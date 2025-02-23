Menu
Title Year Date Site
Screen Actors Guild Awards 2025 2025 23 February 2025
Screen Actors Guild Awards 2024 2024 25 February 2024
Screen Actors Guild Awards 2023 2023 27 February 2023 Los Angeles, California, USA
Screen Actors Guild Awards 2022 2022 27 February 2022 Los Angeles, California, USA
Screen Actors Guild Awards 2021 2021 4 April 2021 Los Angeles, California, USA
Screen Actors Guild Awards 2020 2020 19 January 2020 Los Angeles, California, USA
Screen Actors Guild Awards 2019 2019 27 January 2019 Los Angeles, California, USA
Screen Actors Guild Awards 2018 2018 21 January 2018 Los Angeles, California, USA
Screen Actors Guild Awards 2017 2017 29 January 2017 Los Angeles, California, USA
Screen Actors Guild Awards 2016 2016 30 January 2016 Los Angeles, California, USA
Screen Actors Guild Awards 2015 2015 25 January 2015 Los Angeles, California, USA
Screen Actors Guild Awards 2014 2014 18 January 2014 Los Angeles, California, USA
Screen Actors Guild Awards 2013 2013 27 January 2013 Los Angeles, California, USA
Screen Actors Guild Awards 2012 2012 29 January 2012 Los Angeles, California, USA
Screen Actors Guild Awards 2011 2011 30 January 2011 Los Angeles, California, USA
Screen Actors Guild Awards 2010 2010 23 January 2010 Los Angeles, California, USA
Screen Actors Guild Awards 2009 2009 25 January 2009 Los Angeles, California, USA
Screen Actors Guild Awards 2008 2008 27 January 2008 Los Angeles, California, USA
Screen Actors Guild Awards 2007 2007 28 January 2007 Los Angeles, California, USA
Screen Actors Guild Awards 2006 2006 29 January 2006 Los Angeles, California, USA
Screen Actors Guild Awards 2005 2005 5 February 2005 Los Angeles, California, USA
Screen Actors Guild Awards 2004 2004 22 February 2004 Los Angeles, California, USA
Screen Actors Guild Awards 2003 2003 9 March 2003 Los Angeles, California, USA
Screen Actors Guild Awards 2002 2002 10 March 2002 Los Angeles, California, USA
Screen Actors Guild Awards 2001 2001 11 March 2001 Los Angeles, California, USA
Screen Actors Guild Awards 2000 2000 12 March 2000 Los Angeles, California, USA
Screen Actors Guild Awards 1999 1999 7 March 1999 Los Angeles, California, USA
Screen Actors Guild Awards 1998 1998 8 March 1998 Los Angeles, California, USA
Screen Actors Guild Awards 1997 1997 22 February 1997 Los Angeles, California, USA
Screen Actors Guild Awards 1996 1996 24 February 1996 Los Angeles, California, USA
Screen Actors Guild Awards 1995 1995 25 February 1995 Los Angeles, California, USA
Screen Actors Guild Awards 1994 1994
Screen Actors Guild Awards 1993 1993
Screen Actors Guild Awards 1992 1992
Screen Actors Guild Awards 1991 1991
Screen Actors Guild Awards 1990 1990
Screen Actors Guild Awards 1989 1989
Screen Actors Guild Awards 1988 1988
Screen Actors Guild Awards 1987 1987
Screen Actors Guild Awards 1986 1986
Screen Actors Guild Awards 1985 1985
Screen Actors Guild Awards 1984 1984
Screen Actors Guild Awards 1983 1983
Screen Actors Guild Awards 1981 1981
Screen Actors Guild Awards 1980 1980
Screen Actors Guild Awards 1979 1979
Screen Actors Guild Awards 1978 1978
Screen Actors Guild Awards 1977 1977
Screen Actors Guild Awards 1976 1976
Screen Actors Guild Awards 1975 1975
Screen Actors Guild Awards 1974 1974
Screen Actors Guild Awards 1973 1973
Screen Actors Guild Awards 1972 1972
Screen Actors Guild Awards 1971 1971
Screen Actors Guild Awards 1970 1970
Screen Actors Guild Awards 1969 1969
Screen Actors Guild Awards 1968 1968
Screen Actors Guild Awards 1967 1967
Screen Actors Guild Awards 1966 1966
Screen Actors Guild Awards 1964 1964
Screen Actors Guild Awards 1963 1963
