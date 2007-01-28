Alan Arkin, Toni Collette, Greg Kinnear, Steve Carell, Paul Dano, Abigail Breslin
Winner
7.4
Little Miss Sunshine
Alan Arkin, Toni Collette, Greg Kinnear, Steve Carell, Paul Dano, Abigail Breslin
Winner
All nominees
7.6
Babel
, Cate Blanchett, Adriana Barraza, Gael García Bernal, Rinko Kikuchi, Koji Yakusho
7.3
Bobby
, Helen Hunt, , Christian Slater, , Emilio Estevez, Laurence Fishburne, William H. Macy, Martin Sheen, Elijah Wood, Herri Belafonte, Heather Graham, Joshua Jackson, Ashton Kutcher, Joy Bryant, Nick Cannon, Freddy Rodriguez, David Krumholtz, , Lindsay Lohan, Jacob Vargas, Mary Elizabeth Winstead, Brian Geraghty, Svetlana Metkina
8.3
The Departed
Leonardo DiCaprio, Jack Nicholson, Mark Wahlberg, Alec Baldwin, , Martin Sheen, Anthony Anderson, Vera Farmiga, Ray Winstone
7.1
Dreamgirls
Danny Glover, Eddie Murphy, Jamie Foxx, Hinton Battle, Beyonce Knowles, Sharon Leal, Keith Robinson, Anika Noni Rose, Jennifer Hudson
7.3
Bobby
, Helen Hunt, , Christian Slater, , Emilio Estevez, Laurence Fishburne, William H. Macy, Martin Sheen, Elijah Wood, Herri Belafonte, Heather Graham, Joshua Jackson, Ashton Kutcher, Joy Bryant, Nick Cannon, Freddy Rodriguez, David Krumholtz, , Lindsay Lohan, Jacob Vargas, Mary Elizabeth Winstead, Brian Geraghty, Svetlana Metkina
7.1
Dreamgirls
Danny Glover, Eddie Murphy, Jamie Foxx, Hinton Battle, Beyonce Knowles, Sharon Leal, Keith Robinson, Anika Noni Rose, Jennifer Hudson
8.3
The Departed
Leonardo DiCaprio, Jack Nicholson, Mark Wahlberg, Alec Baldwin, , Martin Sheen, Anthony Anderson, Vera Farmiga, Ray Winstone
Melora Hardin, Steve Carell, David Denman, Jenna Fischer, Kate Flannery, Paul Lieberstein, Phyllis Smith, Rainn Wilson, John Krasinski, B.J. Novak, Oscar Nuñez, Mindy Kaling, Angela Kinsey, Leslie David Baker, Brian Baumgartner
Winner
8.8
The Office
Melora Hardin, Steve Carell, David Denman, Jenna Fischer, Kate Flannery, Paul Lieberstein, Phyllis Smith, Rainn Wilson, John Krasinski, B.J. Novak, Oscar Nuñez, Mindy Kaling, Angela Kinsey, Leslie David Baker, Brian Baumgartner
Winner
All nominees
7.9
Ugly Betty
Vanessa Williams, Alan Dale, Ashley Jensen, Eric Mabius, Anna Ortiz, Tony Plana, Stelio Savante, Kevin Sussman, America Ferrera, Becki Newton, Michael Urie, Mark Indelicato
Entourage
Debi Mazar, Kevin Dillon, Adrian Grenier, Jeremy Piven, Kevin Connolly, Rex Lee, Perrey Reeves, Jerry Ferrara
8.6
Weeds
Mary-Louise Parker, Elizabeth Perkins, Justin Kirk, Kevin Nealon, Martin Donovan, Romany Malco, Andy Milder, Indigo, Tonye Patano, Maulik Pancholy, Alexander Gould, Eden Sher, Hunter Parrish, Allie Grant
7.9
Ugly Betty
Vanessa Williams, Alan Dale, Ashley Jensen, Eric Mabius, Anna Ortiz, Tony Plana, Stelio Savante, Kevin Sussman, America Ferrera, Becki Newton, Michael Urie, Mark Indelicato
8.3
Desperate Housewives
Teri Hatcher, Kyle MacLachlan, Nicollette Sheridan, Felicity Huffman, Alfre Woodard, Andrea Bowen, Richard Berdzhi, Ricardo Chavira, Marcia Cross, James Denton, Kathryn Joosten, Eva Longoria, Laurie Metcalf, Shawn Pyfrom, Doug Savant, Dougray Scott, Brenda Strong, Kiersten Warren, Josh Henderson, Joy Jorgensen, Zane Huett, Brent Kinsman, Shane Kinsman, Mehcad Brooks, Nashawn Kearse
