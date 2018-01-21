Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Film festivals Screen Actors Guild Awards Events Screen Actors Guild Awards 2018

All nominated films "Screen Actors Guild Awards" in 2018

Site Los Angeles, California, USA
Date 21 January 2018
Actor / Outstanding Action Performance by a Stunt Ensemble in a Comedy or Drama Series
Game of Thrones 8.6
Game of Thrones
Luis Miguel Arranz, Ferenc Berecz, Richard Bradshaw, Jonathan Cohen, David Cronnelly, Vladimir 'Furdo' Furdik, Ángel Gómez Fernández, Rowley Irlam, Marc Redmond, Stanislav Satko, Paul Shapcott, C.C. Smiff, Marek Toth, Raicho Vasilev, Paul Howell, Bradley Farmer, Kim MakGerriti, Jason Oettle, Trayan Milenov-Troy, Boyan Anev, Teodor Tzolov, Nick Chopping, Ian Pead, Levan Doran, Gáspár Szabó, Michael Byrch, Radoslav Parvanov, Radoslav Ignatov, Mark Archer, Florian Robin, Fabio Santos, Sian Milne, Richard Hansen, Ryan Stuart, James Stewart, Jonny McBride, Andy Pilgrim, Jason Curle, Sonny Louis, Pete Ford, Calvin Warrington-Heasman, David R. Grant, David Newton, Jake Cox, Bobby Holland Hanton, Rob Hayns, Leona McCarron, Andrej Riabokon, Iván Orsányi, James Cox, Dan Euston, Mark Slaughter, Douglas Robson, Lewis Young, Eduardo Gago Muñoz, Leo Woodruff, Nicklas Hansson, Christopher Cox, Matt Crook, Erol Ismail, Annabel Elizabeth Wood, Lukas Tomsik, Ricardo Cruz Jr., Jonny Stockwell, Leigh Maddern, Lawrence Hansen, Oleg Podobin
Winner
Game of Thrones 8.6
Game of Thrones
Luis Miguel Arranz, Ferenc Berecz, Richard Bradshaw, Jonathan Cohen, David Cronnelly, Vladimir 'Furdo' Furdik, Ángel Gómez Fernández, Rowley Irlam, Marc Redmond, Stanislav Satko, Paul Shapcott, C.C. Smiff, Marek Toth, Raicho Vasilev, Paul Howell, Bradley Farmer, Kim MakGerriti, Jason Oettle, Trayan Milenov-Troy, Boyan Anev, Teodor Tzolov, Nick Chopping, Ian Pead, Levan Doran, Gáspár Szabó, Michael Byrch, Radoslav Parvanov, Radoslav Ignatov, Mark Archer, Florian Robin, Fabio Santos, Sian Milne, Richard Hansen, Ryan Stuart, James Stewart, Jonny McBride, Andy Pilgrim, Jason Curle, Sonny Louis, Pete Ford, Calvin Warrington-Heasman, David R. Grant, David Newton, Jake Cox, Bobby Holland Hanton, Rob Hayns, Leona McCarron, Andrej Riabokon, Iván Orsányi, James Cox, Dan Euston, Mark Slaughter, Douglas Robson, Lewis Young, Eduardo Gago Muñoz, Leo Woodruff, Nicklas Hansson, Christopher Cox, Matt Crook, Erol Ismail, Annabel Elizabeth Wood, Lukas Tomsik, Ricardo Cruz Jr., Jonny Stockwell, Leigh Maddern, Lawrence Hansen, Oleg Podobin
Winner
All nominees
Stranger Things 7.3
Stranger Things
Cal Johnson, Anderson Martin, Lonnie R. Smith Jr., Jason Kehler, Max Calder, Crystal Hooks, JoJo Lambert, Kathryn Howard
Homeland 8.3
Homeland
Chris Cenatiempo, Brian Smyj, Chris Barnes, Tracey Ruggiero, Mike Burke, Andre Da Silva, Anthony Mecca, Stephen Mann, Mark Fichera, Jim Ng, Hannah Scott, Frank Bal
GLOW 7.2
GLOW
Shauna Duggins, Chavo Guerrero Jr., Helena Barret
The Walking Dead 8.2
The Walking Dead
Keith Splinter Davis, Loren Dennis, Danny Epper, Karin Justman, Felipe Savahge, Monty L. Simons, Thom Khoury Williams, Greg Dela Riva, Kelly Bellini, Marque Ohmes, Andy Rusk, Elizabeth Davidovich, Nikki Tomlinson, Haley Nott, Anthony DiRocco, John Bernecker, Kevin Waterman, Damita Jane Howard, Caine Sinclair, Elena Sanchez, Dalton Simons, Ashley Rae Trisler, Jason Charles Hill, Stephen Conroy, Liam Day, Kara Kimmer, Dillon Eddo, Ben Aycrigg, Cody Robinson, Dena Sodano, Tony Vittorioso, Savannah Simons, Lance Herota, Taylor McDonald, Jordan Malone
Homeland 8.3
Homeland
Chris Cenatiempo, Brian Smyj, Chris Barnes, Tracey Ruggiero, Mike Burke, Andre Da Silva, Anthony Mecca, Stephen Mann, Mark Fichera, Jim Ng, Hannah Scott, Frank Bal
