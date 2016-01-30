Menu
Kinoafisha Film festivals Screen Actors Guild Awards Events Screen Actors Guild Awards 2016

All nominated films "Screen Actors Guild Awards" in 2016

Site Los Angeles, California, USA
Date 30 January 2016
Actor / Outstanding Action Performance by a Stunt Ensemble in a Motion Picture
Mad Max: Fury Road 8.0
Mad Max: Fury Road
Keith Adams, Shea Adams, Russell Allen, Keir Beck, Arthur Berezin, Malcolm Cochrane, Doug Coleman, Paul Doyle, Scotty Gregory, Steve Griffin, Tad Griffith, Rocky McDonald, Guy Norris, Richard Norton, Brett Praed, Mark Rayner, Greg Robinson, Yasca Sinigaglia, Gillian Statham, Tyrone Stevenson, Greg Stuart, Glenn Suter, Jacob Tomuri, Annette Van Moorsel, Mick Van Moorsel, John Walton, Mark Wickham, Jim Wilkey, Lawrence Woodward, Avril Wynne, Mick Roughan, Raelene Chapman, Morgan Evans, Tim Wong, Sebastian Dickins, Vincent Roxburgh, Natascha Hopkins, Dayna Pai, Inge Sildnik, Mark Tearle, Kelsey Egan, Dane Grant, Cameron Ambridge, Ingrid Kleinig, Robert Jones, Fleur van Eeden, Karl Van Moorsel, Nathan Lawson, Chris Patton, Lee Adamson, Craig Morgan, Anneli Muller, Vernon Willemse, Matt Taylor, Stephen Dunlevy, Russell Ingram, Jared Cohen, Judd Wild, Harlan Norris, Tomoki Miyamoto, Peter Hill, Olivia Jackson, Hein de Vries, Stephen Murdoch, Brenda Firmani, Genevieve Aitken, Harrison Norris, Daniel Himschoot, Liam Gherlenda, Darren Mitchell, Ben Smith-Petersen, Guy Andrews, Riley Suter, Monelisi Magadla, Russ McCarroll, Craig Macrae, Aaron Muchanyu, Cody Mackie, Robbie Marshall, Katja Hopkins, Roland Melville, Bruce Garland, Michael Addison, Malibongwe Mqamelo, Michael Soloman, Matthew Van Leeve, Eduardo Marques Jr., Sam Foster, Warren Germishuys, Ian Stock, Kabelo Chalatsane Mokoena, Schalk Louw, Thapelo Ramatlhodi, Stephen Gall, Shaun Ford, Ian Meiring, Reon Van Der Watt, Tristan Carrigan, Sean February, Jon Iles, Eugene Arendsen, Stuart Williamson, Paul Goodwin
Winner
All nominees
Jurassic World 7.3
Jurassic World
Terry Ahue, Austin Priester, Gary Baxley, Hunter Baxley, Jeff Cadiente, Devid Kastillo, Jacob Chambers, Craig H. Davidson, Tony Donno, Eddie J. Fernandez, Dzheff Gelpin, Karen A. Harris, Charles Haugk, Brian L. Keaulana, Martin Klebba, Matthew LeFevour, Eddie Matthews, John Meier, Chris O'Hara, Holly O'Quin, Chris Palermo, Jason Patterson, Gary Price, Chad Randall, Rush Randle, Jason Roberts, R.A. Rondell, Jon Sakata, Felipe Savahge, William Scharpf, Nico Woulard, Eric Richard Lasko, Tim Connolly, Kasim Saul, Randy Beckman, Whitney Coleman, Craig Frosty Silva, Tait Fletcher, Darin Fujimori, Bonnie Campanella, Tim Bell, Regis Harrington, Danny Kim, Reid Harper, Vanessa Motta, Dean Bailey, Rockey Dickey Jr., Rich Rutherford, Daniel Hernandez, Keith Jardine, Suzanne Reed, Paul Darnell, Victor Lozano, Noah Johnson, Kara Petersen, Guy Pere, Brendan Shea, Keoni Watson, Zero Kazama, Allen Jo, Tony McFarr, Mike Majesky, Matt Thompson, Randy Haynie, Brandon Beckman, Taryn Terrell, Ales Ordelt, Aden Stay, Michael Jamorski, Eric Stratemeier, Katie Wright Pere, Eric R Salas, Brittany Romatowski, Jacqueline Cryan, Daniel Graham, Greg Rementer, Jenn A. Harris, Meredith Richardson, Chad Bowman, Patrick Stenberg, Robert Houillion, Mark Semos, Jess Lundgren, Hannah Betts, Carolina Mogolion, TJay Thompson, Jared Shaw, Kenan Harkin
