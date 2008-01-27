Menu
Kinoafisha Film festivals Screen Actors Guild Awards Events Screen Actors Guild Awards 2008

All nominated films "Screen Actors Guild Awards" in 2008

Site Los Angeles, California, USA
Date 27 January 2008
Actor / Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture
No Country for Old Men 8.0
No Country for Old Men
Tommy Lee Jones, Woody Harrelson, Javier Bardem, Josh Brolin, Tess Harper, Garret Dillahunt, Kelly Macdonald
Winner
All nominees
American Gangster 7.7
American Gangster
Russell Crowe, Denzel Washington, Cuba Gooding Jr., Armand Assante, Josh Brolin, Carla Gugino, Ruby Dee, Chiwetel Ejiofor, Idris Elba, John Hawkes, Ted Levine, Joe Morton, John Ortiz, RZA, Yul Vazquez, Lymari Nadal
Hairspray 6.8
Hairspray
Michelle Pfeiffer, John Travolta, Christopher Walken, Queen Latifah, Amanda Bynes, Allison Janney, James Marsden, Jerry Stiller, Paul Dooley, Elijah Kelley, Brittany Snow, Zac Efron, Nikki Blonsky
Into the Wild 8.0
Into the Wild
William Hurt, Vince Vaughn, Marcia Gay Harden, Hal Holbrook, Catherine Keener, Emile Hirsch, Jena Malone, Kristen Stewart, Brian Dierker
Watch trailer
3:10 to Yuma 7.6
3:10 to Yuma
Russell Crowe, Christian Bale, Peter Fonda, Gretchen Mol, Ben Foster, Vinessa Shaw, Logan Lerman, Alan Tudyk, Dallas Roberts
Into the Wild 8.0
Into the Wild
William Hurt, Vince Vaughn, Marcia Gay Harden, Hal Holbrook, Catherine Keener, Emile Hirsch, Jena Malone, Kristen Stewart, Brian Dierker
Watch trailer
Actor / Outstanding Performance by a Female Actor in a Comedy Series
Tina Fey
Tina Fey
30 Rock
Winner
All nominees
Mary-Louise Parker
Mary-Louise Parker
Weeds
Christina Applegate
Christina Applegate
Samantha Who?
Vanessa Williams
Vanessa Williams
Ugly Betty
America Ferrera
America Ferrera
Ugly Betty
Actor / Outstanding Performance by a Female Actor in a Drama Series
Edie Falco
Edie Falco
The Sopranos
Winner
All nominees
Kyra Sedgwick
Kyra Sedgwick
The Closer
Glenn Close
Glenn Close
Damages
Holly Hunter
Holly Hunter
Saving Grace
Sally Field
Sally Field
Brothers & Sisters
Actor / Outstanding Performance by a Female Actor in a Leading Role
Julie Christie
Julie Christie
Away from Her
Winner
All nominees
A Mighty Heart
Elliot Page
Elliot Page
Juno
Marion Cotillard
Marion Cotillard
La Vie en Rose
Cate Blanchett
Cate Blanchett
Elizabeth: The Golden Age
Actor / Outstanding Performance by a Female Actor in a Supporting Role
Ruby Dee
American Gangster
Winner
All nominees
Amy Ryan
Amy Ryan
Gone Baby Gone
Cate Blanchett
Cate Blanchett
I'm Not There.
Catherine Keener
Catherine Keener
Into the Wild
Tilda Swinton
Tilda Swinton
Michael Clayton
Actor / Outstanding Performance by a Female Actor in a Television Movie or Miniseries
Queen Latifah
Queen Latifah
Life Support
Winner
All nominees
Ellen Burstyn
Ellen Burstyn
Mitch Albom's for One More Day
Debra Messing
Debra Messing
The Starter Wife
Vanessa Redgrave
Vanessa Redgrave
The Fever
Gena Rowlands
Gena Rowlands
What If God Were the Sun?
