Kinoafisha Film festivals Screen Actors Guild Awards Events Screen Actors Guild Awards 2007

All nominated films "Screen Actors Guild Awards" in 2007

Site Los Angeles, California, USA
Date 28 January 2007
Actor / Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture
Little Miss Sunshine 7.4
Little Miss Sunshine
Alan Arkin, Toni Collette, Greg Kinnear, Steve Carell, Paul Dano, Abigail Breslin
Winner
All nominees
Babel 7.6
Babel
, Cate Blanchett, Adriana Barraza, Gael García Bernal, Rinko Kikuchi, Koji Yakusho
Bobby 7.3
Bobby
, Helen Hunt, , Christian Slater, , Emilio Estevez, Laurence Fishburne, William H. Macy, Martin Sheen, Elijah Wood, Herri Belafonte, Heather Graham, Joshua Jackson, Ashton Kutcher, Joy Bryant, Nick Cannon, Freddy Rodriguez, David Krumholtz, , Lindsay Lohan, Jacob Vargas, Mary Elizabeth Winstead, Brian Geraghty, Svetlana Metkina
The Departed 8.3
The Departed
Leonardo DiCaprio, Jack Nicholson, Mark Wahlberg, Alec Baldwin, , Martin Sheen, Anthony Anderson, Vera Farmiga, Ray Winstone
Dreamgirls 7.1
Dreamgirls
Danny Glover, Eddie Murphy, Jamie Foxx, Hinton Battle, Beyonce Knowles, Sharon Leal, Keith Robinson, Anika Noni Rose, Jennifer Hudson
Actor / Outstanding Performance by a Female Actor in a Comedy Series
America Ferrera
America Ferrera
Ugly Betty
Winner
All nominees
Julia Louis-Dreyfus
Julia Louis-Dreyfus
The New Adventures of Old Christine
Jaime Pressly
Jaime Pressly
My Name Is Earl
Mary-Louise Parker
Mary-Louise Parker
Weeds
Felicity Huffman
Felicity Huffman
Desperate Housewives
Megan Mullally
Megan Mullally
Will & Grace
Actor / Outstanding Performance by a Female Actor in a Drama Series
Chandra Wilson
Grey's Anatomy
Winner
All nominees
Edie Falco
Edie Falco
The Sopranos
Mariska Hargitay
Mariska Hargitay
Law & Order: Special Victims Unit
Patricia Arquette
Patricia Arquette
Medium
Kyra Sedgwick
Kyra Sedgwick
The Closer
Actor / Outstanding Performance by a Female Actor in a Leading Role
Helen Mirren
Helen Mirren
The Queen
Winner
All nominees
Kate Winslet
Kate Winslet
Little Children
Judi Dench
Judi Dench
Notes on a Scandal
Meryl Streep
Meryl Streep
The Devil Wears Prada
Penelope Cruz
Penelope Cruz
Volver
Actor / Outstanding Performance by a Female Actor in a Supporting Role
Jennifer Hudson
Jennifer Hudson
Dreamgirls
Winner
All nominees
Rinko Kikuchi
Rinko Kikuchi
Babel
Adriana Barraza
Adriana Barraza
Babel
Cate Blanchett
Cate Blanchett
Notes on a Scandal
Abigail Breslin
Abigail Breslin
Little Miss Sunshine
Actor / Outstanding Performance by a Female Actor in a Television Movie or Miniseries
Helen Mirren
Helen Mirren
Elizabeth I
Winner
All nominees
Annette Bening
Annette Bening
Mrs. Harris
Greta Scacchi
Greta Scacchi
Broken Trail
Shirley Jones
Shirley Jones
Hidden Places
Cloris Leachman
Cloris Leachman
Mrs. Harris
Actor / Outstanding Performance by a Male Actor in a Comedy Series
Alec Baldwin
Alec Baldwin
30 Rock
Winner
All nominees
Tony Shalhoub
Tony Shalhoub
Monk
Jeremy Piven
Jeremy Piven
Entourage
Steve Carell
Steve Carell
The Office
Jason Lee
Jason Lee
My Name Is Earl
Actor / Outstanding Performance by a Male Actor in a Drama Series
Hugh Laurie
Hugh Laurie
House M.D.