Mission: Impossible - Rogue Nation 7.5
Mission: Impossible - Rogue Nation Mission: Impossible 5
Wade Eastwood, Scott Armstrong, Rick English, Rob Hunt, Jimmy N. Roberts, Dave Van Zeyl, Wolfgang Stegemann, Michael Li, Robert Nagle, Randy Beckman, Ben Dimmock, Christopher Gordon, Oliver Bailey, David Knight, George Bailey, Nicholas Schodel, Adrian McGaw, Marlow Warrington-Mattei, Mens-Sana Tamakloe, Jorian Ponomareff, Jenny Tinmouth, Lucy Cork, Kieran Clarke
Everest 7.5
Everest
Jamie Edgell, Tony Lucken, Ian van Temperley, Erol Mehmet, Nic Goodey, Gordon Aleksandr, Chris Newton, Belinda McGinley, Simon Whyman, Pete Ford, Chris Pollard, Rob Jarman, George Kirby, Nellie Burroughes, Tom Rodgers, Annabel Canaven, Annabel Elizabeth Wood, Sarah Lochlan, Jamie Windsor
Furious 7 7.5
Furious 7
Joel Kramer, Tsuyoshi Abe, John Cenatiempo, Devid Kastillo, Erik Cord, Wally Crowder, Phil Culotta, Scott Dale, Jayson Dumenigo, Debbie Evans, Lance Gilbert, Tim Gilbert, Andy Gill, Jack Gill, Jeff Imada, Dennis Keiffer, Steve Kelso, Henry Kingi Jr., Henry Kingi, John Koyama, Paul M. Lane, Matt Leonard, Terry Leonard, Jalil Jay Lynch, Tree O'Toole, Allan Padelford, Norb Phillips, Steve Picerni, Denney Pierce, Spiro Razatos, Tanoai Reed, Jimmy N. Roberts, Troy Robinson, John Rottger, Mike Ryan, Tim Trella, Scott Wilder, Jace Jeanes, Robert Nagle, Oakley Lehman, Heidi Moneymaker, Freddy Bouciegues, Linda Jewell, Sam Looc, Lauren Mary Kim, Vanessa Motta, Dean Bailey, Lateef Crowder, Victor Lopez, Roman Mitichyan, Elizabeth Davidovich, Tara Macken, Joe Ross, Joel Michael Kramer, Renae Moneymaker, Travis Wong, Caitlin Dechelle, Nick DeKay, Myles Humphus
Actor / Outstanding Action Performance by a Stunt Ensemble in a Television Series
Game of Thrones 8.6
Game of Thrones
Richard Bradshaw, Jonathan Cohen, Borislav Iliev, Rowley Irlam, Jan Petrina, Dominic Preece, Marc Redmond, Paul Shapcott, Paul Lowe, Clint Elvy, Bradley Farmer, Danko Jordanov, Boyan Anev, James Embree, Ian Pead, Levan Doran, Radoslav Parvanov, Rob de Groot, Radoslav Ignatov, Sian Milne, Richard Hansen, Ryan Stuart, Jonny McBride, Andy Pilgrim, Calvin Warrington-Heasman, David Newton, Jake Cox, Bobby Holland Hanton, Milen Kaleichev, Lewis Young, Rashid Phoenix, Christopher Cox, Matt Crook, Erol Ismail, Pablo Verdejo, Annabel Elizabeth Wood
Winner
All nominees
Daredevil 8.0
Daredevil Marvel's Daredevil
