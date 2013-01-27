Gillian Aldam, Lucy Allen, Scott Armstrong, Nikki Berwick, Dani Biernat, Marvin Campbell, Tracey Caudle, Ben Cooke, David Cronnelly, Clive Curtis, Rick English, Elaine Ford, David Forman, Vladimir 'Furdo' Furdik, Jean-Pierre Goy, Evangelos Grecos, Rob Hunt, Dusan Hyska, Rowley Irlam, Maurice Lee, Tina Maskell, Angela Meryl, Peter Miles, Gareth Milne, Mark Mottram, Brian Nickels, James O'Donnell, Gary Powell, Greg Powell, Dominic Preece, Andy Smart, Mark Southworth, Roy Street, Rocky Taylor, Tony Van Silva, Vincent Wang, David Ware, Paul Weston, Roger Yuan, Gary Arthurs, Diz Sharpe, Lee Bagley, Bradley Farmer, Dee Harrop, Reg Wayment, Jan Loukota, Andy Godbold, Martin Ivanov, Tolga Kenan, Paul Kennington, Heather Philips, Nick Chopping, Jason Hunjan, Ian Pead, Ruda Vrba, Michael Byrch, Marc Mailley, Kai Martin, Lloyd Bass, Justin Pearson, Eugenio Jiménez, Géza Kovács, Sian Milne, Donna Williams, Richard Hansen, Ben Collins, Cuco Usín, Talila Craig, Liang Yang, Belinda McGinley, Arran Topham, Zarene Dallas, Robbie Maddison, Boris Martinez, Charles Ramsay, Rob Cooper, Calvin Warrington-Heasman, Marlow Warrington-Mattei, Alistair Whitton, Mens-Sana Tamakloe, Ben Wright, Curtis Rowland Small, Damien Walters, Hussain Abdullah, Ümit Demirbas, Mark Higgins, Sayed Cholamie, Bobby Holland Hanton, Mahsa Ahmadi, Arsha Aghdasi, Kai Fung Rieck, Nellie Burroughes, Tilly Powell, Kevin Lyons, Martin Wilde, Cressida Jade, Rob Herring, Tom Rodgers, Cha-Lee Yoon, James Cox, Vi-Dan Tran, Fatih Ugurlu, Mark Slaughter, Sam Trimming, Oliver Gough, Annabel Canaven, Casey Michaels, Andy Lister, Amir Badri, Elliot Hawkes, Inci Demirbas, Yunus Emre Sogukkanli, Görkem Kün, Emre Ugantas, Mustafa Beyter, Ami Verge, Halil Ibrahim Gezer, Gábor Szemán, Annabel Elizabeth Wood, Alim Muzaffer, Morteza Mehdizadeh, Belle Williams, Sarah Lochlan, Gino Rea, Cody Banta, Carly Barnes, David Rea
Winner
All nominees
7.0
The Bourne Legacy
Perry Beckham, Dickey Beer, Jill Brown, Richard Burden, Devid Kastillo, Darren Cerullo, Blaise Corrigan, Chris Daniels, Jonathan Eusebio, Eddie Fiola, Tim Gallin, Mickey Giacomazzi, Jean-Pierre Goy, Charles Grisham, Donald John Hewitt, Jon Kralt, William Morts, Chris O'Hara, Chris Palermo, Scotty Richards, Todd Schneider, Shawnna Thibodeau, Steve Upton, Samuel Le, Michael Li, Patrick Sabongui, Oakley Lehman, Monte Thompson, Craig Frosty Silva, Declan Mulvey, Tracey Ruggiero, Regis Harrington, Alistair King, Tanner Foust, Jacob Dewitt, Will Gadd, Michael McGuire, Greg Tracy, Victor Lopez, Ian Mclaughlin, Keone Kim, Chris Brewster, Anthony Vincent, Katie Eischen, Levi Meeuwenberg, Mark Fichera, Randy Haynie, Renae Moneymaker, Brandon Cornell, Edward Gabree, Steven Cachie Brown
7.6
Les Misérables