Anna Paquin
Anna Paquin
Bury My Heart at Wounded Knee
Actor / Outstanding Performance by a Male Actor in a Comedy Series
Alec Baldwin
Alec Baldwin
30 Rock
Winner
All nominees
Jeremy Piven
Jeremy Piven
Entourage
Ricky Gervais
Ricky Gervais
Extras
Steve Carell
Steve Carell
The Office
Tony Shalhoub
Tony Shalhoub
Monk
Actor / Outstanding Performance by a Male Actor in a Drama Series
James Gandolfini
James Gandolfini
The Sopranos
Winner
All nominees
James Spader
James Spader
Boston Legal
Jon Hamm
Jon Hamm
Mad Men
Michael C. Hall
Michael C. Hall
Dexter
Hugh Laurie
Hugh Laurie
House M.D.
Actor / Outstanding Performance by a Male Actor in a Leading Role
Daniel Day-Lewis
Daniel Day-Lewis
There Will Be Blood
Winner
All nominees
Michael Clayton
Emile Hirsch
Emile Hirsch
Into the Wild
Viggo Mortensen
Viggo Mortensen
Eastern Promises
Lars and the Real Girl
Actor / Outstanding Performance by a Male Actor in a Supporting Role
Javier Bardem
Javier Bardem
No Country for Old Men
Winner
All nominees
Tommy Lee Jones
Tommy Lee Jones
No Country for Old Men
Tom Wilkinson
Tom Wilkinson
Michael Clayton
Casey Affleck
Casey Affleck
The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford
Hal Holbrook
Hal Holbrook
Into the Wild
Actor / Outstanding Performance by a Male Actor in a Television Movie or Miniseries
Kevin Kline
Kevin Kline
As You Like It
Winner
All nominees
Michael Keaton
Michael Keaton
The Company
Oliver Platt
Oliver Platt
The Bronx Is Burning
John Turturro
John Turturro
The Bronx Is Burning
Sam Shepard
Sam Shepard
Ruffian
Actor / Outstanding Performance by a Stunt Ensemble in a Television Series
24
24
Jeff Cadiente, Troy Gilbert, Dustin Meier, Terri Cadiente, Laurence Todd Rosenthal, Erik Stabenau, Justin Sundquist, Tracy Hite
Winner
The Bourne Ultimatum 7.9
The Bourne Ultimatum
Cort Hessler, Bill Anagnos, Roy T. Anderson, Scott Armstrong, Luis Miguel Arranz, Nikki Berwick, Tim Buchanan, Paul Bucossi, Peter Bucossi, John Cenatiempo, Marvin Campbell, Chris Cenatiempo, Bob Colletti, Chris Colombo, George B. Colucci Jr., Gilbert B. Combs, Aris Comninos, Ben Cooke, J. Patrick Daily, Kelly Dent, Norman Douglass, Rick English, Peter Epstein, Jonathan Eusebio, Roy Farfel, John R. Favre, Frank Ferrara, Stephanie Finochio, Dean Forster, Glenn Foster, Jeremy Fry, Tim Gallin, Evangelos Grecos, Gene Harrison, Frank Henson, Donald John Hewitt, Don Hewitt, Jery Hewitt, Rob Hunt, Jeff Imada, Rob Inch, Rowley Irlam, Viktor Ivanov, Mike Lambert, Joanne Lamstein, Derek Lea, Maurice Lee, David Leitch, Antonio Lemos, Steve Mack, Paul Marini, Anna Mastroianni, Nick McKinless, Peter Miles, Gareth Milne, Mark Mottram, Dino Muccio, Ray Nicholas, Brian Nickels, James O'Donnell, Chris O'Hara, Shawn O'Neil, Mick O'Rourke, Janet Paparazzo, Miguel Pedregosa, Peter Pedrero, Gary Powell, Greg Powell, Dominic Preece, Darrin Prescott, Susan Purkhiser, Scott