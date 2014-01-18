Jeff Bramstedt, J.J. Dashnaw, Zack Duhame, Al Goto, Sean Graham, Brian Howe, Dave Lane, Kevin Scott, Tim Trella, Keith Woulard, Nico Woulard, Ryan Staats, Scott Cosgrove, Ed Duran, Laurence Chavez, David Perry, Daniel Arroyo, Mitchell Hall, Johnny Hoffman
Winner
7.1
Lone Survivor
8.0
Rush
Frank Henson, Mark Henson, Nick Hobbs, Mike Lambert, Tony Lucken, Peter Miles, Ray Nicholas, Mark Southworth, Erol Mehmet, Paul Howell, John Street, Bradley Farmer, Reg Wayment, Ben Dimmock, Paul Kennington, Shane Steyn, Ian Pead, Levan Doran, Michael Byrch, David Anders, Richard Hansen, Liang Yang, Aldonio Danny Freitas, Arran Topham, Andy Pilgrim, Charles Ramsay, Rob Cooper, David Newton, Phil Keen, Jamie Wall, Niki Faulkner, James Rhodes, Andre D'Cruze, Darren Malkin
Lucy Allen, Nina Armstrong, Virginie Arnaud, Shane Cardwell, Jonathan Cohen, David Cronnelly, Gabe Cronnelly, Clive Curtis, Jim Dowdall, Debbie Evans, Elaine Ford, Sarah Franzl, Andy Gill, Evangelos Grecos, Rob Hunt, Eunice Huthart, Steve Kelso, Henry Kingi, Jalil Jay Lynch, Jo McLaren, Mark Anthony Newman, Brian Nickels, Allan Padelford, Peter Pedrero, Denney Pierce, Greg Powell, Spiro Razatos, Tanoai Reed, Troy Robinson, Mike Ryan, Olivier Schneider, Roy Street, Rocky Taylor, David Ware, Peter White, Yves Girard, Devid Gerrik, Bradley Farmer, Reg Wayment, Oakley Lehman, Kim MakGerriti, Lee Millham, Gary Kane, Sybille Blouin, James Grogan, Martin Ivanov, Nick Chopping, Richard Wu, Jason Hunjan, Patrick Vo, Guiomar Alonso, Mark Archer, Justin Pearson, Gary Hoptrough, Matthew Stirling, Adam Horton, Roy Taylor, Ben Collins, Leon Sua, Zarene Dallas, Charles Ramsay, Sonny Louis, Mens-Sana Tamakloe, Mark Higgins, Tilly Powell, Andrew Koji, Carly Michaels, Ali Ryan, Grace Franzl, Lee Nichol, Diane Pearce, Venice Smith
7.6
The Wolverine
Nash Edgerton, Shea Adams, Mick Corrigan, Jonathan Eusebio, Nigel Harbach, Tony Lynch, Chris Mitchell, Steve Morris, Nobuyuki Obikane, Andy Owen, Allan Poppleton, Spencer Sano, Kenji Sato, Erika Takacs, Jon Valera, Masa Yamaguchi, Daniel Stevens, Ashley Fairfield, Kôji Nakamura, Yutaka Izumihara, Grant Fletcher, Shane Rangi, Philip Partridge, Kyle Gardiner, Brett Sheerin, Leo Stripp, Kôichi Funayama, Hiromi Shinjo, Carly Thomas, Brendan Jakins, Ben Siemer, Hiroo Minami, Connor Van Vuuren, Andrea Berchtold, Eric Laciste, Chan Griffin, Ri-Jie Kwok, Yoshinao Aonuma, Rhye Copeman, Lance Masa, Neal Horton, Anis Cheurfa, Jade Amantea, Harley Durst, Jace Lee, Kenny Lowe, Kim Fardy, Dzheremi Merinas, Renae Moneymaker, Jack Field, Nandalie Campbell Killick, Shinji Ikefuji, Glenn Chow, Yasushi Asaya, Justin Yu, Ryan Tarran, Alex Yakimov, Hisa Goto, Rhianna Buchanan, Tim Coleman, Yoshioki Chang, Yoshi Nishioka, Daisaku Takeda, Kai Trotter
8.0
Richard Bradshaw, Jamie Edgell, David Forman, Paul Herbert, Daniel Naprous, C.C. Smiff, Paul Howell, Bradley Farmer, Ben Dimmock, Levan Doran, Florian Robin, Roy Taylor, Rachelle Beinart, Jozsef Fodor
Winner
8.6
Game of Thrones
8.3
Homeland
Cal Johnson, Lonnie R. Smith Jr., Max Calder, Aby Martin
8.6
Boardwalk Empire
