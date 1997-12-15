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Постер фильма Спайс Уорлд
3.7
Киноафиша Фильмы Спайс Уорлд
3.7

Спайс Уорлд

, 1997
Spice World
Великобритания / семейный, мюзикл / 18+
Постер фильма Спайс Уорлд
3.7

О фильме

Исключительно для молодежи, любителей поп-музыки и конкретно ансамбля «Спайс герлз». Пять сумасшедших дней перед первым концертом в «Ройял Алберт Холле». Слухи, скандалы, поклонники, репортеры, психи, опасности и приключения…

В ролях

Мелани Брун
Scary Spice
Эмма Бантон
Baby Spice
Мелани Чисхолм
Sporty Spice
Джери Холливэлл
Виктория Бэкхем
Posh Spice
Кевин Аллен
TV Director
Майкл Бэрримор
Mr. Step
Хью Лори
Хью Лори
Джери Холлиуэлл
Ginger Spice
Девон Андерсон
Jack
Ричард Брайерс
Bishop
Саймон Чэндлер
Саймон Чэндлер
Hospital Parent
Режиссер Боб Спирс
Сценарист Spice Girls, Ким Фуллер, Джэми Кертис
Композитор Пол Хардкасл
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 1997
Премьера в мире 15 декабря 1997
Дата выхода
15 декабря 1997 Россия 12+
8 января 1998 Австралия
24 декабря 1997 Великобритания
26 марта 1998 Венгрия 12
1 января 1998 Германия
19 декабря 1997 Испания
31 марта 1998 Италия
15 декабря 1997 Казахстан
23 января 1998 Канада
18 декабря 1997 Нидерланды
22 января 1998 США
15 декабря 1997 Украина
24 декабря 1997 Франция
5 марта 1998 Чехия 12+
MPAA PG
Бюджет $25 000 000
Сборы в мире $29 376 386
Производство Fragile Films, Icon Entertainment International, Polygram Filmed Entertainment
Другие названия
Spice World, Spice Girls, El mundo de las Spice Girls, Spiceworld, Five, Five Girls, Its Been a Hard 15 Minutes, O Mundo das Spice Girls, Spajs Svet, Spice Girls - Filmul, Spice Girls - Il film, Spice Girls: Le film, Spice Girls: The Movie, Spice the Movie, Spice Up Your Life!, Spice World - Der Film, Spice World - I tainia, Spice world - Le film, Spice World - The Movie, Spice world - Η ταινία, Spice World the Movie, Spice World: O Filme, Spice World: The Movie, Spice: The Movie, Spiceworld - The Movie, Spiceworld: La película, Spiceworld: The Movie, Світ Спайс Ґьолз, Спайс гърлс, Спайс Уорлд, スパイス・ザ・ムービー, 天旋地轉, 辣妹合唱团, 辣椒狂热

Рейтинг фильма

3.7
Оцените 11 голосов
3.8 IMDb

Цитаты

[Джери и Мел Би играют в шахматы в автобусе Spice Bus]
Ginger Spice Шах!
Scary Spice Что значит шах?
Ginger Spice Значит, шах. Мой слон угрожает твоему королю.
Scary Spice Где?
Ginger Spice Там! Ты либо должен передвинуть его вперёд, либо убрать с пути.
Scary Spice Ну я передвину этого ярмарочного коня сюда. Пусть разбирается!
Ginger Spice Ты так не можешь!
Scary Spice Кто сказал?
Ginger Spice Мистер Шахматы сказал! Это в правилах уже тысячи лет!
Scary Spice А я собираюсь нарушить правила и выпустить этого ярмарочного коня на свободу среди этих клеточек, вот так. Вот!
Ginger Spice Щас я тебя прилюлю!
Scary Spice [С сарказмом] Ой.

Отзывы о фильме

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