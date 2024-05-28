Человек в железной маске
– Во времена блеска и отчаяния измученной Франции король Людовик XIV вовсю наслаждается прелестями жизни, пока вся его страна голодает. Людовик, уверенный в абсолютности собственной власти, опасается лишь одного человека, способного положить конец его царствованию, — приговоренного им к пожизненному заключению и закованного в железную маску.
Но когда королевский эгоизм заходит слишком далеко, бывшие мушкетеры Атос, Портос и Арамис отваживаются спасти таинственного узника, который может стать единственной надеждой Франции на возрождение. Остается лишь вопрос: поможет ли им верный друг, славный д`Артаньян, — или будет драться против?..
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