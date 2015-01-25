Ric Anderson, Glenn Boswell, Simon Crane, Scotty Gregory, Chris Mitchell, Darko Tuscan, Bernadette Van Gyen, Gavin Wild, Haydn Dalton, Ashley Fairfield, Michael Saliba, Brett Sheerin, Leo Stripp, Darren Yost, Brendan Jakins, Jimmy Christiansen, Damien Bryson, Yoshinao Aonuma, Alex Jewson, Nicholas Schodel, Chris Patton, Lee Adamson, Craig Morgan, Joel Amos Byrnes, Nick Turello, Glenn Chow, Neil Stoddart, Ben Toyer, Toby Fuller
Winner
7.4
Unbroken
Ric Anderson, Glenn Boswell, Simon Crane, Scotty Gregory, Chris Mitchell, Darko Tuscan, Bernadette Van Gyen, Gavin Wild, Haydn Dalton, Ashley Fairfield, Michael Saliba, Brett Sheerin, Leo Stripp, Darren Yost, Brendan Jakins, Jimmy Christiansen, Damien Bryson, Yoshinao Aonuma, Alex Jewson, Nicholas Schodel, Chris Patton, Lee Adamson, Craig Morgan, Joel Amos Byrnes, Nick Turello, Glenn Chow, Neil Stoddart, Ben Toyer, Toby Fuller
Winner
All nominees
7.4
Fury
Ben Cooke, Rob Hunt, Nick McKinless, Brett Praed, Stuart Thorp, Sean Button, Kai Martin, Calvin Warrington-Heasman, Hayley Saywell
8.3
X-Men: Days of Future Past
Nick Alachiotis, Marco Bianco, Andy Bradshaw, Richard Bradshaw, Nick Brandon, Leigh Bianco, Stéphane Byl, Alexandre Cadieux, Annie Carignan, Jason Cavalier, Mark Chadwick, James M. Churchman, Mike Chute, Gary Davis, Wayne Downer, Charlene Francique, Jean Frenette, François Gauthier, Ben Gauthier, Nathalie Girard, Jeff Habberstad, Trevor Habberstad, Jamie Jones, Patrick Kerton, Héléna Laliberté, André Laperrière, Gilbert Larose Jr., Stéphane Lefebvre, John MacDonald, Alexander Mandra, Carson Manning, David McKeown, Duncan McLeod, Moses Nyarko, Louis Paquette, John Ross, Sharlene Royer, Darryl Scheelar, Michael Scherer, Dan Shea, Pierre-André Sigouin, Brian Smrz, John Stoneham Sr., Helen Stranzl, Ken Tran, Angela Uyeda, Dave Van Zeyl, John Walsh, Blair Johannes, Alain Bérard, Paul Leonard, Jonathan Bergeron, Eric Goulet, Stéphane Julien, Mathieu Ledoux, France Raymond, Craig Snoyer, Patrick Sabongui, Daniel Stevens, Al Vrkljan, Kevin Kelsall, Max White, Andy Dylan, Robert Hayley, Tyler Hall, Martin Williams, Marcello Bezina, Abdul Ayoola, Nobuya Shimamoto, Brian Ho, Rafael Sola, Akotene Chanoine, Colin Follenweider, Thomas Liccioni, Simon Alain, Yan Lecomte, Keone Kim, Kai Hirvonen, Marie France Denoncourt, Lee Villeneuve, Miguel Dugal, Zandara Kennedy, Peter Seaborne, Jean-Francois Lachapelle, Stéphane Dargis, Tammy Nera, Felix Famelart, Jason Bell, John-sebastien Cote, Mary-Pier Gaudet, Nancy Bouchard, Naomi Frenette, Jonathan Rooney, Marc-Andre Brisebois, Erick Meslier, Dennis Lafond, Renae Moneymaker, Maxime Savaria, Marie Laurence Paquin, Alain Moussi, Marie-Eve Beckers, Alison Cote, Stefan Löfgren, Sébastien Rouleau, Adrian Persad, Eric Daniel, Bas Reitsma, Bruno Decary, Alex Armbruster, Tim Cody, Kent Thomson, Devon Slack, Alex Kyshkovych, Mitch Spour, Martin Gagne, Eric Villeneuve, Warren Scherer, Jean-Francois Robitaille, Patrick Donovan, Brian Spour, Patrice Jutras, Claude Bourbonnais
