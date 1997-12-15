Цитаты
[Джери и Мел Би играют в шахматы в автобусе Spice Bus]
Ginger Spice Шах!
Scary Spice Что значит шах?
Ginger Spice Значит, шах. Мой слон угрожает твоему королю.
Scary Spice Где?
Ginger Spice Там! Ты либо должен передвинуть его вперёд, либо убрать с пути.
Scary Spice Ну я передвину этого ярмарочного коня сюда. Пусть разбирается!
Ginger Spice Ты так не можешь!
Scary Spice Кто сказал?
Ginger Spice Мистер Шахматы сказал! Это в правилах уже тысячи лет!
Scary Spice А я собираюсь нарушить правила и выпустить этого ярмарочного коня на свободу среди этих клеточек, вот так. Вот!
Ginger Spice Щас я тебя прилюлю!
Scary Spice [С сарказмом] Ой.