The Walking Dead 8.2
The Walking Dead
Keith Splinter Davis, Loren Dennis, Danny Epper, Karin Justman, Felipe Savahge, Monty L. Simons, Thom Khoury Williams, Greg Dela Riva, Kelly Bellini, Marque Ohmes, Andy Rusk, Elizabeth Davidovich, Nikki Tomlinson, Haley Nott, Anthony DiRocco, John Bernecker, Kevin Waterman, Damita Jane Howard, Caine Sinclair, Elena Sanchez, Dalton Simons, Ashley Rae Trisler, Jason Charles Hill, Stephen Conroy, Liam Day, Kara Kimmer, Dillon Eddo, Ben Aycrigg, Cody Robinson, Dena Sodano, Tony Vittorioso, Savannah Simons, Lance Herota, Taylor McDonald, Jordan Malone
GLOW 7.2
GLOW
Shauna Duggins, Chavo Guerrero Jr., Helena Barret
Stranger Things 7.3
Stranger Things
Cal Johnson, Anderson Martin, Lonnie R. Smith Jr., Jason Kehler, Max Calder, Crystal Hooks, JoJo Lambert, Kathryn Howard
Actor / Outstanding Action Performance by a Stunt Ensemble in a Motion Picture
Wonder Woman 7.7
Wonder Woman
Bradley James Allan, Georgina Armstrong, Damon Caro, Richard Cetrone, Jonathan Cohen, Danielle da Costa, Bill Davey, Dean Forster, Sarah Franzl, James M. Halty, Paul Heasman, Jeff Hewitt-Davis, Nick Hobbs, Rob Hunt, Matthew Kaye, Wendy Leech, Glenn Marks, Tina Maskell, Brian Nickels, Tim Rigby, Seon Rogers, Li Shyuerd, Ryan Watson, Martin Goeres, Paul Howell, John Street, Bradley Farmer, Nic Goodey, Andy Merchant, Reg Wayment, Kim MakGerriti, Gary Kane, Gordon Aleksandr, Andy Wareham, Wayne Dalglish, James Embree, Shane Steyn, Ian Pead, Michael Byrch, David Anders, Guiomar Alonso, Ian Kay, Lloyd Bass, Matthew Rugetti, Mark Archer, Justin Pearson, Sam Looc, Gary Hoptrough, Matthew Stirling, Lateef Crowder, Nicholas Daines, Fabio Santos, Donna Williams, Alicia Vela-Bailey, Neil Chapelhow, Maxine Whittaker, Guillermo Grispo, Roy Taylor, Timo Honsa, David Knight, Charlie Pawlett, James Stewart, Jessie Graff, Arran Topham, Marcus Shakesheff, Andy Pilgrim, Jason Curle, Nicholas Schodel, Allen Jo, Sonny Louis, Justin A. Williams, Adrian McGaw, Cristian Knight, Antal Kalik, Pete Ford, Aidan Brindle, Calvin Warrington-Heasman, David Newton, Chris Pollard, Matt Sherren, Sam Parham, Bobby Holland Hanton, Reychel Evelin, Rory Mulroe, Cole Armitage, Alexander Bracq, Nellie Burroughes, Tilly Powell, Abian Padrón, Rob Herring, Luke Gomes, Miguel Villalba, Tom Rodgers, Natalie Padilla, Joanna Bennett, Tom Hallahan, Anna Stephenson, Caitlin Dechelle, Mark Slaughter, Oliver Gough, Nick Roeten, Jack Jagodka, Mickey Facchinello, Stephen Brown, Annabel Elizabeth Wood, Andrius Davidenas, Mark Stanton-Kelly, Belle Williams, Sarah Lochlan, Luke Scott, Carly Michaels, Aaron Gassor, Sina Ali, Sebastian Zaniesienko, Josh Dyer, Ng Meylin, Orissa Kelly, Joel Conlan, Robbie Keane, Lucy Jayne Murray, Donald Mills, Al Holland, Matt Hermiston, Chris Morrison, Lucy Cork, Gary Grundy, Adam Basil, Theo Morton, Ryan Green, Maria Hippolyte, Andrew Burford, Sam Stefan, Jonny Stockwell, Adam Smith, Lauren Okadigbo, James O'Daly, Kye Mckee, Christiaan Bettridge, Luke Tumber, Phoebe Robinson-Rodrigues, Luke Ioannou, Oleg Podobin, Christopher Bowdern, Rubie Planson, Chey Anich, Chelsea Mather, Tim Davies, Liam Coote, Shane Roberts, Julia Schunevitsch, Camilla Argent, Juliet Reeve
Winner
Wonder Woman 7.7
Wonder Woman
