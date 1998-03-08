Robert Carlyle, Mark Addy, Paul Barber, Deirdre Costello, Steve Huison, Bruce Jones, Lesley Sharp, William Snape, Hugo Speer, Tom Wilkinson, Emily Woof
Winner
7.2
The Full Monty
Robert Carlyle, Mark Addy, Paul Barber, Deirdre Costello, Steve Huison, Bruce Jones, Lesley Sharp, William Snape, Hugo Speer, Tom Wilkinson, Emily Woof
Winner
All nominees
8.3
Titanic
Leonardo DiCaprio, Bill Paxton, Kate Winslet, Billy Zane, Suzy Amis Cameron, Kathy Bates, Victor Garber, Danny Nucci, Gloria Stuart, David Warner, Frances Fisher, Bernard Fox, Bernard Hill, Jonathan Hyde
Julianne Moore, Mark Wahlberg, Don Cheadle, Philip Seymour Hoffman, William H. Macy, Alfred Molina, John C. Reilly, Burt Reynolds, Heather Graham, Philip Baker Hall, Melora Walters, Thomas Jane, Luis Guzmán, Rikki Jai, Nicole Ari Parker, Robert Ridzheli
8.6
L.A. Confidential
Kim Basinger, Russell Crowe, , James Cromwell, Danny DeVito, David Strathairn, Guy Pearce
Leonardo DiCaprio, Bill Paxton, Kate Winslet, Billy Zane, Suzy Amis Cameron, Kathy Bates, Victor Garber, Danny Nucci, Gloria Stuart, David Warner, Frances Fisher, Bernard Fox, Bernard Hill, Jonathan Hyde
Julianne Moore, Mark Wahlberg, Don Cheadle, Philip Seymour Hoffman, William H. Macy, Alfred Molina, John C. Reilly, Burt Reynolds, Heather Graham, Philip Baker Hall, Melora Walters, Thomas Jane, Luis Guzmán, Rikki Jai, Nicole Ari Parker, Robert Ridzheli
7.9
Good Will Hunting
Robin Williams, Ben Affleck, , Minnie Driver, Stellan Skarsgard