Rogers, John Roney, Markos Rounthwaite, Kevin Scott, Terry Serpico, David Shumbris, Keith Siglinger, Brian Smyj, Mark Southworth, Gary Tacon, Shawnna Thibodeau, Tony Van Silva, Vincent Wang, Erol Mehmet, Buster Reeves, Chris Barnes, Diz Sharpe, Michael Bornhütter, Georg Ebinal, Jorge Huergo, Randy Beckman, Devid Gerrik, John Street, Andy Merchant, Gordon Seed, Reg Wayment, Bruce Cain, Ben Dimmock, Lee Millham, G.A. Aguilar, Andy Godbold, Adam Kirley, Alison Ryan, James Grogan, Craig Frosty Silva, Martin Ivanov, Lee Morrison, Nick Chopping, Jason Hunjan, Darren Maynard, Levan Doran, Dave Pope, Eduardo Gómez Marroquín, Guiomar Alonso, Erik Martin, Lutz Schleisner, Aaron Vexler, Geoffrey Dowell, Eugenio Jiménez, Tarick Hadouch, Matthew Stirling, Brian Keith Allen, Tanner Foust, Jacob Dewitt, Greg Tracy, Mike Burke, Jeff Medeiros, Richard Hansen, Don Abbatiello, Eva Raboso, Lasfer Abdelghni, Roy Taylor, Peter B. Simpson, Keone Kim, Stephen Mann, Arran Topham, My Rachid Abbad, Alberto Zapata, Boris Martinez, Manuel Valle, Marvin Francis, Mustapha Touki, Ronny Wechselberger, George R. Doering III, Oscar Outerino, Matt Sherren, Juan Carlos Delgado, Adolfo Heredia, Benito Benitez Crespo, Santiago Martinez, Dave Ware, Guillermo Maestre, Dean Watt, Miguel Diaz-Aboitiz, Rob Herring, Mohamed Gouyd, Adil Farsi, Said Belaamim, Johan Saentz, Markus Ranglack, Samir Machtioui, Jose Zorrilla
Winner
Watch trailer
All nominees
The Kingdom 7.2
The Kingdom
Chino Binamo, Jon Braver, Eric Chambers, Doug Coleman, Douglas Crosby, Max Daniels, J. Mark Donaldson, Shauna Duggins, Glenn Goldstein, Tad Griffith, Chris Guzzi, Michael Hilow, Alex Krimm, Theo Kypri, Sherry Leigh, Jalil Jay Lynch, Brian Machleit, Anderson Martin, Jeff O'Haco, David Ott, Chris Palermo, Carl Paoli, Jason Rodriguez, Allen Robinson, Keith Woulard, Sala Baker, Nito Larioza, Zoë Bell, Robert Nagle, Anthony Martins, Michael Hugghins, Krisztian Kery, Greg Anthony, Damien Moreno, Eyad Elbitar
Heroes 6.8
Heroes
Elle Alexander, Darryl Chan, Eliza Coleman, Dana Dru Evenson, Buck McDancer, Ian Quinn, Simon Rhee, Mark Riccardi, Stephen W. Schriver, Robair Sims, Justin Sundquist, Nancy Thurston, Mark Aaron Wagner, Gary J. Wayton, Anthony Molinari, Ronn Surels, Tim Mikulecky, Steve Chang, Todd Bloomer, Nicole Surels, Vernon Lewis
300 7.9
300
Damon Caro, Richard Cetrone, Jared S. Eddo, Jonathan Eusebio, Tad Griffith, David Leitch, Mike Mukatis, Tim Rigby, Tim Connolly, Matthew Rugetti, Scott Cosgrove, Daniel Hernandez, Guillermo Grispo
The Unit
The Unit
Troy Brown, Max Daniels, J.J. Dashnaw, Steve M. Davison, Daniel Hernandez
I Am Legend 7.9
I Am Legend I am Legend