8.3
X-Men: Days of Future Past
Nick Alachiotis, Marco Bianco, Andy Bradshaw, Richard Bradshaw, Nick Brandon, Leigh Bianco, Stéphane Byl, Alexandre Cadieux, Annie Carignan, Jason Cavalier, Mark Chadwick, James M. Churchman, Mike Chute, Gary Davis, Wayne Downer, Charlene Francique, Jean Frenette, François Gauthier, Ben Gauthier, Nathalie Girard, Jeff Habberstad, Trevor Habberstad, Jamie Jones, Patrick Kerton, Héléna Laliberté, André Laperrière, Gilbert Larose Jr., Stéphane Lefebvre, John MacDonald, Alexander Mandra, Carson Manning, David McKeown, Duncan McLeod, Moses Nyarko, Louis Paquette, John Ross, Sharlene Royer, Darryl Scheelar, Michael Scherer, Dan Shea, Pierre-André Sigouin, Brian Smrz, John Stoneham Sr., Helen Stranzl, Ken Tran, Angela Uyeda, Dave Van Zeyl, John Walsh, Blair Johannes, Alain Bérard, Paul Leonard, Jonathan Bergeron, Eric Goulet, Stéphane Julien, Mathieu Ledoux, France Raymond, Craig Snoyer, Patrick Sabongui, Daniel Stevens, Al Vrkljan, Kevin Kelsall, Max White, Andy Dylan, Robert Hayley, Tyler Hall, Martin Williams, Marcello Bezina, Abdul Ayoola, Nobuya Shimamoto, Brian Ho, Rafael Sola, Akotene Chanoine, Colin Follenweider, Thomas Liccioni, Simon Alain, Yan Lecomte, Keone Kim, Kai Hirvonen, Marie France Denoncourt, Lee Villeneuve, Miguel Dugal, Zandara Kennedy, Peter Seaborne, Jean-Francois Lachapelle, Stéphane Dargis, Tammy Nera, Felix Famelart, Jason Bell, John-sebastien Cote, Mary-Pier Gaudet, Nancy Bouchard, Naomi Frenette, Jonathan Rooney, Marc-Andre Brisebois, Erick Meslier, Dennis Lafond, Renae Moneymaker, Maxime Savaria, Marie Laurence Paquin, Alain Moussi, Marie-Eve Beckers, Alison Cote, Stefan Löfgren, Sébastien Rouleau, Adrian Persad, Eric Daniel, Bas Reitsma, Bruno Decary, Alex Armbruster, Tim Cody, Kent Thomson, Devon Slack, Alex Kyshkovych, Mitch Spour, Martin Gagne, Eric Villeneuve, Warren Scherer, Jean-Francois Robitaille, Patrick Donovan, Brian Spour, Patrice Jutras, Claude Bourbonnais
7.8
The Hobbit: The Battle of the Five Armies
Ric Anderson, Shane Blakey, Glenn Boswell, Bob Bowles, Ryan Carey, Rodney Cook, Augie Davis, Shane Dawson, Namihei Koshige, Alex Kuzelicki, Angela Moore, Steven McMichael, Campbell Rousselle, Paul Shapcott, Jacob Tomuri, Bernadette Van Gyen, Gavin Wild, Terry Notary, Steven A. Davis, Tony Marsh, Clint Elvy, Marky Lee Campbell, Morgan Evans, Tim Wong, Jonathan Costelloe, Min Windle, David J. Muzzerall, Allan Smith, Brendan Young, Robert Young, Sean Button, Shaughan Campbell, Justin B. Carter, Mana Hira Davis, Branko Dordevich, Aron Eastwood, Winham Hammond, Thomas Kiwi, Tim McLachlan, Nooroa Poa, Vincent Roxburgh, Bronson Steel, Andrew Stehlin, James Waterhouse-Brown, Shane Rangi, Marco Sinigaglia, Huckle Cleary, Michael Saliba, Zokir Sultanov, Matt Bennett, Philip Partridge, Morne van Tonder, Kamila Zenkerová, Brett