Richard Bradshaw, Jonathan Cohen, Kelly Dent, Jamie Edgell, Sarah Franzl, Paul Heasman, Paul Herbert, Rowley Irlam, Mike Lambert, Tony Lucken, Heather Phillips, C.C. Smiff, William Willoughby, Steen Young, Paul Lowe, Paul Howell, Devid Gerrik, Bradley Farmer, Reg Wayment, Kim MakGerriti, James Grogan, Tony Christian, Paul Kennington, Nick Chopping, Andy Wareham, Shane Steyn, Ian Pead, Levan Doran, Michael Byrch, Martin Shenton, Kai Martin, Gary Hoptrough, Andy Butcher, Chris Newton, Ryan Stuart, Arran Topham, Marcus Shakesheff, Andy Pilgrim, Simon Whyman, Rob Cooper, Ben Wright, David R. Grant, David Newton, Helen Steinway Bailey, Martin Wilde, Dan Euston, Rachelle Beinart, James Pavey
7.7
The Amazing Spider-Man
Vic Armstrong, Jim Henry, Charlie Brewer, Keith Adams, Nina Armstrong, Matthew R. Anderson, Tony Angelotti, Andy Armstrong, Georgina Armstrong, James Armstrong, Scott Armstrong, Hunter Baxley, Chino Binamo, Robin Lynn Bonaccorsi, Jill Brown, Richard Burden, Rocky Capella, Jay Caputo, Jennifer Caputo, Chris Cenatiempo, Pierre Cheminat, Endi Cheng, Carl Ciarfalio, Blaise Corrigan, Brycen Counts, Laurie Creach, Shane Daniels, Gary Davis, Jennifer Elizabeth, Mark De Alessandro, Mark Dirkse, Jeremy Dunn, Thomas DuPont, Jeannie Epper, Peter Epstein, Dana Dru Evenson, Bryan Friday, Tanner Gill, Sandra Lee Gimpel, Charles Grisham, Trevor Habberstad, Toby Holguin, Owen Holland, Jesse V. Johnson, Dennis Keiffer, Rob King, Jess King, Jennifer Lamb, Malosi Leonard, Matt Leonard, Ming Qiu, David M. Morizot, Eric Norris, Richard Norton, Michael Owen, Jim Palmer, Víctor Quintero, Jean Paul Ruggiero, Con Schell, Anthony G. Schmidt, Rick Seaman, Brian Smyj, Gary Ray Stearns, Samuel Le, Lori Seaman, Bryon Weiss, Brett Smrz, Alex Chansky, Casey Hendershot, Conrade Gamble, Anthony Molinari, Michael McCartney, Anthony Martins, Mathew Lorenceau, Kevin Derr, Steve DeCastro, Ilram Choi, Scott Burik, Marc Scizak, Emily Brobst, Jared Burke, Courtney Schwartz, Zac Henry, Sabrina LeBrun, Shane Geraghty, Dean Bailey, Rich Rutherford, Jean Claude Leuyer, Ian Mclaughlin, Samantha MacIvor, Shaun W. Loeser, Cassidy Hice, Tyler Barnett, Marie Fink, Neil G. Phillips, Matthew S. Kennedy, Cat Hannah, Peter D'Amato, Mandy Kowalski, Tony Lazzara, William R. Spencer, Matt Berberi, Zedric Harris, Seth Duhame, Simon Potter, Shauna Galligan, Alex Kingi, Jake Huang, David Elson, Bannon Anderson, Nick Hanneman, Bryce Burke, Chad Bennett, Dan Mast, J. Travis Merendino, Maggie Macdonald, Salomon Passariello, Robbie P Smith, Alexander Smith, Kaitlyn Dommers, Johnny Rawlings, Scott M. Helgert
7.6
7.7
8.4
The Dark Knight Rises
Roy T. Anderson, Georgina Armstrong, Rick Avery, Sibi Blazic, Jon Braver, Richard Bucher, Kevin Cassidy, James Mitchell-Clyde, Doug Coleman, Eliza Coleman, George Cottle, Tobiasz Daszkiewicz, Eddie J. Fernandez, Neil Finnighan, Jeremy Fry, Jean-Pierre Goy, Allan Graf, Riley Harper, Greg Harris, Donald John Hewitt, Sy Hollands, Terry Jackson, Brett A. Jones, Luke Kearney, Mark Lisbon, Guy List, Tom Lowell, Holly Lumsden, Brian Machleit, Rick Miller, Ray Nicholas, Adrian O'Neil, Carrick O'Quinn, Lin