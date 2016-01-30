Keith Adams, Shea Adams, Russell Allen, Keir Beck, Arthur Berezin, Malcolm Cochrane, Doug Coleman, Paul Doyle, Scotty Gregory, Steve Griffin, Tad Griffith, Rocky McDonald, Guy Norris, Richard Norton, Brett Praed, Mark Rayner, Greg Robinson, Yasca Sinigaglia, Gillian Statham, Tyrone Stevenson, Greg Stuart, Glenn Suter, Jacob Tomuri, Annette Van Moorsel, Mick Van Moorsel, John Walton, Mark Wickham, Jim Wilkey, Lawrence Woodward, Avril Wynne, Mick Roughan, Raelene Chapman, Morgan Evans, Tim Wong, Sebastian Dickins, Vincent Roxburgh, Natascha Hopkins, Dayna Pai, Inge Sildnik, Mark Tearle, Kelsey Egan, Dane Grant, Cameron Ambridge, Ingrid Kleinig, Robert Jones, Fleur van Eeden, Karl Van Moorsel, Nathan Lawson, Chris Patton, Lee Adamson, Craig Morgan, Anneli Muller, Vernon Willemse, Matt Taylor, Stephen Dunlevy, Russell Ingram, Jared Cohen, Judd Wild, Harlan Norris, Tomoki Miyamoto, Peter Hill, Olivia Jackson, Hein de Vries, Stephen Murdoch, Brenda Firmani, Genevieve Aitken, Harrison Norris, Daniel Himschoot, Liam Gherlenda, Darren Mitchell, Ben Smith-Petersen, Guy Andrews, Riley Suter, Monelisi Magadla, Russ McCarroll, Craig Macrae, Aaron Muchanyu, Cody Mackie, Robbie Marshall, Katja Hopkins, Roland Melville, Bruce Garland, Michael Addison, Malibongwe Mqamelo, Michael Soloman, Matthew Van Leeve, Eduardo Marques Jr., Sam Foster, Warren Germishuys, Ian Stock, Kabelo Chalatsane Mokoena, Schalk Louw, Thapelo Ramatlhodi, Stephen Gall, Shaun Ford, Ian Meiring, Reon Van Der Watt, Tristan Carrigan, Sean February, Jon Iles, Eugene Arendsen, Stuart Williamson, Paul Goodwin
Winner
8.0
Mad Max: Fury Road
Winner
All nominees
7.3
Jurassic World
Wade Eastwood, Scott Armstrong, Rick English, Rob Hunt, Jimmy N. Roberts, Dave Van Zeyl, Wolfgang Stegemann, Michael Li, Robert Nagle, Randy Beckman, Ben Dimmock, Christopher Gordon, Oliver Bailey, David Knight, George Bailey, Nicholas Schodel, Adrian McGaw, Marlow Warrington-Mattei, Mens-Sana Tamakloe, Jorian Ponomareff, Jenny Tinmouth, Lucy Cork, Kieran Clarke
7.5
Everest
Jamie Edgell, Tony Lucken, Ian van Temperley, Erol Mehmet, Nic Goodey, Gordon Aleksandr, Chris Newton, Belinda McGinley, Simon Whyman, Pete Ford, Chris Pollard, Rob Jarman, George Kirby, Nellie Burroughes, Tom Rodgers, Annabel Canaven, Annabel Elizabeth Wood, Sarah Lochlan, Jamie Windsor
7.3
Jurassic World
7.5
Furious 7
7.5
Furious 7
7.5
Everest
Jamie Edgell, Tony Lucken, Ian van Temperley, Erol Mehmet, Nic Goodey, Gordon Aleksandr, Chris Newton, Belinda McGinley, Simon Whyman, Pete Ford, Chris Pollard, Rob Jarman, George Kirby, Nellie Burroughes, Tom Rodgers, Annabel Canaven, Annabel Elizabeth Wood, Sarah Lochlan, Jamie Windsor
Richard Bradshaw, Jonathan Cohen, Borislav Iliev, Rowley Irlam, Jan Petrina, Dominic Preece, Marc Redmond, Paul Shapcott, Paul Lowe, Clint Elvy, Bradley Farmer, Danko Jordanov, Boyan Anev, James Embree, Ian Pead, Levan Doran, Radoslav Parvanov, Rob de Groot, Radoslav Ignatov, Sian Milne, Richard Hansen, Ryan Stuart, Jonny McBride, Andy Pilgrim, Calvin Warrington-Heasman, David Newton, Jake Cox, Bobby Holland Hanton, Milen Kaleichev, Lewis Young, Rashid Phoenix, Christopher Cox, Matt Crook, Erol Ismail, Pablo Verdejo, Annabel Elizabeth Wood
Winner
8.6
Game of Thrones
Winner
All nominees
8.0
DaredevilMarvel's Daredevil
8.2
The Walking Dead
8.3
Homeland
Stefan Langel, Ralf Haeger, Wolfgang Lindner, Piet Paes, Leo Plank, Asuka Tovazzi, Georg Ebinal, Jörg Ellmer, Wanja Götz, Bruno Montani, Matthias Günther, Marco Albrecht, Boris Backes, Markus Ranglack, Alrik Kreemke, Niklas Kinzel, Florian Hotz, Charlene Kreemke
8.2
The Walking Dead
8.5
The Blacklist
8.5
The Blacklist
8.0
DaredevilMarvel's Daredevil
8.3
Homeland
Stefan Langel, Ralf Haeger, Wolfgang Lindner, Piet Paes, Leo Plank, Asuka Tovazzi, Georg Ebinal, Jörg Ellmer, Wanja Götz, Bruno Montani, Matthias Günther, Marco Albrecht, Boris Backes, Markus Ranglack, Alrik Kreemke, Niklas Kinzel, Florian Hotz, Charlene Kreemke
Elizabeth McGovern, Maggie Smith, Hugh Bonneville, Jim Carter, Raquel Cassidy, Brendan Coyle, Kevin Doyle, Joanne Froggatt, Phyllis Logan, Lesley Nicol, David Robb, Penelope Wilton, Julian Ovenden, Allen Leech, Robert James-Collier, Michelle Dockery, Sophie McShera, Tom Cullen, Laura Carmichael, Lily James
Winner
9.0
Downton Abbey
Winner
All nominees
8.3
House of Cards
8.6
Game of Thrones
8.4
Mad Men
8.3
Homeland
8.6
Game of Thrones
8.3
House of Cards
8.4
Mad Men
8.3
Homeland
