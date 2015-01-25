Menu
Kinoafisha Film festivals Screen Actors Guild Awards Events Screen Actors Guild Awards 2015

All nominated films "Screen Actors Guild Awards" in 2015

Site Los Angeles, California, USA
Date 25 January 2015
Actor / Outstanding Action Performance by a Stunt Ensemble in a Motion Picture
Unbroken 7.4
Unbroken
Ric Anderson, Glenn Boswell, Simon Crane, Scotty Gregory, Chris Mitchell, Darko Tuscan, Bernadette Van Gyen, Gavin Wild, Haydn Dalton, Ashley Fairfield, Michael Saliba, Brett Sheerin, Leo Stripp, Darren Yost, Brendan Jakins, Jimmy Christiansen, Damien Bryson, Yoshinao Aonuma, Alex Jewson, Nicholas Schodel, Chris Patton, Lee Adamson, Craig Morgan, Joel Amos Byrnes, Nick Turello, Glenn Chow, Neil Stoddart, Ben Toyer, Toby Fuller
Winner
All nominees
Fury 7.4
Fury
Ben Cooke, Rob Hunt, Nick McKinless, Brett Praed, Stuart Thorp, Sean Button, Kai Martin, Calvin Warrington-Heasman, Hayley Saywell
X-Men: Days of Future Past 8.3
X-Men: Days of Future Past
Nick Alachiotis, Marco Bianco, Andy Bradshaw, Richard Bradshaw, Nick Brandon, Leigh Bianco, Stéphane Byl, Alexandre Cadieux, Annie Carignan, Jason Cavalier, Mark Chadwick, James M. Churchman, Mike Chute, Gary Davis, Wayne Downer, Charlene Francique, Jean Frenette, François Gauthier, Ben Gauthier, Nathalie Girard, Jeff Habberstad, Trevor Habberstad, Jamie Jones, Patrick Kerton, Héléna Laliberté, André Laperrière, Gilbert Larose Jr., Stéphane Lefebvre, John MacDonald, Alexander Mandra, Carson Manning, David McKeown, Duncan McLeod, Moses Nyarko, Louis Paquette, John Ross, Sharlene Royer, Darryl Scheelar, Michael Scherer, Dan Shea, Pierre-André Sigouin, Brian Smrz, John Stoneham Sr., Helen Stranzl, Ken Tran, Angela Uyeda, Dave Van Zeyl, John Walsh, Blair Johannes, Alain Bérard, Paul Leonard, Jonathan Bergeron, Eric Goulet, Stéphane Julien, Mathieu Ledoux, France Raymond, Craig Snoyer, Patrick Sabongui, Daniel Stevens, Al Vrkljan, Kevin Kelsall, Max White, Andy Dylan, Robert Hayley, Tyler Hall, Martin Williams, Marcello Bezina, Abdul Ayoola, Nobuya Shimamoto, Brian Ho, Rafael Sola, Akotene Chanoine, Colin Follenweider, Thomas Liccioni, Simon Alain, Yan Lecomte, Keone Kim, Kai Hirvonen, Marie France Denoncourt, Lee Villeneuve, Miguel Dugal, Zandara Kennedy, Peter Seaborne, Jean-Francois Lachapelle, Stéphane Dargis, Tammy Nera, Felix Famelart, Jason Bell, John-sebastien Cote, Mary-Pier Gaudet, Nancy Bouchard, Naomi Frenette, Jonathan Rooney, Marc-Andre Brisebois, Erick Meslier, Dennis Lafond, Renae Moneymaker, Maxime Savaria, Marie Laurence Paquin, Alain Moussi, Marie-Eve Beckers, Alison Cote, Stefan Löfgren, Sébastien Rouleau, Adrian Persad, Eric Daniel, Bas Reitsma, Bruno Decary, Alex Armbruster, Tim Cody, Kent Thomson, Devon Slack, Alex Kyshkovych, Mitch Spour, Martin Gagne, Eric Villeneuve, Warren Scherer, Jean-Francois Robitaille, Patrick Donovan, Brian Spour, Patrice Jutras, Claude Bourbonnais
The Hobbit: The Battle of the Five Armies 7.8
The Hobbit: The Battle of the Five Armies
