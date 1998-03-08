Menu
Kinoafisha Film festivals Screen Actors Guild Awards Events Screen Actors Guild Awards 1998

All nominated films "Screen Actors Guild Awards" in 1998

Site Los Angeles, California, USA
Date 8 March 1998
Actor / Outstanding Performance by a Cast
The Full Monty 7.2
The Full Monty
Robert Carlyle, Mark Addy, Paul Barber, Deirdre Costello, Steve Huison, Bruce Jones, Lesley Sharp, William Snape, Hugo Speer, Tom Wilkinson, Emily Woof
Winner
All nominees
Titanic 8.3
Titanic
Leonardo DiCaprio, Bill Paxton, Kate Winslet, Billy Zane, Suzy Amis Cameron, Kathy Bates, Victor Garber, Danny Nucci, Gloria Stuart, David Warner, Frances Fisher, Bernard Fox, Bernard Hill, Jonathan Hyde
Boogie Nights 7.7
Boogie Nights
Julianne Moore, Mark Wahlberg, Don Cheadle, Philip Seymour Hoffman, William H. Macy, Alfred Molina, John C. Reilly, Burt Reynolds, Heather Graham, Philip Baker Hall, Melora Walters, Thomas Jane, Luis Guzmán, Rikki Jai, Nicole Ari Parker, Robert Ridzheli
L.A. Confidential 8.6
L.A. Confidential
Kim Basinger, Russell Crowe, , James Cromwell, Danny DeVito, David Strathairn, Guy Pearce
Good Will Hunting 7.9
Good Will Hunting
Robin Williams, Ben Affleck, , Minnie Driver, Stellan Skarsgard
Actor / Outstanding Performance by a Female Actor in a Comedy Series
Julia Louis-Dreyfus
Julia Louis-Dreyfus
Seinfeld
Winner
All nominees
Kirstie Alley
Kirstie Alley
Veronica's Closet
Helen Hunt
Helen Hunt
Mad About You
Calista Flockhart
Calista Flockhart
Ally McBeal
Ellen DeGeneres
Ellen DeGeneres
Ellen
Actor / Outstanding Performance by a Female Actor in a Drama Series
Julianna Margulies
Julianna Margulies
ER
Winner
All nominees
Della Riz
Touched by an Angel
Gillian Anderson
Gillian Anderson
The X Files
Kim Delaney
NYPD Blue
Christine Lahti
Chicago Hope
Actor / Outstanding Performance by a Female Actor in a Leading Role
Helen Hunt
Helen Hunt
As Good as It Gets
Winner
All nominees
Robin Wright
Robin Wright
She's So Lovely
Kate Winslet
Kate Winslet
Titanic
Judi Dench
Judi Dench
Mrs Brown
The Wings of the Dove
Pam Grier
Pam Grier
Jackie Brown
Actor / Outstanding Performance by a Female Actor in a Supporting Role
Gloria Stuart
Gloria Stuart
Titanic Tied with Kim Basinger for L.A. Confidential (1997). She and Basinger were later photographed together with their trophies as Basinger held a sign that read "TIE" between them.
Winner
Kim Basinger
Kim Basinger
L.A. Confidential Tied with Gloria Stuart for Titanic (1997). She and Stuart were later photographed together with their trophies as Basinger held a sign that read "TIE" between them.
Winner
All nominees
Alison Elliott
The Wings of the Dove
Minnie Driver
Minnie Driver
Good Will Hunting
Julianne Moore
Julianne Moore
Boogie Nights
Actor / Outstanding Performance by a Female Actor in a TV Movie or Miniseries
Alfre Woodard
Alfre Woodard
Miss Evers' Boys
Winner
All nominees
Sigourney Weaver
Sigourney Weaver
Snow White: A Tale of Terror
Mare Winningham
Mare Winningham
George Wallace
Faye Dunaway
Faye Dunaway
The Twilight of the Golds
Glenn Close
Glenn Close
In the Gloaming
Actor / Outstanding Performance by a Male Actor in a Comedy Series
John Lithgow
John Lithgow
3rd Rock from the Sun
Winner
All nominees
Jason Alexander
Jason Alexander
Seinfeld
Kelsey Grammer
Kelsey Grammer
Frasier
David Hyde Pierce
Frasier
Michael Richards
Michael Richards
Seinfeld
Actor / Outstanding Performance by a Male Actor in a Drama Series
Anthony Edwards
Anthony Edwards
ER
Winner
All nominees
Dennis Franz
NYPD Blue
Sam Waterston
Sam Waterston
Law & Order
David Duchovny
David Duchovny
The X Files
Jimmy Smits
Jimmy Smits
NYPD Blue
Actor / Outstanding Performance by a Male Actor in a Leading Role
Jack Nicholson
Jack Nicholson
As Good as It Gets
Winner
All nominees
Peter Fonda
Peter Fonda
Ulee's Gold
Dustin Hoffman
Dustin Hoffman
Wag the Dog
Good Will Hunting
Robert Duvall
Robert Duvall
The Apostle
Actor / Outstanding Performance by a Male Actor in a Supporting Role
Robin Williams
Robin Williams
Good Will Hunting
Winner
All nominees
Billy Connolly
Billy Connolly
Mrs Brown
Greg Kinnear
Greg Kinnear
As Good as It Gets
Amistad
Burt Reynolds
Burt Reynolds
Boogie Nights
Actor / Outstanding Performance by a Male Actor in a TV Movie or Miniseries
Gary Sinise
Gary Sinise
George Wallace
Winner
All nominees
George C. Scott
George C. Scott
12 Angry Men
Jack Lemmon
Jack Lemmon
12 Angry Men
Ving Rhames
Ving Rhames
Don King: Only in America
Sidney Poitier
Sidney Poitier
Mandela and de Klerk
Actor / Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Seinfeld
Seinfeld
Julia Louis-Dreyfus, Jerry Seinfeld, Jason Alexander, Michael Richards
Winner
All nominees
Ally McBeal Ally McBeal
Calista Flockhart, Gil Bellows, Lisa Nicole Carson, Jane Krakowski, Courtney Thorne-Smith, Greg Germann
3rd Rock from the Sun 8.4
3rd Rock from the Sun
Wayne Knight, John Lithgow, Jane Curtin, Kristen Johnston, Joseph Gordon-Levitt, Simbi Kali, French Stewart, Elmarie Wendel
Frasier 8.3
Frasier
Kelsey Grammer, David Hyde Pierce, John Mahoney, Peri Gilpin, Jane Leeves, Dan Butler
Actor / Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
ER 8.3
ER
, Anthony Edwards, Julianna Margulies, Noah Wyle, Maria Bello, Laura Innes, Alex Kingston, Eriq La Salle, Gloria Reuben
Winner
All nominees
The X Files 8.7
The X Files The X-Files
Gillian Anderson, David Duchovny, William B. Davis, Mitch Pileggi
Law & Order 8.5
Law & Order
Carey Lowell, Benjamin Bratt, Jerry Orbach, Sam Waterston, Steven Hill, S. Epatha Merkerson
Life Achievement Award
Elizabeth Taylor
Elizabeth Taylor
Winner
