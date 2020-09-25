Menu
Russian
Poster of The Trial of the Chicago 7
Рейтинги
7.8 IMDb Rating: 7.7
2 posters
The Trial of the Chicago 7

The Trial of the Chicago 7

The Trial of the Chicago 7 18+
The Trial of the Chicago 7 - teaser trailer
The Trial of the Chicago 7  teaser trailer
Country USA / Great Britain / India
Runtime 2 hours 9 minutes
Production year 2020
Online premiere 16 October 2020
World premiere 25 September 2020
Release date
1 October 2020 Greece
9 October 2020 Japan
16 October 2020 Portugal
MPAA R
Budget $35,000,000
Production Dreamworks Pictures, Amblin Partners, Aperture Media Partners
Also known as
The Trial of the Chicago 7, El juicio de los 7 de Chicago, Les Sept de Chicago, Os 7 de Chicago, A chicagói 7-ek tárgyalása, Čikagos septynetuko teismas, Čikaška sedmorka, Il processo ai Chicago 7, Phiên Tòa Chicago 7, Proces Siódemki z Chicago, Procesul celor șapte din Chicago, Şikago Yedilisi'nin Yargılanması, Sojenje čikaški sedmerici, Η δίκη των 7 του Σικάγου, Процесът срещу Чикаго 7, Суд над чикагской семеркой, Суд над Чиказькою сімкою, Суђење Чикашкој седморици, 트라이얼 오브 더 시카고 7, シカゴ7裁判, 芝加哥七人案：驚世審判
Director
Aaron Sorkin
Aaron Sorkin
Cast
Eddie Redmayne
Eddie Redmayne
Sacha Noam Baron Cohen
Sacha Noam Baron Cohen
Alex Sharp
Alex Sharp
Jeremy Strong
Jeremy Strong
Yahya Abdul-Mateen II
Yahya Abdul-Mateen II
Cast and Crew
Films Based on True Stories Films Based on True Stories

Film rating

7.8
Rate 13 votes
7.7 IMDb
Quotes
Judge Julius Hoffman And the record should reflect, that defendant Hoffman and I are not related.
Abbie Hoffman [sarcastic] Father, no!
Judge Julius Hoffman [bangs his gavel] Mr. Hoffman, are you familiar with contempt of court?
Abbie Hoffman It's practically a religion for me, sir.
Film Trailers
The Trial of the Chicago 7 - teaser trailer
The Trial of the Chicago 7 Teaser trailer
Listen to the
soundtrack The Trial of the Chicago 7
Stills
