Ferenc Berecz, Richard Bradshaw, Jonathan Cohen, Vladimir 'Furdo' Furdik, Lyndon S. Hellewell, Rowley Irlam, Stanislav Satko, Paul Shapcott, Marek Toth, William Willoughby, Paul Lowe, Paul Howell, Bradley Farmer, Kim MakGerriti, Jason Oettle, Boyan Anev, Nick Chopping, Andy Wareham, Levan Doran, Michael Byrch, Radoslav Parvanov, Kai Martin, Mark Archer, Chris Newton, Richard Hansen, Ryan Stuart, Matt Da Silva, Gergö Horpácsi, Pete Ford, Calvin Warrington-Heasman, Ben Wright, David R. Grant, David Newton, Jake Cox, Rob Hayns, Andrej Riabokon, Iván Orsányi, Gyula Tóth, Dan Euston, David Collom, Mark Slaughter, Douglas Robson, Lewis Young, Béla Orsányi, Leo Woodruff, Kristina Baskett, Nicklas Hansson, Christopher Cox, Matt Crook, Erol Ismail, Dom Dumaresq, Belle Williams, Richard Wheeldon, Carly Michaels, Troy Kenchington, Andrew Burford, Sam Stefan, Jonny Stockwell, Leigh Maddern, Lawrence Hansen, John Macdonald, Oleg Podobin, Yusuf Chaudhri, Jessica Hooker, Joshua Ravenscroft, Nikita Mitchell, Zach Roberts
Winner
8.6
Game of Thrones
Winner
7.2
GLOW
Shauna Duggins, Chavo Guerrero Jr., Helena Barret
8.2
The Walking Dead
7.3
Stranger Things
Keith Adams, Stanton Barrett, John Dixon, Hiro Koda, Dana Michael Woods, Greg Dela Riva, Randall Archer, Aaron Matthews, Rick Marcus, Josh Mueller, Garrett Hammond, Elizabeth Davidovich, Ryan Green, Jaye Tyroff, Caine Sinclair, Scott Hunter, Crystal Hooks, Kent De Mond, Miles Brew, Justin Charles Evans, Niko Dalman, Lydia Hand, Ben Aycrigg, Noah Bain Garret, Casey Ann Zeller, Ken Barefield, Dave Cutler, Chris Schmidt Jr., Kamryn Poole, Tyler Witte
Watchmen
Watchmen
8.2
The Walking Dead
7.2
GLOW
Shauna Duggins, Chavo Guerrero Jr., Helena Barret
7.3
Stranger Things
Christopher 'Critter' Antonucci, Jennifer Badger, Elisabeth P. Carpenter, Sean Christopher, Kevin Cassidy, Fernando Chien, Chris Daniels, Keith Splinter Davis, Jared S. Eddo, Kiante Elam, Glenn Foster, Mark Hix, Tony Hugghins, Duke Jackson, Will Leong, Matt Leonard, James Lew, Rachel Luttrell, Dave Macomber, Anderson Martin, Tim McAdams, William Morts, Noon Orsatti, Jane Oshita, Woon Young Park, Tim Sitarz, Todd Warren, Thom Khoury Williams, Marcus Young, Danny Le Boyer, Rob Mars, Sam Hargrave, Jimmy Hart, Daniel Stevens, Ralf Koch, Monique Ganderton, Michael Hugghins, Randall Archer, Jwaundace Candece, Heidi Moneymaker, Mike Wilson, Kelly Bellini, Carlos Guity, Carl Anthony Nespoli, Rob de Groot, Aaron Matthews, Regis Harrington, Jermaine Holt, Loyd Bateman, Crystal Michelle, Lindsay Anne Hugghins, Colin Follenweider, Rowbie Orsatti, Richard King, Panuvat Anthony Nanakornpanom, Tristen Morts, Marque Ohmes, Mark Tearle, Aaron Toney, Daniel Hernandez, Josh Petro, Amy Lynn Tuttle, Janene Carleton, Jackson Spidell, Tamiko Brownlee, Holland Diaz, Richard Marrero, Josh Seifert, Precious Jenkins, Amber Whelan, Akihiro Haga, Thayr Harris, Dominique Elijah Smith, Eric Linden, Garrett Hammond, Josh Diogo, Michelle Rose, Martin De Boer, Katie Eischen, Hymnson Chan, Niko Nedyalkov, Tara Macken, Joe Nin Williams, Zedric Harris, Anis Cheurfa, John Nania, Tony Vo, Justin Eaton, Bethany Levy, Michael Yahn, Shauna Galligan, Kevin Waterman, Damita Jane Howard, Femi Olagoke, Alexander Hashioka Oatfield, Scott Loeser, Chris Balualua, David Elson, Taraja Ramsess, Bobby Holland Hanton, Mark R. Miscione, Felix Betancourt, Jason Elwood Hanna, Renae Moneymaker, Jénel Stevens, Brandon Cornell, Ryan Green, Jahnel Curfman, Gee Alexander, Leesa Pate, Janeshia Adams-Ginyard, Michael