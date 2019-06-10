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Постер фильма Керосин
Постер фильма Керосин
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6.3 Рейтинг IMDb: 6.5
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2 постера
Киноафиша Фильмы Керосин

Керосин

Kerosin 18+
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О фильме

Овдовевшая пенсионерка Павла живет одна в небольшом деревенском доме, построенном прямо у трассы. В свободное время Павла смотрит новости о внешней политике России и нянчит курицу, которая заменяет ей домашнее животное. Муж же постоянно снится ей по ночам – строгий и холодный.

Однако у тихой с виду старушки есть любопытное хобби: согласно заветам мужа, бывшего дальнобойщика, она принимает у себя дома проезжающих мимо дальнобойщиков, так как в округе совсем нет мест общественного питания, а работягам нужно где-то есть. Павла наливает заезжим водителям рюмку водки, ставит закуску, а потом долго слушает их байки, столь же выдуманные, сколь и правдивые.

Но однажды утром Павла обнаруживает, что у нее в доме закончился керосин. Купить его в деревне негде, а отсутствие света мешает старушке исполнять завет мужа. В поисках керосина ей предстоит встретиться с местным нефтяным магнатом, случайная смерть которого запустит вокруг нее клубок мистических и опасных событий, распутать который Павле помогут персонажи русской сказки.

Из-за временного закрытия кинотеатров, вызванного эпидемией коронавируса, фильм лишился кинопроката и вышел сразу в онлайн кинотеатрах.

Режиссер фильма Юсуп Разыков называет его жанр “индустриальной сказкой” и “магической драмой”.

Историю, легшую в основу сюжета фильма, Разыков придумал еще во время учебы во ВГИКе. Однажды на экзамене по драматургии он чуть не продал ее экзаменатору за рюмку водки, но вмешался мастер Разыкова, Валентин Черных, сказав, что однажды она пригодится ему самому. Так и получилось. Образ Павлы в основном списан с белорусской крестьянки, в беседах с которой режиссеру довелось провести несколько дней. Окончательную огранку персонажу придала исполнительница ее роли, Елена Сусанина.

Фильм снимался в умирающей деревне Порожки Ярославской области. По словам Разыкова, пройдясь по магазинам, съемочная группа действительно не смогла отыскать ни в одном из них керосин, что перекликается с сюжетом фильма. Дом главной героини, в котором происходит основное действие фильма, тоже настоящий. В таком же доме жил звукорежиссер фильма, и в нем съемочная группа записывала фоновые шумы, позже накладывая их на основное изображение на стадии монтажа.

Это дебютная роль в кино 83-летней актрисы Академического театра драмы им. Волкова Елены Сусаниной. Старейшая участница театра, в свои 85 лет она еще находилась на общественной работе и выполняла роль заведующего труппой. Узнав о сюжете фильма, Сусанина очень заинтересовалась и вскоре приступила к работе. Другие ведущие роли исполнили постоянные актеры Юсупа Разыкова, Инна Степанова и Иван Рыжиков, а в ролях второго плана были заняты в основном непрофессионалы. Например, внучку главной героини сыграла дочь одного из продюсеров фильма.

Фильм поделен на главы, каждая из которых отсылает к какой-либо русской народной сказке. Глав ровно семь, что не только придает фильму магическую составляющую, но и уточняет драматургический темпоритм произведения, поскольку и содержательно в каждой главе присутствуют архетипические персонажи из русского фольклора.

Написал музыку к фильму и исполнил песни композитор Сергей Старостин. Он придумал для фильма сложную систему песен-зонгов наподобие тех, что использовались в эпическом театре Бертольда Брехта. А основной саундтрек написан в жанре этно-джаз, что подчеркивает фольклорный характер фильма. Поначалу Старостин отказывался от участия в проекте, поскольку никогда раньше не писал музыку для кино. Однако, увидев отснятый материал, композитор пришел в восхищение и написал весь саундтрек чуть ли не за ночь. «Надо же, самый русский фильм в России снял узбек», – восхищался позже Старостин.

Фильм снят без привлечения государственных денег, исключительно на средства спонсоров.

Фильм посвящён нашим матерям. Сказочный рассказ о силе простых людей, способности жить и выживать в сложнейших жизненных обстоятельствах, о любви, преданности и красоте.

Керосин - трейлер
Керосин  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 17 минут
Год выпуска 2019
Премьера в мире 10 июня 2019
Дата выхода
26 марта 2020 Россия Cinemaus Studio 18+
Сборы в мире $417
Другие названия
Kerosin, Kerozin, Kepochh, Kérosène, Nafta, Petrooleum, Керосин
Режиссер
Юсуп Разыков
Юсуп Разыков
В ролях
Елена Сусанина
Елена Сусанина
Валерий Маслов
Валерий Маслов
Инна Степанова
Инна Степанова
Анна Беленькая
Анна Беленькая
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.3
Оцените 14 голосов
6.5 IMDb
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Наша рецензия

В предыдущем фильме Юсупа Разыкова «Турецкое седло» главный герой, бывший сотрудник органов госбезопасности, каждое утро варил себе полную кастрюлю яиц, а скорлупки от них с маниакальной педантичностью складывал в стеклянную банку. Такой вот «человек в скорлупе» вместо традиционного чеховского «человека в футляре». Яйца являются важным символом и в «Керосине». В начале картины ее героиня, 80-летняя бабушка Павла (Елена Сусанина), живет в обнимку с…
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