Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Minari
Poster of Minari
Poster of Minari
Рейтинги
7.4 IMDb Rating: 7.4
Rate
3 posters
Kinoafisha Films Minari

Minari

Minari 18+
Напомним о выходе в прокат
Minari - trailer in russian
Minari  trailer in russian
Country USA
Runtime 1 hour 55 minutes
Production year 2020
Online premiere 12 February 2021
World premiere 26 January 2020
Release date
8 April 2021 Russia Экспонента 12+
18 February 2021 Australia
22 April 2021 Brazil
15 April 2021 Denmark
7 May 2021 Finland
23 June 2021 France
15 July 2021 Germany
17 May 2021 Great Britain
24 June 2021 Greece
22 April 2021 Hong Kong
21 April 2021 Indonesia
17 May 2021 Ireland 12A
26 April 2021 Italy
5 August 2021 Netherlands
23 April 2021 Norway
13 May 2021 Portugal
11 March 2021 Singapore
3 March 2021 South Korea
12 March 2021 Spain
11 June 2021 Sweden
11 March 2021 Switzerland
1 April 2021 Thailand
15 April 2021 Ukraine
26 February 2021 Viet Nam
MPAA PG-13
Budget $2,000,000
Worldwide Gross $15,288,578
Production A24, Plan B Entertainment
Also known as
Minari, Minari - Wo wir Wurzeln schlagen, Khát Vọng Đổi Đời, Kus kasvab vesiputk, Minari - Em Busca da Felicidade, Minari - Historia de mi familia, Minari: A családom története, Minari: Història de la meva família, Minari. Historia de mi familia, Wo wir Wurzeln schlagen, Μιναρί, Минари, Мінарі, 미나리, ミナリ, 夢想之地, 農情家園
Director
Lee Isaac Chung
Lee Isaac Chung
Cast
Steven Yeun
Steven Yeun
Han Ye-ri
Han Ye-ri
Yoon Yeo-jeong
Yoon Yeo-jeong
Alan S. Kim
Alan S. Kim
Noel Cho
Noel Cho
Cast and Crew
Similar films for Minari
Burning 7.3
Burning (2018)
Okja 7.3
Okja (2017)
King Richard 7.4
King Richard (2021)
Judas and the Black Messiah 7.3
Judas and the Black Messiah (2021)
Sound of Metal 7.6
Sound of Metal (2020)
Never Rarely Sometimes Always 7.2
Never Rarely Sometimes Always (2020)
The Father 8.2
The Father (2020)
Another Round 7.7
Another Round (2020)
Nomadland 7.4
Nomadland (2020)
Promising Young Woman 7.4
Promising Young Woman (2020)
Mank 7.0
Mank (2020)
Ma Rainey's Black Bottom 6.9
Ma Rainey's Black Bottom (2020)

Film rating

7.4
Rate 18 votes
7.4 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Quotes
Soonja Minari is truly the best. It grows anywhere, like weeds. So anyone can pick and eat it. Rich or poor, anyone can enjoy it and be healthy. Minari can be put in kimchi, put in stew, put in soup. It can be medicine if you are sick. Minari is wonderful, wonderful!
Film Trailers All trailers
Minari - trailer in russian
Minari Trailer in russian
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Listen to the
soundtrack Minari
Stills
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Shelter
Shelter
2026, USA, Action, Thriller
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Ravioli Oli
Ravioli Oli
2026, Russia, Comedy, Romantic
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Killer Whale
Killer Whale
2026, Australia / USA, Action, Horror, Detective
Yura Was Here
Yura Was Here
2025, Russia, Drama, Music
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more