Jamorski, Elena Sanchez, Guy Fernandez Jr., Dante Ha, Joanna Bennett, Ryan Robertson, Paul Andrew O'Connor, Scott Hunter, Lloyd Pitts, Daniel Graham, Joseph Singletary, Crystal Hooks, George Quinones, Natasha Paul, James Hutchison III, Greg Rementer, Nate Andrade, Chris Romrell, David Conk, Robert Daniel Souris, Keil Oakley Zepernick, Erik Schultz, Mark Fisher, Kyle Mclean, Kirk A. Jenkins, Meredith Richardson, Marc Canonizado, Johnny Cooper, Jacob Hugghins, Alvin Chon, Aaron Wiggins, Daniel Hargrave, Maya Santandrea, Bayland Rippenkroeger, James Young, Justin Howell, Tom Culler, Adam Lytle, Danya Bateman, Spencer Mulligan, Marcus Lewis, Marcelle Coletti, C.C. Ice, Gui DaSilva-Greene, Donny Carrington, Matt LaBorde, Gary Peebles, Corrina Roshea, Floyd Anthony Johns Jr., Travor Murray, Tye Claybrook Jr., Khalil' La'Marr Pickett, Marie Mouroum, Califf Guzman, Jazzy Ellis, Johnny Gao, Mike Bishop, Dzhastin Dobis, Mami Spéede Ito, Gianni Biasetti Jr., Lydia Hand, Marija Juliette Abney, Ben Aycrigg, Niahlah Hope, Cody Robinson, Phedra Syndelle, Dena Sodano, Derek Alfonso, Antjuan Rhames, Julia Maggio, Alessandro Folchitto, Maria Hippolyte, Jefferson Lewis, Steven Atkinson, Zola Williams, Marvin Ross, Jordan Scott, R. Matthew Scheib, Courtney Chen, Casey Ann Zeller, Denisha Gillespie, Brandon M. Shaw, Hamid-Reza Benjamin Thompson, Chris Moore, Jess Durham, Simeon Freeman, Branden Arnold, Carrie Bernans, Zachary Henry, Sarah Irwin, Ruben Maldonado, Diandra Stoddard, Tyler J Tiffany, Tyler Witte, Nathaniel Perry, Kandis Hargrave, Taylor McDonald, Jackson Dobies, Troy Butler, Cory Dunson, Bruce Anthony Shepperson, Jachin Myers, Shai Debroux, Tony Falcon, Jomahl Gildersleve, Granger Summerset II, Pan Iam, Matthew M. Williams
Winner
8.5
Avengers: Endgame
Winner
7.3
Once Upon a Time in HollywoodOnce Upon a Time... in Hollywood
Nash Edgerton, Robert Alonzo, Joey Box, Bob Brown, Brian Brown, Joe Bucaro III, Gary Dionne, Brian Duffy, Zack Duhame, Peter Epstein, Jeremy Fitzgerald, Riley Harper, Toby Holguin, Lisa Hoyle, Mike Mukatis, Allan Padelford, Jim Palmer, Dana Reed, Dalton Rondell, Wesley Scott, Samuel Le, Mark Aaron Wagner, Mark Warrack, Marcus Young, Glen Yrigoyen, Norman Mora, Zoë Bell, Jimmy Hart, Ralf Koch, Clay Cullen, Matt Baker, Matthew Moss, Daniel Arrias, Tamara Brock, Kimberly Shannon Murphy, Keith Jardine, Keysi Adams, Tamiko Brownlee, Dylan Hice, Karl Van Moorsel, Tara Macken, Mark Dobson, Jordan Warrack, Randy Haynie, Seth Duhame, Dario Perez, Damien Bray, Braxton McAllister, Jason Tubbs, Eric R Salas, Cory DeMeyers, Bryan Cartago, Travis Fienhage, Hannah Betts, Adam Jeffrey, Michaela McAllister, Dalon Williams
8.3
Joker
Jill Brown, Richard Burden, John Cenatiempo, Chris Cenatiempo, Blaise Corrigan, Max Daniels, Peter Epstein, Jeffrey Lee Gibson, Christopher Place, David Shumbris, Derrick Simmons, Shawnna Thibodeau, Chris Barnes, G.A. Aguilar, Akos Schenek, Scott Burik, Declan Mulvey, Nitasha Bhambree, Tracey Ruggiero, Jared Burke, Thomas Place, Mick O'Rourke, Shane Geraghty, Todd Ryan Jones, Jeremy Sample, Chad Knorr, Anthony Mecca, Samantha MacIvor, Salar Ghajar, Airon Armstrong, Mark Fichera, Robert Lee Harvey, Stephen Izzi, Aja Frary, Blair Brienza, Mohammed J. Ali, Kevin Michael Murphy, Jim Ng, Jénel Stevens, Aaron Joshua, Corey Pierno, Frank Alfano, Nico Coucke, Decater James, Edward Gabree, Jason Mello, Dean Neistat, Jake Eavey, John Finnerty Jr., Ed Heavey, Josh Lakatos, Brian Burik, Stefanie Flores, Thomas La Marche, Alyma Dorsey, Adam Shippey, Kenny Wong, Evan Dane Taylor, Frank Bal, Danny Schoch, George Colluci
