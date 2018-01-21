Luis Miguel Arranz, Ferenc Berecz, Richard Bradshaw, Jonathan Cohen, David Cronnelly, Vladimir 'Furdo' Furdik, Ángel Gómez Fernández, Rowley Irlam, Marc Redmond, Stanislav Satko, Paul Shapcott, C.C. Smiff, Marek Toth, Raicho Vasilev, Paul Howell, Bradley Farmer, Kim MakGerriti, Jason Oettle, Trayan Milenov-Troy, Boyan Anev, Teodor Tzolov, Nick Chopping, Ian Pead, Levan Doran, Gáspár Szabó, Michael Byrch, Radoslav Parvanov, Radoslav Ignatov, Mark Archer, Florian Robin, Fabio Santos, Sian Milne, Richard Hansen, Ryan Stuart, James Stewart, Jonny McBride, Andy Pilgrim, Jason Curle, Sonny Louis, Pete Ford, Calvin Warrington-Heasman, David R. Grant, David Newton, Jake Cox, Bobby Holland Hanton, Rob Hayns, Leona McCarron, Andrej Riabokon, Iván Orsányi, James Cox, Dan Euston, Mark Slaughter, Douglas Robson, Lewis Young, Eduardo Gago Muñoz, Leo Woodruff, Nicklas Hansson, Christopher Cox, Matt Crook, Erol Ismail, Annabel Elizabeth Wood, Lukas Tomsik, Ricardo Cruz Jr., Jonny Stockwell, Leigh Maddern, Lawrence Hansen, Oleg Podobin
Winner
8.6
Game of Thrones
Winner
All nominees
7.3
Stranger Things
Cal Johnson, Anderson Martin, Lonnie R. Smith Jr., Jason Kehler, Max Calder, Crystal Hooks, JoJo Lambert, Kathryn Howard
8.3
7.2
GLOW
Shauna Duggins, Chavo Guerrero Jr., Helena Barret
8.2
8.3
8.2
7.3
Bradley James Allan, Georgina Armstrong, Damon Caro, Richard Cetrone, Jonathan Cohen, Danielle da Costa, Bill Davey, Dean Forster, Sarah Franzl, James M. Halty, Paul Heasman, Jeff Hewitt-Davis, Nick Hobbs, Rob Hunt, Matthew Kaye, Wendy Leech, Glenn Marks, Tina Maskell, Brian Nickels, Tim Rigby, Seon Rogers, Li Shyuerd, Ryan Watson, Martin Goeres, Paul Howell, John Street, Bradley Farmer, Nic Goodey, Andy Merchant, Reg Wayment, Kim MakGerriti, Gary Kane, Gordon Aleksandr, Andy Wareham, Wayne Dalglish, James Embree, Shane Steyn, Ian Pead, Michael Byrch, David Anders, Guiomar Alonso, Ian Kay, Lloyd Bass, Matthew Rugetti, Mark Archer, Justin Pearson, Sam Looc, Gary Hoptrough, Matthew Stirling, Lateef Crowder, Nicholas Daines, Fabio Santos, Donna Williams, Alicia Vela-Bailey, Neil Chapelhow, Maxine Whittaker, Guillermo Grispo, Roy Taylor, Timo Honsa, David Knight, Charlie Pawlett, James Stewart, Jessie Graff, Arran Topham, Marcus Shakesheff, Andy Pilgrim, Jason Curle, Nicholas Schodel, Allen Jo, Sonny Louis, Justin A. Williams, Adrian McGaw, Cristian Knight, Antal Kalik, Pete Ford, Aidan Brindle, Calvin Warrington-Heasman, David Newton, Chris Pollard, Matt Sherren, Sam Parham, Bobby Holland Hanton, Reychel Evelin, Rory Mulroe, Cole Armitage, Alexander Bracq, Nellie Burroughes, Tilly Powell, Abian