Vic Armstrong, Cort Hessler, Nina Armstrong, James Armstrong, Scott Armstrong, Wendy Armstrong, Joey Box, Jill Brown, John Cenatiempo, Vince Cupone, Victor Chan, Bob Colletti, Blaise Corrigan, Angelina Cruz, Peter Epstein, Frank Ferrara, Jeffrey Lee Gibson, Rick LeFevour, David S. Lomax, Jalil Jay Lynch, Carmel Macklin, Paul Marini, Tina McKissick, Christopher Place, Stephen A. Pope, Dennis Scott, Keith Siglinger, Manny Siverio, Paul Sklar, Erik Solky, Shawnna Thibodeau, Jason Silvis, G.A. Aguilar, Jodi Pynn Gabree, Jared Burke, Thomas Place, Cheryl Lewis, Aaron Vexler, Nicole Callender, Lynna' Davis, Mike Burke, Kimberly Shannon Murphy, Pete Klein, Drew Leary, Aja Frary
Lost 7.0
Lost
Shauna Duggins, David Hugghins, John Medlen, Mike Rufino, Ronn Surels, Michael Hugghins, Heather Arthur
Pirates of the Caribbean: At worlds end 7.8
Pirates of the Caribbean: At worlds end
Jeff Wolfe, Ben Hernandez Bray, Tsuyoshi Abe, Kevin Abercrombie, Joey Anaya, Tony Angelotti, Noby Arden, Daniel W. Barringer, Brian Bennett, Richard L. Blackwell, Joe Bucaro III, Richard Bucher, Keith Campbell, Jay Caputo, Darryl Chan, Erik Chen, Fernando Chien, Brycen Counts, Shawn Crowder, Phil Culotta, Mark De Alessandro, John Dixon, J. Mark Donaldson, John Donohue, Brian Duffy, Jayson Dumenigo, Thomas DuPont, Greg Wayne Elam, Kofi Elam, Paul Eliopoulos, Bob Elmore, Jonathan Eusebio, Roel Failma, Dane Farwell, Jeremy Fry, Richie Gaona, Mickey Giacomazzi, Al Goto, Erica Grace, Charles Grisham, Steven Ho, Lisa Hoyle, Randall Huber, Zach Hudson, Keii Johnston, John Koyama, Anthony Kramme, Theo Kypri, Reuben Langdon, Will Leong, Christopher Leps, James Lew, Ray Lykins, Kurt D. Lott, Angela Meryl, Tom Morga, Tadahiro Nakamura, Phi-Long Nguyen, Mark Norby, Hugh Aodh O'Brien, Casey O'Neill, Lin Oeding, Brad Orrison, Jen Kuo Sung, Jim Palmer, Norb Phillips, Denney Pierce, Víctor Quintero, J.P. Romano, Thomas Rosales Jr., George Marshall Ruge, Bill M. Ryusaki, Gregg Sargeant, Liane Schmidt, Marc Schaffer, Lincoln Simonds, Buddy Sosthand, Gary Ray Stearns, Jim Stephan, Steve Tartalia, Philip Tan, Trampas Thompson, Russell Towery, Steve Upton, Samuel Le, Jon Valera, Mark Vanselow, David Wald, Mike Watson, Ryan Watson, Jack West, Webster Whinery, Brian J. Williams, Phillip Wong, Marcus Young, Arnold Chon, Norman Mora, Sala Baker, Danny Le Boyer, Rob Mars, Michael Li, Alex Chansky, Sam Hargrave, Dean Grimes, Yoshio Iizuka, Lewis Tan, Marty Murray, Brian Patrick Collins, Craig Frosty Silva, Ilram Choi, Andy Dylan, Darin Fujimori, Kirk Maxwell, Don Lee, Masaaki Endo, Bryan Thompson, Lee McDermott, Greg Anthony, Kerry Wong, Geo Corvera, Kofi Yiadom, Don Thai Theerathada, Zac Henry, Dan Brown, Mark McDaniels, Michelle Lee, Sam Looc, Webster P. Whinery Jr., Aaron Toney, Adrienne Wong, Alex Huynh, Emily Wu
Rome 8.8
Rome
Giorgio Antonini, Carlo Antonioni, Franco Maria Salamon, Marco Pancrazi
Heroes 6.8
Heroes
Elle Alexander, Darryl Chan, Eliza Coleman, Dana Dru Evenson, Buck McDancer, Ian Quinn, Simon Rhee, Mark Riccardi, Stephen W. Schriver, Robair Sims, Justin Sundquist, Nancy Thurston, Mark Aaron Wagner, Gary J. Wayton, Anthony Molinari, Ronn Surels, Tim Mikulecky, Steve Chang, Todd Bloomer, Nicole Surels, Vernon Lewis