Chris Cenatiempo, Peter Epstein, Roy Farfel, Roberto Gutierrez, Gregg Harris, Donald John Hewitt, Don Hewitt, Matt Leonard, James Lew, Roberto Lopez, Christopher Place, Stephen A. Pope, Simon Rhee, J.C. Robaina, Shawnna Thibodeau, Trampas Thompson, Danny Le Boyer, Steve DeCastro, Scott Burik, Declan Mulvey, Jared Burke, Thomas Place, Aaron Vexler, Timothy Thomas Brown, Panuvat Anthony Nanakornpanom, Shane Geraghty, Mike Burke, Ian Mclaughlin, Carlos Lopez, Alex Huynh, Pete Klein, Samantha MacIvor, Craig Henningsen, Tim Garris, Luis Moco, Victor Paguia, Chris Brewster, Eric Linden, Drew Leary, Airon Armstrong, Samuel Glen, Mark Fichera, Stephen Izzi, Aja Frary, Jen Weissenberg, Philip J Silvera, Joe Ross, Luke Vexler, Jim Ng, Mindy Kelly, Hans Marrero, Aaron Joshua, Bryce Burke, Damien Bray, Caine Sinclair, Josiah Nolan, Adam Wood, Jason Mello, Jake Eavey, Luke Lesko, Thomas La Marche, Bryce Biederman, Gui DaSilva-Greene, Jason Ng, Evan Dane Taylor, Aidan Kennedy
The Walking Dead 8.2
The Walking Dead
Cal Johnson, Keith Splinter Davis, Ian Eyre, Duke Jackson, Felipe Savahge, Monty L. Simons, Greg Dela Riva, Marque Ohmes, Andy Rusk, Elizabeth Davidovich, Nikki Tomlinson, Anthony DiRocco, Damita Jane Howard, Christopher Tardieu, Dalton Simons, Ryan D. Olson, Ashley Rae Trisler, Rachel Gelfeld, Stephen Conroy, Meredith Richardson, Nick DeKay, Bayland Rippenkroeger, Laura M. Beamer, Marcelle Coletti, Raven-Danielle Baker, Savannah Simons, Casey Ann Zeller
Homeland 8.3
Homeland
Stefan Langel, Ralf Haeger, Wolfgang Lindner, Piet Paes, Leo Plank, Asuka Tovazzi, Georg Ebinal, Jörg Ellmer, Wanja Götz, Bruno Montani, Matthias Günther, Marco Albrecht, Boris Backes, Markus Ranglack, Alrik Kreemke, Niklas Kinzel, Florian Hotz, Charlene Kreemke
The Blacklist 8.5
The Blacklist
Cort Hessler, Kevin Ball, Tony Guida, Gene Harrison, Donald John Hewitt, Roberto Lopez, Chazz Menendez, Derrick Simmons, Brian Smyj, Chris Barnes, Jodi Pynn Gabree, Akos Schenek, Declan Mulvey, Nitasha Bhambree, Michael Matera, Jared Burke, Aaron Vexler, Chad Hessler, Christopher Jon Gombos, Pete Klein, Christopher Parker, Stephen Mann, Luis Moco, Paul Drechsler-Martell, Drew Leary, Airon Armstrong, Neimah Djourabchi, Kachina Dechert, Matt Triplett, Bryce Burke, Greg Harvey, James Newman, Josiah Nolan, Edward Gabree, Luke Lesko, Bob Roseman, Hannah Scott, Stefanie Flores, Michael C. Brennan, Terence Lorino, Ashley Pynn, Thad Turner, Scott Kelly
Actor / Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture
Spotlight 7.7
Spotlight
Michael Keaton, Liev Schreiber, Billy Crudup, Stanley Tucci, Brian d'Arcy James, Mark Ruffalo, John Slattery, Rachel McAdams
Winner
All nominees
Beasts of No Nation 7.7
Beasts of No Nation
Idris Elba, Kurt Egyiawan, Abraham Attah
The Big Short 7.8
The Big Short
, Christian Bale, Marisa Tomei, Steve Carell, , Melissa Leo, Hamish Linklater, Jeremy Strong, Rafe Spall, Finn Wittrock, John Magaro
Trumbo 7.5
Trumbo
Diane Lane, John Goodman, Helen Mirren, David James Elliott, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Louis C.K., Bryan Cranston, Michael Stuhlbarg, Alan Tudyk, Elle Fanning
Straight Outta Compton 7.4
Straight Outta Compton
Neil Brown Jr., Paul Giamatti, Aldis Hodge, Corey Hawkins, Jason Mitchell, O'Shea Jackson Jr.
