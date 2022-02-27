Menu
Kinoafisha Film festivals Screen Actors Guild Awards Events Screen Actors Guild Awards 2022

All nominated films "Screen Actors Guild Awards" in 2022

Site Los Angeles, California, USA
Date 27 February 2022
Actor / Outstanding Action Performance by a Stunt Ensemble in a Comedy or Drama Series
Squid Game 8.4
Squid Game Ojing-eo geim
Hong Eui-jung, Kim Seung-pil, Lee Sang-ha, Choi Kwang-rak, Kim Won-jin, Lee Dong-min, Jeong Seong-ho, Choi Jun-seok, Kwon Yoo-joon, Hong Kwang-seok, Hwang Yu-hyun, Jung Taek-ho, Kim Cha-i, Lee Hak-ryul, Lim Seung-muk, Lim Tae-hoon, Oh Taeseung, Shim Sang-min, Tak Hwan-ui
Winner
All nominees
The Falcon and the Winter Soldier
The Falcon and the Winter Soldier The Falcon and The Winter Soldier
Hank Amos, Joey Box, Shane Habberstad, Dave Macomber, Brad Martin, William Morts, Noon Orsatti, Craig O'Brien, Ralf Koch, Michael Hugghins, Mike Wilson, Vanessa Kater, Mark Tearle, Aaron Toney, John Nania, Kim Do Nguyen, Justin Eaton, Jefferson Cox, Jénel Stevens, Aden Stay, Caine Sinclair, Eric Salas, Mike Swanson, Jawed El Berni, Natasha Paul, James Hutchison III, Sean MacCormac, Hannah Scott, Marc Canonizado, Jacob Hugghins, Kelly Zak, Travis Fienhage, Patrick Walker, Andy Farrington, Mickey Nuttall, Ben Aycrigg, Dan Dargan Carter, Noah Bahnson, Jess Durham, David Charles Warren, Ryan Mari
Mare of Easttown
Mare of Easttown
Christopher Place, Justin Riemer, Thomas Place, Aaron Vexler, Mike Burke, Stephen Izzi, Heidi Germaine Schnappauf, Kyli Zion, Kyle W. Brown
Cobra Kai 6.9
Cobra Kai
Craig Henningsen, Jake Huang, Matt Emig, Jesse Haus, Miles Brew, Ken Barefield, Selkie Hom, Jimmy Manfredy, Olivia Jaye Brown, Cole Eckert, Thomas Patrick Ryan Watson, Ethan Melisano, Hannah McFarland, Stephano Rodriguez, Darryl Harley
Loki
Loki
Gregg Smrz, Michael Endoso, Roel Failma, Duke Jackson, Theo Kypri, William Scharpf, Rob Mars, Michael Li, Monique Ganderton, Jwaundace Candece, Mike Wilson, Carlos Guity, Carl Anthony Nespoli, Loyd Bateman, Mark Weinhandl, Richard King, Michael Hansen, T. Ryan Mooney, Jean Claude Leuyer, Angel Manuel, Thayr Harris, Chris Brewster, Billy Bussey, Airon Armstrong, Surawit Sae Kang, Joe Ross, Scott Loeser, Ryan Green, Jessica Merideth, Caine Sinclair, Dante Ha, Heidi Germaine Schnappauf, Travis Gomez, Ryan Robertson, Paul Andrew O'Connor, Ronnie Shalvis, George Quinones, James Hutchison III, Nate Andrade, Robert Daniel Souris, Ayami Sakaeda, Adam Horwitz, Alvin Chon, Daniel Hargrave, Tom Culler, Barry Hanley, Miles Brew, Matt LaBorde, Califf Guzman, Dzhastin Dobis, Gianni Biasetti Jr., Lydia Hand, Ben Aycrigg, Nicole Marines, Michelle Fisichella, Brandon M. Shaw, Jess Durham, Branden Arnold, Dave Cutler, Sarah Irwin, David Charles Warren, Jackson Dobies, Troy Butler, Tennison Barry, Tony Falcon, Doniel Yehudah, Jenny Jerman, Holly Dowell, Flaco Reyes, Marché Day, Jordan Arredondo, Nadia Lorencz, Matthew M. Williams, Thomas Patrick Ryan Watson, Stephano Rodriguez
