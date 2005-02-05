Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Film festivals Screen Actors Guild Awards Events Screen Actors Guild Awards 2005

All nominated films "Screen Actors Guild Awards" in 2005

Site Los Angeles, California, USA
Date 5 February 2005
Actor / Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture
Sideways 6.1
Sideways
Virginia Madsen, Thomas Haden Church, Paul Giamatti, Sandra Oh
Winner
Sideways 6.1
Sideways
Virginia Madsen, Thomas Haden Church, Paul Giamatti, Sandra Oh
Winner
All nominees
Finding Neverland 7.6
Finding Neverland
Johnny Depp, Dustin Hoffman, Kate Winslet, Julie Christie, Freddie Highmore, Radha Mitchell, Joe Prospero, Nick Roud, Luke Spill
The Aviator 7.3
The Aviator
Leonardo DiCaprio, Jude Law, Alan Alda, Alec Baldwin, , Ian Holm, John C. Reilly, Cate Blanchett, Gwen Stefani, Danny Huston
Hotel Rwanda 8.4
Hotel Rwanda
Don Cheadle, Nick Nolte, Joaquin Phoenix, Sophie Okonedo
Finding Neverland 7.6
Finding Neverland
Johnny Depp, Dustin Hoffman, Kate Winslet, Julie Christie, Freddie Highmore, Radha Mitchell, Joe Prospero, Nick Roud, Luke Spill
Ray 7.6
Ray
Jamie Foxx, Terrence Howard, Regina King, Larenz Tate, Aunjanue Ellis, Harry J. Lennix, Clifton Powell, Kerry Washington
The Aviator 7.3
The Aviator
Leonardo DiCaprio, Jude Law, Alan Alda, Alec Baldwin, , Ian Holm, John C. Reilly, Cate Blanchett, Gwen Stefani, Danny Huston
Ray 7.6
Ray
Jamie Foxx, Terrence Howard, Regina King, Larenz Tate, Aunjanue Ellis, Harry J. Lennix, Clifton Powell, Kerry Washington
Hotel Rwanda 8.4
Hotel Rwanda
Don Cheadle, Nick Nolte, Joaquin Phoenix, Sophie Okonedo
Million Dollar Baby 7.9
Million Dollar Baby
Clint Eastwood, Morgan Freeman, Hilary Swank
Watch trailer
Million Dollar Baby 7.9
Million Dollar Baby
Clint Eastwood, Morgan Freeman, Hilary Swank
Watch trailer
Actor / Outstanding Performance by a Female Actor in a Comedy Series
Teri Hatcher
Teri Hatcher
Desperate Housewives
Winner
All nominees
Patricia Heaton
Patricia Heaton
Everybody Loves Raymond
Doris Roberts
Everybody Loves Raymond
Megan Mullally
Megan Mullally
Will & Grace
Sarah Jessica Parker
Sarah Jessica Parker
Sex and the City
Actor / Outstanding Performance by a Female Actor in a Drama Series
Jennifer Garner
Jennifer Garner
Alias
Winner
All nominees
Allison Janney
Allison Janney
The West Wing
Christine Lahti
Jack & Bobby
Drea de Matteo
Drea de Matteo
The Sopranos
Edie Falco
Edie Falco
The Sopranos
Actor / Outstanding Performance by a Female Actor in a Leading Role
Hilary Swank
Hilary Swank
Million Dollar Baby
Winner
All nominees
Catalina Sandino Moreno
Catalina Sandino Moreno
Maria Full of Grace
Kate Winslet
Kate Winslet
Eternal Sunshine of the Spotless Mind
Imelda Staunton
Imelda Staunton
Vera Drake
Annette Bening
Annette Bening
Being Julia
Actor / Outstanding Performance by a Female Actor in a Supporting Role
Cate Blanchett
Cate Blanchett
The Aviator
Winner
All nominees
Cloris Leachman
Cloris Leachman
Spanglish
Laura Linney
Laura Linney
Kinsey
Virginia Madsen
Virginia Madsen
Sideways
Sophie Okonedo
Sophie Okonedo
Hotel Rwanda
Actor / Outstanding Performance by a Female Actor in a Television Movie or Miniseries
Glenn Close
Glenn Close
The Lion in Winter
Winner
All nominees
Keke Palmer
Keke Palmer
The Wool Cap
Hilary Swank
Hilary Swank
Iron Jawed Angels
Patricia Heaton
Patricia Heaton
The Goodbye Girl
The Life and Death of Peter Sellers
Actor / Outstanding Performance by a Male Actor in a Comedy Series
Tony Shalhoub
Tony Shalhoub
Monk
Winner
All nominees
Jason Bateman
Jason Bateman
Arrested Development
Ray Romano
Ray Romano
Everybody Loves Raymond
Charlie Sheen
Charlie Sheen
Two and a Half Men
Sean Hayes
Sean Hayes
Will & Grace
Actor / Outstanding Performance by a Male Actor in a Drama Series
Jerry Orbach
Jerry Orbach
Law & Order Posthumously.
