Jeff Cadiente, Troy Gilbert, Dustin Meier, Terri Cadiente, Laurence Todd Rosenthal, Erik Stabenau, Justin Sundquist, Tracy Hite
Winner
24
Winner
7.9
The Bourne Ultimatum
Cort Hessler, Bill Anagnos, Roy T. Anderson, Scott Armstrong, Luis Miguel Arranz, Nikki Berwick, Tim Buchanan, Paul Bucossi, Peter Bucossi, John Cenatiempo, Marvin Campbell, Chris Cenatiempo, Bob Colletti, Chris Colombo, George B. Colucci Jr., Gilbert B. Combs, Aris Comninos, Ben Cooke, J. Patrick Daily, Kelly Dent, Norman Douglass, Rick English, Peter Epstein, Jonathan Eusebio, Roy Farfel, John R. Favre, Frank Ferrara, Stephanie Finochio, Dean Forster, Glenn Foster, Jeremy Fry, Tim Gallin, Evangelos Grecos, Gene Harrison, Frank Henson, Donald John Hewitt, Don Hewitt, Jery Hewitt, Rob Hunt, Jeff Imada, Rob Inch, Rowley Irlam, Viktor Ivanov, Mike Lambert, Joanne Lamstein, Derek Lea, Maurice Lee, David Leitch, Antonio Lemos, Steve Mack, Paul Marini, Anna Mastroianni, Nick McKinless, Peter Miles, Gareth Milne, Mark Mottram, Dino Muccio, Ray Nicholas, Brian Nickels, James O'Donnell, Chris O'Hara, Shawn O'Neil, Mick O'Rourke, Janet Paparazzo, Miguel Pedregosa, Peter Pedrero, Gary Powell, Greg Powell, Dominic Preece, Darrin Prescott, Susan Purkhiser, Scott Rogers, John Roney, Markos Rounthwaite, Kevin Scott, Terry Serpico, David Shumbris, Keith Siglinger, Brian Smyj, Mark Southworth, Gary Tacon, Shawnna Thibodeau, Tony Van Silva, Vincent Wang, Erol Mehmet, Buster Reeves, Chris Barnes, Diz Sharpe, Michael Bornhütter, Georg Ebinal, Jorge Huergo, Randy Beckman, Devid Gerrik, John Street, Andy Merchant, Gordon Seed, Reg Wayment, Bruce Cain, Ben Dimmock, Lee Millham, G.A. Aguilar, Andy Godbold, Adam Kirley, Alison Ryan, James Grogan, Craig Frosty Silva, Martin Ivanov, Lee Morrison, Nick Chopping, Jason Hunjan, Darren Maynard, Levan Doran, Dave Pope, Eduardo Gómez Marroquín, Guiomar Alonso, Erik Martin, Lutz Schleisner, Aaron Vexler, Geoffrey Dowell, Eugenio Jiménez, Tarick Hadouch, Matthew Stirling, Brian Keith Allen, Tanner Foust, Jacob Dewitt, Greg Tracy, Mike Burke, Jeff Medeiros, Richard Hansen, Don Abbatiello, Eva Raboso, Lasfer Abdelghni, Roy Taylor, Peter B. Simpson, Keone Kim, Stephen Mann, Arran Topham, My Rachid Abbad, Alberto Zapata, Boris Martinez, Manuel Valle, Marvin Francis, Mustapha Touki, Ronny Wechselberger, George R. Doering III, Oscar Outerino, Matt Sherren, Juan Carlos Delgado, Adolfo Heredia, Benito Benitez Crespo, Santiago Martinez, Dave Ware, Guillermo Maestre, Dean Watt, Miguel Diaz-Aboitiz, Rob Herring, Mohamed Gouyd, Adil Farsi, Said Belaamim, Johan Saentz, Markus Ranglack, Samir Machtioui, Jose Zorrilla
Chino Binamo, Jon Braver, Eric Chambers, Doug Coleman, Douglas Crosby, Max Daniels, J. Mark Donaldson, Shauna Duggins, Glenn Goldstein, Tad Griffith, Chris Guzzi, Michael Hilow, Alex Krimm, Theo Kypri, Sherry Leigh, Jalil Jay Lynch, Brian Machleit, Anderson Martin, Jeff O'Haco, David Ott, Chris Palermo, Carl Paoli, Jason Rodriguez, Allen Robinson, Keith Woulard, Sala Baker, Nito Larioza, Zoë Bell, Robert Nagle, Anthony Martins, Michael Hugghins, Krisztian Kery, Greg Anthony, Damien Moreno, Eyad Elbitar