Actor / Outstanding Action Performance by a Stunt Ensemble in a Motion Picture
No Time to Die 7.9
No Time to Die 007: No Time to Die
Jean-Marc Bellu, Marvin Campbell, Michel Carliez, Kelly Dent, Jamie Edgell, Rick English, Evangelos Grecos, Philippe Guégan, Pascal Lavanchy, Philippe Morel, Patrick Médioni, Jean-Charles Rousseau, Jack Rowe, Olivier Schneider, Andy Taylor, Michaël Troude, Kaloian Vodenicharov, Grant Wiesinger, Erol Mehmet, Peter White, Yves Girard, Matthew Sampson, Devid Gerrik, Bradley Farmer, Martin Pemberton, Vincent Bersoulle, Grégory Loffredo, Trayan Milenov-Troy, Stephanie Carey, Gordon Aleksandr, Martin Ivanov, Tolga Kenan, Lee Morrison, Sebastien Soudais, Scott Hillier, Jason Hunjan, James Embree, Patrick Vo, Marc Mailley, Lutz Schleisner, Kai Martin, Mark Archer, Donna Williams, Ryan Stuart, Matt Da Silva, Ben Collins, Abdou Sagna, Leon Sua, Beau Fowler, Boris Martinez, Jess Liaudin, Charles Ramsay, Sonny Louis, Cristian Knight, Kai Kolstad Rødseth, Alistair Whitton, Ludo Silemetzoglou, David R. Grant, David Newton, Matt Sherren, Laura Swift, Harley Durst, Ignacio Herráez, Alex Martin, Mark Higgins, Claire Lawrence, Tom Hatt, Jérémy Lagniez, Reychel Evelin, Tilly Powell, Monia Moula, Julien Bruant, Abian Padrón, Rob Herring, Andrej Riabokon, Dan Euston, Anna Stephenson, David Collom, Arif Macaco, Neil Stoddart, Mark Slaughter, Moussa Sako, Laurent Plancel, Leo Woodruff, Ramon Álvarez, Will Dent, Daniel Awde, Adrian Derrick-Palmer, Karanja Augostos, Erol Ismail, Ángel Gómez de la Torre, Eddy Benguedih, Andy Torbet, Adam Collins, Steve Jehu, Pablo Verdejo, Rob Pavey, Peter Guiney, Andrius Davidenas, Dom Dumaresq, Hasit Savani, Gary Cothenet, Dan Adams, Belle Williams, Kameren Melford, Katy Bullock, Richard Wheeldon, Marie Mouroum, Sina Ali, Tony Smith, Anthony Heilmann, Charlotte Williams, Joel Conlan, Haruka Ohshima, Jonny James, Grace Franzl, Thomas Billings, Bogdan Kumshatsky, Christina Petrou, Adam Basil, Maria Hippolyte, Alexander Corne, Andrew Burford, Victor Leon, Tomás Paredes, Sam Stefan, Chris Hallaways, Will Mackay, Elmo Walker, Lawrence Hansen, Martin Gordon, Ben Essex, Jodie Saunders, Karen Teoh, Ryan Palmer, Chris Waite, Leah Aitken, Luke Tumber, Andreas Halusa, Nicolas Wang, Marvin Berrembou, Luke Ioannou, Oleg Podobin, Renars Latkovskis, Thibault Chiron, Anton Simpson-Tidy, Chelsea Mather, Liam Coote, Harry Makanga, Shane Roberts, Jessica Hooker, Jamie Dobb, Ilko Iliev, Paul Edmondson, Elizabeth Donker Curtius, Dan Griffiths, Matt Fraser Dawson, Josie Forman, Terry Grant, Martin Craven, Christopher White, Jessica Hawkins, Xavier Lake, Steven Mullins, Nikita Mitchell, Joseph Paxton, Kyle Freemantle, Catherine Peck, Ross Upton, Naomi Schiff, Zach Roberts, Gifty Boateng, Justin Barclay, Fabio Faria Dos Santos, Christopher Lex Leccia, Paul Mammatt, Aradj Mendy, Johnny Waugh
Winner
Watch trailer
All nominees
