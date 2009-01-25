Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Film festivals Screen Actors Guild Awards Events Screen Actors Guild Awards 2009

All nominated films "Screen Actors Guild Awards" in 2009

Site Los Angeles, California, USA
Date 25 January 2009
Actor / Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture
Slumdog Millionaire 8.1
Slumdog Millionaire
Anil Kapoor, Irfan Khan, Dev Patel, Tanay Chheda, Madhur Mittal, Freida Pinto, Ashutosh Lobo Gajiwala, Rubina Ali, Azharuddin Mohammed Ismail, Ayush Mahesh Khedekar, Tanvi Ganesh Lonkar
Winner
Slumdog Millionaire 8.1
Slumdog Millionaire
Anil Kapoor, Irfan Khan, Dev Patel, Tanay Chheda, Madhur Mittal, Freida Pinto, Ashutosh Lobo Gajiwala, Rubina Ali, Azharuddin Mohammed Ismail, Ayush Mahesh Khedekar, Tanvi Ganesh Lonkar
Winner
All nominees
Frost/Nixon 7.3
Frost/Nixon
Kevin Bacon, Frank Langella, Oliver Platt, Sam Rockwell, Rebecca Hall, Toby Jones, Matthew Macfadyen, Michael Sheen
Milk 6.5
Milk
, Josh Brolin, Victor Garber, Joseph Cross, , Emile Hirsch, Diego Luna, Denis O'Hare, Alison Pill
Frost/Nixon 7.3
Frost/Nixon
Kevin Bacon, Frank Langella, Oliver Platt, Sam Rockwell, Rebecca Hall, Toby Jones, Matthew Macfadyen, Michael Sheen
Doubt 7.5
Doubt
Philip Seymour Hoffman, Meryl Streep, Amy Adams, Viola Davis
The Curious Case of Benjamin Button 8.1
The Curious Case of Benjamin Button
, Elias Koteas, Julia Ormond, Cate Blanchett, Jason Flemyng, Jared Harris, Taraji P. Henson, Phyllis Somerville, Tilda Swinton, Mahershala Ali
The Curious Case of Benjamin Button 8.1
The Curious Case of Benjamin Button
, Elias Koteas, Julia Ormond, Cate Blanchett, Jason Flemyng, Jared Harris, Taraji P. Henson, Phyllis Somerville, Tilda Swinton, Mahershala Ali
Doubt 7.5
Doubt
Philip Seymour Hoffman, Meryl Streep, Amy Adams, Viola Davis
Milk 6.5
Milk
, Josh Brolin, Victor Garber, Joseph Cross, , Emile Hirsch, Diego Luna, Denis O'Hare, Alison Pill
Actor / Outstanding Performance by a Female Actor in a Comedy Series
Tina Fey
Tina Fey
30 Rock
Winner
All nominees
Mary-Louise Parker
Mary-Louise Parker
Weeds
Tracey Ullman
Tracey Ullman
State of the Union
America Ferrera
America Ferrera
Ugly Betty
Christina Applegate
Christina Applegate
Samantha Who?