Christopher Place, Stephen A. Pope, Chris Barnes, Balint Pinczehelyi, Aaron Vexler, Giuseppe Ardizzone, Dion Sapp, Jeremy Sample, Ian Mclaughlin, Devon McKenzie, Daniel Schoch, Decater James, Terence Lorino
8.5
Breaking Bad
Glenn Foster, Al Goto, Larry Rippenkroeger, Ed Duran, Laurence Chavez
8.2
The Walking Dead
Cal Johnson, Ben Loggins, Jasi Cotton Lanier, Russell Towery, Bob Fisher, T. Ryan Mooney, Andy Rusk, Shellita Boxie, Elizabeth Davidovich, Taylor Towery, Becky Decker
8.6
Boardwalk Empire
Christopher Place, Stephen A. Pope, Chris Barnes, Balint Pinczehelyi, Aaron Vexler, Giuseppe Ardizzone, Dion Sapp, Jeremy Sample, Ian Mclaughlin, Devon McKenzie, Daniel Schoch, Decater James, Terence Lorino
Christian Bale, Alessandro Nivola, Amy Adams, Louis C.K., , Paul Herman, Michael Pena, Jeremy Renner, Elisabeth Röhm, Shea Whigham, Jack Huston, Jennifer Lawrence
Winner
6.9
American Hustle
7.2
Lee Daniels' The ButlerThe Butler
John Cusack, Robin Williams, Jane Fonda, Cuba Gooding Jr., Vanessa Redgrave, Alan Rickman, Liev Schreiber, Mariah Carey, Forest Whitaker, Oprah Winfrey, Terrence Howard, Lenny Kravitz, James Marsden, David Oyelowo, Alex Pettyfer
7.7
Dallas Buyers Club
Matthew McConaughey, Jared Leto, Steve Zahn, Jennifer Garner, Denis O'Hare, Dallas Roberts
7.1
August: Osage County
Ewan McGregor, Julia Roberts, Juliette Lewis, Dermot Mulroney, Meryl Streep, Sam Shepard, Chris Cooper, Margo Martindale, Julianne Nicholson, Abigail Breslin, Misty Upham,
7.7
Dallas Buyers Club
Matthew McConaughey, Jared Leto, Steve Zahn, Jennifer Garner, Denis O'Hare, Dallas Roberts
12 Years a Slave
, , Alfre Woodard, Paul Dano, Garret Dillahunt, Chiwetel Ejiofor, Paul Giamatti, Michael Kenneth Williams, Michael Fassbender, Scoot McNairy, , Adepero Oduye, Lupita Nyong'o
Michael Bowen, Bryan Cranston, Laura Fraser, Anna Gunn, Dean Norris, Bob Odenkirk, Aaron Paul, Jesse Plemons, Kevin Rankin, Lavell Crawford, Tait Fletcher, Betsy Brandt, Steven Michael Quezada, RJ Mitte, Patrick Sane, Matthew T. Metzler
Winner
8.5
Breaking Bad
8.6
Boardwalk Empire
Patricia Arquette, Steve Buscemi, Gretchen Mol, Stephen Graham, Erik LaRay Harvey, Ron Livingston, Domenick Lombardozzi, Paul Sparks, Michael Stuhlbarg, Shea Whigham, Michael Kenneth Williams, Jeffrey Wright, Brian Geraghty, Jack Huston, Margot Bingham, Ben Rosenfield, Jacob A. Ware
9.0
Downton Abbey
Elizabeth McGovern, Maggie Smith, Hugh Bonneville, Jim Carter, Brendan Coyle, Kevin Doyle, Siobhan Finneran, Joanne Froggatt, Phyllis Logan, Lesley Nicol, David Robb, Penelope Wilton, Amy Nuttall, Allen Leech, Dan Stevens, Robert James-Collier, Michelle Dockery, Edward Speleers, Sophie McShera, Jessica Brown-Findlay, Laura Carmichael, Matt Milne, Cara Theobold
8.3
Homeland
Claire Danes, F. Murray Abraham, Mandy Patinkin, Sarita Choudhury, Tracy Letts, Damian Lewis, Rupert Friend, Morgan Saylor
8.6
Game of Thrones
Charles Dance, Nikolaj Coster-Waldau, Mackenzie Crook, Peter Dinklage, Michelle Fairley, Jack Gleeson, Iain Glen, Lena Headey, Carice van Houten, Paul Kaye, Richard Madden, Rory McCann, Michael McElhatton, Ian McElhinney, Alfie Allen, Sibel Kekili, Joe Dempsie, Philip McGinley, Natalie Dormer, Kristofer Hivju, Hannah Murray, Oona Chaplin, Nathalie Emmanuel, Kit Harington, Rose Leslie, Maisie Williams, , Isaac Hempstead Wright, Iwan Rheon, Gwendoline Christie, Sophie Turner, John Bradley