Winner
All nominees
Hank Azaria
Hank Azaria
Huff
James Gandolfini
James Gandolfini
The Sopranos
Anthony LaPaglia
Anthony LaPaglia
Without a Trace
Kiefer Sutherland
Kiefer Sutherland
24
Actor / Outstanding Performance by a Male Actor in a Leading Role
Jamie Foxx
Jamie Foxx
Ray
Winner
All nominees
Johnny Depp
Johnny Depp
Finding Neverland
Leonardo DiCaprio
Leonardo DiCaprio
The Aviator
Don Cheadle
Don Cheadle
Hotel Rwanda
Paul Giamatti
Paul Giamatti
Sideways
Actor / Outstanding Performance by a Male Actor in a Supporting Role
Morgan Freeman
Morgan Freeman
Million Dollar Baby
Winner
All nominees
Jamie Foxx
Jamie Foxx
Collateral
Freddie Highmore
Freddie Highmore
Finding Neverland
Thomas Haden Church
Thomas Haden Church
Sideways
James Garner
James Garner
The Notebook
Actor / Outstanding Performance by a Male Actor in a Television Movie or Miniseries
Geoffrey Rush
Geoffrey Rush
The Life and Death of Peter Sellers
Winner
All nominees
William H. Macy
William H. Macy
The Wool Cap
Barry Pepper
Barry Pepper
3: The Dale Earnhardt Story
Jon Voight
Jon Voight
The Five People You Meet in Heaven
Jamie Foxx
Jamie Foxx
Redemption: The Stan Tookie Williams Story
Actor / Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Desperate Housewives 8.3
Desperate Housewives
Teri Hatcher, Nicollette Sheridan, Felicity Huffman, Andrea Bowen, Ricardo Chavira, Marcia Cross, Steven Culp, James Denton, Cody Kasch, Eva Longoria, Jesse Metcalfe, Mark Moses, Brenda Strong
Winner
Desperate Housewives 8.3
Desperate Housewives
Teri Hatcher, Nicollette Sheridan, Felicity Huffman, Andrea Bowen, Ricardo Chavira, Marcia Cross, Steven Culp, James Denton, Cody Kasch, Eva Longoria, Jesse Metcalfe, Mark Moses, Brenda Strong
Winner
All nominees
Sex and the City 7.4
Sex and the City
Kim Cattrall, Sarah Jessica Parker, Kristin Davis, Cynthia Nixon
Sex and the City 7.4
Sex and the City
Kim Cattrall, Sarah Jessica Parker, Kristin Davis, Cynthia Nixon
Arrested Development 8.6
Arrested Development
Jason Bateman, Jeffrey Tambor, Will Arnett, Portia de Rossi, Michael Cera, David Cross, Tony Hale, Alia Shawkat, Jessica Walter
Arrested Development 8.6
Arrested Development
Jason Bateman, Jeffrey Tambor, Will Arnett, Portia de Rossi, Michael Cera, David Cross, Tony Hale, Alia Shawkat, Jessica Walter
Will & Grace 7.2
Will & Grace
Sean Hayes, Eric McCormack, Debra Messing, Megan Mullally
Everybody Loves Raymond Everybody Loves Raymond
Piter Boyl, Brad Garrett, Patricia Heaton, Doris Roberts, Ray Romano, Madylin Sweeten, Monica Horan
Will & Grace 7.2
Will & Grace
Sean Hayes, Eric McCormack, Debra Messing, Megan Mullally
Actor / Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
CSI: Crime Scene Investigation 8.8
CSI: Crime Scene Investigation
Marg Helgenberger, Paul Guilfoyle, Robert David Hall, Gary Dourdan, George Eads, Jorja Fox, William Petersen, Eric Szmanda
Winner
CSI: Crime Scene Investigation 8.8
CSI: Crime Scene Investigation
Marg Helgenberger, Paul Guilfoyle, Robert David Hall, Gary Dourdan, George Eads, Jorja Fox, William Petersen, Eric Szmanda
Winner
All nominees
24
24
Kiefer Sutherland, Joaquim de Almeida, Reiko Aylesworth, Carlos Bernard, Elisha Cuthbert, James Badge Dale, Dennis Haysbert, Mary Lynn Rajskub, Pol Shulce
The Sopranos 8.7
The Sopranos