Black Widow 7.3
Black Widow
Stuart Clark, Rick English, Paul Heasman, Rob Hunt, Rob Inch, Charles Jarman, Derek Lea, Phil Lonergan, Chris Manger, C.C. Smiff, William Willoughby, Erol Mehmet, Devid Gerrik, Bradley Farmer, Andy Merchant, Reg Wayment, Lee Millham, Trayan Milenov-Troy, Martin Ivanov, Asen Asenov, Tony Christian, Boyan Anev, Dimiter Doichinov, Teodor Tzolov, Othman Ilyassa, Aaron Blackman, Georgi Stanislavov, Radoslav Ignatov, Mark Archer, Dermot Brogan, Florian Robin, Stiliyan Mavrov, Vasil Simeonov, Gary Hoptrough, George Harris, Genadiy Ganchev, Tom Cox, Pablo Casillas, Jason Curle, Sonny Louis, Adrian McGaw, Aidan Brindle, Vasil Yordanov, Marlow Warrington-Mattei, Jamie Karitzis, Stefan Shopov, Laura Swift, Bobby Holland Hanton, Tom Hatt, Dawid Szatarski, Mathew Kaye, Tihomir Vinchev, Tom Rodgers, Jenny Tinmouth, Russell Balogh, James Cox, Dan Euston, Sarah Lawrence, Mark Slaughter, Douglas Robson, Lewis Young, Eduardo Gago Muñoz, Ramon Álvarez, Casey Michaels, Cali Nelle, Andy Lister, Daniel Awde, Daren Nop, Erol Ismail, Jade Xu, David Cheung, Nathan Harp, Jack Jagodka, Tom Cotton, James Young, Ian Batey, Adam Collins, Mickey Facchinello, C.C. Ice, Andrius Davidenas, Sarah Lochlan, Ivan Iliev, Isky Fay, Katy Bullock, Claudia Heinz, Ilian Emanviov, Joel Conlan, Eniko Fulop, Lucy Jayne Murray, Al Holland, Venice Smith, Robert Hladik, Chris Morrison, Lucy Cork, Troy Kenchington, Theo Morton, David Nop, Andrew Burford, Dave Boyle, Max Häusle, Benjamin Ashley, Tsvetolyub Iliev, Genko Ivanov, Veselin Troyanov, Will Mackay, Elmo Walker, Michaela McAllister, Gustav Janse Van Rensburg, Lauren Okadigbo, Fizz Hood, John Macdonald, Chris Waite, Krystof Hansbury, Luke Tumber, Ronan Kearns, Alard Hufner, Yusuf Chaudhri, Tim Davies, Shane Roberts, Danny Sansom, Matthew Bell, Hollie Hurrell, Nathan Aldous, Jon Slayer, Paul Bailey, Steven Mullins, Aurélia Agel, Sarah Lezito, Joanne Coles, Ian Songhurst, Kyle Freemantle, Billy Clements, Erin Jameson, James Horan, Joe Paxton, Spencer Attridge, Byron Colbert, Rebecca Batey, Zach Roberts, Sarah Andrews, Christopher Declerk, David McDuff
The Matrix Resurrections 5.7
The Matrix Resurrections The Matrix: Resurrections
Keir Beck, Robin Lynn Bonaccorsi, Volkhart Buff, Keith Campbell, Rocky Capella, Tiger Chen, Doug Coleman, Eliza Coleman, Stefan Langel, Dustin Courtney, Paul Crawford, J.J. Dashnaw, Nicolas de Pruyssenaere, François Doge, Zack Duhame, Tom Elliott, Jonathan Eusebio, Debbie Evans, Mickey Giacomazzi, Lance Gilbert, Ralf Haeger, Terry Jackson, Lane Leavitt, Ming Qiu, Brian Machleit, Jeff Mosley, Phil Neilson, Ronnie Paul, Leo Plank, Brett Praed, Darrin Prescott, Jason Rodriguez, Tim Rigby, Scott Rogers, Daniela Stein, Tim Trella, Nico Woulard, Danny Wynands, Michael Bornhütter, Georg Ebinal, Jimmy Hart, Paul Leonard, Oakley Lehman, Mike Möller, Paul Anthony Scott, Felix Koch, Christian Gneissl, Markus Pütterich, Scott Burik, Christian Petersson, Regis Harrington, Don