Actor / Outstanding Performance by a Female Actor in a Comedy Series
Uzo Aduba
Uzo Aduba
Orange Is the New Black
Winner
All nominees
Julia Louis-Dreyfus
Julia Louis-Dreyfus
Veep
Ellie Kemper
Ellie Kemper
Unbreakable Kimmy Schmidt
Edie Falco
Edie Falco
Nurse Jackie
Amy Poehler
Amy Poehler
A Parks and Recreation Special
Actor / Outstanding Performance by a Female Actor in a Drama Series
Viola Davis
Viola Davis
How to Get Away with Murder
Winner
All nominees
Julianna Margulies
Julianna Margulies
The Good Wife
Robin Wright
Robin Wright
House of Cards
Claire Danes
Claire Danes
Homeland
Maggie Smith
Maggie Smith
Downton Abbey
Actor / Outstanding Performance by a Female Actor in a Leading Role
Brie Larson
Brie Larson
Room
Winner
All nominees
Sarah Silverman
Sarah Silverman
I Smile Back
Saoirse Ronan
Saoirse Ronan
Brooklyn
Helen Mirren
Helen Mirren
Woman in Gold
Cate Blanchett
Cate Blanchett
Carol
Actor / Outstanding Performance by a Female Actor in a Supporting Role
The Danish Girl
Winner
All nominees
Rooney Mara
Rooney Mara
Carol
Kate Winslet
Kate Winslet
Steve Jobs
Rachel McAdams
Rachel McAdams
Spotlight
Helen Mirren
Helen Mirren
Trumbo
Actor / Outstanding Performance by a Female Actor in a Television Movie or Miniseries
Queen Latifah
Queen Latifah
Bessie
Winner
All nominees
Susan Sarandon
Susan Sarandon
The Secret Life of Marilyn Monroe
Kristen Wiig
Kristen Wiig
The Spoils Before Dying
Nicole Kidman
Nicole Kidman
Grace of Monaco
Christina Ricci
Christina Ricci
The Lizzie Borden Chronicles
Actor / Outstanding Performance by a Male Actor in a Comedy Series
Jeffrey Tambor
Jeffrey Tambor
Transparent
Winner
All nominees
Louis C.K.
Louis C.K.
Louie
Jim Parsons
Jim Parsons
The Big Bang Theory
Ty Burrell
Ty Burrell
Modern Family
William H. Macy
William H. Macy
Shameless
Actor / Outstanding Performance by a Male Actor in a Drama Series
House of Cards
Winner
All nominees
Peter Dinklage
Peter Dinklage
Game of Thrones
Bob Odenkirk
Bob Odenkirk
Better Call Saul
Rami Malek
Rami Malek
Mr. Robot
Jon Hamm
Jon Hamm
Mad Men
Actor / Outstanding Performance by a Male Actor in a Leading Role
Leonardo DiCaprio
Leonardo DiCaprio
The Revenant
Winner
All nominees
Eddie Redmayne
Eddie Redmayne
The Danish Girl
Michael Fassbender
Michael Fassbender
Steve Jobs
Bryan Cranston
Bryan Cranston
Trumbo
Johnny Depp
Johnny Depp
Black Mass
Actor / Outstanding Performance by a Male Actor in a Supporting Role
Idris Elba
Idris Elba
Beasts of No Nation
Winner
All nominees
Michael Shannon
Michael Shannon
99 Homes
Christian Bale
Christian Bale
The Big Short
Mark Rylance
Mark Rylance
Bridge of Spies
Jacob Tremblay
Jacob Tremblay
Room
Actor / Outstanding Performance by a Male Actor in a Television Movie or Miniseries
Idris Elba
Idris Elba
Luther
Winner
All nominees
Ben Kingsley
Ben Kingsley
Tut
Bill Murray
Bill Murray
A Very Murray Christmas
Ray Liotta
Ray Liotta
Texas Rising
Mark Rylance
Mark Rylance
Wolf Hall
Actor / Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Orange Is the New Black 8.6