Actor / Outstanding Performance by a Female Actor in a Drama Series
Sally Field
Sally Field
Brothers & Sisters
Winner
All nominees
Mariska Hargitay
Mariska Hargitay
Law & Order: Special Victims Unit
Kyra Sedgwick
Kyra Sedgwick
The Closer
Elisabeth Moss
Elisabeth Moss
Mad Men
Holly Hunter
Holly Hunter
Saving Grace
Actor / Outstanding Performance by a Female Actor in a Leading Role
Meryl Streep
Meryl Streep
Doubt
Winner
All nominees
Kate Winslet
Kate Winslet
Revolutionary Road
Anne Hathaway
Anne Hathaway
Rachel Getting Married
Changeling
Melissa Leo
Melissa Leo
Frozen River
Actor / Outstanding Performance by a Female Actor in a Supporting Role
Kate Winslet
Kate Winslet
The Reader
Winner
All nominees
Penelope Cruz
Penelope Cruz
Vicky Cristina Barcelona
Taraji P. Henson
Taraji P. Henson
The Curious Case of Benjamin Button
Viola Davis
Viola Davis
Doubt
Amy Adams
Amy Adams
Doubt
Actor / Outstanding Performance by a Female Actor in a Television Movie or Miniseries
Laura Linney
Laura Linney
John Adams
Winner
All nominees
Laura Dern
Laura Dern
Recount
Susan Sarandon
Susan Sarandon
Bernard and Doris
Phylicia Rashad
Phylicia Rashad
A Raisin in the Sun
Shirley MacLaine
Shirley MacLaine
Coco Chanel
Actor / Outstanding Performance by a Male Actor in a Comedy Series
Alec Baldwin
Alec Baldwin
30 Rock
Winner
All nominees
Jeremy Piven
Jeremy Piven
Entourage
Steve Carell
Steve Carell
The Office
Tony Shalhoub
Tony Shalhoub
Monk
David Duchovny
David Duchovny
Californication
Actor / Outstanding Performance by a Male Actor in a Drama Series
Hugh Laurie
Hugh Laurie
House M.D.
Winner
All nominees
William Shatner
William Shatner
Boston Legal
James Spader
James Spader
Boston Legal
Michael C. Hall
Michael C. Hall
Dexter
Jon Hamm
Jon Hamm
Mad Men
Actor / Outstanding Performance by a Male Actor in a Leading Role
Milk
Winner
All nominees
Mickey Rourke
Mickey Rourke
The Wrestler
Richard Jenkins
Richard Jenkins
The Visitor
The Curious Case of Benjamin Button
Frank Langella
Frank Langella
Frost/Nixon
Actor / Outstanding Performance by a Male Actor in a Supporting Role
Heath Ledger
Heath Ledger
The Dark Knight Posthumously. The award was accepted by Gary Oldman.
Winner
All nominees
Josh Brolin
Josh Brolin
Milk
Dev Patel
Dev Patel
Slumdog Millionaire
Philip Seymour Hoffman
Philip Seymour Hoffman
Doubt
Robert Downey Jr.
Robert Downey Jr.
Tropic Thunder
Actor / Outstanding Performance by a Male Actor in a Television Movie or Miniseries
Paul Giamatti
Paul Giamatti
John Adams
Winner
All nominees
Tom Wilkinson
Tom Wilkinson
John Adams
Recount
Ralph Fiennes
Ralph Fiennes
Bernard and Doris
Kiefer Sutherland
Kiefer Sutherland
24: Redemption
Actor / Outstanding Performance by a Stunt Ensemble in a Television Series
The Dark Knight 8.8
The Dark Knight
