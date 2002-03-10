Menu
Kinoafisha Film festivals Screen Actors Guild Awards Events Screen Actors Guild Awards 2002

All nominated films "Screen Actors Guild Awards" in 2002

Site Los Angeles, California, USA
Date 10 March 2002
Actor / Outstanding Performance by a Female Actor in a Comedy Series
Megan Mullally
Megan Mullally
Will & Grace
Winner
Kim Cattrall
Kim Cattrall
Sex and the City
Sarah Jessica Parker
Sarah Jessica Parker
Sex and the City
Jennifer Aniston
Jennifer Aniston
Friends
Patricia Heaton
Patricia Heaton
Everybody Loves Raymond
Actor / Outstanding Performance by a Female Actor in a Drama Series
Allison Janney
Allison Janney
The West Wing
Winner
Lorraine Bracco
Lorraine Bracco
The Sopranos
Lauren Graham
Lauren Graham
Gilmore Girls
Tyne Daly
Tyne Daly
Judging Amy
Stockard Channing
Stockard Channing
The West Wing
Edie Falco
Edie Falco
The Sopranos
Actor / Outstanding Performance by a Female Actor in a Leading Role
Monster's Ball
Winner
Judi Dench
Judi Dench
Iris
Jennifer Connelly
Jennifer Connelly
A Beautiful Mind
Ren&#233;e Zellweger
Renée Zellweger
Bridget Jones's Diary
Sissy Spacek
Sissy Spacek
In the Bedroom
Actor / Outstanding Performance by a Female Actor in a Supporting Role
Helen Mirren
Helen Mirren
Gosford Park
Winner
Cate Blanchett
Cate Blanchett
Bandits
Judi Dench
Judi Dench
The Shipping News
Dakota Fanning
Dakota Fanning
I Am Sam
Cameron Diaz
Cameron Diaz
Vanilla Sky
Actor / Outstanding Performance by a Female Actor in a Television Movie or Miniseries
Judy Davis
Judy Davis
Life with Judy Garland: Me and My Shadows
Winner
Emma Thompson
Emma Thompson
Wit
Angela Bassett
Angela Bassett
Ruby's Bucket of Blood
Anjelica Huston
Anjelica Huston
The Mists of Avalon
Sissy Spacek
Sissy Spacek
Midwives
Actor / Outstanding Performance by a Male Actor in a Comedy Series
Sean Hayes
Sean Hayes
Will & Grace
Winner
Kelsey Grammer
Kelsey Grammer
Frasier
David Hyde Pierce
Ray Romano
Ray Romano
Everybody Loves Raymond
Actor / Outstanding Performance by a Male Actor in a Drama Series
Martin Sheen
Martin Sheen
The West Wing
Winner
James Gandolfini
James Gandolfini
The Sopranos
Dennis Franz
Richard Dreyfuss
Richard Dreyfuss
The Education of Max Bickford
Peter Krause
Peter Krause
Six Feet Under
Actor / Outstanding Performance by a Male Actor in a Leading Role
Russell Crowe
Russell Crowe
A Beautiful Mind
Winner
Kevin Kline
Kevin Kline
Life as a House
Tom Wilkinson
Tom Wilkinson
In the Bedroom
I Am Sam
Denzel Washington
Denzel Washington
Training Day
Actor / Outstanding Performance by a Male Actor in a Supporting Role
Ian McKellen
Ian McKellen
The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring
Winner
Hayden Christensen
Hayden Christensen
Life as a House
Jim Broadbent
Jim Broadbent
Iris
Ben Kingsley
Ben Kingsley
Sexy Beast
Actor / Outstanding Performance by a Male Actor in a Television Movie or Miniseries
Ben Kingsley
Ben Kingsley
Anne Frank: The Whole Story
Winner
Richard Dreyfuss
Richard Dreyfuss
The Day Reagan Was Shot
Gregory Hines
Gregory Hines
Bojangles
Alan Alda
Alan Alda
Club Land