Orange Is the New Black
Kate Mulgrew, Lori Petty, Catherine Curtin, Lea DeLaria, Beth Fowler, Joel Marsh Garland, Annie Golden, Michael Harney, Selenis Leyva, Taryn Manning, Laura Prepon, Elizabeth Rodriguez, Nick Sandow, Abigail Savage, Constance Shulman, Dale Soules, Yael Stone, Laverne Cox, Jessica Pimentel, Marsha Stephanie Blake, Emma Myles, Matt Peters, Mike Birbiglia, Taylor Schilling, Vicky Jeudy, Uzo Aduba, Jackie Cruz, Adrienne C. Moore, Ruby Rose, Diane Guerrero, Samira Wiley, Kimiko Glenn, Dascha Polanco, Danielle Brooks
Winner
All nominees
Transparent 8.4
Transparent
Gaby Hoffmann, Jeffrey Tambor, Jay Duplass, Cherry Jones, Amy Landecker, Judith Light, Kathryn Hahn, Carrie Brownstein, Alexandra Billings, Emily Robinson, Hari Nef
Modern Family 7.7
Modern Family
Sofia Vergara, Julie Bowen, Ty Burrell, Jesse Tyler Ferguson, Sarah Hyland, Ed O'Neill, Eric Stonestreet, Ariel Winter, Nolan Gould, Rico Rodriguez, Aubrey Anderson-Emmons
Key and Peele 7.1
Key and Peele Key & Peele
Keegan-Michael Key, Jordan Peele
Veep 6.7
Veep
Julia Louis-Dreyfus, Anna Chlumsky, Diedrich Bader, Gary Cole, Kevin Dunn, Tony Hale, Hugh Laurie, Phil Reeves, Matt Walsh, Reid Scott, Sufe Bradshaw, Sam Richardson, Timothy Simons, Sarah Sutherland
The Big Bang Theory 8.3
The Big Bang Theory
Mayim Bialik, Kaley Cuoco, Johnny Galecki, Simon Helberg, Jim Parsons, Melissa Rauch, Kunal Nayyar
Actor / Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Downton Abbey 9.0
Downton Abbey
Elizabeth McGovern, Maggie Smith, Hugh Bonneville, Jim Carter, Raquel Cassidy, Brendan Coyle, Kevin Doyle, Joanne Froggatt, Phyllis Logan, Lesley Nicol, David Robb, Penelope Wilton, Julian Ovenden, Allen Leech, Robert James-Collier, Michelle Dockery, Sophie McShera, Tom Cullen, Laura Carmichael, Lily James
Winner
All nominees
House of Cards 8.3
House of Cards
, Robin Wright, Derek Cecil, Michael Kelly, Elizabeth Marvel, Molly Parker, Jimmi Simpson, Paul Sparks, Mahershala Ali, Nathan Darrow
Game of Thrones 8.6
Game of Thrones
Tara Fitzgerald, Ian Beattie, Ben Crompton, Nikolaj Coster-Waldau, Liam Cunningham, Stephen Dillane, Peter Dinklage, Jerome Flynn, Aidan Gillen, Iain Glen, Lena Headey, Carice van Houten, Michiel Huisman, Alfie Allen, Owen Teale, Tom Wlaschiha, Michael Condron, Brian Fortune, Joel Fry, Hannah Murray, Nathalie Emmanuel, Kit Harington, Maisie Williams, , Iwan Rheon, Gwendoline Christie, Sophie Turner, John Bradley, Daniel Portman, Brenock O'Connor
Mad Men 8.4
Mad Men
January Jones, Elisabeth Moss, Jay R. Ferguson, Bruce Greenwood, Jon Hamm, Christina Hendricks, Vincent Kartheiser, Kevin Rahm, John Slattery, Rich Sommer, Aaron Staton, Kiernan Shipka, Stephanie Drake, Mason Cotton, Sola Bamis
Homeland 8.3
Homeland
Claire Danes, F. Murray Abraham, Miranda Otto, Mandy Patinkin, Nina Hoss, Mark Ivanir, Sebastian Koch, Rene David Ifrah, Rupert Friend, Alexander Fehling, Atheer Adel, Sarah Sokolovic
Life Achievement Award
Carol Burnett
Winner