Sheerin, Desiree Rose Cheer, Jared Meehan, Ken Mutton, Andy Notter, Joshua Randall, Daniel Andrews, Taran Howell, Isaac Hamon, Mark Trotter, Andrew Cottle, Siaosi Fonua, Michael M. Foster, George Saliba, Peter Dillon, Karen Thompson, Brendan Guerin, Connor Van Vuuren, Ingrid Kleinig, John Osborne, Damien Bryson, Ri-Jie Kwok, Jonny McBride, Scott Chiplin, Allan Henry, Nathan Lawson, Rhye Copeman, Nicholas Schodel, Neal Horton, Chris Patton, Craig Morgan, Gemma Weston, Jace Lee, Stephen Grey, Jeremy Hollis, Kim Fardy, Beau Karolos, Glenn Chow, Rachel King, Patrick Morrison, Stephen Murdoch, Ryan Tarran, Ben Toyer, Genevieve Aitken, Michael Homick, Corey Garton, Bodie Fitzpatrick, James R.W. Smith, Lucy O'Connor, Ben Smith-Petersen, Tom Cotton, Lachlan Parkinson, Ashlee Fidow, David Stella, Cory Beeston, Antoni Botica, Gary Matthews, Carl Van Roon, Rosalie Button, Rory McTavish, Beau Weston, Tori Marsh, Jay Kealy, Pedro Fernandez, William Paul Jones
7.1
Get on Up
Danny Epper, Lex D. Geddings, Thirl Haston, David Andrew Nash, Charlie Picerni, Steven Ritzi, William Scharpf, Buddy Sosthand, John Zimmerman, Tim Bell, Alan D'Antoni, Sean Paul Braud, Chris Bryant, Philip Fornah, Floyd Anthony Johns Jr.
7.4
Fury
Ben Cooke, Rob Hunt, Nick McKinless, Brett Praed, Stuart Thorp, Sean Button, Kai Martin, Calvin Warrington-Heasman, Hayley Saywell
7.1
Get on Up
Danny Epper, Lex D. Geddings, Thirl Haston, David Andrew Nash, Charlie Picerni, Steven Ritzi, William Scharpf, Buddy Sosthand, John Zimmerman, Tim Bell, Alan D'Antoni, Sean Paul Braud, Chris Bryant, Philip Fornah, Floyd Anthony Johns Jr.
7.8
The Hobbit: The Battle of the Five Armies
Ric Anderson, Shane Blakey, Glenn Boswell, Bob Bowles, Ryan Carey, Rodney Cook, Augie Davis, Shane Dawson, Namihei Koshige, Alex Kuzelicki, Angela Moore, Steven McMichael, Campbell Rousselle, Paul Shapcott, Jacob Tomuri, Bernadette Van Gyen, Gavin Wild, Terry Notary, Steven A. Davis, Tony Marsh, Clint Elvy, Marky Lee Campbell, Morgan Evans, Tim Wong, Jonathan Costelloe, Min Windle, David J. Muzzerall, Allan Smith, Brendan Young, Robert Young, Sean Button, Shaughan Campbell, Justin B. Carter, Mana Hira Davis, Branko Dordevich, Aron Eastwood, Winham Hammond, Thomas Kiwi, Tim McLachlan, Nooroa Poa, Vincent Roxburgh, Bronson Steel, Andrew Stehlin, James Waterhouse-Brown, Shane Rangi, Marco Sinigaglia, Huckle Cleary, Michael Saliba, Zokir Sultanov, Matt Bennett, Philip Partridge, Morne van Tonder, Kamila Zenkerová, Brett Sheerin, Desiree Rose Cheer, Jared Meehan, Ken Mutton, Andy Notter, Joshua Randall, Daniel Andrews, Taran Howell, Isaac Hamon, Mark Trotter, Andrew Cottle, Siaosi Fonua, Michael M. Foster, George Saliba, Peter Dillon, Karen Thompson, Brendan Guerin, Connor Van Vuuren, Ingrid Kleinig, John Osborne, Damien Bryson, Ri-Jie Kwok, Jonny McBride, Scott Chiplin, Allan Henry, Nathan Lawson, Rhye Copeman, Nicholas Schodel, Neal Horton, Chris Patton, Craig Morgan, Gemma Weston, Jace Lee, Stephen