Steve Buscemi, Lorraine Bracco, James Gandolfini, Edie Falco, Steven Van Zandt, Drea de Matteo, Dominic Chianese, Vincent Curatola, Robert Iler, Michael Imperioli, Steve Schirripa, Jamie-Lynn Sigler, Tony Sirico, Aida Turturro, John Ventimiglia
24
24
Kiefer Sutherland, Joaquim de Almeida, Reiko Aylesworth, Carlos Bernard, Elisha Cuthbert, James Badge Dale, Dennis Haysbert, Mary Lynn Rajskub, Pol Shulce
The West Wing 9.2
The West Wing
Stockard Channing, Martin Sheen, Allison Janney, Mary McCormack, Lily Tomlin, Kristin Chenoweth, Dulé Hill, Joshua Malina, Janel Moloney, Richard Schiff, John Spencer, Bradley Whitford
The Sopranos 8.7
The Sopranos
Steve Buscemi, Lorraine Bracco, James Gandolfini, Edie Falco, Steven Van Zandt, Drea de Matteo, Dominic Chianese, Vincent Curatola, Robert Iler, Michael Imperioli, Steve Schirripa, Jamie-Lynn Sigler, Tony Sirico, Aida Turturro, John Ventimiglia
Six Feet Under 8.7
Six Feet Under
James Cromwell, Mena Suvari, Peter Facinelli, Ben Foster, Lauren Ambrose, Freddy Rodriguez, Frances Conroy, Idalis DeLeon, Sprague Grayden, Rachel Griffiths, Michael C. Hall, Peter Krause, Justina Machado, Mathew St. Patrick, Justin Theroux
The West Wing 9.2
The West Wing
Stockard Channing, Martin Sheen, Allison Janney, Mary McCormack, Lily Tomlin, Kristin Chenoweth, Dulé Hill, Joshua Malina, Janel Moloney, Richard Schiff, John Spencer, Bradley Whitford
Six Feet Under 8.7
Six Feet Under
James Cromwell, Mena Suvari, Peter Facinelli, Ben Foster, Lauren Ambrose, Freddy Rodriguez, Frances Conroy, Idalis DeLeon, Sprague Grayden, Rachel Griffiths, Michael C. Hall, Peter Krause, Justina Machado, Mathew St. Patrick, Justin Theroux
Life Achievement Award
James Garner
James Garner
Winner
Year
Nominations

Other awards and film festivals

Academy Awards, USA
1929-2025
Academy Awards, USA
Cannes Film Festival
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Cannes Film Festival
Golden Globes, USA
Golden Globe Award
1944-2025
Golden Globes, USA
Primetime Emmy Awards
1949-2025
Primetime Emmy Awards
BAFTA Awards
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
BAFTA Awards
Venice Film Festival
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Venice Film Festival
Razzie Awards
Razzie
1981-2025
Razzie Awards
MTV Movie + TV Awards
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
MTV Movie + TV Awards
Sundance Film Festival
1982-2025
Sundance Film Festival
St. Petersburg Message to Man Film Festival
1993-2025
St. Petersburg Message to Man Film Festival
Berlin International Film Festival
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Berlin International Film Festival
Sochi International Film Festival
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Sochi International Film Festival
2024-2025
Sochi Open Russian Film Festival
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
Sochi Open Russian Film Festival
Moscow International Film Festival
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
Moscow International Film Festival
Window to Europe
1993-2025
Window to Europe
Toronto International Film Festival
1978-2025
Toronto International Film Festival
Tallinn Black Nights Film Festival
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Tallinn Black Nights Film Festival
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more