Kinoafisha Film festivals Screen Actors Guild Awards Events Screen Actors Guild Awards 2001

All nominated films "Screen Actors Guild Awards" in 2001

Site Los Angeles, California, USA
Date 11 March 2001
Actor / Outstanding Performance by a Female Actor in a Comedy Series
Sarah Jessica Parker
Sex and the City
Winner
All nominees
Jane Kaczmarek
Malcolm in the Middle
Megan Mullally
Will & Grace
Calista Flockhart
Calista Flockhart
Ally McBeal
Debra Messing
Debra Messing
Will & Grace
Actor / Outstanding Performance by a Female Actor in a Drama Series
Allison Janney
Allison Janney
The West Wing
Winner
All nominees
Sela Ward
Sela Ward
Once and Again
Lauren Graham
Lauren Graham
Gilmore Girls
Gillian Anderson
Gillian Anderson
The X Files
Sally Field
Sally Field
ER
Edie Falco
Edie Falco
The Sopranos
Actor / Outstanding Performance by a Female Actor in a Leading Role
Julia Roberts
Julia Roberts
Erin Brockovich
Winner
All nominees
Joan Allen
Joan Allen
The Contender
Juliette Binoche
Juliette Binoche
Chocolat
Ellen Burstyn
Ellen Burstyn
Requiem for a Dream
Laura Linney
Laura Linney
You Can Count on Me
Actor / Outstanding Performance by a Female Actor in a Supporting Role
Judi Dench
Judi Dench
Chocolat
Winner
All nominees
Almost Famous
Frances McDormand
Frances McDormand
Almost Famous
Julie Walters
Julie Walters
Billy Elliot
Kate Winslet
Kate Winslet
Quills
Actor / Outstanding Performance by a Female Actor in a Television Movie or Miniseries
Vanessa Redgrave
Vanessa Redgrave
If These Walls Could Talk 2
Winner
All nominees
Stockard Channing
Stockard Channing
The Truth About Jane
Elizabeth Franz
Death of a Salesman
Judi Dench
Judi Dench
The Last of the Blonde Bombshells
Sally Field
Sally Field
David Copperfield
Actor / Outstanding Performance by a Male Actor in a Comedy Series
Robert Downey Jr.
Robert Downey Jr.
Ally McBeal
Winner
All nominees
Sean Hayes
Sean Hayes
Will & Grace
Peter MacNicol
Peter MacNicol
Ally McBeal
Kelsey Grammer
Kelsey Grammer
Frasier
David Hyde Pierce
Actor / Outstanding Performance by a Male Actor in a Drama Series
Martin Sheen
Martin Sheen
The West Wing
Winner
All nominees
James Gandolfini
James Gandolfini
The Sopranos
Dennis Franz
Anthony Edwards
Anthony Edwards
ER
Tim Daly
Tim Daly
The Fugitive
Actor / Outstanding Performance by a Male Actor in a Leading Role
Benicio Del Toro
Benicio Del Toro
Traffic
Winner
All nominees
Russell Crowe
Russell Crowe
Gladiator
Geoffrey Rush
Geoffrey Rush
Quills
Tom Hanks
Tom Hanks
Cast Away
Jamie Bell
Jamie Bell
Billy Elliot
Actor / Outstanding Performance by a Male Actor in a Supporting Role
Albert Finney
Winner
All nominees
Willem Dafoe
Willem Dafoe
Shadow of the Vampire
Joaquin Phoenix
Joaquin Phoenix
Gladiator
Jeff Bridges
Jeff Bridges
The Contender
Gary Oldman
Gary Oldman
The Contender
Actor / Outstanding Performance by a Male Actor in a Television Movie or Miniseries
Brian Dennehy
Brian Dennehy
Death of a Salesman
Winner
All nominees
James Woods
James Woods
Dirty Pictures
John Lithgow
John Lithgow
Don Quixote
Alec Baldwin
Alec Baldwin
Nuremberg
Danny Glover
Danny Glover
Freedom Song
Brian Cox
Brian Cox
Nuremberg
Actor / Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Will & Grace 7.2
Will & Grace
Sean Hayes, Eric McCormack, Debra Messing, Megan Mullally
Winner
All nominees
Sex and the City 7.4
Sex and the City
Kim Cattrall, Sarah Jessica Parker, Kristin Davis, Cynthia Nixon
Friends 8.2
Friends
Jennifer Aniston, , Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry, David Schwimmer
Ally McBeal Ally McBeal
Robert Downey Jr., Calista Flockhart, James LeGros, Peter MacNicol, Lisa Nicole Carson, Jane Krakowski, Lucy Liu, Vonda Shepard, Portia de Rossi, Greg Germann
Frasier 8.3
Frasier
Kelsey Grammer, David Hyde Pierce, John Mahoney, Peri Gilpin, Jane Leeves
Actor / Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
The West Wing 9.2
The West Wing
Rob Lowe, Martin Sheen, Allison Janney, Dulé Hill, Moira Kelly, Janel Moloney, Richard Schiff, John Spencer, Bradley Whitford
Winner
All nominees
ER 8.3
ER
Anthony Edwards, Julianna Margulies, Ming-Na Wen, Noah Wyle, Laura Innes, Alex Kingston, Eriq La Salle, Kellie Martin, Paul McCrane, Michael Michele, Erik Palladino, Maura Tierney, Goran Višnjić
The Sopranos 8.7
The Sopranos
Lorraine Bracco, James Gandolfini, Edie Falco, Steven Van Zandt, Drea de Matteo, Dominic Chianese, Robert Iler, Michael Imperioli, Nancy Marchand, Vincent Pastore, David Proval, Jamie-Lynn Sigler, Tony Sirico, Aida Turturro
Law & Order 8.5
Law & Order
Jerry Orbach, Sam Waterston, Dianne Wiest, Angie Harmon, Steven Hill, Jesse L. Martin, S. Epatha Merkerson
ER 8.3
ER
Anthony Edwards, Julianna Margulies, Ming-Na Wen, Noah Wyle, Laura Innes, Alex Kingston, Eriq La Salle, Kellie Martin, Paul McCrane, Michael Michele, Erik Palladino, Maura Tierney, Goran Višnjić
The Practice
The Practice
Lara Flynn Boyle, Dylan McDermott, Lisa Gay Hamilton, Steve Harris, Camryn Manheim, Marla Sokoloff, Kelli Williams, Jason Kravits, Maykl Badaluchcho
Actor / Outstanding Performance by the Cast of a Theatrical Motion Picture
All nominees
Almost Famous 7.7
Almost Famous
Fairuza Balk, Philip Seymour Hoffman, Frances McDormand, Billy Crudup, Anna Paquin, , Jason Lee, Patrick Fugit, Noah Taylor
Billy Elliot 7.5
Billy Elliot
Jamie Bell, Jamie Draven, Gary Lewis, Julie Walters
Gladiator 8.6
Gladiator
Russell Crowe, Richard Harris, Derek Jacobi, Connie Nielsen, Joaquin Phoenix, Oliver Rid, Djimon Hounsou
Chocolat 7.7
Chocolat
Johnny Depp, Juliette Binoche, Alfred Molina, Lena Olin, Judi Dench, Peter Stormare, Leslie Caron, Carrie-Anne Moss, Hugh O'Conor, John Wood
Almost Famous 7.7
Almost Famous
Fairuza Balk, Philip Seymour Hoffman, Frances McDormand, Billy Crudup, Anna Paquin, , Jason Lee, Patrick Fugit, Noah Taylor
Life Achievement Award
Ruby Dee
Winner
Ossie Davis
Winner
Year
Nominations