Rick Avery, Richard Burden, Frank P. Calzavara, Mark Chadwick, Brian Christensen, Blaise Corrigan, George Cottle, Tobiasz Daszkiewicz, Eddie J. Fernandez, James Fierro, Jean-Pierre Goy, Mark Harper, Sy Hollands, Terry Jackson, Paul Jennings, Luke Kearney, Rick LeFevour, Matthew LeFevour, Tom Lowell, Tony Lucken, Daniel Maldonado, Jon Maldonado, James R. Mammoser, Kevin Mathews, Tom McComas, Tim C. McHenry, Nick McKinless, Rick Miller, Mark Mottram, Chris Nolte, Andy Norman, Carl Paoli, Linda Perlin, Ken Remer, Tom Struthers, Todd Rogers Terry, John Turk, Tommy Mack Turvey, Rich Wilkie, Jim Wilkey, Buster Reeves, Wade Allen, Richard Ryan, Alicia Skirball, Natalie M. Meyer, Jodi Starnes, James Heisner, Scott Philyaw, Dean Bailey, Justo Dieguez, Brian Peters, Marie Fink, Jeff Shannon, Adam Hart, Dennis Saldana, Kevin Sorensen
Winner
Heroes 6.8
Heroes
Robert Alonzo, Austin Priester, Chris Carnel, Dane Farwell, Tim Gilbert, Troy Gilbert, Chris Howell, Horace Knight Jr., Will Leong, Simon Rhee, Mark Riccardi, Pat Romano, Spike Silver, Lee Smith, Erik Stabenau, Nancy Thurston, Samuel Le, Mark Aaron Wagner, Marcus Young, Allison Caetano, Rick Marcus, Ryan Happy, Heather Arthur
Winner
Heroes 6.8
Heroes
Robert Alonzo, Austin Priester, Chris Carnel, Dane Farwell, Tim Gilbert, Troy Gilbert, Chris Howell, Horace Knight Jr., Will Leong, Simon Rhee, Mark Riccardi, Pat Romano, Spike Silver, Lee Smith, Erik Stabenau, Nancy Thurston, Samuel Le, Mark Aaron Wagner, Marcus Young, Allison Caetano, Rick Marcus, Ryan Happy, Heather Arthur
Winner
The Dark Knight 8.8
The Dark Knight
Rick Avery, Richard Burden, Frank P. Calzavara, Mark Chadwick, Brian Christensen, Blaise Corrigan, George Cottle, Tobiasz Daszkiewicz, Eddie J. Fernandez, James Fierro, Jean-Pierre Goy, Mark Harper, Sy Hollands, Terry Jackson, Paul Jennings, Luke Kearney, Rick LeFevour, Matthew LeFevour, Tom Lowell, Tony Lucken, Daniel Maldonado, Jon Maldonado, James R. Mammoser, Kevin Mathews, Tom McComas, Tim C. McHenry, Nick McKinless, Rick Miller, Mark Mottram, Chris Nolte, Andy Norman, Carl Paoli, Linda Perlin, Ken Remer, Tom Struthers, Todd Rogers Terry, John Turk, Tommy Mack Turvey, Rich Wilkie, Jim Wilkey, Buster Reeves, Wade Allen, Richard Ryan, Alicia Skirball, Natalie M. Meyer, Jodi Starnes, James Heisner, Scott Philyaw, Dean Bailey, Justo Dieguez, Brian Peters, Marie Fink, Jeff Shannon, Adam Hart, Dennis Saldana, Kevin Sorensen
Winner
All nominees
Prison Break 8.4
Prison Break
Wade Eastwood, Jim Henry, James Armstrong, Eddie Braun, Alex Daniels, Courtney Farnsworth, Brent Fletcher, Tanner Gill, Steve Kelso, Hubie Kerns, Henry Kingi Jr., Johnny Martin, Eric Norris, Lin Oeding, Chuck Picerni Jr., Bill Poague, Pat Romano, Mike Smith, Russell Towery, Pete Turner, Bryon Weiss, Michael Li, Greg Tracy, Victor Quintero
Friday Night Lights 8.7
Friday Night Lights
Jeff Schwan, Justin Riemer
Wanted 7.1
Wanted
Nick Gillard, Jophery C. Brown, Norman Douglass, Martin Hub, Eunice Huthart, Rick LeFevour, Alicia Skirball
Iron Man 8.3
Iron Man