Padrón, Rob Herring, Luke Gomes, Miguel Villalba, Tom Rodgers, Natalie Padilla, Joanna Bennett, Tom Hallahan, Anna Stephenson, Caitlin Dechelle, Mark Slaughter, Oliver Gough, Nick Roeten, Jack Jagodka, Mickey Facchinello, Stephen Brown, Annabel Elizabeth Wood, Andrius Davidenas, Mark Stanton-Kelly, Belle Williams, Sarah Lochlan, Luke Scott, Carly Michaels, Aaron Gassor, Sina Ali, Sebastian Zaniesienko, Josh Dyer, Ng Meylin, Orissa Kelly, Joel Conlan, Robbie Keane, Lucy Jayne Murray, Donald Mills, Al Holland, Matt Hermiston, Chris Morrison, Lucy Cork, Gary Grundy, Adam Basil, Theo Morton, Ryan Green, Maria Hippolyte, Andrew Burford, Sam Stefan, Jonny Stockwell, Adam Smith, Lauren Okadigbo, James O'Daly, Kye Mckee, Christiaan Bettridge, Luke Tumber, Phoebe Robinson-Rodrigues, Luke Ioannou, Oleg Podobin, Christopher Bowdern, Rubie Planson, Chey Anich, Chelsea Mather, Tim Davies, Liam Coote, Shane Roberts, Julia Schunevitsch, Camilla Argent, Juliet Reeve
Winner
7.7
Wonder Woman
Winner
All nominees
7.7
Dunkirk
War for the Planet of the ApesWar of the Planet of the Apes
John Stoneham Jr., Brett Armstrong, Guy Bews, Marco Bianco, Dustin Brooks, Douglas Chapman, Colby Chartrand, Chad Cosgrave, André Dominguez, Corbin Fox, Kory Grim, Leif Havdale, Gaston Morrison, Trevor Jones, Brad M. Kelley, Dave Lane, Scott Nicholson, Todd W. Nobles, Efosa Otuomagie, Gerald Paetz, Rick Pearce, Fred Perron, Darryl Quon, Sylvesta Stuart, Danny Virtue, Marshall Virtue, Owen Walstrom, Chris Webb, Rhys Williams, Paul Wu, Brent Connolly, Steve Hassenpflug, Joel McGowan, Jeff Sanca, Lars Grant, Monte Thompson, Clay Virtue, Brian Lydiatt, Robert Hayley, Paul Lazenby, Todd Scott, Dean Hart, Chad Riley, Connor Dunn, Clint Carleton, Steve Chang, Shawn Beaton, Alistair King, Rafael Sola, Trevor Addie, Krista Bell, Janene Carleton, Allistair Collis, Kye Walstrom, Kai Hirvonen, Greg Bray, Neil Caldwell, Tammy Nera, Quentin Schneider, Jason Bell, Maja Aro, Albert Valladares, Ty Trand, Mike Garthwaite, Brennan Walstrom, Rochelle Okoye, Jonathan Field, Eli Martyr, Will Erichson, Keanu Lam, Eric Daniel, Jake Loube, Samuel A. Smith, Scott Lang, Cassandra Ebner, Nilo Ghajar, Yusuf A. Ahmed, John Kaye, Jason Chu, Ken Do, Rob Lane, Taylor Tai, Tommy Clarke, Skyler Mowatt, Spencer Rutherford, Mitch Glanville, Kyle Mills, Russel Mitrovich, Travis Rempel
7.6
Baby Driver