Thai Theerathada, Bruno Montani, Zachry Rogers, Ella Rogers, Ellen Hollman, Eric Ford, Richard King, Tim Lajcik, Andrew Mew, Matthias Günther, Webster P. Whinery Jr., Victor Lopez, Trenton Rostedt, Greg Sloan, Stephen Bralver, Victor Winters-Junco, Curtis Lyons, Paul Darnell, Nils Lange, Swen Raschka, Jan Böhme, Ulrik Bruchholz, Marvin Francis, Thomas Schubert, Ernie Vigil, Omid Zader, Matt Berberi, Alexander Magerl, Steven Scheller, Tim Haberland, John Trejo, Sigo Heinisch, Gabriel Nunez, Stephen Dunlevy, Bethany Levy, Kyle Weishaar, Yosuke Hosoi, Michael Saunders, Uwe Arndt, Armin Houben, Cort Rogers, Helga Wretman, Andrew J. Neis, Bryan McCoy, Danielle Halagarda, Steffen Jung, Dave Ardito, Christian Angres, Tim O'Hara, Jolene Van Vugt, Oliver Juhrs, Renae Moneymaker, Joshua Grothe, Kai Fung Rieck, Can Aydin, Ahmed Chaer, Lorenz Hideyoshi Ruwwe, Guy Fernandez Jr., Alrik Kreemke, Hannes Pastor, Amadei Weiland, Niklas Kinzel, Florian Hotz, Cha-Lee Yoon, Goran Mitrovski, Ryan Hanna, Alois R. Knapps Torres, Joe Toedtling, Dean Neistat, Daniel Graham, Crystal Hooks, Bryant Burnett, Lee Huang, Phong Giang, Simon Grzesczak, Joel Adrian, Cali Nelle, Dong Hyun Yoon, Necla Özbek, Lars Slind, Leyla Özbek, Shane Yan, Cale Schultz, Janine Theisen, Alexandre Lopoka, Cecilia Diesch, Mickey Facchinello, Chris Reid, Jake Kilfoyle, Alyma Dorsey, Danny Bortfeld, Viola Winghart, Floyd Anthony Johns Jr., Antonia Jauß, Khoa Huynh, Marie Mouroum, Georgina Philp, Kim Samonte, Claudia Heinz, Felix Fukuyoshi Ruwwe, Tony Brakohiapa, Benjamin Nippe, Haruka Ohshima, Rachael Radulich, Bruce Concepcion, Billy Buff, Felix Quinton, Eric Brown, Tom Buckley, Igor Tjumenzev, Patrick Richter, Raffael Armbruster, Jade-Eleena Dregorius, Colby Lemmo, Qiang Li, Lena Mary Plaß, Lucas Wilson, Bastian Kern, Charlene Kreemke, Steve Albrecht, Elman Mammadov, Bella Garcia, Rajab Hassan, Mirko Stübing, Aristo Luis, Çiya Tayçimen, Manuel Werling, Anon Mall, Abdulmoumen Ali, Gabriel Rios, Ryan Sangster, John Youk, Daniel Tomislav Prpic, Leandra Giese, Ivan Forlani, Ikko Masuda, Dennis Grzesczak, Vanessa Hoai An Phan, Le Ly Rösler, Felix Audu, Bernhard Fuchs, Steven Stalder, Julian Wainwright, Scott Fisher, Pat Pertz, Moritz Schmidgall, Duke Conrad, Carlos Nikolai, Matus Luptak, Can Bilgic, Giap Bui, Mani Bui, Yi-Chung Chen, Reia Higo, Kimie Hurlinger, Eduardo Joao, Benjamin Karagoez, Fritz Kuhlmann, Oskar Albrecht Kuhlmann, Yuli Lam, Chenyun Li, Tian Yang Li, Yanlong Li, Keiko Moriyama, Waldemar Waldi Müller, Thanh Luan Nguyen, Yuki Nishimura, Ali Oz, Jasmin Pohl, Lucian Roucka, Yuki Tanji, Matthias Waller, Han Xuefeng, Yuho Yamashita
Watch trailer
Dune 8.0
Dune