Oeding, Tom Ohmer, Allan Padelford, Garry Pastore, Mark Rayner, Rex Reddick, Kevin Reid, Simon Rhee, Scotty Richards, Pat Romano, Stephen W. Schriver, William Scully, David Shumbris, Ray Siegle, Manny Siverio, Paul Sklar, Brian Smyj, Mark Southworth, Peter Stader, Tom Struthers, Melissa R. Stubbs, Todd Rogers Terry, Trampas Thompson, Mark Aaron Wagner, Jim Wilkey, Harry Wowchuk, Marcus Young, Erol Mehmet, Matthew R. Staley, Kenny Wong, Buster Reeves, Mark Robert Ellis, Ruth Jenkins, Danny Le Boyer, Steven P. Park, Nito Larioza, Philippe Vonlanthen, Robert Nagle, Chase Coleman, Stewart James, John Street, Bradley Farmer, Nic Goodey, Andy Merchant, Gordon Seed, Reg Wayment, Ben Dimmock, Daniel Stevens, Lee Millham, Sean Adames, Madison Turner, Whitney Coleman, Gordon Aleksandr, Paul Anthony Scott, Michael Hugghins, Paul Kennington, Steve Rizzo, James Embree, Nitasha Bhambree, Michael Kingsbaker, Tim Mikulecky, Dan Hirst, Darryl Reeves, Thomas Place, Dan Brown, Aaron Vexler, Paul Kulik, Mam Smith, Damien Moreno, Julian Lightwing, Marco Morales, Sam Durrani, Webster P. Whinery Jr., Naomi Peters, Chrissy Weathersby Ball, Kevin Rogers, Mike Burke, David Anthony Buglione, Bryan Harris, Holland Diaz, Adam Horton, Maxine Whittaker, Pete Klein, Roy Taylor, Monique Allen, Courtney Munch, Stephen Rutherford, Alex Terzieff, Timothy Butts, Victor Paguia, Aldonio Danny Freitas, Ben Record, Jeff Shannon, Adam Hart, Vanessa Alameda, Mike Seal, Scott C. Roe, Airon Armstrong, John W. Iwanonkiw, Adrian McGaw, Cristian Knight, Antal Kalik, Joe Nin Williams, Efka Kvaraciejus, Robert Lee Harvey, Aja Frary, Philip J Silvera, John Nania, Chris Pollard, Charlie Alejandro, Tim Sabatino, Steve Hubbard, Sid Karne, Jim Ng, Jolene Van Vugt, Mindy Kelly, Steve Rummenie, Scott Lockhart, Rob Jarman, Chris Haemmerle, Rory Mulroe, James Peyton, Ramon Antonio, Ed Lee, Xavier Clarke, Dante Ha, David Barckhoff, Greg Harvey, Dan Euston, Ed McDermott II, Patrick Dunn-Baker, Edward Gabree, Donny Bailey, Lewis Young, Jason Kolowski, Leo Woodruff, Kyle DesChamps, Steve Scott, Jim Fitzgerald, Luis Anthony Maldonado, Kevin Tanski, Brian Burik, Kevin Sorensen, Pablo Verdejo, David Emerson, David Ruffell
8.4
7.0
Jamie Edgell, David Forman, Paul Herbert, James O'Donnell, C.C. Smiff, Mark Southworth, Dave Fisher, Domonkos Pardanyi, Sian Milne, Marcus Shakesheff, Rob Cooper, Michelle McKeown
Winner
8.6
Game of Thrones
Jamie Edgell, David Forman, Paul Herbert, James O'Donnell, C.C. Smiff, Mark Southworth, Dave Fisher, Domonkos Pardanyi, Sian Milne, Marcus Shakesheff, Rob Cooper, Michelle McKeown
Winner
All nominees
8.2
The Walking Dead
Russell Towery, Bob Fisher, Philip Dido, Andy Rusk, Dante Ha, Ashley Rae Trisler, Taylor Towery
8.6
Boardwalk Empire
Chris Cenatiempo, George B. Colucci Jr., William Cote, Jeffrey Lee Gibson, Tony Guida, Christopher Place, Stephen A. Pope, Akos Schenek, Scott Burik, Declan Mulvey, Thomas Place, Caroline Vexler, Jeremy Sample, Brian Morvant, Samantha MacIvor, Theo Rubinstein, Stephen Izzi, Gwyneth E. Larsen, Nnamdi Nwosa, Jacob Williams, Malcolm C. Murray, Josh Lakatos, Nic Williams, Dan Schoch, Anthony Ferretti