Ben Hernandez Bray, Robert Alonzo, Justus-Berumen Sandy, Jon Braver, Bob Brown, Brian Brown, Joe Bucaro III, Richard Bucher, Hal Burton, Chris Carnel, Devid Kastillo, Loyd Catlett, Richard Cetrone, Norm Compton, Paul Crawford, John T. Cypert, Max Daniels, J.J. Dashnaw, Keith Splinter Davis, Vince Deadrick Jr., Paul Eliopoulos, Annie Ellis, Donna Evans, Eddie J. Fernandez, Greg Fitzpatrick, Christian J. Fletcher, Clay Donahue Fontenot, Damian Foster, Richie Gaona, Mark Ginther, Tad Griffith, James M. Halty, Riley Harper, Tom Harper, Gene Hartline, Rosine 'Ace' Hatem, Freddie Hice, Michael Hilow, Steve Holladay, David Hugghins, Kevin L. Jackson, Michael Justice, Shawn Kautz, Hannah Kozak, Mark Kubr, Theo Kypri, Luke LaFontaine, Matt Leonard, Brian Machleit, David Ott, Chris Palermo, J.J. Perry, Chad Randall, Rex Reddick, Jason Rodriguez, Tim Rigby, Larry Rippenkroeger, Mario Roberts, Mic Rodgers, Gilbert Rosales, Laurence Todd Rosenthal, Michael Runyard, David Schultz, Kevin Scott, Ray Siegle, Paul Sklar, Craig Stecyk, Tim Trella, Mark Aaron Wagner, Todd Warren, Keith Woulard, Callie Croughwell, Nito Larioza, Aaron Walters, Oakley Lehman, Daniel Stevens, Mike Rufino, Anthony Martins, Kevin Derr, Clay Cullen, Matt Baker, Andy Dylan, Brandon Johnson, Krisztian Kery, Greg Anthony, Darryl Reeves, Geo Corvera, Freddy Bouciegues, Gianni Biasetti Sr., Reid Harper, Daniel Arrias, Ava Rose Williams, Damien Moreno, Eyad Elbitar, Alvin Zalamea, Tammie Baird
The Closer 8.5
The Closer
Noon Orsatti, Spike Silver
Wanted 7.1
Wanted
Nick Gillard, Jophery C. Brown, Norman Douglass, Martin Hub, Eunice Huthart, Rick LeFevour, Alicia Skirball
Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull 6.8
Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull
Pat Banta, Nikki Berwick, Jon Braver, Keith Campbell, Vince Cupone, Lauro David Chartrand-Del Valle, Ken Clark, Bob Colletti, Gary Connery, Ben Cooke, Phil Culotta, Chris Daniels, J.J. Dashnaw, Anthony De Longis, John Dixon, Norman Douglass, Danny Downey, Shauna Duggins, Doc Duhame, Jeremy Dunn, Thomas DuPont, Peter Epstein, Ian Eyre, Roel Failma, Stephanie Finochio, Eddie Fiola, Jeremy Fry, Tim Gallin, Charles Grisham, Roberto Gutierrez, Zach Hudson, Brett A. Jones, Mike Justus, Dennis Keiffer, Bret Kiene, David Kilde, Shawn Patrick Lane, Paul Marini, Mike Massa, Tina McKissick, Ian McLaughlin, Derek Mears, Dino Muccio, Mark Norby, Casey O'Neill, Jim Palmer, Monte Rex Perlin, Christopher Place, Darrin Prescott, Mark Rayner, Ernie Reyes, Shawn Robinson, Markos Rounthwaite, Paul E. Short, Keith Siglinger, Gunter Simon, Brian Simpson, Gary Ray Stearns, Melissa R. Stubbs, Trampas Thompson, Tim Trella, Mark Vanselow, Gary J. Wayton, Danny Wynands, Errol Sack, Arnold Chon, Bill Leaman, Rob Mars, Diz Sharpe, Nito Larioza, Justin Riemer, Jimmy Hart, Dean Grimes, Stuart F. Wilson, Anthony Martins, Ronn Surels, Kevin Derr, Ralf Koch, Adam Kirley, Clay Cullen, Craig Frosty Silva, Wade Allen, Chris LaCentra, Jodi Pynn Gabree, Matt Baker, Lee Morrison, Kenny Richards, Andy Dylan, Tyler Vogt, Douglas Tait, Darren Maynard, Bryan Thompson, Tracey