Ferenc Berecz, Bela Gerner, Dave Judge, Zoltán Molnár, Tom Struthers, Levente Tamási, Roger Yuan, James Bomalick, Othman Ilyassa, Attila Móra, Gáspár Szabó, Máté Gyöngyösi, György Kökényesi, Géza Kovács, Tarick Hadouch, Chrissy Weathersby Ball, Norbert Kovács, Gergö Horpácsi, Csaba Erdõs, Richard Nagy, Abdellah Ouksih, Miklós Szentváry-Lukács, François Coetzer, Kim Fardy, Aissa Ait Brahim, Damien Bray, Lorenz Hideyoshi Ruwwe, Iván Orsányi, Gyula Tóth, Marek Svitek, Vi-Dan Tran, Sam Trimming, Tomas Rydval, Péter Sokorai, Gábor Szemán, Sean Morrissey, Mohamed Attuguy, Ákos Szalai, Narantsogt Tsogtsaikhan, Kristof Belovai, István Draco Markolt, Eniko Fulop, Tarik Belmekki, Medhi Naji, Tibor Szauervein, Joe Kovalik Jr., Lauren Okadigbo, Daniel Gerzsenyi, Gábor Tóth, Viktor Sokorai, Tibor Milos Krisko, Abel Kocsis, Ouadia Elaafou, László Demény, Magdalena Sittova, Ádám Gáspár, Andras Seregi, Lajos Jarabek, Said el Hamdi, Patrik Zana, Ármin Somogyvári, Ádám Boros, Adam Kocsis, Ziad Azar, Miklos Ungvari, Szabolcs Tarnócai, Youssef Elhibaoui, Kiss László, Nicholas Jooste, Tomás Sobotka, Attila Ungvari
Watch trailer
Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings 8.0
Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings
Nash Edgerton, Bradley James Allan, Robin Lynn Bonaccorsi, Rocky Capella, Endi Cheng, Mark Ginther, Mike Johnson, Tony Lynch, Brad McCabe, Danton Mew, Andy Owen, Yasca Sinigaglia, Glenn Suter, David Wald, Masa Yamaguchi, Wai-Lun Fung, Dave Phillips, Kial Butler, Michael Duncan, Puven Pather, Sebastian Dickins, Stephen Daddow, Kyle Woods, Jason O'Halloran, Igor Breakenback, Marco Sinigaglia, Peng Zhang, Philip Partridge, Mark Duncan, Alex Schoenauer, Tim Lajcik, Andrew Mew, Ben Siemer, Xiang Gao, Sli Lewis, Guillermo Grispo, Cameron Ambridge, Andrea Berchtold, Chong Wei Zhang, Robert Jones, Jesse Rowles, Luke Ha, Alex Jewson, Malay Kim, Normie Daghel, Aidan Gillett, Michelle Jubilee Gonzalez, Andrew Emilio DeCesare, Kenny Lowe, Andrew J. Neis, Philippe Deseck, Ali Kadhim, Lauren Shaw, Sera Trimble, Beau Karolos, Glenn Chow, Wang Zhenwei, Yasushi Asaya, Guru Khalsa, Jackie Murray, Ben Toyer, David 'Flip' Rodriguez, Timothy Parsons, Kelly Richardson, Jade Xu, Olga Miller, Cody Mackie, Carly Rees, Cory Beeston, Donny Masoe-Potoi, Quanjun Su, Tony Brakohiapa, Darvin Dela Cruz, Jesse Turner, Peter Kismartoni, Lu Junchang, Anthony Rinna, Garreth Hadfield, Zhanna Sattsaeva, Jono Wong, Georgie Blackwell, Paul Pedersen, Munkhjargal Yondonjunai, Alex Time, Vinny O'Brien, David Chea, Xiaozhen Wang, Fan Xiaoshuang, Laujine Yassin, Rawand Salman, Lee Chesley, Kevin Willie, Matt de Souza, Paul Franklin, Brandon H. Lee, Jordan Le Goueff, James C. Wallace, Lai Wei Tang, Chintya Candranaya, Nipon Kittikhoun, Xiangyang Xu, Naranbaatar Mandakh, Tseregbayar Gandavaa, Zoljargal Dorjsuren, Bat-Erdene Myagmar, Millie Lohmann, Cyrus Ning, Zhen-Yu Wang, Zhang-Zheng Meng, Shao-Yan Li, Jing-Jing Xin, Tuvshinbaatar Byambasuren, Boldaatar Batjargal, Michael Chong, Budgerel Chuluunbaatar, Richard Cotta, Anthony Duong, Batbileg Erdenejargal, Chinzorig Galzagd, Catherine Hewitson, Michael Martinez, Xiaoping Fan, Tai Chi Leung, Junho Song
Watch trailer
Actor / Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture
CODA 8.0
CODA Coda