Lost 7.0
Lost
Shauna Duggins, David Hugghins, John Medlen, Mike Rufino, Ronn Surels, Michael Hugghins, Heather Arthur
Actor / Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
The Office 8.8
The Office
Melora Hardin, Creed Bratton, Steve Carell, Jenna Fischer, Kate Flannery, Paul Lieberstein, Phyllis Smith, Rainn Wilson, John Krasinski, B.J. Novak, Ed Helms, Oscar Nuñez, Mindy Kaling, Angela Kinsey, Leslie David Baker, Brian Baumgartner
Winner
All nominees
Ugly Betty 7.9
Ugly Betty
Vanessa Williams, Rebecca Romijn, Alan Dale, Christopher Gorham, Ashley Jensen, Judith Light, Eric Mabius, Anna Ortiz, Tony Plana, America Ferrera, Becki Newton, Michael Urie, Mark Indelicato
Entourage
Entourage
Kevin Dillon, Adrian Grenier, Jeremy Piven, Kevin Connolly, Rex Lee, Perrey Reeves, Jerry Ferrara, Rhys Coiro
Desperate Housewives 8.3
Desperate Housewives
Teri Hatcher, Dana Delany, Kyle MacLachlan, Nicollette Sheridan, Felicity Huffman, Andrea Bowen, Ricardo Chavira, Marcia Cross, James Denton, Nathan Fillion, Rachel G. Fox, Kathryn Joosten, Eva Longoria, Shawn Pyfrom, Doug Savant, Dougray Scott, John Slattery, Brenda Strong, Lyndsy Fonseca, Joy Jorgensen, Zane Huett, Brent Kinsman, Shane Kinsman
30 Rock
30 Rock
Alec Baldwin, Jane Krakowski, Scott Adsit, Kevin Dotcom Brown, Tina Fey, Judah Friedlander, Tracy Morgan, Lonny Ross, Maulik Pancholy, Keith Powell, Jack McBrayer, Katrina Bowden, Grizz Chapman
Actor / Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
The Sopranos 8.7
The Sopranos
Lorraine Bracco, James Gandolfini, Edie Falco, Steven Van Zandt, Greg Antonacci, Dan Grimaldi, Robert Iler, Michael Imperioli, Arthur J. Nascarella, Steve Schirripa, Matt Servitto, Jamie-Lynn Sigler, Tony Sirico, Aida Turturro, Frank Vincent
Winner
All nominees
Boston Legal 8.4
Boston Legal
Candice Bergen, William Shatner, James Spader, Saffron Burrows, René Auberjonois, Julie Bowen, Kristian Klemenson, Taraji P. Henson, John Larroquette, Mark Valley, Gary Anthony Williams, Constance Zimmer, Tara Summers
Grey's Anatomy 8.2
Grey's Anatomy
Patrick Dempsey, Katherine Heigl, Kate Walsh, Justin Chambers, Eric Dane, Chyler Leigh, Sandra Oh, James Pickens Jr., Ellen Pompeo, Sara Ramirez, Elizabeth Reaser, Brooke Smith, Isaiah Washington, Chandra Wilson, T.R. Knight
Mad Men 8.4
Mad Men
January Jones, Elisabeth Moss, Bryan Batt, Anne Dudek, Michael Gladis, Jon Hamm, Christina Hendricks, Vincent Kartheiser, Robert Mors, John Slattery, Rich Sommer, Maggie Siff, Aaron Staton
The Closer 8.5
The Closer
Kyra Sedgwick, G. W. Bailey, Michael Paul Chan, Raymond Cruz, Anthony Denison, Robert Gossett, Gina Ravera, J.K. Simmons, Jon Tenney, Corey Reynolds, Phillip P. Keene
Life Achievement Award
Charlz Derning
Winner
Year
Nominations