Ric Anderson, Shane Blakey, Glenn Boswell, Bob Bowles, Ryan Carey, Rodney Cook, Augie Davis, Shane Dawson, Namihei Koshige, Alex Kuzelicki, Angela Moore, Steven McMichael, Campbell Rousselle, Paul Shapcott, Jacob Tomuri, Bernadette Van Gyen, Gavin Wild, Terry Notary, Steven A. Davis, Tony Marsh, Clint Elvy, Marky Lee Campbell, Morgan Evans, Tim Wong, Jonathan Costelloe, Min Windle, David J. Muzzerall, Allan Smith, Brendan Young, Robert Young, Sean Button, Shaughan Campbell, Justin B. Carter, Mana Hira Davis, Branko Dordevich, Aron Eastwood, Winham Hammond, Thomas Kiwi, Tim McLachlan, Nooroa Poa, Vincent Roxburgh, Bronson Steel, Andrew Stehlin, James Waterhouse-Brown, Shane Rangi, Marco Sinigaglia, Huckle Cleary, Michael Saliba, Zokir Sultanov, Matt Bennett, Philip Partridge, Morne van Tonder, Kamila Zenkerová, Brett Sheerin, Desiree Rose Cheer, Jared Meehan, Ken Mutton, Andy Notter, Joshua Randall, Daniel Andrews, Taran Howell, Isaac Hamon, Mark Trotter, Andrew Cottle, Siaosi Fonua, Michael M. Foster, George Saliba, Peter Dillon, Karen Thompson, Brendan Guerin, Connor Van Vuuren, Ingrid Kleinig, John Osborne, Damien Bryson, Ri-Jie Kwok, Jonny McBride, Scott Chiplin, Allan Henry, Nathan Lawson, Rhye Copeman, Nicholas Schodel, Neal Horton, Chris Patton, Craig Morgan, Gemma Weston, Jace Lee, Stephen Grey, Jeremy Hollis, Kim Fardy, Beau Karolos, Glenn Chow, Rachel King, Patrick Morrison, Stephen Murdoch, Ryan Tarran, Ben Toyer, Genevieve Aitken, Michael Homick, Corey Garton, Bodie Fitzpatrick, James R.W. Smith, Lucy O'Connor, Ben Smith-Petersen, Tom Cotton, Lachlan Parkinson, Ashlee Fidow, David Stella, Cory Beeston, Antoni Botica, Gary Matthews, Carl Van Roon, Rosalie Button, Rory McTavish, Beau Weston, Tori Marsh, Jay Kealy, Pedro Fernandez, William Paul Jones
Get on Up 7.1
Get on Up
Danny Epper, Lex D. Geddings, Thirl Haston, David Andrew Nash, Charlie Picerni, Steven Ritzi, William Scharpf, Buddy Sosthand, John Zimmerman, Tim Bell, Alan D'Antoni, Sean Paul Braud, Chris Bryant, Philip Fornah, Floyd Anthony Johns Jr.
Actor / Outstanding Action Performance by a Stunt Ensemble in a Television Series
Game of Thrones 8.6
Game of Thrones
Richard Bradshaw, Jonathan Cohen, David Forman, Dean Forster, Paul Herbert, Guy List, Daniel Naprous, C.C. Smiff, Paul Howell, Stewart James, Shane Steyn, Andy Pilgrim, Jason Curle, George Kirby, Richard Wheeldon
Winner
All nominees
Homeland 8.3
Homeland
Grant Powell, Anton Moon, Tyrell Kemlo, John Smith, Doug Hardy, Fleur van Eeden, Marc Hyland, Vernon Willemse, Nathan Wheatley, Marlon Braaf, Nathan Barris, Hein de Vries, Matthew Van Leeve
24: Live Another Day 24: Live Another Day
Mark Mottram, Vincent Wang, Ben Dimmock, Gary Hoptrough, Beatrice Manning, Marcus Shakesheff, Andy Pilgrim, David Newton, Tom Rodgers, Leo Woodruff, Casey Michaels, Daniel Dow, Richard Mead, Annalese Ferrari
The Walking Dead 8.2
The Walking Dead
Jennifer Badger, Karin Justman, Ben Loggins, Anderson Martin, Monty L. Simons, Russell Towery, Greg Dela Riva, Bob Fisher, Philip Dido, T. Ryan Mooney, Andy Rusk, Elizabeth Davidovich, Kevin Waterman, Dalton Simons, Ashley Rae Trisler, Meredith Richardson, Nick DeKay, Marcelle Coletti, Tye Claybrook Jr., Becky Decker, Savannah Simons
Boardwalk Empire 8.6
Boardwalk Empire