Grey, Jeremy Hollis, Kim Fardy, Beau Karolos, Glenn Chow, Rachel King, Patrick Morrison, Stephen Murdoch, Ryan Tarran, Ben Toyer, Genevieve Aitken, Michael Homick, Corey Garton, Bodie Fitzpatrick, James R.W. Smith, Lucy O'Connor, Ben Smith-Petersen, Tom Cotton, Lachlan Parkinson, Ashlee Fidow, David Stella, Cory Beeston, Antoni Botica, Gary Matthews, Carl Van Roon, Rosalie Button, Rory McTavish, Beau Weston, Tori Marsh, Jay Kealy, Pedro Fernandez, William Paul Jones
Richard Bradshaw, Jonathan Cohen, David Forman, Dean Forster, Paul Herbert, Guy List, Daniel Naprous, C.C. Smiff, Paul Howell, Stewart James, Shane Steyn, Andy Pilgrim, Jason Curle, George Kirby, Richard Wheeldon
Winner
8.6
Game of Thrones
Richard Bradshaw, Jonathan Cohen, David Forman, Dean Forster, Paul Herbert, Guy List, Daniel Naprous, C.C. Smiff, Paul Howell, Stewart James, Shane Steyn, Andy Pilgrim, Jason Curle, George Kirby, Richard Wheeldon
Winner
All nominees
8.3
Homeland
Grant Powell, Anton Moon, Tyrell Kemlo, John Smith, Doug Hardy, Fleur van Eeden, Marc Hyland, Vernon Willemse, Nathan Wheatley, Marlon Braaf, Nathan Barris, Hein de Vries, Matthew Van Leeve
24: Live Another Day24: Live Another Day
Mark Mottram, Vincent Wang, Ben Dimmock, Gary Hoptrough, Beatrice Manning, Marcus Shakesheff, Andy Pilgrim, David Newton, Tom Rodgers, Leo Woodruff, Casey Michaels, Daniel Dow, Richard Mead, Annalese Ferrari
8.2
The Walking Dead
Jennifer Badger, Karin Justman, Ben Loggins, Anderson Martin, Monty L. Simons, Russell Towery, Greg Dela Riva, Bob Fisher, Philip Dido, T. Ryan Mooney, Andy Rusk, Elizabeth Davidovich, Kevin Waterman, Dalton Simons, Ashley Rae Trisler, Meredith Richardson, Nick DeKay, Marcelle Coletti, Tye Claybrook Jr., Becky Decker, Savannah Simons
8.2
The Walking Dead
Jennifer Badger, Karin Justman, Ben Loggins, Anderson Martin, Monty L. Simons, Russell Towery, Greg Dela Riva, Bob Fisher, Philip Dido, T. Ryan Mooney, Andy Rusk, Elizabeth Davidovich, Kevin Waterman, Dalton Simons, Ashley Rae Trisler, Meredith Richardson, Nick DeKay, Marcelle Coletti, Tye Claybrook Jr., Becky Decker, Savannah Simons
8.6
Boardwalk Empire
Christopher Place
24: Live Another Day24: Live Another Day
Mark Mottram, Vincent Wang, Ben Dimmock, Gary Hoptrough, Beatrice Manning, Marcus Shakesheff, Andy Pilgrim, David Newton, Tom Rodgers, Leo Woodruff, Casey Michaels, Daniel Dow, Richard Mead, Annalese Ferrari
7.2
Sons of Anarchy
Eddie Braun, Jack Gill, Tanner Gill, Gary Hymes, Eric Norris, Víctor Quintero, Pat Romano, Tierre Turner, Winston West
7.2
Sons of Anarchy
Eddie Braun, Jack Gill, Tanner Gill, Gary Hymes, Eric Norris, Víctor Quintero, Pat Romano, Tierre Turner, Winston West
8.3
Homeland
Grant Powell, Anton Moon, Tyrell Kemlo, John Smith, Doug Hardy, Fleur van Eeden, Marc Hyland, Vernon Willemse, Nathan Wheatley, Marlon Braaf, Nathan Barris, Hein de Vries, Matthew Van Leeve
Charles Dance, Matthew Beard, Matthew Goode, Keira Knightley, Mark Strong, , Rory Kinnear, Allen Leech