Ruggiero, Greg Anthony, Helena Barret, Jared Burke, Thomas Place, Dave Pope, Kevin Patrick Burke, Dan Brown, Steve Chang, Aaron Vexler, D.J. Surgent, Nicole Callender, Chad Hessler, Colin Follenweider, Rhys Millen, Kim Stays, Shane Geraghty, T. Ryan Mooney, Carl Rice, Webster P. Whinery Jr., Naomi Peters, Rich Rutherford, Kevin Rogers, Jonah Deocampo, Gabriel Hansen, Jeff Medeiros, Steve Terada, Nicole Surels, Luci Romberg, Don Abbatiello, Holland Diaz, Pete Klein, Jonathan Arthur, Samantha MacIvor, Bryan Farrell Wilson, Darren Sharpe, Timothy Eulich, Victor Paguia, Justin Gant, David LaVera, Drew Leary, Anthony Vincent, Tom Cohan, Katie Eischen, Brian Knutson, David McSweeney, Audi Resendez, Mark Fichera, Aja Frary, Amber Beckman, Randy Haynie, Jennifer Torriero, Krister Peterson, Rich Bodner
Prison Break 8.4
Prison Break
Wade Eastwood, Jim Henry, James Armstrong, Eddie Braun, Alex Daniels, Courtney Farnsworth, Brent Fletcher, Tanner Gill, Steve Kelso, Hubie Kerns, Henry Kingi Jr., Johnny Martin, Eric Norris, Lin Oeding, Chuck Picerni Jr., Bill Poague, Pat Romano, Mike Smith, Russell Towery, Pete Turner, Bryon Weiss, Michael Li, Greg Tracy, Victor Quintero
The Unit
The Unit
Troy Brown, J.J. Dashnaw, Eddie J. Fernandez, Oakley Lehman
Hellboy II: The Golden Army 7.7
Hellboy II: The Golden Army Hellboy 2: The Golden Army
Bradley James Allan, Bonnie Morgan, Mike Weis, Peng Zhang, Mark Chapman
Hellboy II: The Golden Army 7.7
Hellboy II: The Golden Army Hellboy 2: The Golden Army
Bradley James Allan, Bonnie Morgan, Mike Weis, Peng Zhang, Mark Chapman
Iron Man 8.3
Iron Man
Ben Hernandez Bray, Robert Alonzo, Justus-Berumen Sandy, Jon Braver, Bob Brown, Brian Brown, Joe Bucaro III, Richard Bucher, Hal Burton, Chris Carnel, Devid Kastillo, Loyd Catlett, Richard Cetrone, Norm Compton, Paul Crawford, John T. Cypert, Max Daniels, J.J. Dashnaw, Keith Splinter Davis, Vince Deadrick Jr., Paul Eliopoulos, Annie Ellis, Donna Evans, Eddie J. Fernandez, Greg Fitzpatrick, Christian J. Fletcher, Clay Donahue Fontenot, Damian Foster, Richie Gaona, Mark Ginther, Tad Griffith, James M. Halty, Riley Harper, Tom Harper, Gene Hartline, Rosine 'Ace' Hatem, Freddie Hice, Michael Hilow, Steve Holladay, David Hugghins, Kevin L. Jackson, Michael Justice, Shawn Kautz, Hannah Kozak, Mark Kubr, Theo Kypri, Luke LaFontaine, Matt Leonard, Brian Machleit, David Ott, Chris Palermo, J.J. Perry, Chad Randall, Rex Reddick, Jason Rodriguez, Tim Rigby, Larry Rippenkroeger, Mario Roberts, Mic Rodgers, Gilbert Rosales, Laurence Todd Rosenthal, Michael Runyard, David Schultz, Kevin Scott, Ray Siegle, Paul Sklar, Craig Stecyk, Tim Trella, Mark Aaron Wagner, Todd Warren, Keith Woulard, Callie Croughwell, Nito Larioza, Aaron Walters, Oakley Lehman, Daniel Stevens, Mike Rufino, Anthony Martins, Kevin Derr, Clay Cullen, Matt Baker, Andy Dylan, Brandon Johnson, Krisztian Kery, Greg Anthony, Darryl Reeves, Geo Corvera, Freddy Bouciegues, Gianni Biasetti Sr., Reid Harper, Daniel Arrias, Ava Rose Williams, Damien Moreno, Eyad Elbitar, Alvin Zalamea, Tammie Baird
Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull 6.8
Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull
Pat Banta, Nikki Berwick, Jon Braver, Keith Campbell, Vince Cupone, Lauro David Chartrand-Del Valle, Ken Clark, Bob Colletti, Gary Connery, Ben Cooke, Phil Culotta, Chris Daniels, J.J. Dashnaw, Anthony De Longis, John Dixon, Norman Douglass, Danny Downey, Shauna Duggins, Doc Duhame, Jeremy Dunn, Thomas DuPont, Peter Epstein, Ian Eyre, Roel Failma, Stephanie Finochio, Eddie Fiola, Jeremy Fry, Tim Gallin, Charles Grisham, Roberto Gutierrez, Zach Hudson, Brett A. Jones, Mike Justus, Dennis Keiffer, Bret Kiene, David Kilde, Shawn Patrick Lane, Paul Marini, Mike Massa, Tina McKissick, Ian McLaughlin, Derek Mears, Dino Muccio, Mark Norby, Casey O'Neill, Jim Palmer, Monte Rex Perlin, Christopher Place, Darrin Prescott, Mark Rayner, Ernie Reyes, Shawn Robinson, Markos Rounthwaite, Paul E. Short, Keith Siglinger, Gunter Simon, Brian Simpson, Gary Ray Stearns, Melissa R. Stubbs, Trampas Thompson, Tim Trella, Mark Vanselow, Gary J. Wayton, Danny Wynands, Errol Sack, Arnold Chon, Bill Leaman, Rob Mars, Diz Sharpe, Nito Larioza, Justin Riemer, Jimmy Hart, Dean Grimes, Stuart F. Wilson, Anthony Martins, Ronn Surels, Kevin Derr, Ralf Koch, Adam Kirley, Clay Cullen, Craig Frosty Silva, Wade Allen, Chris LaCentra, Jodi Pynn Gabree, Matt Baker, Lee Morrison, Kenny Richards, Andy Dylan, Tyler Vogt, Douglas Tait, Darren Maynard, Bryan Thompson, Tracey Ruggiero, Greg Anthony, Helena Barret, Jared Burke, Thomas Place, Dave Pope, Kevin Patrick Burke, Dan Brown, Steve Chang, Aaron Vexler, D.J. Surgent, Nicole Callender, Chad Hessler, Colin Follenweider, Rhys Millen, Kim Stays, Shane Geraghty, T. Ryan Mooney, Carl Rice, Webster P. Whinery Jr., Naomi Peters, Rich Rutherford, Kevin Rogers, Jonah Deocampo, Gabriel Hansen, Jeff Medeiros, Steve Terada, Nicole Surels, Luci Romberg, Don Abbatiello, Holland Diaz, Pete Klein, Jonathan Arthur, Samantha MacIvor, Bryan Farrell Wilson, Darren Sharpe, Timothy Eulich, Victor Paguia, Justin Gant, David LaVera, Drew Leary, Anthony Vincent, Tom Cohan, Katie Eischen, Brian Knutson, David McSweeney, Audi Resendez, Mark Fichera, Aja Frary, Amber Beckman, Randy Haynie, Jennifer Torriero, Krister Peterson, Rich Bodner
The Unit
The Unit
Troy Brown, J.J. Dashnaw, Eddie J. Fernandez, Oakley Lehman
Friday Night Lights 8.7
Friday Night Lights
Jeff Schwan, Justin Riemer
Actor / Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
30 Rock
30 Rock
Alec Baldwin, Jane Krakowski, Scott Adsit, Kevin Dotcom Brown, Tina Fey, Judah Friedlander, Tracy Morgan, Maulik Pancholy, Keith Powell, Jack McBrayer, Katrina Bowden
Winner
30 Rock
30 Rock
Alec Baldwin, Jane Krakowski, Scott Adsit, Kevin Dotcom Brown, Tina Fey, Judah Friedlander, Tracy Morgan, Maulik Pancholy, Keith Powell, Jack McBrayer, Katrina Bowden