8.3
Desperate Housewives
Teri Hatcher, Kyle MacLachlan, Nicollette Sheridan, Felicity Huffman, Alfre Woodard, Andrea Bowen, Richard Berdzhi, Ricardo Chavira, Marcia Cross, James Denton, Kathryn Joosten, Eva Longoria, Laurie Metcalf, Shawn Pyfrom, Doug Savant, Dougray Scott, Brenda Strong, Kiersten Warren, Josh Henderson, Joy Jorgensen, Zane Huett, Brent Kinsman, Shane Kinsman, Mehcad Brooks, Nashawn Kearse
Entourage
Debi Mazar, Kevin Dillon, Adrian Grenier, Jeremy Piven, Kevin Connolly, Rex Lee, Perrey Reeves, Jerry Ferrara
8.6
Weeds
Mary-Louise Parker, Elizabeth Perkins, Justin Kirk, Kevin Nealon, Martin Donovan, Romany Malco, Andy Milder, Indigo, Tonye Patano, Maulik Pancholy, Alexander Gould, Eden Sher, Hunter Parrish, Allie Grant
Patrick Dempsey, Katherine Heigl, Kate Walsh, Justin Chambers, Eric Dane, Sandra Oh, James Pickens Jr., Ellen Pompeo, Sara Ramirez, Isaiah Washington, Chandra Wilson, T.R. Knight, Sarah Utterback
Winner
8.2
Grey's Anatomy
Patrick Dempsey, Katherine Heigl, Kate Walsh, Justin Chambers, Eric Dane, Sandra Oh, James Pickens Jr., Ellen Pompeo, Sara Ramirez, Isaiah Washington, Chandra Wilson, T.R. Knight, Sarah Utterback
Winner
All nominees
8.5
Deadwood
Brad Dourif, Jeffrey Jones, Powers Boothe, Brian Cox, Jim Beaver, Sean Bridgers, U. Erl Braun, Dayton Callie, Kim Dickens, Anna Gunn, John Hawkes, Paula Malcomson, Gerald McRaney, Ian McShane, Timothy Olyphant, Molly Parker, Leon Rippy, Uilyam Senderson, Brent Sexton, Robin Weigert, Titus Welliver, Bree Seanna Wall
8.4
Boston Legal
Candice Bergen, William Shatner, James Spader, René Auberjonois, Craig Bierko, Julie Bowen, Mark Valley
24
Kiefer Sutherland, Roger Cross, Kim Raver, Jean Smart, Jayne Atkinson, Jude Ciccolella, Gregory Itzin, Louis Lombardi, James Morrison, Glenn Morshower, Mary Lynn Rajskub
8.7
The Sopranos
Lorraine Bracco, James Gandolfini, Edie Falco, Steven Van Zandt, Sharon Angela, Max Casella, Dominic Chianese, Joseph R. Gannascoli, Dan Grimaldi, Robert Iler, Michael Imperioli, Steve Schirripa, Jamie-Lynn Sigler, Tony Sirico, Aida Turturro, Maureen Van Zandt, Frank Vincent
24
Kiefer Sutherland, Roger Cross, Kim Raver, Jean Smart, Jayne Atkinson, Jude Ciccolella, Gregory Itzin, Louis Lombardi, James Morrison, Glenn Morshower, Mary Lynn Rajskub
8.4
Boston Legal
Candice Bergen, William Shatner, James Spader, René Auberjonois, Craig Bierko, Julie Bowen, Mark Valley
8.5
Deadwood
Brad Dourif, Jeffrey Jones, Powers Boothe, Brian Cox, Jim Beaver, Sean Bridgers, U. Erl Braun, Dayton Callie, Kim Dickens, Anna Gunn, John Hawkes, Paula Malcomson, Gerald McRaney, Ian McShane, Timothy Olyphant, Molly Parker, Leon Rippy, Uilyam Senderson, Brent Sexton, Robin Weigert, Titus Welliver, Bree Seanna Wall
8.7
The Sopranos
Lorraine Bracco, James Gandolfini, Edie Falco, Steven Van Zandt, Sharon Angela, Max Casella, Dominic Chianese, Joseph R. Gannascoli, Dan Grimaldi, Robert Iler, Michael Imperioli, Steve Schirripa, Jamie-Lynn Sigler, Tony Sirico, Aida Turturro, Maureen Van Zandt, Frank Vincent