Christopher Place
Sons of Anarchy 7.2
Sons of Anarchy
Eddie Braun, Jack Gill, Tanner Gill, Gary Hymes, Eric Norris, Víctor Quintero, Pat Romano, Tierre Turner, Winston West
Homeland 8.3
Homeland
Grant Powell, Anton Moon, Tyrell Kemlo, John Smith, Doug Hardy, Fleur van Eeden, Marc Hyland, Vernon Willemse, Nathan Wheatley, Marlon Braaf, Nathan Barris, Hein de Vries, Matthew Van Leeve
Actor / Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture
Birdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance) 7.6
Birdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance) Birdman
Michael Keaton, , Zach Galifianakis, Amy Ryan, Naomi Watts, , Andrea Riseborough
Winner
All nominees
The Theory of Everything 7.6
The Theory of Everything
David Thewlis, Emily Watson, Felicity Jones, Simon McBurney, Charlie Cox, Eddie Redmayne
The Imitation Game 7.7
The Imitation Game
Charles Dance, Matthew Beard, Matthew Goode, Keira Knightley, Mark Strong, , Rory Kinnear, Allen Leech
Boyhood 8.2
Boyhood
Patricia Arquette, , Lorelei Linklater, Ellar Coltrane
The Grand Budapest Hotel 7.8
The Grand Budapest Hotel
Ralph Fiennes, Jeff Goldblum, Harvey Keitel, Jude Law, Bill Murray, Willem Dafoe, F. Murray Abraham, , Adrien Brody, Jason Schwartzman, Owen Wilson, Mathieu Amalric, Tilda Swinton, Tom Wilkinson, Saoirse Ronan, Tony Revolori, Léa Seydoux
Actor / Outstanding Performance by a Female Actor in a Comedy Series
Uzo Aduba
Uzo Aduba
Orange Is the New Black
Winner
All nominees
Edie Falco
Edie Falco
Nurse Jackie
Julie Bowen
Julie Bowen
Modern Family
Amy Poehler
Amy Poehler
A Parks and Recreation Special
Julia Louis-Dreyfus
Julia Louis-Dreyfus
Veep
Actor / Outstanding Performance by a Female Actor in a Drama Series
Viola Davis
Viola Davis
How to Get Away with Murder
Winner
All nominees
Julianna Margulies
Julianna Margulies
The Good Wife
Tatiana Maslany
Tatiana Maslany
Orphan Black
Maggie Smith
Maggie Smith
Downton Abbey
Claire Danes
Claire Danes
Homeland
Robin Wright
Robin Wright
House of Cards
Actor / Outstanding Performance by a Female Actor in a Leading Role
Julianne Moore
Julianne Moore
Still Alice
Winner
All nominees
Rosamund Pike
Rosamund Pike
Gone Girl
Felicity Jones
Felicity Jones
The Theory of Everything
Wild
Jennifer Aniston
Jennifer Aniston
Cake
Actor / Outstanding Performance by a Female Actor in a Supporting Role
Patricia Arquette
Patricia Arquette
Boyhood
Winner
All nominees
Birdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance)
Naomi Watts
Naomi Watts
St. Vincent
Meryl Streep
Meryl Streep
Into the Woods
Keira Knightley
Keira Knightley
The Imitation Game
Actor / Outstanding Performance by a Female Actor in a Television Movie or Miniseries
Frances McDormand
Frances McDormand
Olive Kitteridge
Winner
All nominees
Maggie Gyllenhaal
Maggie Gyllenhaal
The Honourable Woman
Julia Roberts
Julia Roberts
The Normal Heart
Cicely Tyson
The Trip to Bountiful
Ellen Burstyn
Ellen Burstyn
Flowers in the Attic
Actor / Outstanding Performance by a Male Actor in a Comedy Series
William H. Macy
William H. Macy
Shameless
Winner
All nominees
Jim Parsons
Jim Parsons
The Big Bang Theory
Ty Burrell
Ty Burrell
Modern Family
Louis C.K.
Louis C.K.