Winner
All nominees
Entourage
Entourage
Kevin Dillon, Adrian Grenier, Jeremy Piven, Kevin Connolly, Rex Lee, Perrey Reeves, Jerry Ferrara
The Office 8.8
The Office
Melora Hardin, Creed Bratton, Steve Carell, Jenna Fischer, Kate Flannery, Paul Lieberstein, Craig Robinson, Phyllis Smith, Rainn Wilson, John Krasinski, B.J. Novak, Ed Helms, Oscar Nuñez, Mindy Kaling, Angela Kinsey, Leslie David Baker, Brian Baumgartner
Desperate Housewives 8.3
Desperate Housewives
Teri Hatcher, Dana Delany, Kyle MacLachlan, Nicollette Sheridan, Felicity Huffman, Andrea Bowen, Ricardo Chavira, Marcia Cross, James Denton, Rachel G. Fox, Eva Longoria, Neal McDonough, Shawn Pyfrom, Doug Savant, Brenda Strong, Lyndsy Fonseca, Joy Jorgensen, Zane Huett, Brent Kinsman, Shane Kinsman, Kendall Applegate, Joshua Logan Moore, Charlie Carver, Max Carver
The Office 8.8
The Office
Melora Hardin, Creed Bratton, Steve Carell, Jenna Fischer, Kate Flannery, Paul Lieberstein, Craig Robinson, Phyllis Smith, Rainn Wilson, John Krasinski, B.J. Novak, Ed Helms, Oscar Nuñez, Mindy Kaling, Angela Kinsey, Leslie David Baker, Brian Baumgartner
Weeds 8.6
Weeds
Mary-Louise Parker, Elizabeth Perkins, Justin Kirk, Kevin Nealon, Demián Bichir, Julie Bowen, Enrique Castillo, Guillermo Díaz, Hemky Madera, Andy Milder, Jack Stehlin, Alexander Gould, Hunter Parrish, Allie Grant
Entourage
Entourage
Kevin Dillon, Adrian Grenier, Jeremy Piven, Kevin Connolly, Rex Lee, Perrey Reeves, Jerry Ferrara
Desperate Housewives 8.3
Desperate Housewives
Teri Hatcher, Dana Delany, Kyle MacLachlan, Nicollette Sheridan, Felicity Huffman, Andrea Bowen, Ricardo Chavira, Marcia Cross, James Denton, Rachel G. Fox, Eva Longoria, Neal McDonough, Shawn Pyfrom, Doug Savant, Brenda Strong, Lyndsy Fonseca, Joy Jorgensen, Zane Huett, Brent Kinsman, Shane Kinsman, Kendall Applegate, Joshua Logan Moore, Charlie Carver, Max Carver
Weeds 8.6
Weeds
Mary-Louise Parker, Elizabeth Perkins, Justin Kirk, Kevin Nealon, Demián Bichir, Julie Bowen, Enrique Castillo, Guillermo Díaz, Hemky Madera, Andy Milder, Jack Stehlin, Alexander Gould, Hunter Parrish, Allie Grant
Actor / Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Mad Men 8.4
Mad Men
January Jones, Elisabeth Moss, Bryan Batt, Michael Gladis, Jon Hamm, Christina Hendricks, Vincent Kartheiser, Mark Moses, John Slattery, Rich Sommer, Alison Brie, Aaron Staton, Aaron Hart, Kiernan Shipka
Winner
Mad Men 8.4
Mad Men
January Jones, Elisabeth Moss, Bryan Batt, Michael Gladis, Jon Hamm, Christina Hendricks, Vincent Kartheiser, Mark Moses, John Slattery, Rich Sommer, Alison Brie, Aaron Staton, Aaron Hart, Kiernan Shipka
Winner
All nominees
Dexter 8.9
Dexter
James Remar, Jimmy Smits, Julie Benz, Desmond Harrington, Kristin Dattilo, Michael C. Hall, C.S. Lee, David Ramsey, Luna Lauren Velez, David Zayas, Jason Manuel Olazábal, Jennifer Carpenter, Valerie Cruz, Christina Robinson, Preston Bailey
Boston Legal 8.4
Boston Legal