Cort Hessler, Chris Cenatiempo, Blaise Corrigan, William Cote, Peter Epstein, Tina McKissick, Mick O'Rourke, Christopher Place, David Shumbris, Chris Barnes, G.A. Aguilar, Scott Burik, Tracey Ruggiero, Thomas Place, Aaron Vexler, Jim Ford, Korey Fackler, Andre Da Silva, Anthony Mecca, Salar Ghajar, Luis Moco, Victor Paguia, Gina Limbrick, Derek Johnson, Julie Basem, Tim Neff, Luke Vexler, Kevin Michael Murphy, Matt Triplett, Corey Pierno, Greg Harvey, Josiah Nolan, Edward Gabree, Jason Mello, Dean Neistat, Jake Eavey, John Finnerty Jr., Luke Lesko, Josh Lakatos, Mariusz Kubicki, Michael C. Brennan, Thomas La Marche, Bryce Biederman, Peter Wallack, Frank Bal, Danny Schoch, Dejay Roestenberg, Alex Anagnostidis, Erin E. Clyne, George Colluci, Riley Barnes
7.9
The Irishman
8.3
Joker
Gregg Smrz, Brian Avery, Sibi Blazic, Todd Bryant, Joe Bucaro III, Chris Carnel, Mark Chadwick, Doug Coleman, Danny Downey, Shauna Duggins, Jeremy Fry, Mickey Giacomazzi, Lance Gilbert, Tim Gilbert, Jason Gray, Craig Hosking, Zach Hudson, Karin Justman, Henry Kingi, Malosi Leonard, Jalil Jay Lynch, Brian Machleit, Dailyn Matthews, Brad McCabe, Callan Mulvey, Michael Owen, Allan Padelford, Chris Palermo, Jim Palmer, Denney Pierce, Jimmy N. Roberts, Scott Rogers, Anthony G. Schmidt, Brian Simpson, Chris L. Ward, Jeff Winn, Nico Woulard, Danny Wynands, Brett Smrz, Alex Madison, Alex Chansky, Kevin Foster, Steve Hassenpflug, Robert Nagle, Dean Grimes, Paul Dallenbach, Monette Moio, Anthony Molinari, Tina Sen Gordon, Clay Cullen, Jon Capps, Craig Frosty Silva, Wade Allen, Paul Anthony Scott, Matt Mullins, Tyler Vogt, Vanessa Vander Plyum, Tim Soergel, Colin Follenweider, Jason Kehler, Philip Dido, Samuel Hubinette, T. Ryan Mooney, Tanner Foust, Erika Grimes, Rich Rutherford, Greg Tracy, Cassidy Hice, Ben Collins, Adam Hart, Daniel Leavitt, Ryan Hosking, Anthony DiRocco, Jeff Milburn, Mike Majesky, Tony Hunt, Bethany Levy, Jaye Tyroff, David MacDonald, Randall Reitenbach, Jason Tubbs, Ashley Rae Trisler, Kyle Padelford, Bayland Rippenkroeger, Derek Hill, Cody Mackie, Niko Dalman, Heather Bonomo, Wyatt Carnel, Ben Aycrigg, Kelly Collins, Adam Jeffrey, Stéphan Verdier, Jeff Bucknum, Casey Rutherford, Levi Gilbert, Dan Pera, Johnny Kanavas, Darren Law, Nicole Lawrence, Erika Rondell
8.5
Ford v FerrariFord vs. Ferrari
7.3
Once Upon a Time in HollywoodOnce Upon a Time... in Hollywood
Caroline Aaron, Kevin Pollak, Tony Shalhoub, Alex Borstein, Marin Hinkle, Jane Lynch, Brian Tarantina, Joel Johnstone, Michael Zegen, Matilda Szydagis, Leroy McClain, Rachel Brosnahan, Stephanie Hsu
Winner
8.4
The Marvelous Mrs. Maisel
Winner
8.4
Fleabag
Bill Paterson, Andrew Scott, Brett Gelman, Olivia Colman, Phoebe Waller-Bridge, Sian Clifford
The Kominsky Method
Michael Douglas, Alan Arkin, Paul Reiser, Nancy Travis, Jane Seymour, Lisa Edelstein, Sarah Baker, Melissa Tang, Jenna Lyng Adams, Graham Rogers, Casey Thomas Brown
The Kominsky Method
7.7
Barry
Henry Winkler, Bill Hader, Michael Irby, John Pirruccello, Stephen Root, Turhan Troy Caylak, Alejandro Furth, Anthony Carrigan, Darrell Britt-Gibson, Rightor Doyle, Sarah Goldberg, Nikita Bogolyubov, Nick Gracer, D'Arcy Carden, Andy Carey, Kirby Howell-Baptiste, Patricia Fa'asua
7.7
Barry
7.7
Schitt's Creek
Catherine O'Hara, Chris Elliott, Emily Hampshire, Eugene Levy, Noah Reid, Jennifer Robertson, Karen Robinson, Dustin Milligan, Annie Murphy, Sarah Levy, Dan Levy
7.7
Schitt's Creek