Bradley James Allan, Georgina Armstrong, Damon Caro, Richard Cetrone, Jonathan Cohen, Danielle da Costa, Bill Davey, Dean Forster, Sarah Franzl, James M. Halty, Paul Heasman, Jeff Hewitt-Davis, Nick Hobbs, Rob Hunt, Matthew Kaye, Wendy Leech, Glenn Marks, Tina Maskell, Brian Nickels, Tim Rigby, Seon Rogers, Li Shyuerd, Ryan Watson, Martin Goeres, Paul Howell, John Street, Bradley Farmer, Nic Goodey, Andy Merchant, Reg Wayment, Kim MakGerriti, Gary Kane, Gordon Aleksandr, Andy Wareham, Wayne Dalglish, James Embree, Shane Steyn, Ian Pead, Michael Byrch, David Anders, Guiomar Alonso, Ian Kay, Lloyd Bass, Matthew Rugetti, Mark Archer, Justin Pearson, Sam Looc, Gary Hoptrough, Matthew Stirling, Lateef Crowder, Nicholas Daines, Fabio Santos, Donna Williams, Alicia Vela-Bailey, Neil Chapelhow, Maxine Whittaker, Guillermo Grispo, Roy Taylor, Timo Honsa, David Knight, Charlie Pawlett, James Stewart, Jessie Graff, Arran Topham, Marcus Shakesheff, Andy Pilgrim, Jason Curle, Nicholas Schodel, Allen Jo, Sonny Louis, Justin A. Williams, Adrian McGaw, Cristian Knight, Antal Kalik, Pete Ford, Aidan Brindle, Calvin Warrington-Heasman, David Newton, Chris Pollard, Matt Sherren, Sam Parham, Bobby Holland Hanton, Reychel Evelin, Rory Mulroe, Cole Armitage, Alexander Bracq, Nellie Burroughes, Tilly Powell, Abian Padrón, Rob Herring, Luke Gomes, Miguel Villalba, Tom Rodgers, Natalie Padilla, Joanna Bennett, Tom Hallahan, Anna Stephenson, Caitlin Dechelle, Mark Slaughter, Oliver Gough, Nick Roeten, Jack Jagodka, Mickey Facchinello, Stephen Brown, Annabel Elizabeth Wood, Andrius Davidenas, Mark Stanton-Kelly, Belle Williams, Sarah Lochlan, Luke Scott, Carly Michaels, Aaron Gassor, Sina Ali, Sebastian Zaniesienko, Josh Dyer, Ng Meylin, Orissa Kelly, Joel Conlan, Robbie Keane, Lucy Jayne Murray, Donald Mills, Al Holland, Matt Hermiston, Chris Morrison, Lucy Cork, Gary Grundy, Adam Basil, Theo Morton, Ryan Green, Maria Hippolyte, Andrew Burford, Sam Stefan, Jonny Stockwell, Adam Smith, Lauren Okadigbo, James O'Daly, Kye Mckee, Christiaan Bettridge, Luke Tumber, Phoebe Robinson-Rodrigues, Luke Ioannou, Oleg Podobin, Christopher Bowdern, Rubie Planson, Chey Anich, Chelsea Mather, Tim Davies, Liam Coote, Shane Roberts, Julia Schunevitsch, Camilla Argent, Juliet Reeve
Winner
All nominees
Dunkirk 7.7
Dunkirk
James Mitchell-Clyde, Zack Duhame, Shane Habberstad, Riley Harper, Chuck Hosack, Luke Kearney, Matt Leonard, Rick Miller, Mark Norby, Mark Rayner, Dalton Rondell, David Schultz, Ray Siegle, Tom Struthers, Peter White, John Street, Kevin Derr, Bryan Thompson, Marc Scizak, Tracey Ruggiero, Reid Harper, Steven Sawicki, Shane Geraghty, Cody Gilbert, Marie Fink, Mark Fichera, Sam Trimming, Josh Yadon, Sean Morrissey, Julien Briau, Jérémie Vigot, Daniel Locicero, Travis Quist, Jacob Griffin, Gregg Forshaw
Watch trailer
War for the Planet of the Apes 7.4
War for the Planet of the Apes War of the Planet of the Apes
John Stoneham Jr., Brett Armstrong, Guy Bews, Marco Bianco, Dustin Brooks, Douglas Chapman, Colby Chartrand, Chad Cosgrave, André Dominguez, Corbin Fox, Kory Grim, Leif Havdale, Gaston Morrison, Trevor Jones, Brad M. Kelley, Dave Lane, Scott Nicholson, Todd W. Nobles, Efosa Otuomagie, Gerald Paetz, Rick Pearce, Fred Perron, Darryl Quon, Sylvesta Stuart, Danny Virtue, Marshall Virtue, Owen Walstrom, Chris Webb, Rhys Williams, Paul Wu, Brent Connolly, Steve Hassenpflug, Joel McGowan, Jeff Sanca, Lars Grant, Monte Thompson, Clay Virtue, Brian Lydiatt, Robert Hayley, Paul Lazenby, Todd Scott, Dean Hart, Chad Riley, Connor Dunn, Clint Carleton, Steve Chang, Shawn Beaton, Alistair King, Rafael Sola, Trevor Addie, Krista Bell, Janene Carleton, Allistair Collis, Kye Walstrom, Kai Hirvonen, Greg Bray, Neil Caldwell, Tammy Nera, Quentin Schneider, Jason Bell, Maja Aro, Albert Valladares, Ty Trand, Mike Garthwaite, Brennan Walstrom, Rochelle Okoye, Jonathan Field, Eli Martyr, Will Erichson, Keanu Lam, Eric Daniel, Jake Loube, Samuel A. Smith, Scott Lang, Cassandra Ebner, Nilo Ghajar, Yusuf A. Ahmed, John Kaye, Jason Chu, Ken Do, Rob Lane, Taylor Tai, Tommy Clarke, Skyler Mowatt, Spencer Rutherford, Mitch Glanville, Kyle Mills, Russel Mitrovich, Travis Rempel
Baby Driver 7.6
Baby Driver