Candice Bergen, William Shatner, James Spader, Saffron Burrows, Kristian Klemenson, Taraji P. Henson, John Larroquette, Gary Anthony Williams, Tara Summers
Dexter 8.9
Dexter
James Remar, Jimmy Smits, Julie Benz, Desmond Harrington, Kristin Dattilo, Michael C. Hall, C.S. Lee, David Ramsey, Luna Lauren Velez, David Zayas, Jason Manuel Olazábal, Jennifer Carpenter, Valerie Cruz, Christina Robinson, Preston Bailey
The Closer 8.5
The Closer
Kyra Sedgwick, G. W. Bailey, Michael Paul Chan, Raymond Cruz, Anthony Denison, Robert Gossett, Gina Ravera, J.K. Simmons, Jon Tenney, Corey Reynolds, Phillip P. Keene
House M.D.
House M.D.
Robert Sean Leonard, Omar Epps, Lisa Edelstein, Peter Jacobson, Hugh Laurie, Jennifer Morrison, Kal Penn, Jesse Spencer, Olivia Wilde
Boston Legal 8.4
Boston Legal
Candice Bergen, William Shatner, James Spader, Saffron Burrows, Kristian Klemenson, Taraji P. Henson, John Larroquette, Gary Anthony Williams, Tara Summers
The Closer 8.5
The Closer
Kyra Sedgwick, G. W. Bailey, Michael Paul Chan, Raymond Cruz, Anthony Denison, Robert Gossett, Gina Ravera, J.K. Simmons, Jon Tenney, Corey Reynolds, Phillip P. Keene
House M.D.
House M.D.
Robert Sean Leonard, Omar Epps, Lisa Edelstein, Peter Jacobson, Hugh Laurie, Jennifer Morrison, Kal Penn, Jesse Spencer, Olivia Wilde
Life Achievement Award
James Earl Jones
James Earl Jones
Winner
Ralph Morgan Award
George Coe
George Coe
Winner
Year
Nominations

Other awards and film festivals

Academy Awards, USA
1929-2025
Academy Awards, USA
Cannes Film Festival
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Cannes Film Festival
Golden Globes, USA
Golden Globe Award
1944-2025
Golden Globes, USA
Primetime Emmy Awards
1949-2025
Primetime Emmy Awards
BAFTA Awards
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
BAFTA Awards
Venice Film Festival
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Venice Film Festival
Razzie Awards
Razzie
1981-2025
Razzie Awards
MTV Movie + TV Awards
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
MTV Movie + TV Awards
Sundance Film Festival
1982-2025
Sundance Film Festival
St. Petersburg Message to Man Film Festival
1993-2025
St. Petersburg Message to Man Film Festival
Berlin International Film Festival
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Berlin International Film Festival
Sochi International Film Festival
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Sochi International Film Festival
2024-2025
Sochi Open Russian Film Festival
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
Sochi Open Russian Film Festival
Moscow International Film Festival
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
Moscow International Film Festival
Window to Europe
1993-2025
Window to Europe
Toronto International Film Festival
1978-2025
Toronto International Film Festival
Tallinn Black Nights Film Festival
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Tallinn Black Nights Film Festival
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more