Eugenio Derbez, Marli Metlin, Troy Kotsur, Daniel Durant, Emilia Jones, Ferdia Walsh-Peelo
Winner
Watch trailer
All nominees
Belfast 6.8
Belfast
Judi Dench, Ciarán Hinds, Caitriona Balfe, , Colin Morgan, Jude Hill
Watch trailer
House of Gucci 7.4
House of Gucci
Salma Hayek, Al Pacino, Jeremy Irons, Jared Leto, Jack Huston, Lady GaGa, Adam Driver
Watch trailer
King Richard 7.4
King Richard
, Tony Goldwyn, Aunjanue Ellis, Jon Bernthal, Saniyya Sidney, Demi Singleton
Watch trailer
Don't Look Up 7.2
Don't Look Up
Leonardo DiCaprio, Ron Perlman, Meryl Streep, Cate Blanchett, Melanie Lynskey, Mark Rylance, Tyler Perry, Jonah Hill, Rob Morgan, Jennifer Lawrence, Himesh Patel, Timothee Chalamet, Kid Cudi, Ariana Grande
Watch trailer
Actor / Outstanding Performance by a Female Actor in a Comedy Series
Jean Smart
Jean Smart
Hacks
Winner
All nominees
Sandra Oh
Sandra Oh
The Chair
Juno Temple
Juno Temple
Ted Lasso
Elle Fanning
Elle Fanning
The Great
Hannah Waddingham
Hannah Waddingham
Ted Lasso
Actor / Outstanding Performance by a Female Actor in a Drama Series
Jeong Ho-yeon
Jeong Ho-yeon
Squid Game
Winner
All nominees
Sarah Snook
Sarah Snook
Succession
Elisabeth Moss
Elisabeth Moss
The Handmaid's Tale
Jennifer Aniston
Jennifer Aniston
The Morning Show
The Morning Show
Actor / Outstanding Performance by a Female Actor in a Leading Role
Jessica Chastain
Jessica Chastain
The Eyes of Tammy Faye
Winner
All nominees
Jennifer Hudson
Jennifer Hudson
Respect
Nicole Kidman
Nicole Kidman
Being the Ricardos
Olivia Colman
Olivia Colman
The Lost Daughter
Lady GaGa
Lady GaGa
House of Gucci
Actor / Outstanding Performance by a Female Actor in a Supporting Role
Ariana DeBose
Ariana DeBose
West Side Story
Winner
All nominees
Ruth Negga
Ruth Negga
Passing
Cate Blanchett
Cate Blanchett
Nightmare Alley
Caitriona Balfe
Caitriona Balfe
Belfast
Kirsten Dunst
Kirsten Dunst
The Power of the Dog
Actor / Outstanding Performance by a Female Actor in a Television Movie or Limited Series
Kate Winslet
Kate Winslet
Mare of Easttown
Winner
All nominees
Margaret Qualley
Margaret Qualley
Maid
Jennifer Coolidge
Jennifer Coolidge
The White Lotus
Cynthia Erivo
Cynthia Erivo
Genius
Jean Smart
Jean Smart
Mare of Easttown
Actor / Outstanding Performance by a Male Actor in a Comedy Series
Jason Sudeikis
Jason Sudeikis
Ted Lasso
Winner
All nominees
Michael Douglas
Michael Douglas
The Kominsky Method
Steve Martin
Steve Martin
Only Murders in the Building
Brett Goldstein
Brett Goldstein
Ted Lasso
Martin Short
Martin Short
Only Murders in the Building
Actor / Outstanding Performance by a Male Actor in a Drama Series
Lee Jeong-jae
Lee Jeong-jae
Squid Game
Winner
All nominees
Billy Crudup
Billy Crudup
The Morning Show
Kieran Culkin
Kieran Culkin
Succession
Jeremy Strong
Jeremy Strong
Succession
Brian Cox
Brian Cox
Succession
Actor / Outstanding Performance by a Male Actor in a Leading Role
King Richard
Winner
All nominees
Andrew Garfield
Andrew Garfield
Tick, Tick... Boom!