Cal Johnson, Keith Adams, Christopher 'Critter' Antonucci, Brian Avery, Jennifer Badger, Jeff Chase, Keith Splinter Davis, Gary Dionne, John Dixon, Danny Downey, Michael Endoso, Ian Eyre, Clay Donahue Fontenot, Jeremy Fry, Duke Jackson, Karin Justman, Michael McGuire, Mark Norby, Chris O'Hara, Chris Palermo, Darrin Prescott, John Ross, Todd Schneider, Paul E. Short, Buddy Sosthand, Todd Rogers Terry, Jim Wilkey, Thom Khoury Williams, Chelsea Bruland, Danny Le Boyer, Robert Nagle, Randy Beckman, Joshua Lamboy, Paul Lacovara, Jwaundace Candece, Bob Fisher, Kenny Bartram, Kelly Bellini, Jermaine Holt, Reece Fleetwood, Philip Dido, Alvin Zalamea, Dean Bailey, Rich Rutherford, Alan D'Antoni, Robert Foster Jr., Sam Situmorang, Curtis Lyons, Paul Darnell, Laurence Chavez, Ele Bardha, Bobby Jordan, Elizabeth Davidovich, Marielle Woods, Jeff Milburn, Bethany Levy, Damita Jane Howard, Christopher Tardieu, Troy Faruk, Elena Sanchez, Dante Ha, Justin Yu, Eric Stratemeier, Andy McDermott, Jared Losano, Christopher Padilla, Dalton Simons, Scott Hunter, Matthew Austin Murray, Donny Bailey, Crystal Hooks, Danny Maze, Adrienne Ballenger, David Conk, Erik Schultz, Chad Bowman, Ronny Mathew, Kara Kimmer, Gary Peebles, Corrina Roshea, Kevin Dyer, Ben Aycrigg, Cody Robinson, Antjuan Rhames, Diego Ward, Marvin Ross, Delmar Reyna, Tyler Witte, Nathaniel Perry, Jeffrey James Smith
Watch trailer
Logan 8.3
Logan
Jim Henry, Stanton Barrett, Kurt Bryant, Mark Chavarria, Loren Dennis, Clay Donahue Fontenot, Dzheff Gelpin, Gene Hartline, Logan Holladay, Gary Hymes, Horace Knight Jr., Kurt D. Lott, Jalil Jay Lynch, Rich Minga, Mike Mukatis, Mike Ryan, William Scharpf, Gunter Simon, Tim Storms, Steve Upton, Garrett Warren, Jim Wilkey, Nico Woulard, Marcus Young, Matthew R. Staley, Tim Connolly, Daniel Stevens, Cord Walker, Clay Cullen, Kenny Bartram, Chris Denison, Carl Anthony Nespoli, Regis Harrington, Brett Sheerin, Vanessa Motta, Jay Hieron, Chris J. Fanguy, Brady Romberg, Ayhan Tongadur, Eddie Davenport, Cj Stuart, Antal Kalik, Ashley Nicole Hudson, Efka Kvaraciejus, Matt Berberi, Emmanuel Manzanares, Mark Dobson, Torrey Vogel, Matt Thompson, Marissa Labog, Nick Epper, Kevin Waterman, Daniel Norris, Shahaub Roudbari, Aden Stay, Solomon Brende, Jessica Williams, Troy Faruk, Nicolas Bosc, Sunny Sun, Randall Reitenbach, Anthony Repinski, Scheryl W Brown, Paul Gunawan, Joe Dryden, Kenny Sheard, Eric Mainade, Chris Bryant, Greg Rementer, Spencer Stone, Josh Lakatos, Cale Schultz, Alvin Chon, Daniel Hargrave, Liam Day, Dillon Eddo, Stephen Brown, Andy Jones, Thekla Hutyrova, Bryan Marsh II, Lydia Hand, Angelica Kushi, Christopher Heskey, Hamid-Reza Benjamin Thompson
Dunkirk 7.7
Dunkirk
James Mitchell-Clyde, Zack Duhame, Shane Habberstad, Riley Harper, Chuck Hosack, Luke Kearney, Matt Leonard, Rick Miller, Mark Norby, Mark Rayner, Dalton Rondell, David Schultz, Ray Siegle, Tom Struthers, Peter White, John Street, Kevin Derr, Bryan Thompson, Marc Scizak, Tracey Ruggiero, Reid Harper, Steven Sawicki, Shane Geraghty, Cody Gilbert, Marie Fink, Mark Fichera, Sam Trimming, Josh Yadon, Sean Morrissey, Julien Briau, Jérémie Vigot, Daniel Locicero, Travis Quist, Jacob Griffin, Gregg Forshaw
Watch trailer
Baby Driver 7.6
Baby Driver
Cal Johnson, Keith Adams, Christopher 'Critter' Antonucci, Brian Avery, Jennifer Badger, Jeff Chase, Keith Splinter Davis, Gary Dionne, John Dixon, Danny Downey, Michael Endoso, Ian Eyre, Clay Donahue Fontenot, Jeremy Fry, Duke Jackson, Karin Justman, Michael McGuire, Mark Norby, Chris O'Hara, Chris Palermo, Darrin Prescott, John Ross, Todd Schneider, Paul E. Short, Buddy Sosthand, Todd Rogers Terry, Jim Wilkey, Thom Khoury Williams, Chelsea Bruland, Danny Le Boyer, Robert Nagle, Randy Beckman, Joshua Lamboy, Paul Lacovara, Jwaundace Candece, Bob Fisher, Kenny