7.8
The Grand Budapest Hotel
Ralph Fiennes, Jeff Goldblum, Harvey Keitel, Jude Law, Bill Murray, Willem Dafoe, F. Murray Abraham, , Adrien Brody, Jason Schwartzman, Owen Wilson, Mathieu Amalric, Tilda Swinton, Tom Wilkinson, Saoirse Ronan, Tony Revolori, Léa Seydoux
Ralph Fiennes, Jeff Goldblum, Harvey Keitel, Jude Law, Bill Murray, Willem Dafoe, F. Murray Abraham, , Adrien Brody, Jason Schwartzman, Owen Wilson, Mathieu Amalric, Tilda Swinton, Tom Wilkinson, Saoirse Ronan, Tony Revolori, Léa Seydoux
Elizabeth McGovern, Maggie Smith, Hugh Bonneville, Jim Carter, Brendan Coyle, Kevin Doyle, Joanne Froggatt, Phyllis Logan, Lesley Nicol, David Robb, Penelope Wilton, Allen Leech, Robert James-Collier, Michelle Dockery, Edward Speleers, Sophie McShera, Laura Carmichael, Matt Milne, Lily James, Cara Theobold
Winner
9.0
Downton Abbey
Elizabeth McGovern, Maggie Smith, Hugh Bonneville, Jim Carter, Brendan Coyle, Kevin Doyle, Joanne Froggatt, Phyllis Logan, Lesley Nicol, David Robb, Penelope Wilton, Allen Leech, Robert James-Collier, Michelle Dockery, Edward Speleers, Sophie McShera, Laura Carmichael, Matt Milne, Lily James, Cara Theobold
Winner
All nominees
8.6
Game of Thrones
Charles Dance, Julian Glover, Pedro Pascal, Dominic Carter, Ben Crompton, Nikolaj Coster-Waldau, Peter Dinklage, Iain Glen, Lena Headey, Conleth Hill, Rory McCann, Ian McElhinney, Josef Altin, Natalie Dormer, Jacob Anderson, Nathalie Emmanuel, Kit Harington, Maisie Williams, , Gwendoline Christie, Sophie Turner, John Bradley, Mark Stanley, Daniel Portman
8.6
Boardwalk Empire
Steve Buscemi, Paul Calderón, John Ellison Conlee, Maykl Kantrimen, Stephen Graham, Domenick Lombardozzi, Kelly Macdonald, Boris McGiver, Paul Sparks, Shea Whigham, Anatol Yusef, Louis Cancelmi, Michael Zegen, Vincent Piazza, Travis Tope, Nicholas E. Calhoun, Nolan Lyons
8.3
House of Cards
, Robin Wright, Jayne Atkinson, Derek Cecil, Michel Gill, Joanna Going, Sakina Jaffrey, Michael Kelly, Gerald McRaney, Molly Parker, Jimmi Simpson, Mahershala Ali, Nathan Darrow, Mozhan Marnò, Rachel Brosnahan
8.6
Boardwalk Empire
Steve Buscemi, Paul Calderón, John Ellison Conlee, Maykl Kantrimen, Stephen Graham, Domenick Lombardozzi, Kelly Macdonald, Boris McGiver, Paul Sparks, Shea Whigham, Anatol Yusef, Louis Cancelmi, Michael Zegen, Vincent Piazza, Travis Tope, Nicholas E. Calhoun, Nolan Lyons
Charles Dance, Julian Glover, Pedro Pascal, Dominic Carter, Ben Crompton, Nikolaj Coster-Waldau, Peter Dinklage, Iain Glen, Lena Headey, Conleth Hill, Rory McCann, Ian McElhinney, Josef Altin, Natalie Dormer, Jacob Anderson, Nathalie Emmanuel, Kit Harington, Maisie Williams, , Gwendoline Christie, Sophie Turner, John Bradley, Mark Stanley, Daniel Portman
8.3
House of Cards
, Robin Wright, Jayne Atkinson, Derek Cecil, Michel Gill, Joanna Going, Sakina Jaffrey, Michael Kelly, Gerald McRaney, Molly Parker, Jimmi Simpson, Mahershala Ali, Nathan Darrow, Mozhan Marnò, Rachel Brosnahan