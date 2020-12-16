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Poster of Wonder Woman 1984
7.0
Wonder Woman 1984 - Dubbed trailer
Kinoafisha Films Wonder Woman 1984
7.0

Wonder Woman 1984

, 2020
Wonder Woman 1984
USA / Action, Sci-Fi, Adventure / 18+
Trailers
Poster of Wonder Woman 1984
7.0
Wonder Woman 1984 - Dubbed trailer
Wonder Woman 1984  Dubbed trailer

Cast

Gal Gadot
Gal Gadot
Diana Prince
Kristen Wiig
Kristen Wiig
Barbara Minerva
Pedro Pascal
Pedro Pascal
Maxwell Lord
Chris Pine
Chris Pine
Steve Trevor
Ravi Patel
Ravi Patel
Robin Wright
Robin Wright
Antiope
Connie Nielsen
Connie Nielsen
Hippolyta
Lilly Aspell
Lilly Aspell
Young Diana
Amr Waked
Emir Said Bin Abydos
Kristoffer Polaha
Handsome Man
Natasha Rothwell
Natasha Rothwell
Carol (Co-Worker)
Director Patty Jenkins
Writer Geoff Johns, Dave Callaham, Patty Jenkins, William Moulton Marston
Composer Hans Zimmer
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 35 minutes
Production year 2020
Online premiere 18 December 2020
World premiere 16 December 2020
Release date
14 January 2021 Russia КАРО Премьер 12+
26 December 2020 Australia
17 December 2020 Brazil
25 December 2020 Canada
18 December 2020 China
13 January 2021 Denmark
18 December 2020 Estonia MS12
7 April 2021 France 12
17 June 2021 Germany
16 December 2020 Great Britain
21 May 2021 Greece
18 February 2021 Hong Kong
18 December 2020 Ireland
26 December 2020 Italy
25 December 2020 Lithuania
17 December 2020 Mexico
20 January 2021 Netherlands
15 January 2021 Norway
16 December 2020 Portugal
15 January 2021 Romania
17 December 2020 Singapore
17 December 2020 Slovakia
23 December 2020 South Korea
18 December 2020 Spain
3 February 2021 Sweden
30 December 2020 Switzerland
17 December 2020 Taiwan
25 December 2020 USA
24 December 2020 Ukraine
17 December 2020 Viet Nam
MPAA PG-13
Budget $200,000,000
Worldwide Gross $169,601,036
Production Warner Bros., Atlas Entertainment, DC Entertainment
Also known as
Wonder Woman 1984, Mujer Maravilla 1984, Čudesna Žena 1984, Femeia Minune 1984, Mulher-Maravilha 1984, Untitled DC Comics Film, WW84, Al-aimra'a Al-aejuba 1984, Brīnumsieviete 1984, Femeia Fantastică 1984, Mo'jizakor ayol 1984, Nữ Thần Chiến Binh 1984, Nuostabioji moteris 1984, Wonder Woman 2, Диво-жінка 1984, Жената чудо 1984, Цуд-жанчына 1984, Чудесна Жена 1984, Чудо-женщина: 1984, वंडर वुमन 1984, 원더 우먼 1984, ワンダーウーマン 1984, 神力女超人1984, 神奇女侠1984, 神奇女俠：1984, 원더우먼 1984, Wonder Woman 84, Mulher Maravilha 1984, ワンダーウーマン 1984（WW84）, ワンダーウーマン 1984：2020, ワンダーウーマン.1984, Mucize Kadın: 1984, Nuostabioji moteris 2, Wonder Woman 2: Wonder Woman 1984, 神奇女侠2, Վոնդեր Վոման 1984

Film rating

7.0
Rate 73 votes
5.3 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  1957 In the Action genre  444 In the Sci-Fi genre  254 In the Adventure genre  400 In films of USA  1191 In films of 2020  24

Film Trailers

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Wonder Woman 1984 - Dubbed trailer
Wonder Woman 1984 Dubbed trailer
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soundtrack Wonder Woman 1984

Quotes

Cheetah No. You renounced your wish.
Wonder Woman I had to. And so do you. Nothing good is born from lies, Barbara. We're wasting precious time.
Cheetah Even now, patronizing me.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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