8.5
Breaking Bad
Al Goto, Larry Rippenkroeger, Jimmy Romano, Laurence Chavez
8.6
7.2
Sons of Anarchy
Eddie Braun, Gary Hymes, Tom McComas, Eric Norris, Monte Rex Perlin, Víctor Quintero, Allen Robinson, Jimmy Sharp, Winston West, Tammie Baird, Kara Petersen
8.2
7.2
Sofia Vergara, Julie Bowen, Ty Burrell, Jesse Tyler Ferguson, Sarah Hyland, Ed O'Neill, Eric Stonestreet, Ariel Winter, Nolan Gould, Rico Rodriguez, Aubrey Anderson-Emmons
Winner
7.7
Winner
All nominees
8.3
The Big Bang Theory
Mayim Bialik, Kaley Cuoco, Johnny Galecki, Simon Helberg, Jim Parsons, Melissa Rauch, Kunal Nayyar
8.8
The Office
Creed Bratton, Clark Duke, Jenna Fischer, Kate Flannery, Paul Lieberstein, Craig Robinson, Phyllis Smith, Catherine Tait, Rainn Wilson, John Krasinski, B.J. Novak, Ed Helms, Oscar Nuñez, Mindy Kaling, Angela Kinsey, Leslie David Baker, Brian Baumgartner, Ellie Kemper, Jake Lacy
30 Rock
Alec Baldwin, Jane Krakowski, Scott Adsit, Tina Fey, Judah Friedlander, Tracy Morgan, Keith Powell, Jack McBrayer
8.3
8.8
Nurse Jackie
Peter Facinelli, Edie Falco, Eve Best, Bobby Cannavale, Pol Shulce, Anna Deavere Smith, Merritt Wever, Dominic Fumusa, Ruby Jerins, Lenny Jacobson, Jake Cannavale, Mackenzie Aladjem, Arjun Gupta, Stephen Wallem
6.8
Glee
Vanessa Lengies, Jane Lynch, Lea Michele, Naya Rivera, Mark Salling, Matthew Morrison, Harry Shum Jr., Cory Monteith, Jayma Mays, Dianna Agron, Darren Criss, Kevin McHale, Chris Colfer, Jenna Ushkowitz, Amber Riley, Chord Overstreet, Hizer Morris, Samuel Larsen, Alex Newell
Elizabeth McGovern, Maggie Smith, Hugh Bonneville, Jim Carter, Brendan Coyle, Siobhan Finneran, Joanne Froggatt, Iain Glen, Phyllis Logan, Lesley Nicol, David Robb, Penelope Wilton, Amy Nuttall, Allen Leech, Dan Stevens, Robert James-Collier, Michelle Dockery, Thomas Howes, Sophie McShera, Zoe Boyle, Jessica Brown-Findlay, Laura Carmichael
Winner
9.0
Winner
All nominees
8.5
Breaking Bad
Jonathan Banks, Bryan Cranston, Laura Fraser, Anna Gunn, Dean Norris, Bob Odenkirk, Aaron Paul, Jesse Plemons, Betsy Brandt, Steven Michael Quezada, RJ Mitte
8.6
Boardwalk Empire
Steve Buscemi, Gretchen Mol, Chris Caldovino, Bobby Cannavale, Anthony Laciura, Kelly Macdonald, Paul Sparks, Michael Stuhlbarg, Shea Whigham, Anatol Yusef, Patrik Kennedi, Charlie Cox, Jack Huston, Vincent Piazza, Meg Steedle
8.4
Mad Men
Elisabeth Moss, Jay R. Ferguson, Jon Hamm, Jared Harris, Christina Hendricks, Vincent Kartheiser, Robert Mors, Jessica Pare, John Slattery, Ben Feldman, Rich Sommer, Aaron Staton, Kiernan Shipka, Teyonah Parris
8.6
8.4
8.3
Homeland
Claire Danes, Mandy Patinkin, David Harewood, Damian Lewis, David Marciano, Zuleikha Robinson, Jamey Sheridan, Navid Negahban, Morena Baccarin, Diego Klattenhoff, Hrach Titizian, Rupert Friend, Jackson Pace, Morgan Saylor, Timothee Chalamet
8.5
8.3