6.8
Heroes
Elle Alexander, Darryl Chan, Eliza Coleman, Dana Dru Evenson, Buck McDancer, Ian Quinn, Simon Rhee, Mark Riccardi, Stephen W. Schriver, Robair Sims, Justin Sundquist, Nancy Thurston, Mark Aaron Wagner, Gary J. Wayton, Anthony Molinari, Ronn Surels, Tim Mikulecky, Steve Chang, Todd Bloomer, Nicole Surels, Vernon Lewis
7.9
300
Damon Caro, Richard Cetrone, Jared S. Eddo, Jonathan Eusebio, Tad Griffith, David Leitch, Mike Mukatis, Tim Rigby, Tim Connolly, Matthew Rugetti, Scott Cosgrove, Daniel Hernandez, Guillermo Grispo
7.2
The Kingdom
The Unit
Troy Brown, Max Daniels, J.J. Dashnaw, Steve M. Davison, Daniel Hernandez
7.9
I Am LegendI am Legend
Vic Armstrong, Cort Hessler, Nina Armstrong, James Armstrong, Scott Armstrong, Wendy Armstrong, Joey Box, Jill Brown, John Cenatiempo, Vince Cupone, Victor Chan, Bob Colletti, Blaise Corrigan, Angelina Cruz, Peter Epstein, Frank Ferrara, Jeffrey Lee Gibson, Rick LeFevour, David S. Lomax, Jalil Jay Lynch, Carmel Macklin, Paul Marini, Tina McKissick, Christopher Place, Stephen A. Pope, Dennis Scott, Keith Siglinger, Manny Siverio, Paul Sklar, Erik Solky, Shawnna Thibodeau, Jason Silvis, G.A. Aguilar, Jodi Pynn Gabree, Jared Burke, Thomas Place, Cheryl Lewis, Aaron Vexler, Nicole Callender, Lynna' Davis, Mike Burke, Kimberly Shannon Murphy, Pete Klein, Drew Leary, Aja Frary
The Unit
7.0
Lost
Shauna Duggins, David Hugghins, John Medlen, Mike Rufino, Ronn Surels, Michael Hugghins, Heather Arthur
7.8
Pirates of the Caribbean: At worlds end
Jeff Wolfe, Ben Hernandez Bray, Tsuyoshi Abe, Kevin Abercrombie, Joey Anaya, Tony Angelotti, Noby Arden, Daniel W. Barringer, Brian Bennett, Richard L. Blackwell, Joe Bucaro III, Richard Bucher, Keith Campbell, Jay Caputo, Darryl Chan, Erik Chen, Fernando Chien, Brycen Counts, Shawn Crowder, Phil Culotta, Mark De Alessandro, John Dixon, J. Mark Donaldson, John Donohue, Brian Duffy, Jayson Dumenigo, Thomas DuPont, Greg Wayne Elam, Kofi Elam, Paul Eliopoulos, Bob Elmore, Jonathan Eusebio, Roel Failma, Dane Farwell, Jeremy Fry, Richie Gaona, Mickey Giacomazzi, Al Goto, Erica Grace, Charles Grisham, Steven Ho, Lisa Hoyle, Randall Huber, Zach Hudson, Keii Johnston, John Koyama, Anthony Kramme, Theo Kypri, Reuben Langdon, Will Leong, Christopher Leps, James Lew, Ray Lykins, Kurt D. Lott, Angela Meryl, Tom Morga, Tadahiro Nakamura, Phi-Long Nguyen, Mark Norby, Hugh Aodh O'Brien, Casey O'Neill, Lin Oeding, Brad Orrison, Jen Kuo Sung, Jim Palmer, Norb Phillips, Denney Pierce, Víctor Quintero, J.P. Romano, Thomas Rosales Jr., George Marshall Ruge, Bill M. Ryusaki, Gregg Sargeant, Liane Schmidt, Marc Schaffer, Lincoln Simonds, Buddy Sosthand, Gary Ray Stearns, Jim Stephan, Steve Tartalia, Philip Tan, Trampas Thompson, Russell Towery, Steve Upton, Samuel Le, Jon Valera, Mark Vanselow, David Wald, Mike Watson, Ryan Watson, Jack West, Webster Whinery, Brian J. Williams, Phillip