Bartram, Kelly Bellini, Jermaine Holt, Reece Fleetwood, Philip Dido, Alvin Zalamea, Dean Bailey, Rich Rutherford, Alan D'Antoni, Robert Foster Jr., Sam Situmorang, Curtis Lyons, Paul Darnell, Laurence Chavez, Ele Bardha, Bobby Jordan, Elizabeth Davidovich, Marielle Woods, Jeff Milburn, Bethany Levy, Damita Jane Howard, Christopher Tardieu, Troy Faruk, Elena Sanchez, Dante Ha, Justin Yu, Eric Stratemeier, Andy McDermott, Jared Losano, Christopher Padilla, Dalton Simons, Scott Hunter, Matthew Austin Murray, Donny Bailey, Crystal Hooks, Danny Maze, Adrienne Ballenger, David Conk, Erik Schultz, Chad Bowman, Ronny Mathew, Kara Kimmer, Gary Peebles, Corrina Roshea, Kevin Dyer, Ben Aycrigg, Cody Robinson, Antjuan Rhames, Diego Ward, Marvin Ross, Delmar Reyna, Tyler Witte, Nathaniel Perry, Jeffrey James Smith
Watch trailer
War for the Planet of the Apes 7.4
War for the Planet of the Apes War of the Planet of the Apes
John Stoneham Jr., Brett Armstrong, Guy Bews, Marco Bianco, Dustin Brooks, Douglas Chapman, Colby Chartrand, Chad Cosgrave, André Dominguez, Corbin Fox, Kory Grim, Leif Havdale, Gaston Morrison, Trevor Jones, Brad M. Kelley, Dave Lane, Scott Nicholson, Todd W. Nobles, Efosa Otuomagie, Gerald Paetz, Rick Pearce, Fred Perron, Darryl Quon, Sylvesta Stuart, Danny Virtue, Marshall Virtue, Owen Walstrom, Chris Webb, Rhys Williams, Paul Wu, Brent Connolly, Steve Hassenpflug, Joel McGowan, Jeff Sanca, Lars Grant, Monte Thompson, Clay Virtue, Brian Lydiatt, Robert Hayley, Paul Lazenby, Todd Scott, Dean Hart, Chad Riley, Connor Dunn, Clint Carleton, Steve Chang, Shawn Beaton, Alistair King, Rafael Sola, Trevor Addie, Krista Bell, Janene Carleton, Allistair Collis, Kye Walstrom, Kai Hirvonen, Greg Bray, Neil Caldwell, Tammy Nera, Quentin Schneider, Jason Bell, Maja Aro, Albert Valladares, Ty Trand, Mike Garthwaite, Brennan Walstrom, Rochelle Okoye, Jonathan Field, Eli Martyr, Will Erichson, Keanu Lam, Eric Daniel, Jake Loube, Samuel A. Smith, Scott Lang, Cassandra Ebner, Nilo Ghajar, Yusuf A. Ahmed, John Kaye, Jason Chu, Ken Do, Rob Lane, Taylor Tai, Tommy Clarke, Skyler Mowatt, Spencer Rutherford, Mitch Glanville, Kyle Mills, Russel Mitrovich, Travis Rempel
Logan 8.3
Logan
Jim Henry, Stanton Barrett, Kurt Bryant, Mark Chavarria, Loren Dennis, Clay Donahue Fontenot, Dzheff Gelpin, Gene Hartline, Logan Holladay, Gary Hymes, Horace Knight Jr., Kurt D. Lott, Jalil Jay Lynch, Rich Minga, Mike Mukatis, Mike Ryan, William Scharpf, Gunter Simon, Tim Storms, Steve Upton, Garrett Warren, Jim Wilkey, Nico Woulard, Marcus Young, Matthew R. Staley, Tim Connolly, Daniel Stevens, Cord Walker, Clay Cullen, Kenny Bartram, Chris Denison, Carl Anthony Nespoli, Regis Harrington, Brett Sheerin, Vanessa Motta, Jay Hieron, Chris J. Fanguy, Brady Romberg, Ayhan Tongadur, Eddie Davenport, Cj Stuart, Antal Kalik, Ashley Nicole Hudson, Efka Kvaraciejus, Matt Berberi, Emmanuel Manzanares, Mark Dobson, Torrey Vogel, Matt Thompson, Marissa Labog, Nick Epper, Kevin Waterman, Daniel Norris, Shahaub Roudbari, Aden Stay, Solomon Brende, Jessica Williams, Troy Faruk, Nicolas Bosc, Sunny Sun, Randall Reitenbach, Anthony Repinski, Scheryl W Brown, Paul Gunawan, Joe Dryden, Kenny Sheard, Eric Mainade, Chris Bryant, Greg Rementer, Spencer Stone, Josh Lakatos, Cale Schultz, Alvin Chon, Daniel Hargrave, Liam Day, Dillon Eddo, Stephen Brown, Andy Jones, Thekla Hutyrova, Bryan Marsh II, Lydia Hand, Angelica Kushi, Christopher Heskey, Hamid-Reza Benjamin Thompson
Actor / Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture
Three Billboards Outside Ebbing, Missouri 8.0
Three Billboards Outside Ebbing, Missouri
Woody Harrelson, Frances McDormand, Sam Rockwell, Abbie Cornish, Peter Dinklage, John Hawkes, Zeljko Ivanek, Clarke Peters, Lucas Hedges, Caleb Landry Jones, Samara Weaving
