|Screen Actors Guild Awards 2025
|2025
|23 February 2025
|
|Screen Actors Guild Awards 2024
|2024
|25 February 2024
|
|Screen Actors Guild Awards 2023
|2023
|27 February 2023
|Los Angeles, California, USA
|Screen Actors Guild Awards 2022
|2022
|27 February 2022
|Los Angeles, California, USA
|Screen Actors Guild Awards 2021
|2021
|4 April 2021
|Los Angeles, California, USA
|Screen Actors Guild Awards 2020
|2020
|19 January 2020
|Los Angeles, California, USA
|Screen Actors Guild Awards 2019
|2019
|27 January 2019
|Los Angeles, California, USA
|Screen Actors Guild Awards 2018
|2018
|21 January 2018
|Los Angeles, California, USA
|Screen Actors Guild Awards 2017
|2017
|29 January 2017
|Los Angeles, California, USA
|Screen Actors Guild Awards 2016
|2016
|30 January 2016
|Los Angeles, California, USA
|Screen Actors Guild Awards 2015
|2015
|25 January 2015
|Los Angeles, California, USA
|Screen Actors Guild Awards 2014
|2014
|18 January 2014
|Los Angeles, California, USA
|Screen Actors Guild Awards 2013
|2013
|27 January 2013
|Los Angeles, California, USA
|Screen Actors Guild Awards 2012
|2012
|29 January 2012
|Los Angeles, California, USA
|Screen Actors Guild Awards 2011
|2011
|30 January 2011
|Los Angeles, California, USA
|Screen Actors Guild Awards 2010
|2010
|23 January 2010
|Los Angeles, California, USA
|Screen Actors Guild Awards 2009
|2009
|25 January 2009
|Los Angeles, California, USA
|Screen Actors Guild Awards 2008
|2008
|27 January 2008
|Los Angeles, California, USA
|Screen Actors Guild Awards 2007
|2007
|28 January 2007
|Los Angeles, California, USA
|Screen Actors Guild Awards 2006
|2006
|29 January 2006
|Los Angeles, California, USA
|Screen Actors Guild Awards 2005
|2005
|5 February 2005
|Los Angeles, California, USA
|Screen Actors Guild Awards 2004
|2004
|22 February 2004
|Los Angeles, California, USA
|Screen Actors Guild Awards 2003
|2003
|9 March 2003
|Los Angeles, California, USA
|Screen Actors Guild Awards 2002
|2002
|10 March 2002
|Los Angeles, California, USA
|Screen Actors Guild Awards 2001
|2001
|11 March 2001
|Los Angeles, California, USA
|Screen Actors Guild Awards 2000
|2000
|12 March 2000
|Los Angeles, California, USA
|Screen Actors Guild Awards 1999
|1999
|7 March 1999
|Los Angeles, California, USA
|Screen Actors Guild Awards 1998
|1998
|8 March 1998
|Los Angeles, California, USA
|Screen Actors Guild Awards 1997
|1997
|22 February 1997
|Los Angeles, California, USA
|Screen Actors Guild Awards 1996
|1996
|24 February 1996
|Los Angeles, California, USA
|Screen Actors Guild Awards 1995
|1995
|25 February 1995
|Los Angeles, California, USA
|Screen Actors Guild Awards 1994
|1994
|
|
|Screen Actors Guild Awards 1993
|1993
|
|
|Screen Actors Guild Awards 1992
|1992
|
|
|Screen Actors Guild Awards 1991
|1991
|
|
|Screen Actors Guild Awards 1990
|1990
|
|
|Screen Actors Guild Awards 1989
|1989
|
|
|Screen Actors Guild Awards 1988
|1988
|
|
|Screen Actors Guild Awards 1987
|1987
|
|
|Screen Actors Guild Awards 1986
|1986
|
|
|Screen Actors Guild Awards 1985
|1985
|
|
|Screen Actors Guild Awards 1984
|1984
|
|
|Screen Actors Guild Awards 1983
|1983
|
|
|Screen Actors Guild Awards 1981
|1981
|
|
|Screen Actors Guild Awards 1980
|1980
|
|
|Screen Actors Guild Awards 1979
|1979
|
|
|Screen Actors Guild Awards 1978
|1978
|
|
|Screen Actors Guild Awards 1977
|1977
|
|
|Screen Actors Guild Awards 1976
|1976
|
|
|Screen Actors Guild Awards 1975
|1975
|
|
|Screen Actors Guild Awards 1974
|1974
|
|
|Screen Actors Guild Awards 1973
|1973
|
|
|Screen Actors Guild Awards 1972
|1972
|
|
|Screen Actors Guild Awards 1971
|1971
|
|
|Screen Actors Guild Awards 1970
|1970
|
|
|Screen Actors Guild Awards 1969
|1969
|
|
|Screen Actors Guild Awards 1968
|1968
|
|
|Screen Actors Guild Awards 1967
|1967
|
|
|Screen Actors Guild Awards 1966
|1966
|
|
|Screen Actors Guild Awards 1964
|1964
|
|
|Screen Actors Guild Awards 1963
|1963
|
|