Actor / Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Sex and the City 7.4
Sex and the City
Kim Cattrall, Sarah Jessica Parker, Kristin Davis, Cynthia Nixon
Winner
Everybody Loves Raymond Everybody Loves Raymond
Piter Boyl, Brad Garrett, Patricia Heaton, Doris Roberts, Ray Romano, Madylin Sweeten
Friends 8.2
Friends
Jennifer Aniston, , Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry, David Schwimmer
Will & Grace 7.2
Will & Grace
Sean Hayes, Eric McCormack, Debra Messing, Megan Mullally, Shelley Morrison
Frasier 8.3
Frasier
Kelsey Grammer, David Hyde Pierce, John Mahoney, Peri Gilpin, Jane Leeves
Actor / Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
The West Wing 9.2
The West Wing
Stockard Channing, Rob Lowe, Martin Sheen, Allison Janney, Dulé Hill, Janel Moloney, Richard Schiff, John Spencer, Bradley Whitford
Winner
The Sopranos 8.7
The Sopranos
Lorraine Bracco, James Gandolfini, Joe Pantoliano, Edie Falco, Steven Van Zandt, Drea de Matteo, Federico Castelluccio, Dominic Chianese, Robert Iler, Michael Imperioli, Steve Schirripa, Jamie-Lynn Sigler, Tony Sirico, Aida Turturro, John Ventimiglia
Six Feet Under 8.7
Six Feet Under
Jeremy Sisto, Lauren Ambrose, Freddy Rodriguez, Frances Conroy, Rachel Griffiths, Michael C. Hall, Richard Jenkins, Peter Krause, Mathew St. Patrick
CSI: Crime Scene Investigation 8.8
CSI: Crime Scene Investigation
Marg Helgenberger, Paul Guilfoyle, Robert David Hall, Gary Dourdan, George Eads, Jorja Fox, William Petersen, Eric Szmanda
Actor / Outstanding Performance by the Cast of a Theatrical Motion Picture
Gosford Park 7.6
Gosford Park
Ryan Phillippe, Kristin Scott Thomas, Stephen Fry, Helen Mirren, Jeremy Northam, Bob Balaban, Alan Bates, Charles Dance, Richard E. Grant, Derek Jacobi, Maggie Smith, Emily Watson, Michael Gambon, Eileen Atkins, Tom Hollander, Kelly Macdonald, Clive Owen, Geraldine Somerville, Sophie Thompson, James Wilby
Winner
The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring 8.8
The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring
Liv Tyler, Sean Astin, Sean Bean, Ian Holm, Christopher Lee, Elijah Wood, Cate Blanchett, Viggo Mortensen, Ian McKellen, Orlando Bloom, Billy Boyd, Dominic Monaghan, John Rhys-Davies, Andy Serkis, Hugo Weaving
Moulin Rouge! 7.5
Moulin Rouge!
Nicole Kidman, Ewan McGregor, John Leguizamo, Jim Broadbent, Richard Roxburgh
A Beautiful Mind 8.4
A Beautiful Mind
Jennifer Connelly, Russell Crowe, Ed Harris, Christopher Plummer, Judd Hirsch, Adam Goldberg, , Jason Gray-Stanford, Josh Lucas, Austin Pendleton, Anthony Rapp
In the Bedroom 7.4
In the Bedroom
Sissy Spacek, Marisa Tomei, Nick Stahl, William Mapother, Celia Weston, Tom Wilkinson, William Wise
Moulin Rouge! 7.5
Moulin Rouge!
Nicole Kidman, Ewan McGregor, John Leguizamo, Jim Broadbent, Richard Roxburgh
The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring 8.8
The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring
Liv Tyler, Sean Astin, Sean Bean, Ian Holm, Christopher Lee, Elijah Wood, Cate Blanchett, Viggo Mortensen, Ian McKellen, Orlando Bloom, Billy Boyd, Dominic Monaghan, John Rhys-Davies, Andy Serkis, Hugo Weaving
Life Achievement Award
Edward Asner
Edward Asner
Winner
Year