Winner
Three Billboards Outside Ebbing, Missouri 8.0
Three Billboards Outside Ebbing, Missouri
Woody Harrelson, Frances McDormand, Sam Rockwell, Abbie Cornish, Peter Dinklage, John Hawkes, Zeljko Ivanek, Clarke Peters, Lucas Hedges, Caleb Landry Jones, Samara Weaving
Winner
All nominees
Get Out 7.6
Get Out
Catherine Keener, Stephen Root, Bradley Whitford, Daniel Kaluuya, Caleb Landry Jones, LaKeith Stanfield, Allison Williams
Watch trailer
Mudbound 7.4
Mudbound
Mary J. Blige, Jonathan Banks, Jason Clarke, Garrett Hedlund, Carey Mulligan, Rob Morgan, Jason Mitchell
Watch trailer
Lady Bird 7.2
Lady Bird
Stephen Henderson, Tracy Letts, Laurie Metcalf, Jordan Rodrigues, Lois Smith, Saoirse Ronan, Lucas Hedges, Beanie Feldstein, Marielle Scott, Timothee Chalamet, Odeya Rush
Lady Bird 7.2
Lady Bird
Stephen Henderson, Tracy Letts, Laurie Metcalf, Jordan Rodrigues, Lois Smith, Saoirse Ronan, Lucas Hedges, Beanie Feldstein, Marielle Scott, Timothee Chalamet, Odeya Rush
The Big Sick 7.5
The Big Sick
Holly Hunter, Ray Romano, Anupam Kher, Zoe Kazan, Adeel Akhtar, Zenobia Shroff, Kumail Nanjiani
The Big Sick 7.5
The Big Sick
Holly Hunter, Ray Romano, Anupam Kher, Zoe Kazan, Adeel Akhtar, Zenobia Shroff, Kumail Nanjiani
Mudbound 7.4
Mudbound
Mary J. Blige, Jonathan Banks, Jason Clarke, Garrett Hedlund, Carey Mulligan, Rob Morgan, Jason Mitchell
Watch trailer
Actor / Outstanding Performance by a Female Actor in a Comedy Series
Julia Louis-Dreyfus
Julia Louis-Dreyfus
Veep
Winner
All nominees
Lily Tomlin
Lily Tomlin
Grace and Frankie
Uzo Aduba
Uzo Aduba
Orange Is the New Black
Alison Brie
Alison Brie
GLOW
Jane Fonda
Jane Fonda
Grace and Frankie
Actor / Outstanding Performance by a Female Actor in a Drama Series
Claire Foy
Claire Foy
The Crown
Winner
All nominees
Millie Bobby Brown
Millie Bobby Brown
Stranger Things
Laura Linney
Laura Linney
Ozark
Elisabeth Moss
Elisabeth Moss
The Handmaid's Tale
Robin Wright
Robin Wright
House of Cards
Actor / Outstanding Performance by a Female Actor in a Leading Role
Frances McDormand
Frances McDormand
Three Billboards Outside Ebbing, Missouri
Winner
All nominees
Margot Robbie
Margot Robbie
I, Tonya
Sally Hawkins
Sally Hawkins
The Shape of Water
Judi Dench
Judi Dench
Victoria and Abdul
Saoirse Ronan
Saoirse Ronan
Lady Bird
Actor / Outstanding Performance by a Female Actor in a Supporting Role
Allison Janney
Allison Janney
I, Tonya
Winner
All nominees
Laurie Metcalf
Laurie Metcalf
Lady Bird
Holly Hunter
Holly Hunter
The Big Sick
Hong Chau
Hong Chau
Downsizing
Mary J. Blige
Mary J. Blige
Mudbound
Actor / Outstanding Performance by a Female Actor in a Television Movie or Limited Series
Nicole Kidman
Nicole Kidman
Big Little Lies
Winner
All nominees
Susan Sarandon
Susan Sarandon
Feud
Laura Dern
Laura Dern
Big Little Lies
Big Little Lies
Jessica Lange
Jessica Lange
Feud
Actor / Outstanding Performance by a Male Actor in a Comedy Series
William H. Macy
William H. Macy
Shameless
Winner
All nominees
Larry David
Larry David
Curb Your Enthusiasm
Anthony Anderson
Anthony Anderson
black-ish
Marc Maron
Marc Maron
GLOW
Aziz Ansari
Aziz Ansari
Master of None
Sean Hayes
Sean Hayes
Will & Grace
Actor / Outstanding Performance by a Male Actor in a Drama Series
Sterling K. Brown
Sterling K. Brown
This Is Us
Winner
All nominees
Jason Bateman
Jason Bateman
Ozark
Bob Odenkirk
Bob Odenkirk
Better Call Saul
Peter Dinklage
Peter Dinklage
Game of Thrones
David Harbour
David Harbour
Stranger Things
Actor / Outstanding Performance by a Male Actor in a Leading Role
Gary Oldman
Gary Oldman
Darkest Hour
Winner
All nominees
Timothee Chalamet
Timothee Chalamet
Call Me by Your Name
Daniel Kaluuya
Daniel Kaluuya
Get Out
Denzel Washington
Denzel Washington
Roman J. Israel, Esq.
