Kinoafisha Film festivals Screen Actors Guild Awards Events Screen Actors Guild Awards 2020

All nominated films "Screen Actors Guild Awards" in 2020

Site Los Angeles, California, USA
Date 19 January 2020
Actor / Outstanding Action Performance by a Stunt Ensemble in a Comedy or Drama Series
All nominees
Watchmen
Watchmen
Keith Adams, Dave Macomber, Anderson Martin, Ralf Koch, Michael Hugghins, Jwaundace Candece, Mike Wilson, Aaron Matthews, Amy Lynn Tuttle, Bobby Jordan, Keith Ward, Josh Diogo, John Nania, Justin Eaton, Lloyd Pitts, James Hutchison III, Chris Romrell, Jacob Hugghins, Nick DeKay, Maya Santandrea, Bayland Rippenkroeger, Spencer Mulligan, Lydia Hand, Jess Durham, Sadiqua Bynum, Matthew M. Williams, Joseph T. Butler
Actor / Outstanding Action Performance by a Stunt Ensemble in a Motion Picture
All nominees
Actor / Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture
All nominees
Actor / Outstanding Performance by a Female Actor in a Comedy Series
Phoebe Waller-Bridge
Phoebe Waller-Bridge
Fleabag
Winner
All nominees
Rachel Brosnahan
Rachel Brosnahan
The Marvelous Mrs. Maisel
Alex Borstein
Alex Borstein
The Marvelous Mrs. Maisel
Christina Applegate
Christina Applegate
Dead to Me
Catherine O'Hara
Catherine O'Hara
Schitt's Creek
Actor / Outstanding Performance by a Female Actor in a Drama Series
Jennifer Aniston
Jennifer Aniston
The Morning Show
Winner
All nominees
Jodie Comer
Jodie Comer
Killing Eve
Elisabeth Moss
Elisabeth Moss
The Handmaid's Tale
Olivia Colman
Olivia Colman
The Crown
Actor / Outstanding Performance by a Female Actor in a Leading Role
Ren&#233;e Zellweger
Renée Zellweger
Judy
Winner
All nominees
Cynthia Erivo
Cynthia Erivo
Harriet
Lupita Nyong'o
Lupita Nyong'o
Us
Actor / Outstanding Performance by a Female Actor in a Supporting Role
Laura Dern
Laura Dern
Marriage Story
Winner
All nominees
Margot Robbie
Margot Robbie
Bombshell
Nicole Kidman
Nicole Kidman
Bombshell
Actor / Outstanding Performance by a Female Actor in a Television Movie or Limited Series
Michelle Williams
Michelle Williams
Fosse/Verdon
Winner
All nominees
Toni Collette
Toni Collette
Unbelievable
Patricia Arquette
Patricia Arquette
The Act
Emily Watson
Emily Watson
Chernobyl
Joey King
Joey King
The Act
Actor / Outstanding Performance by a Male Actor in a Comedy Series
Tony Shalhoub
Tony Shalhoub
The Marvelous Mrs. Maisel
Winner
All nominees
Alan Arkin
Alan Arkin
The Kominsky Method
Bill Hader
Bill Hader
Barry
Michael Douglas
Michael Douglas
The Kominsky Method
Andrew Scott
Andrew Scott
Fleabag
Actor / Outstanding Performance by a Male Actor in a Drama Series
Peter Dinklage
Peter Dinklage
Game of Thrones
Winner
All nominees
Billy Crudup
Billy Crudup
The Morning Show
Steve Carell
Steve Carell
The Morning Show
David Harbour
David Harbour
Stranger Things
Sterling K. Brown
Sterling K. Brown
This Is Us
Actor / Outstanding Performance by a Male Actor in a Leading Role
Joaquin Phoenix
Joaquin Phoenix
Joker
Winner
All nominees
Adam Driver
Adam Driver
Marriage Story
Christian Bale
Christian Bale
Leonardo DiCaprio
Leonardo DiCaprio
Actor / Outstanding Performance by a Male Actor in a Supporting Role
Winner
All nominees
Joe Pesci
Joe Pesci
The Irishman
Jamie Foxx
Jamie Foxx
Just Mercy
Al Pacino
Al Pacino
The Irishman
Tom Hanks
Tom Hanks
A Beautiful Day in the Neighborhood
Actor / Outstanding Performance by a Male Actor in a Television Movie or Limited Series
Sam Rockwell
Sam Rockwell
Fosse/Verdon
Winner
All nominees
Mahershala Ali
Mahershala Ali
True Detective
Jharrel Jerome
Jared Harris
Jared Harris
Chernobyl
Russell Crowe
Russell Crowe
The Loudest Voice
Actor / Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
All nominees
Fleabag 8.4
Fleabag
Bill Paterson, Andrew Scott, Brett Gelman, Olivia Colman, Phoebe Waller-Bridge, Sian Clifford
Actor / Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
The Crown 8.7
The Crown
, Charles Dance, Marion Bailey, Ben Daniels, Charles Edwards, Tobias Menzies, David Rintoul, Jason Watkins, Sam Phillips, Olivia Colman, Josh O'Connor, Erin Doherty
Winner
All nominees
Life Achievement Award
Robert De Niro
Robert De Niro
Winner