Wong, Marcus Young, Arnold Chon, Norman Mora, Sala Baker, Danny Le Boyer, Rob Mars, Michael Li, Alex Chansky, Sam Hargrave, Dean Grimes, Yoshio Iizuka, Lewis Tan, Marty Murray, Brian Patrick Collins, Craig Frosty Silva, Ilram Choi, Andy Dylan, Darin Fujimori, Kirk Maxwell, Don Lee, Masaaki Endo, Bryan Thompson, Lee McDermott, Greg Anthony, Kerry Wong, Geo Corvera, Kofi Yiadom, Don Thai Theerathada, Zac Henry, Dan Brown, Mark McDaniels, Michelle Lee, Sam Looc, Webster P. Whinery Jr., Aaron Toney, Adrienne Wong, Alex Huynh, Emily Wu
8.8
Rome
Giorgio Antonini, Carlo Antonioni, Franco Maria Salamon, Marco Pancrazi
7.9
I Am LegendI am Legend
8.8
Rome
6.8
Heroes
7.0
Lost
7.9
I Am LegendI am Legend
Terry Jackson
7.8
Pirates of the Caribbean: At worlds end
Melora Hardin, Creed Bratton, Steve Carell, Jenna Fischer, Kate Flannery, Paul Lieberstein, Phyllis Smith, Rainn Wilson, John Krasinski, B.J. Novak, Ed Helms, Oscar Nuñez, Mindy Kaling, Angela Kinsey, Leslie David Baker, Brian Baumgartner
Winner
8.8
The Office
Winner
All nominees
7.9
Ugly Betty
Vanessa Williams, Rebecca Romijn, Alan Dale, Christopher Gorham, Ashley Jensen, Judith Light, Eric Mabius, Anna Ortiz, Tony Plana, America Ferrera, Becki Newton, Michael Urie, Mark Indelicato
Entourage
Kevin Dillon, Adrian Grenier, Jeremy Piven, Kevin Connolly, Rex Lee, Perrey Reeves, Jerry Ferrara, Rhys Coiro
8.3
Desperate Housewives
Teri Hatcher, Dana Delany, Kyle MacLachlan, Nicollette Sheridan, Felicity Huffman, Andrea Bowen, Ricardo Chavira, Marcia Cross, James Denton, Nathan Fillion, Rachel G. Fox, Kathryn Joosten, Eva Longoria, Shawn Pyfrom, Doug Savant, Dougray Scott, John Slattery, Brenda Strong, Lyndsy Fonseca, Joy Jorgensen, Zane Huett, Brent Kinsman, Shane Kinsman
7.9
Ugly Betty
30 Rock
Alec Baldwin, Jane Krakowski, Scott Adsit, Kevin Dotcom Brown, Tina Fey, Judah Friedlander, Tracy Morgan, Lonny Ross, Maulik Pancholy, Keith Powell, Jack McBrayer, Katrina Bowden, Grizz Chapman
30 Rock
8.3
Desperate Housewives
Lorraine Bracco, James Gandolfini, Edie Falco, Steven Van Zandt, Greg Antonacci, Dan Grimaldi, Robert Iler, Michael Imperioli, Arthur J. Nascarella, Steve Schirripa, Matt Servitto, Jamie-Lynn Sigler, Tony Sirico, Aida Turturro, Frank Vincent
Winner
8.7
The Sopranos
Winner
All nominees
8.4
Boston Legal
Candice Bergen, William Shatner, James Spader, Saffron Burrows, René Auberjonois, Julie Bowen, Kristian Klemenson, Taraji P. Henson, John Larroquette, Mark Valley, Gary Anthony Williams, Constance Zimmer, Tara Summers
8.2
Grey's Anatomy
Patrick Dempsey, Katherine Heigl, Kate Walsh, Justin Chambers, Eric Dane, Chyler Leigh, Sandra Oh, James Pickens Jr., Ellen Pompeo, Sara Ramirez, Elizabeth Reaser, Brooke Smith, Isaiah Washington, Chandra Wilson, T.R. Knight
8.4
Mad Men
8.5
The Closer
Kyra Sedgwick, G. W. Bailey, Michael Paul Chan, Raymond Cruz, Anthony Denison, Robert Gossett, Gina Ravera, J.K. Simmons, Jon Tenney, Corey Reynolds, Phillip P. Keene
8.4
Mad Men
8.5
The Closer
8.4
Boston Legal
8.2
Grey's Anatomy