The Disaster Artist
Actor / Outstanding Performance by a Male Actor in a Supporting Role
Sam Rockwell
Sam Rockwell
Three Billboards Outside Ebbing, Missouri
Winner
All nominees
Woody Harrelson
Woody Harrelson
Three Billboards Outside Ebbing, Missouri
Willem Dafoe
Willem Dafoe
The Florida Project
Steve Carell
Steve Carell
Battle of the Sexes
Richard Jenkins
Richard Jenkins
The Shape of Water
Actor / Outstanding Performance by a Male Actor in a Television Movie or Limited Series
Big Little Lies
Winner
All nominees
Sherlock Episode: "The Lying Detective (2017)"
Robert De Niro
Robert De Niro
The Wizard of Lies
Geoffrey Rush
Geoffrey Rush
Genius
Jeff Daniels
Jeff Daniels
Godless
Actor / Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Veep 6.7
Veep
Julia Louis-Dreyfus, Anna Chlumsky, Gary Cole, Margaret Colin, Kevin Dunn, Clea DuVall, Tony Hale, Matt Walsh, Reid Scott, Paul Scheer, Nelson Franklin, Dan Bakkedahl, Sam Richardson, Timothy Simons, Sarah Sutherland
Winner
Veep 6.7
Veep
Julia Louis-Dreyfus, Anna Chlumsky, Gary Cole, Margaret Colin, Kevin Dunn, Clea DuVall, Tony Hale, Matt Walsh, Reid Scott, Paul Scheer, Nelson Franklin, Dan Bakkedahl, Sam Richardson, Timothy Simons, Sarah Sutherland
Winner
All nominees
GLOW 7.2
GLOW
Marc Maron, Marianna Palka, Jackie Tohn, Kimmy Gatewood, Rich Sommer, Bashir Salahuddin, Rebekka Johnson, Alison Brie, Chris Lowell, Sydelle Noel, Kia Stevens, Betty Gilpin, Kate Nash, Ellen Wong, Britney Young, Sunita Mani, Gayle Rankin, Britt Baron
Orange Is the New Black 8.6
Orange Is the New Black
Kate Mulgrew, Natasha Lyonne, Lea DeLaria, Annie Golden, Laura Gómez, Michael Harney, Bred Uilyam Henke, Selenis Leyva, Taryn Manning, Laura Prepon, Elizabeth Rodriguez, Nick Sandow, Abigail Savage, Constance Shulman, Dale Soules, Yael Stone, Michael Torpey, Lin Tucci, Jolene Purdy, Beth Dover, Kelly Karbacz, Jessica Pimentel, Emma Myles, Matt Peters, Mike Houston, Taylor Schilling, Vicky Jeudy, Uzo Aduba, Jackie Cruz, Adrienne C. Moore, Miriam Morales, Evan Hall, Asia Kate Dillon, John Palladino, Nick Dillenburg, Diane Guerrero, Emily Althaus, Julie Lake, Emily Tarver, Kimiko Glenn, Dascha Polanco, Rosal Colon, Danielle Brooks, La Daniella, Francesca Curran
black-ish
black-ish
Laurence Fishburne, Jenifer Lewis, Peter Mackenzie, Tracee Ellis Ross, Deon Cole, Jeff Meacham, Yara Shahidi, Anthony Anderson, Marcus Scribner, Miles Brown, Marsai Martin
Curb Your Enthusiasm 8.1
Curb Your Enthusiasm
Ted Danson, Larry David, Susie Essman, Jeff Garlin, Cheryl Hines, J.B. Smoove
GLOW 7.2
GLOW
Marc Maron, Marianna Palka, Jackie Tohn, Kimmy Gatewood, Rich Sommer, Bashir Salahuddin, Rebekka Johnson, Alison Brie, Chris Lowell, Sydelle Noel, Kia Stevens, Betty Gilpin, Kate Nash, Ellen Wong, Britney Young, Sunita Mani, Gayle Rankin, Britt Baron
black-ish
black-ish
Laurence Fishburne, Jenifer Lewis, Peter Mackenzie, Tracee Ellis Ross, Deon Cole, Jeff Meacham, Yara Shahidi, Anthony Anderson, Marcus Scribner, Miles Brown, Marsai Martin
Orange Is the New Black 8.6
Orange Is the New Black
Kate Mulgrew, Natasha Lyonne, Lea DeLaria, Annie Golden, Laura Gómez, Michael Harney, Bred Uilyam Henke, Selenis Leyva, Taryn Manning, Laura Prepon, Elizabeth Rodriguez, Nick Sandow, Abigail Savage, Constance Shulman, Dale Soules, Yael Stone, Michael Torpey, Lin Tucci, Jolene Purdy, Beth Dover, Kelly Karbacz, Jessica Pimentel, Emma Myles, Matt Peters, Mike Houston, Taylor Schilling, Vicky Jeudy, Uzo Aduba, Jackie Cruz, Adrienne C. Moore, Miriam Morales, Evan Hall, Asia Kate Dillon, John Palladino, Nick Dillenburg, Diane Guerrero, Emily Althaus, Julie Lake, Emily Tarver, Kimiko Glenn, Dascha Polanco, Rosal Colon, Danielle Brooks, La Daniella, Francesca Curran
Curb Your Enthusiasm 8.1
Curb Your Enthusiasm
Ted Danson, Larry David, Susie Essman, Jeff Garlin, Cheryl Hines, J.B. Smoove
Actor / Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
This Is Us 8.0
This Is Us
Ron Cephas Jones, Mandy Moore, Milo Ventimiglia, Alexandra Breckenridge, Sterling K. Brown, Justin Hartley, Susan Kelechi Watson, Chrissy Metz, Chris Sullivan, Hannah Zeile, Lonnie Chavis, Faithe Herman, Eris Baker, Mackenzie Hancsicsak
