Stevens, Robert James-Collier, Michelle Dockery, Edward Speleers, Sophie McShera, Jessica Brown-Findlay, Laura Carmichael, Matt Milne, Cara Theobold
Homeland 8.3
Homeland
Claire Danes, F. Murray Abraham, Mandy Patinkin, Sarita Choudhury, Tracy Letts, Damian Lewis, Rupert Friend, Morgan Saylor
Homeland 8.3
Homeland
Claire Danes, F. Murray Abraham, Mandy Patinkin, Sarita Choudhury, Tracy Letts, Damian Lewis, Rupert Friend, Morgan Saylor
Game of Thrones 8.6
Game of Thrones
Charles Dance, Nikolaj Coster-Waldau, Mackenzie Crook, Peter Dinklage, Michelle Fairley, Jack Gleeson, Iain Glen, Lena Headey, Carice van Houten, Paul Kaye, Richard Madden, Rory McCann, Michael McElhatton, Ian McElhinney, Alfie Allen, Sibel Kekili, Joe Dempsie, Philip McGinley, Natalie Dormer, Kristofer Hivju, Hannah Murray, Oona Chaplin, Nathalie Emmanuel, Kit Harington, Rose Leslie, Maisie Williams, , Isaac Hempstead Wright, Iwan Rheon, Gwendoline Christie, Sophie Turner, John Bradley
Game of Thrones 8.6
Game of Thrones
Charles Dance, Nikolaj Coster-Waldau, Mackenzie Crook, Peter Dinklage, Michelle Fairley, Jack Gleeson, Iain Glen, Lena Headey, Carice van Houten, Paul Kaye, Richard Madden, Rory McCann, Michael McElhatton, Ian McElhinney, Alfie Allen, Sibel Kekili, Joe Dempsie, Philip McGinley, Natalie Dormer, Kristofer Hivju, Hannah Murray, Oona Chaplin, Nathalie Emmanuel, Kit Harington, Rose Leslie, Maisie Williams, , Isaac Hempstead Wright, Iwan Rheon, Gwendoline Christie, Sophie Turner, John Bradley
Boardwalk Empire 8.6
Boardwalk Empire
Patricia Arquette, Steve Buscemi, Gretchen Mol, Stephen Graham, Erik LaRay Harvey, Ron Livingston, Domenick Lombardozzi, Paul Sparks, Michael Stuhlbarg, Shea Whigham, Michael Kenneth Williams, Jeffrey Wright, Brian Geraghty, Jack Huston, Margot Bingham, Ben Rosenfield, Jacob A. Ware
Downton Abbey 9.0
Downton Abbey
Elizabeth McGovern, Maggie Smith, Hugh Bonneville, Jim Carter, Brendan Coyle, Kevin Doyle, Siobhan Finneran, Joanne Froggatt, Phyllis Logan, Lesley Nicol, David Robb, Penelope Wilton, Amy Nuttall, Allen Leech, Dan Stevens, Robert James-Collier, Michelle Dockery, Edward Speleers, Sophie McShera, Jessica Brown-Findlay, Laura Carmichael, Matt Milne, Cara Theobold
Life Achievement Award
Rita Moreno
Rita Moreno
Winner
Year
Nominations

Other awards and film festivals

Academy Awards, USA
1929-2025
Academy Awards, USA
Cannes Film Festival
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Cannes Film Festival
Golden Globes, USA
Golden Globe Award
1944-2025
Golden Globes, USA
Primetime Emmy Awards
1949-2025
Primetime Emmy Awards
BAFTA Awards
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
BAFTA Awards
Venice Film Festival
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Venice Film Festival
Razzie Awards
Razzie
1981-2025
Razzie Awards
MTV Movie + TV Awards
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
MTV Movie + TV Awards
Sundance Film Festival
1982-2025
Sundance Film Festival
St. Petersburg Message to Man Film Festival
1993-2025
St. Petersburg Message to Man Film Festival
Berlin International Film Festival
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Berlin International Film Festival
Sochi International Film Festival
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Sochi International Film Festival
2024-2025
Sochi Open Russian Film Festival
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
Sochi Open Russian Film Festival
Moscow International Film Festival
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
Moscow International Film Festival
Window to Europe
1993-2025
Window to Europe
Toronto International Film Festival
1978-2025
Toronto International Film Festival
Tallinn Black Nights Film Festival
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Tallinn Black Nights Film Festival
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more