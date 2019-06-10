Из-за временного закрытия кинотеатров, вызванного эпидемией коронавируса, фильм лишился кинопроката и вышел сразу в онлайн кинотеатрах.

Режиссер фильма Юсуп Разыков называет его жанр “индустриальной сказкой” и “магической драмой”.

Историю, легшую в основу сюжета фильма, Разыков придумал еще во время учебы во ВГИКе. Однажды на экзамене по драматургии он чуть не продал ее экзаменатору за рюмку водки, но вмешался мастер Разыкова, Валентин Черных, сказав, что однажды она пригодится ему самому. Так и получилось. Образ Павлы в основном списан с белорусской крестьянки, в беседах с которой режиссеру довелось провести несколько дней. Окончательную огранку персонажу придала исполнительница ее роли, Елена Сусанина.

Фильм снимался в умирающей деревне Порожки Ярославской области. По словам Разыкова, пройдясь по магазинам, съемочная группа действительно не смогла отыскать ни в одном из них керосин, что перекликается с сюжетом фильма. Дом главной героини, в котором происходит основное действие фильма, тоже настоящий. В таком же доме жил звукорежиссер фильма, и в нем съемочная группа записывала фоновые шумы, позже накладывая их на основное изображение на стадии монтажа.

Это дебютная роль в кино 83-летней актрисы Академического театра драмы им. Волкова Елены Сусаниной. Старейшая участница театра, в свои 85 лет она еще находилась на общественной работе и выполняла роль заведующего труппой. Узнав о сюжете фильма, Сусанина очень заинтересовалась и вскоре приступила к работе. Другие ведущие роли исполнили постоянные актеры Юсупа Разыкова, Инна Степанова и Иван Рыжиков, а в ролях второго плана были заняты в основном непрофессионалы. Например, внучку главной героини сыграла дочь одного из продюсеров фильма.

Фильм поделен на главы, каждая из которых отсылает к какой-либо русской народной сказке. Глав ровно семь, что не только придает фильму магическую составляющую, но и уточняет драматургический темпоритм произведения, поскольку и содержательно в каждой главе присутствуют архетипические персонажи из русского фольклора.

Написал музыку к фильму и исполнил песни композитор Сергей Старостин. Он придумал для фильма сложную систему песен-зонгов наподобие тех, что использовались в эпическом театре Бертольда Брехта. А основной саундтрек написан в жанре этно-джаз, что подчеркивает фольклорный характер фильма. Поначалу Старостин отказывался от участия в проекте, поскольку никогда раньше не писал музыку для кино. Однако, увидев отснятый материал, композитор пришел в восхищение и написал весь саундтрек чуть ли не за ночь. «Надо же, самый русский фильм в России снял узбек», – восхищался позже Старостин.

Фильм снят без привлечения государственных денег, исключительно на средства спонсоров.