Jim Henry, Stanton Barrett, Kurt Bryant, Mark Chavarria, Loren Dennis, Clay Donahue Fontenot, Dzheff Gelpin, Gene Hartline, Logan Holladay, Gary Hymes, Horace Knight Jr., Kurt D. Lott, Jalil Jay Lynch, Rich Minga, Mike Mukatis, Mike Ryan, William Scharpf, Gunter Simon, Tim Storms, Steve Upton, Garrett Warren, Jim Wilkey, Nico Woulard, Marcus Young, Matthew R. Staley, Tim Connolly, Daniel Stevens, Cord Walker, Clay Cullen, Kenny Bartram, Chris Denison, Carl Anthony Nespoli, Regis Harrington, Brett Sheerin, Vanessa Motta, Jay Hieron, Chris J. Fanguy, Brady Romberg, Ayhan Tongadur, Eddie Davenport, Cj Stuart, Antal Kalik, Ashley Nicole Hudson, Efka Kvaraciejus, Matt Berberi, Emmanuel Manzanares, Mark Dobson, Torrey Vogel, Matt Thompson, Marissa Labog, Nick Epper, Kevin Waterman, Daniel Norris, Shahaub Roudbari, Aden Stay, Solomon Brende, Jessica Williams, Troy Faruk, Nicolas Bosc, Sunny Sun, Randall Reitenbach, Anthony Repinski, Scheryl W Brown, Paul Gunawan, Joe Dryden, Kenny Sheard, Eric Mainade, Chris Bryant, Greg Rementer, Spencer Stone, Josh Lakatos, Cale Schultz, Alvin Chon, Daniel Hargrave, Liam Day, Dillon Eddo, Stephen Brown, Andy Jones, Thekla Hutyrova, Bryan Marsh II, Lydia Hand, Angelica Kushi, Christopher Heskey, Hamid-Reza Benjamin Thompson
7.7
8.3
Logan
Julia Louis-Dreyfus, Anna Chlumsky, Gary Cole, Margaret Colin, Kevin Dunn, Clea DuVall, Tony Hale, Matt Walsh, Reid Scott, Paul Scheer, Nelson Franklin, Dan Bakkedahl, Sam Richardson, Timothy Simons, Sarah Sutherland
Winner
6.7
Veep
Winner
All nominees
7.2
GLOW
Marc Maron, Marianna Palka, Jackie Tohn, Kimmy Gatewood, Rich Sommer, Bashir Salahuddin, Rebekka Johnson, Alison Brie, Chris Lowell, Sydelle Noel, Kia Stevens, Betty Gilpin, Kate Nash, Ellen Wong, Britney Young, Sunita Mani, Gayle Rankin, Britt Baron
8.6
8.1
7.2
8.6
8.1
Ron Cephas Jones, Mandy Moore, Milo Ventimiglia, Alexandra Breckenridge, Sterling K. Brown, Justin Hartley, Susan Kelechi Watson, Chrissy Metz, Chris Sullivan, Hannah Zeile, Lonnie Chavis, Faithe Herman, Eris Baker, Mackenzie Hancsicsak
Winner
8.0
This Is Us
Winner
All nominees
8.6
Game of Thrones
Jim Broadbent, Nikolaj Coster-Waldau, Liam Cunningham, Peter Dinklage, Richard Dormer, Jerome Flynn, Aidan Gillen, Iain Glen, Lena Headey, Conleth Hill, Anton Lesser, Rory McCann, Alfie Allen, Rupert Vansittart, Richard Rycroft, Pilou Asbæk, Kristofer Hivju, Tom Hopper, Jacob Anderson, Nathalie Emmanuel, Kit Harington, Maisie Williams, , Isaac Hempstead Wright, Gwendoline Christie, Sophie Turner, John Bradley, Hafþór Júlíus Björnsson, Staz Nair
8.6
7.3
Stranger Things
, Sean Astin, Paul Reiser, Cara Buono, Joe Chrest, Catherine Curtin, David Harbour, Natalia Dyer, Dacre Montgomery, Caleb McLaughlin, Sadie Sink, Millie Bobby Brown, , Charlie Heaton, Joe Keery, Noah Schnapp, Gaten Matarazzo
8.7
The Crown
Victoria Hamilton, Anton Lesser, Matt Smith, Claire Foy, Vanessa Kirby
7.3
8.0
The Handmaid's Tale
Joseph Fiennes, Elisabeth Moss, Amanda Brugel, Ann Dowd, O-T Fagbenle, Max Minghella, Yvonne Strahovski, Tattiawna Jones, Samira Wiley, Madeline Brewer
8.7
8.0