Louie
Eric Stonestreet
Eric Stonestreet
Modern Family
Actor / Outstanding Performance by a Male Actor in a Drama Series
House of Cards
Winner
All nominees
Peter Dinklage
Peter Dinklage
Game of Thrones
Woody Harrelson
Woody Harrelson
True Detective
Steve Buscemi
Steve Buscemi
Boardwalk Empire
Matthew McConaughey
Matthew McConaughey
True Detective
Actor / Outstanding Performance by a Male Actor in a Leading Role
Eddie Redmayne
Eddie Redmayne
The Theory of Everything
Winner
All nominees
Michael Keaton
Michael Keaton
Birdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance)
Steve Carell
Steve Carell
Foxcatcher
The Imitation Game
Nightcrawler
Actor / Outstanding Performance by a Male Actor in a Supporting Role
J.K. Simmons
J.K. Simmons
Whiplash
Winner
All nominees
Mark Ruffalo
Mark Ruffalo
Foxcatcher
Boyhood
Robert Duvall
Robert Duvall
The Judge
Birdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance)
Actor / Outstanding Performance by a Male Actor in a Television Movie or Miniseries
Mark Ruffalo
Mark Ruffalo
The Normal Heart
Winner
All nominees
Adrien Brody
Adrien Brody
Houdini
Billy Bob Thornton
Billy Bob Thornton
Fargo
Sherlock
Richard Jenkins
Richard Jenkins
Olive Kitteridge
Actor / Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Orange Is the New Black 8.6
Orange Is the New Black
Kate Mulgrew, Jason Biggs, Natasha Lyonne, Lorraine Toussaint, Catherine Curtin, Lea DeLaria, Beth Fowler, Yvette Freeman, Joel Marsh Garland, Annie Golden, Michael Harney, Selenis Leyva, Taryn Manning, Judith Anna Roberts, Elizabeth Rodriguez, Barbara Rosenblat, Nick Sandow, Abigail Savage, Constance Shulman, Dale Soules, Yael Stone, Lin Tucci, Alisiya Rayner, Laverne Cox, Jessica Pimentel, Emma Myles, Lauren Lapkus, Taylor Schilling, Vicky Jeudy, Uzo Aduba, Germar Terrell Gardner, Matt McGorry, Jackie Cruz, Adrienne C. Moore, Diane Guerrero, Samira Wiley, Julie Lake, Kimiko Glenn, Dascha Polanco, Danielle Brooks
Winner
All nominees
Veep 6.7
Veep
Julia Louis-Dreyfus, Anna Chlumsky, Gary Cole, Kevin Dunn, Tony Hale, Matt Walsh, Reid Scott, Sufe Bradshaw, Timothy Simons
The Big Bang Theory 8.3
The Big Bang Theory
Mayim Bialik, Kaley Cuoco, Johnny Galecki, Simon Helberg, Jim Parsons, Melissa Rauch, Kunal Nayyar
Modern Family 7.7
Modern Family
Sofia Vergara, Julie Bowen, Ty Burrell, Jesse Tyler Ferguson, Sarah Hyland, Ed O'Neill, Eric Stonestreet, Ariel Winter, Nolan Gould, Rico Rodriguez, Aubrey Anderson-Emmons
Brooklyn Nine-Nine 8.3
Brooklyn Nine-Nine
Dirk Blocker, Andre Braugher, Terry Crews, Melissa Fumero, Joe Lo Truglio, Joel McKinnon Miller, Andy Samberg, Chelsea Peretti, Stephanie Beatriz
Actor / Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Downton Abbey 9.0
Downton Abbey
Elizabeth McGovern, Maggie Smith, Hugh Bonneville, Jim Carter, Brendan Coyle, Kevin Doyle, Joanne Froggatt, Phyllis Logan, Lesley Nicol, David Robb, Penelope Wilton, Allen Leech, Robert James-Collier, Michelle Dockery, Edward Speleers, Sophie McShera, Laura Carmichael, Matt Milne, Lily James, Cara Theobold
Winner
All nominees
Game of Thrones 8.6
Game of Thrones
Charles Dance, Julian Glover, Pedro Pascal, Dominic Carter, Ben Crompton, Nikolaj Coster-Waldau, Peter Dinklage, Iain Glen, Lena Headey, Conleth Hill, Rory McCann, Ian McElhinney, Josef Altin, Natalie Dormer, Jacob Anderson, Nathalie Emmanuel, Kit Harington, Maisie Williams, , Gwendoline Christie, Sophie Turner, John Bradley, Mark Stanley, Daniel Portman
Boardwalk Empire 8.6
Boardwalk Empire
Steve Buscemi, Paul Calderón, John Ellison Conlee, Maykl Kantrimen, Stephen Graham, Domenick Lombardozzi, Kelly Macdonald, Boris McGiver, Paul Sparks, Shea Whigham, Anatol Yusef, Louis Cancelmi, Michael Zegen, Vincent Piazza, Travis Tope, Nicholas E. Calhoun, Nolan Lyons
House of Cards 8.3
House of Cards
, Robin Wright, Jayne Atkinson, Derek Cecil, Michel Gill, Joanna Going, Sakina Jaffrey, Michael Kelly, Gerald McRaney, Molly Parker, Jimmi Simpson, Mahershala Ali, Nathan Darrow, Mozhan Marnò, Rachel Brosnahan
Homeland 8.3
Homeland
Claire Danes, Michael O'Keefe, Mandy Patinkin, Tracy Letts, Mark Moses, Laila Robins, Maury Sterling, Raza Jaffrey, Numan Acar, Rupert Friend, Nimrat Kaur, Nazanin Boniadi
Life Achievement Award
Debbie Reynolds
Debbie Reynolds
Winner
Year
Nominations