The Power of the Dog
Denzel Washington
Denzel Washington
The Tragedy of Macbeth
Javier Bardem
Javier Bardem
Being the Ricardos
Actor / Outstanding Performance by a Male Actor in a Supporting Role
Troy Kotsur
Troy Kotsur
CODA
Winner
All nominees
Ben Affleck
Ben Affleck
The Tender Bar
Jared Leto
Jared Leto
House of Gucci
Licorice Pizza
Kodi Smit-McPhee
Kodi Smit-McPhee
The Power of the Dog
Actor / Outstanding Performance by a Male Actor in a Television Movie or Limited Series
Michael Keaton
Michael Keaton
Dopesick
Winner
All nominees
Ewan McGregor
Ewan McGregor
Halston
Evan Peters
Evan Peters
Mare of Easttown
Oscar Isaac
Oscar Isaac
Scenes from a Marriage
Murray Bartlett
Murray Bartlett
The White Lotus
Actor / Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Ted Lasso
Ted Lasso
Annette Badland, Brendan Hunt, Jason Sudeikis, Jeremy Swift, Juno Temple, Sarah Niles, Hannah Waddingham, Brett Goldstein, Nick Mohammed, Phil Dunster, Kola Bokinni, Toheeb Jimoh, Cristo Fernández
Winner
All nominees
Only Murders in the Building
Only Murders in the Building
Steve Martin, Martin Short, Jackie Hoffman, Amy Ryan, Jayne Houdyshell, Selena Gomez, Aaron Dominguez
The Kominsky Method
The Kominsky Method
Michael Douglas, Kathleen Turner, Paul Reiser, Haley Joel Osment, Lisa Edelstein, Emily Osment, Sarah Baker, Melissa Tang, Jenna Lyng Adams, Graham Rogers, Casey Thomas Brown, Ashleigh LaThrop
Hacks
Hacks
Christopher McDonald, Jean Smart, Rose Abdoo, Mark Indelicato, Paul W. Downs, Carl Clemons-Hopkins, Hannah Einbinder, Poppy Liu, Megan Stalter
The Great 6.9
The Great
Sacha Dhawan, Adam Godley, Douglas Hodge, Nicholas Hoult, Julian Barratt, Elle Fanning, Belinda Bromilow, Charity Wakefield, Gwilym Lee, Phoebe Fox, Bayo Gbadamosi, Florence Keith-Roach
Actor / Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Succession 7.0
Succession
Kieran Culkin, Alan Ruck, Fisher Stevens, Brian Cox, Dagmara Dominczyk, Peter Freedman, Matthew Macfadyen, David Rasche, J. Smith-Cameron, Jeremy Strong, Nicholas Braun, Scott Nicholson, Zoe Winters, Sarah Snook, JiHAE, Justine Lupe, Dasha Nekrasova, Juliana Canfield
Winner
All nominees
Squid Game 8.4
Squid Game Ojing-eo geim
Lee Byung-hun, Lee Jeong-jae, Oh Yeong-su, Kim Joo-ryeong, Park Hae-soo, Jeong Ho-yeon, Wi Ha-joon, Jun Young Soo, Anupam Tripathi
Yellowstone 8.4
Yellowstone
Kevin Costner, Will Patton, Wes Bentley, Piper Perabo, Gil Birmingham, Ian Bohen, Hugh Dillon, Cole Hauser, Jennifer Landon, Kelly Reilly, Taylor Sheridan, Forrie J. Smith, Ryan Bingham, Kelsey Asbille, Luke Grimes, Eden Brolin, Denim Richards, Hassie Harrison, Jefferson White, Finn Little, Brecken Merrill
The Handmaid's Tale 8.0
The Handmaid's Tale
Joseph Fiennes, Elisabeth Moss, Alexis Bledel, Amanda Brugel, Ann Dowd, Sam Jaeger, Bradley Whitford, O-T Fagbenle, Max Minghella, Yvonne Strahovski, Samira Wiley, Madeline Brewer
Life Achievement Award
Helen Mirren
Helen Mirren
Winner
Year
Nominations