Winner
All nominees
James Gandolfini
James Gandolfini
The Sopranos
Kiefer Sutherland
Kiefer Sutherland
24
Michael C. Hall
Michael C. Hall
Dexter
James Spader
James Spader
Boston Legal
Actor / Outstanding Performance by a Male Actor in a Leading Role
Forest Whitaker
Forest Whitaker
The Last King of Scotland
Winner
All nominees
Half Nelson
Leonardo DiCaprio
Leonardo DiCaprio
Blood Diamond
The Pursuit of Happyness
Peter O'Brien
Venus
Actor / Outstanding Performance by a Male Actor in a Supporting Role
Eddie Murphy
Eddie Murphy
Dreamgirls
Winner
All nominees
Leonardo DiCaprio
Leonardo DiCaprio
The Departed
Jackie Earle Haley
Jackie Earle Haley
Little Children
Djimon Hounsou
Djimon Hounsou
Blood Diamond
Alan Arkin
Alan Arkin
Little Miss Sunshine
Actor / Outstanding Performance by a Male Actor in a Television Movie or Miniseries
Jeremy Irons
Jeremy Irons
Elizabeth I
Winner
All nominees
Robert Duvall
Robert Duvall
Broken Trail
William H. Macy
William H. Macy
Nightmares & Dreamscapes: From the Stories of Stephen King
Thomas Haden Church
Thomas Haden Church
Broken Trail
Matthew Perry
Matthew Perry
The Ron Clark Story
Actor / Outstanding Performance by a Stunt Ensemble in a Television Series
All nominees
The Kingdom 7.2
The Kingdom
Brian Brown
The Unit
The Unit
Keynin Dzh. Hauell
Actor / Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
The Office 8.8
The Office
Melora Hardin, Steve Carell, David Denman, Jenna Fischer, Kate Flannery, Paul Lieberstein, Phyllis Smith, Rainn Wilson, John Krasinski, B.J. Novak, Oscar Nuñez, Mindy Kaling, Angela Kinsey, Leslie David Baker, Brian Baumgartner
Winner
All nominees
Ugly Betty 7.9
Ugly Betty
Vanessa Williams, Alan Dale, Ashley Jensen, Eric Mabius, Anna Ortiz, Tony Plana, Stelio Savante, Kevin Sussman, America Ferrera, Becki Newton, Michael Urie, Mark Indelicato
Entourage
Entourage
Debi Mazar, Kevin Dillon, Adrian Grenier, Jeremy Piven, Kevin Connolly, Rex Lee, Perrey Reeves, Jerry Ferrara
Weeds 8.6
Weeds
Mary-Louise Parker, Elizabeth Perkins, Justin Kirk, Kevin Nealon, Martin Donovan, Romany Malco, Andy Milder, Indigo, Tonye Patano, Maulik Pancholy, Alexander Gould, Eden Sher, Hunter Parrish, Allie Grant
Actor / Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Grey's Anatomy 8.2
Grey's Anatomy
Patrick Dempsey, Katherine Heigl, Kate Walsh, Justin Chambers, Eric Dane, Sandra Oh, James Pickens Jr., Ellen Pompeo, Sara Ramirez, Isaiah Washington, Chandra Wilson, T.R. Knight, Sarah Utterback
Winner
All nominees
Deadwood 8.5
Deadwood
Brad Dourif, Jeffrey Jones, Powers Boothe, Brian Cox, Jim Beaver, Sean Bridgers, U. Erl Braun, Dayton Callie, Kim Dickens, Anna Gunn, John Hawkes, Paula Malcomson, Gerald McRaney, Ian McShane, Timothy Olyphant, Molly Parker, Leon Rippy, Uilyam Senderson, Brent Sexton, Robin Weigert, Titus Welliver, Bree Seanna Wall
Boston Legal 8.4
Boston Legal
Candice Bergen, William Shatner, James Spader, René Auberjonois, Craig Bierko, Julie Bowen, Mark Valley
24
24
Kiefer Sutherland, Roger Cross, Kim Raver, Jean Smart, Jayne Atkinson, Jude Ciccolella, Gregory Itzin, Louis Lombardi, James Morrison, Glenn Morshower, Mary Lynn Rajskub
The Sopranos 8.7
The Sopranos
Lorraine Bracco, James Gandolfini, Edie Falco, Steven Van Zandt, Sharon Angela, Max Casella, Dominic Chianese, Joseph R. Gannascoli, Dan Grimaldi, Robert Iler, Michael Imperioli, Steve Schirripa, Jamie-Lynn Sigler, Tony Sirico, Aida Turturro, Maureen Van Zandt, Frank Vincent
Life Achievement Award
Julie Andrews
Julie Andrews
Winner
Ralph Morgan Award
Scott Wilson
Scott Wilson
Winner
