Marg Helgenberger, Paul Guilfoyle, Robert David Hall, Gary Dourdan, George Eads, Jorja Fox, William Petersen, Eric Szmanda
Winner
8.8
CSI: Crime Scene Investigation
Marg Helgenberger, Paul Guilfoyle, Robert David Hall, Gary Dourdan, George Eads, Jorja Fox, William Petersen, Eric Szmanda
Winner
All nominees
24
Kiefer Sutherland, Joaquim de Almeida, Reiko Aylesworth, Carlos Bernard, Elisha Cuthbert, James Badge Dale, Dennis Haysbert, Mary Lynn Rajskub, Pol Shulce
8.7
The Sopranos
Steve Buscemi, Lorraine Bracco, James Gandolfini, Edie Falco, Steven Van Zandt, Drea de Matteo, Dominic Chianese, Vincent Curatola, Robert Iler, Michael Imperioli, Steve Schirripa, Jamie-Lynn Sigler, Tony Sirico, Aida Turturro, John Ventimiglia
24
Kiefer Sutherland, Joaquim de Almeida, Reiko Aylesworth, Carlos Bernard, Elisha Cuthbert, James Badge Dale, Dennis Haysbert, Mary Lynn Rajskub, Pol Shulce
9.2
The West Wing
Stockard Channing, Martin Sheen, Allison Janney, Mary McCormack, Lily Tomlin, Kristin Chenoweth, Dulé Hill, Joshua Malina, Janel Moloney, Richard Schiff, John Spencer, Bradley Whitford
8.7
The Sopranos
Steve Buscemi, Lorraine Bracco, James Gandolfini, Edie Falco, Steven Van Zandt, Drea de Matteo, Dominic Chianese, Vincent Curatola, Robert Iler, Michael Imperioli, Steve Schirripa, Jamie-Lynn Sigler, Tony Sirico, Aida Turturro, John Ventimiglia
8.7
Six Feet Under
James Cromwell, Mena Suvari, Peter Facinelli, Ben Foster, Lauren Ambrose, Freddy Rodriguez, Frances Conroy, Idalis DeLeon, Sprague Grayden, Rachel Griffiths, Michael C. Hall, Peter Krause, Justina Machado, Mathew St. Patrick, Justin Theroux
9.2
The West Wing
Stockard Channing, Martin Sheen, Allison Janney, Mary McCormack, Lily Tomlin, Kristin Chenoweth, Dulé Hill, Joshua Malina, Janel Moloney, Richard Schiff, John Spencer, Bradley Whitford
8.7
Six Feet Under
James Cromwell, Mena Suvari, Peter Facinelli, Ben Foster, Lauren Ambrose, Freddy Rodriguez, Frances Conroy, Idalis DeLeon, Sprague Grayden, Rachel Griffiths, Michael C. Hall, Peter Krause, Justina Machado, Mathew St. Patrick, Justin Theroux