Winner
This Is Us 8.0
This Is Us
Ron Cephas Jones, Mandy Moore, Milo Ventimiglia, Alexandra Breckenridge, Sterling K. Brown, Justin Hartley, Susan Kelechi Watson, Chrissy Metz, Chris Sullivan, Hannah Zeile, Lonnie Chavis, Faithe Herman, Eris Baker, Mackenzie Hancsicsak
Winner
All nominees
Game of Thrones 8.6
Game of Thrones
Jim Broadbent, Nikolaj Coster-Waldau, Liam Cunningham, Peter Dinklage, Richard Dormer, Jerome Flynn, Aidan Gillen, Iain Glen, Lena Headey, Conleth Hill, Anton Lesser, Rory McCann, Alfie Allen, Rupert Vansittart, Richard Rycroft, Pilou Asbæk, Kristofer Hivju, Tom Hopper, Jacob Anderson, Nathalie Emmanuel, Kit Harington, Maisie Williams, , Isaac Hempstead Wright, Gwendoline Christie, Sophie Turner, John Bradley, Hafþór Júlíus Björnsson, Staz Nair
Game of Thrones 8.6
Game of Thrones
Jim Broadbent, Nikolaj Coster-Waldau, Liam Cunningham, Peter Dinklage, Richard Dormer, Jerome Flynn, Aidan Gillen, Iain Glen, Lena Headey, Conleth Hill, Anton Lesser, Rory McCann, Alfie Allen, Rupert Vansittart, Richard Rycroft, Pilou Asbæk, Kristofer Hivju, Tom Hopper, Jacob Anderson, Nathalie Emmanuel, Kit Harington, Maisie Williams, , Isaac Hempstead Wright, Gwendoline Christie, Sophie Turner, John Bradley, Hafþór Júlíus Björnsson, Staz Nair
Stranger Things 7.3
Stranger Things
, Sean Astin, Paul Reiser, Cara Buono, Joe Chrest, Catherine Curtin, David Harbour, Natalia Dyer, Dacre Montgomery, Caleb McLaughlin, Sadie Sink, Millie Bobby Brown, , Charlie Heaton, Joe Keery, Noah Schnapp, Gaten Matarazzo
The Crown 8.7
The Crown
Victoria Hamilton, Anton Lesser, Matt Smith, Claire Foy, Vanessa Kirby
Stranger Things 7.3
Stranger Things
, Sean Astin, Paul Reiser, Cara Buono, Joe Chrest, Catherine Curtin, David Harbour, Natalia Dyer, Dacre Montgomery, Caleb McLaughlin, Sadie Sink, Millie Bobby Brown, , Charlie Heaton, Joe Keery, Noah Schnapp, Gaten Matarazzo
The Handmaid's Tale 8.0
The Handmaid's Tale
Joseph Fiennes, Elisabeth Moss, Amanda Brugel, Ann Dowd, O-T Fagbenle, Max Minghella, Yvonne Strahovski, Tattiawna Jones, Samira Wiley, Madeline Brewer
The Crown 8.7
The Crown
Victoria Hamilton, Anton Lesser, Matt Smith, Claire Foy, Vanessa Kirby
The Handmaid's Tale 8.0
The Handmaid's Tale
Joseph Fiennes, Elisabeth Moss, Amanda Brugel, Ann Dowd, O-T Fagbenle, Max Minghella, Yvonne Strahovski, Tattiawna Jones, Samira Wiley, Madeline Brewer
Life Achievement Award
Morgan Freeman
Morgan Freeman
Winner
Year
Nominations

Other awards and film festivals

Academy Awards, USA
1929-2025
Academy Awards, USA
Cannes Film Festival
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Cannes Film Festival
Golden Globes, USA
Golden Globe Award
1944-2025
Golden Globes, USA
Primetime Emmy Awards
1949-2025
Primetime Emmy Awards
BAFTA Awards
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
BAFTA Awards
Venice Film Festival
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Venice Film Festival
Razzie Awards
Razzie
1981-2025
Razzie Awards
MTV Movie + TV Awards
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
MTV Movie + TV Awards
Sundance Film Festival
1982-2025
Sundance Film Festival
St. Petersburg Message to Man Film Festival
1993-2025
St. Petersburg Message to Man Film Festival
Berlin International Film Festival
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Berlin International Film Festival
Sochi International Film Festival
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Sochi International Film Festival
2024-2025
Sochi Open Russian Film Festival
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
Sochi Open Russian Film Festival
Moscow International Film Festival
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
Moscow International Film Festival
Window to Europe
1993-2025
Window to Europe
Toronto International Film Festival
1978-2025
Toronto International Film Festival
Tallinn Black Nights Film Festival
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Tallinn Black Nights Film Festival
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more