5 лучших фильмов с Брэдом Питтом

18 декабря 2020-го популярнейшему американскому кинопродюсеру и актеру исполняется пятьдесят семь лет. Брэд вырос в религиозной семье. С раннего детства занимался спортом, музыкой и в целом был очень разносторонним ребенком. Позже будущую знаменитость приняли в колумбийский университет на факультет журналистики. Но завершив учебу, юноша не пошел работать по специальности - Питта манили яркие голливудские огни. И вот, спустя десятилетия, Брэда действительно можно с полным правом называть одним из самых популярных голливудских актеров.

1999, «Бойцовский клуб»

Шикарная полнометражка режиссера Дэвида Финчера является экранизацией одноименного романа, принадлежащего перу современного американского писателя Чака Паланика. Роли первого плана исполнили Брэд Питт, Эдвард Нортон, Хелена Бонэм Картер. Кинокартина вошла в число самых резонансных фильмов девяностых годов. Детище Финчера и Паланика стало отображением злободневных социальных и экзистенциальных проблем. В частности кинолента освещает так называемую культуру потребительства, которая негативно сказывается на психологическом состоянии мужчин. Персонаж, которого сыграл Питт, это не просто продавец мыла. Тайлер Дерден олицетворяет подавленного бунтаря, который однажды вырвался наружу.

2008, «Загадочная история Бенджамина Баттона»

Очередная успешная финчеровская экранизация одноименного рассказа Фрэнсиса Скотта Фицджеральда – ярчайшего представителя «потерянного поколения» в американской художественной литературе. Главного героя по имени Бенджамин Баттон сыграл Брэд Питт. А в 2009-м талантливый актер был номинирован на «Оскар» за лучшую мужскую роль. Фантастическая драма рассказывает таинственную историю, основанную на личных записях Баттона, – невероятного человека, родившегося глубоким старцем и скончавшегося беспомощным младенцем. Жизнь Бенджамина была тернистой, но интересной. Сюжет охватывает обширный временной период, начиная с Первой мировой и заканчивая 2005 годом.

1995, «12 обезьян»

Фантастическая антиутопия британца Терри Гиллиама принесла Брэду Питту, сыгравшему сына вирусолога Джеффри Гоинса, «Золотой глобус» 1996 года за лучшую мужскую роль второго плана. События разворачиваются в уже не отдаленном 2035-м, когда непобедимая вирусная болезнь успела уничтожить подавляющую часть человечества. Чудом выжившие земляне обустроились под землей. Теперь судьба планеты в руках подпольной армии…

2001, «Одиннадцать друзей Оушена»

Криминально-приключенческая кинолента американского режиссера Стивена Содерберга является ремейком одноименной художественной кинокартины шестидесятых годов. Входит в состав кинематографической трилогии, став ее дебютной частью. Питту досталась одна из ведущих ролей – персонаж Роберт «Расти» Райан. По мнению ежедневного американского печатного издания «Entertainment Weekly», киноистория об Оушене и его бандитской команде стала лучшим полнометражным фильмом об ограблениях.

1994, «Интервью с вампиром»

Мистическая кинолента ирландца Нила Джордана с Томом Крузом и Брэдом Питтом. В основе сюжета лежит нашумевшая серия романов английской писательницы Энн Райс с аналогичным названием. Персонаж Питта вампир Луи де Пон дю Лак полюбился публике. В 1995-м актер победил в двух номинациях на ежегодной церемонии «MTV Movie Awards», став самым желанным мужчиной и лучшим исполнителем мужской роли.