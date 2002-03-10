Stockard Channing, Rob Lowe, Martin Sheen, Allison Janney, Dulé Hill, Janel Moloney, Richard Schiff, John Spencer, Bradley Whitford
Winner
9.2
The West Wing
Stockard Channing, Rob Lowe, Martin Sheen, Allison Janney, Dulé Hill, Janel Moloney, Richard Schiff, John Spencer, Bradley Whitford
Winner
All nominees
8.7
The Sopranos
Lorraine Bracco, James Gandolfini, Joe Pantoliano, Edie Falco, Steven Van Zandt, Drea de Matteo, Federico Castelluccio, Dominic Chianese, Robert Iler, Michael Imperioli, Steve Schirripa, Jamie-Lynn Sigler, Tony Sirico, Aida Turturro, John Ventimiglia
8.7
Six Feet Under
Jeremy Sisto, Lauren Ambrose, Freddy Rodriguez, Frances Conroy, Rachel Griffiths, Michael C. Hall, Richard Jenkins, Peter Krause, Mathew St. Patrick
8.8
CSI: Crime Scene Investigation
Marg Helgenberger, Paul Guilfoyle, Robert David Hall, Gary Dourdan, George Eads, Jorja Fox, William Petersen, Eric Szmanda
8.7
Six Feet Under
Jeremy Sisto, Lauren Ambrose, Freddy Rodriguez, Frances Conroy, Rachel Griffiths, Michael C. Hall, Richard Jenkins, Peter Krause, Mathew St. Patrick
8.8
CSI: Crime Scene Investigation
Marg Helgenberger, Paul Guilfoyle, Robert David Hall, Gary Dourdan, George Eads, Jorja Fox, William Petersen, Eric Szmanda
8.7
The Sopranos
Lorraine Bracco, James Gandolfini, Joe Pantoliano, Edie Falco, Steven Van Zandt, Drea de Matteo, Federico Castelluccio, Dominic Chianese, Robert Iler, Michael Imperioli, Steve Schirripa, Jamie-Lynn Sigler, Tony Sirico, Aida Turturro, John Ventimiglia
8.5
Law & Order
Jerry Orbach, Sam Waterston, Dianne Wiest, Angie Harmon, Jesse L. Martin, S. Epatha Merkerson, Elisabeth Röhm
8.5
Law & Order
Jerry Orbach, Sam Waterston, Dianne Wiest, Angie Harmon, Jesse L. Martin, S. Epatha Merkerson, Elisabeth Röhm
Ryan Phillippe, Kristin Scott Thomas, Stephen Fry, Helen Mirren, Jeremy Northam, Bob Balaban, Alan Bates, Charles Dance, Richard E. Grant, Derek Jacobi, Maggie Smith, Emily Watson, Michael Gambon, Eileen Atkins, Tom Hollander, Kelly Macdonald, Clive Owen, Geraldine Somerville, Sophie Thompson, James Wilby
Winner
7.6
Gosford Park
Ryan Phillippe, Kristin Scott Thomas, Stephen Fry, Helen Mirren, Jeremy Northam, Bob Balaban, Alan Bates, Charles Dance, Richard E. Grant, Derek Jacobi, Maggie Smith, Emily Watson, Michael Gambon, Eileen Atkins, Tom Hollander, Kelly Macdonald, Clive Owen, Geraldine Somerville, Sophie Thompson, James Wilby
Winner
All nominees
8.8
The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring
Liv Tyler, Sean Astin, Sean Bean, Ian Holm, Christopher Lee, Elijah Wood, Cate Blanchett, Viggo Mortensen, Ian McKellen, Orlando Bloom, Billy Boyd, Dominic Monaghan, John Rhys-Davies, Andy Serkis, Hugo Weaving
Liv Tyler, Sean Astin, Sean Bean, Ian Holm, Christopher Lee, Elijah Wood, Cate Blanchett, Viggo Mortensen, Ian McKellen, Orlando Bloom, Billy Boyd, Dominic Monaghan, John Rhys-Davies, Andy Serkis, Hugo Weaving