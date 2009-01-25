Rick Avery, Richard Burden, Frank P. Calzavara, Mark Chadwick, Brian Christensen, Blaise Corrigan, George Cottle, Tobiasz Daszkiewicz, Eddie J. Fernandez, James Fierro, Jean-Pierre Goy, Mark Harper, Sy Hollands, Terry Jackson, Paul Jennings, Luke Kearney, Rick LeFevour, Matthew LeFevour, Tom Lowell, Tony Lucken, Daniel Maldonado, Jon Maldonado, James R. Mammoser, Kevin Mathews, Tom McComas, Tim C. McHenry, Nick McKinless, Rick Miller, Mark Mottram, Chris Nolte, Andy Norman, Carl Paoli, Linda Perlin, Ken Remer, Tom Struthers, Todd Rogers Terry, John Turk, Tommy Mack Turvey, Rich Wilkie, Jim Wilkey, Buster Reeves, Wade Allen, Richard Ryan, Alicia Skirball, Natalie M. Meyer, Jodi Starnes, James Heisner, Scott Philyaw, Dean Bailey, Justo Dieguez, Brian Peters, Marie Fink, Jeff Shannon, Adam Hart, Dennis Saldana, Kevin Sorensen
Winner
6.8
Heroes
Robert Alonzo, Austin Priester, Chris Carnel, Dane Farwell, Tim Gilbert, Troy Gilbert, Chris Howell, Horace Knight Jr., Will Leong, Simon Rhee, Mark Riccardi, Pat Romano, Spike Silver, Lee Smith, Erik Stabenau, Nancy Thurston, Samuel Le, Mark Aaron Wagner, Marcus Young, Allison Caetano, Rick Marcus, Ryan Happy, Heather Arthur
Winner
6.8
Winner
8.8
The Dark Knight
Winner
All nominees
8.4
Prison Break
Wade Eastwood, Jim Henry, James Armstrong, Eddie Braun, Alex Daniels, Courtney Farnsworth, Brent Fletcher, Tanner Gill, Steve Kelso, Hubie Kerns, Henry Kingi Jr., Johnny Martin, Eric Norris, Lin Oeding, Chuck Picerni Jr., Bill Poague, Pat Romano, Mike Smith, Russell Towery, Pete Turner, Bryon Weiss, Michael Li, Greg Tracy, Victor Quintero
8.7
Friday Night Lights
Jeff Schwan, Justin Riemer
7.1
Wanted
Nick Gillard, Jophery C. Brown, Norman Douglass, Martin Hub, Eunice Huthart, Rick LeFevour, Alicia Skirball
8.3
Iron Man
Ben Hernandez Bray, Robert Alonzo, Justus-Berumen Sandy, Jon Braver, Bob Brown, Brian Brown, Joe Bucaro III, Richard Bucher, Hal Burton, Chris Carnel, Devid Kastillo, Loyd Catlett, Richard Cetrone, Norm Compton, Paul Crawford, John T. Cypert, Max Daniels, J.J. Dashnaw, Keith Splinter Davis, Vince Deadrick Jr., Paul Eliopoulos, Annie Ellis, Donna Evans, Eddie J. Fernandez, Greg Fitzpatrick, Christian J. Fletcher, Clay Donahue Fontenot, Damian Foster, Richie Gaona, Mark Ginther, Tad Griffith, James M. Halty, Riley Harper, Tom Harper, Gene Hartline, Rosine 'Ace' Hatem, Freddie Hice, Michael Hilow, Steve Holladay, David Hugghins, Kevin L. Jackson, Michael Justice, Shawn Kautz, Hannah Kozak, Mark Kubr, Theo Kypri, Luke LaFontaine, Matt Leonard, Brian Machleit, David Ott, Chris Palermo, J.J. Perry, Chad Randall, Rex Reddick, Jason Rodriguez, Tim Rigby, Larry Rippenkroeger, Mario Roberts, Mic Rodgers, Gilbert Rosales, Laurence Todd Rosenthal, Michael Runyard, David Schultz, Kevin Scott, Ray Siegle, Paul Sklar, Craig Stecyk, Tim Trella, Mark Aaron Wagner, Todd Warren, Keith Woulard, Callie Croughwell, Nito Larioza, Aaron Walters, Oakley Lehman, Daniel Stevens, Mike Rufino, Anthony Martins, Kevin Derr, Clay Cullen, Matt Baker, Andy Dylan, Brandon Johnson, Krisztian Kery, Greg Anthony, Darryl Reeves, Geo Corvera, Freddy Bouciegues, Gianni Biasetti Sr., Reid Harper, Daniel Arrias, Ava Rose Williams, Damien Moreno, Eyad Elbitar, Alvin Zalamea, Tammie Baird
8.5
The Closer
Noon Orsatti, Spike Silver
7.1
Wanted
6.8
Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull
Pat Banta, Nikki Berwick, Jon Braver, Keith Campbell, Vince Cupone, Lauro David Chartrand-Del Valle, Ken Clark, Bob Colletti, Gary Connery, Ben Cooke, Phil Culotta, Chris Daniels, J.J. Dashnaw, Anthony De Longis, John Dixon, Norman Douglass, Danny Downey, Shauna Duggins, Doc Duhame, Jeremy Dunn, Thomas DuPont, Peter Epstein, Ian Eyre, Roel Failma, Stephanie Finochio, Eddie Fiola, Jeremy Fry, Tim Gallin, Charles Grisham, Roberto Gutierrez, Zach Hudson, Brett A. Jones, Mike Justus, Dennis Keiffer, Bret Kiene, David Kilde, Shawn Patrick Lane, Paul Marini, Mike Massa, Tina McKissick, Ian McLaughlin, Derek Mears, Dino Muccio, Mark Norby, Casey O'Neill, Jim Palmer, Monte Rex Perlin, Christopher Place, Darrin Prescott, Mark Rayner, Ernie Reyes, Shawn Robinson, Markos Rounthwaite, Paul E. Short, Keith Siglinger, Gunter Simon, Brian Simpson, Gary Ray Stearns, Melissa R. Stubbs, Trampas Thompson, Tim Trella, Mark Vanselow, Gary J. Wayton, Danny Wynands, Errol Sack, Arnold Chon, Bill Leaman, Rob Mars, Diz Sharpe, Nito Larioza, Justin Riemer, Jimmy Hart, Dean Grimes, Stuart F. Wilson, Anthony Martins, Ronn Surels, Kevin Derr, Ralf Koch, Adam Kirley, Clay Cullen, Craig Frosty Silva, Wade Allen, Chris LaCentra, Jodi Pynn Gabree, Matt Baker, Lee Morrison, Kenny Richards, Andy Dylan, Tyler Vogt, Douglas Tait, Darren Maynard, Bryan Thompson, Tracey Ruggiero, Greg Anthony, Helena Barret, Jared Burke, Thomas Place, Dave Pope, Kevin Patrick Burke, Dan Brown, Steve Chang, Aaron Vexler, D.J. Surgent, Nicole Callender, Chad Hessler, Colin Follenweider, Rhys Millen, Kim Stays, Shane Geraghty, T. Ryan Mooney, Carl Rice, Webster P. Whinery Jr., Naomi Peters, Rich Rutherford, Kevin Rogers, Jonah Deocampo, Gabriel Hansen, Jeff Medeiros, Steve Terada, Nicole Surels, Luci Romberg, Don Abbatiello, Holland Diaz, Pete Klein, Jonathan Arthur, Samantha MacIvor, Bryan Farrell Wilson, Darren Sharpe, Timothy Eulich, Victor Paguia, Justin Gant, David LaVera, Drew Leary, Anthony Vincent, Tom Cohan, Katie Eischen, Brian Knutson, David McSweeney, Audi Resendez, Mark Fichera, Aja Frary, Amber Beckman, Randy Haynie, Jennifer Torriero, Krister Peterson, Rich Bodner
8.4
Prison Break
The Unit
Troy Brown, J.J. Dashnaw, Eddie J. Fernandez, Oakley Lehman
7.7
Hellboy II: The Golden ArmyHellboy 2: The Golden Army
Bradley James Allan, Bonnie Morgan, Mike Weis, Peng Zhang, Mark Chapman
7.7
Hellboy II: The Golden ArmyHellboy 2: The Golden Army
8.3
Iron Man
6.8
Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull
The Unit
Alec Baldwin, Jane Krakowski, Scott Adsit, Kevin Dotcom Brown, Tina Fey, Judah Friedlander, Tracy Morgan, Maulik Pancholy, Keith Powell, Jack McBrayer, Katrina Bowden
Winner
30 Rock
Winner
All nominees
Entourage
Kevin Dillon, Adrian Grenier, Jeremy Piven, Kevin Connolly, Rex Lee, Perrey Reeves, Jerry Ferrara
8.8
The Office
Melora Hardin, Creed Bratton, Steve Carell, Jenna Fischer, Kate Flannery, Paul Lieberstein, Craig Robinson, Phyllis Smith, Rainn Wilson, John Krasinski, B.J. Novak, Ed Helms, Oscar Nuñez, Mindy Kaling, Angela Kinsey, Leslie David Baker, Brian Baumgartner
8.3
Desperate Housewives
Teri Hatcher, Dana Delany, Kyle MacLachlan, Nicollette Sheridan, Felicity Huffman, Andrea Bowen, Ricardo Chavira, Marcia Cross, James Denton, Rachel G. Fox, Eva Longoria, Neal McDonough, Shawn Pyfrom, Doug Savant, Brenda Strong, Lyndsy Fonseca, Joy Jorgensen, Zane Huett, Brent Kinsman, Shane Kinsman, Kendall Applegate, Joshua Logan Moore, Charlie Carver, Max Carver
8.8
The Office
8.6
Weeds
Mary-Louise Parker, Elizabeth Perkins, Justin Kirk, Kevin Nealon, Demián Bichir, Julie Bowen, Enrique Castillo, Guillermo Díaz, Hemky Madera, Andy Milder, Jack Stehlin, Alexander Gould, Hunter Parrish, Allie Grant
Entourage
8.3
Desperate Housewives
8.6
Weeds
January Jones, Elisabeth Moss, Bryan Batt, Michael Gladis, Jon Hamm, Christina Hendricks, Vincent Kartheiser, Mark Moses, John Slattery, Rich Sommer, Alison Brie, Aaron Staton, Aaron Hart, Kiernan Shipka
Winner
8.4
Mad Men
Winner
All nominees
8.9
Dexter
8.4
Boston Legal
Candice Bergen, William Shatner, James Spader, Saffron Burrows, Kristian Klemenson, Taraji P. Henson, John Larroquette, Gary Anthony Williams, Tara Summers
8.9
Dexter
8.5
The Closer
Kyra Sedgwick, G. W. Bailey, Michael Paul Chan, Raymond Cruz, Anthony Denison, Robert Gossett, Gina Ravera, J.K. Simmons, Jon Tenney, Corey Reynolds, Phillip P. Keene
House M.D.
Robert Sean Leonard, Omar Epps, Lisa Edelstein, Peter Jacobson, Hugh Laurie, Jennifer Morrison, Kal Penn, Jesse Spencer, Olivia Wilde
8.4
Boston Legal
8.5
The Closer
House M.D.
