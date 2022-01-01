Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Фильмы с Брэдом Питтом
Киноафиша Подборки Фильмы с Брэдом Питтом

Фильмы с Брэдом Питтом

Слава и успех пришли к Брэду не сразу. В Лос-Анджелесе он успел поработать шофером, грузчиком и даже промоутером в нелепом цыплячьем костюме. В 1991-м Питт снялся в киноленте «Тельма и Луиза». Роль Джея Ди превратила актера второго плана в истинный секс-символ кинематографа.

Все 52 Онлайн
По году
Сбросить
По году По рейтингу По названию
Однажды в... Голливуде
Однажды в... Голливуде
Смотреть за 1 рубль
7.0
комедия, драма
2019, США
К звездам
К звездам
Смотреть за 1 рубль
6.0
фантастика, драма
2018, США / Бразилия
Машина войны
Машина войны
6.0
драма, комедия
2017, США
Игра на понижение
Игра на понижение
Смотреть за 1 рубль
7.0
драма
2016, США
Союзники
Союзники
Смотреть за 1 рубль
7.0
триллер
2016, США
Лазурный берег
Лазурный берег
Смотреть за 1 рубль
7.0
драма, мелодрама
2015, США
Ярость
Ярость
Смотреть за 1 рубль
7.0
военный, боевик, драма
2014, Великобритания
12 лет рабства
12 лет рабства
Смотреть за 1 рубль
7.0
драма, исторический, биография
2013, США / Великобритания
Советник
Советник
Смотреть за 1 рубль
5.0
криминал, триллер, драма
2013, США / Великобритания
Ограбление казино
Ограбление казино
Смотреть за 1 рубль
6.0
криминал, триллер
2012, США
Война миров Z
Война миров Z
Смотреть за 1 рубль
7.0
фантастика, боевик, ужасы, драма
2012, США / Мальта
Человек, который изменил все
Человек, который изменил все
7.0
драма
2011, США
Делай ноги 2
Делай ноги 2
7.0
семейный, анимация
2011, Австралия
Древо жизни
Древо жизни
Смотреть за 1 рубль
6.0
драма, фэнтези, фантастика
2010, США
Мегамозг
Мегамозг
Смотреть за 1 рубль
8.0
комедия, семейный, анимация
2010, США
Бесславные ублюдки
Бесславные ублюдки
Смотреть за 1 рубль
7.0
драма, военный, приключения, боевик
2009, Германия / США
Бесславные ублюдки (реж. версия)
Бесславные ублюдки (реж. версия)
7.0
военный, драма, приключения, боевик
2009, Германия / США
Загадочная история Бенджамина Баттона
Загадочная история Бенджамина Баттона
Смотреть за 1 рубль
8.0
мелодрама, драма, мистика, фантастика
2008, США
После прочтения сжечь
После прочтения сжечь
7.0
драма, комедия
2008, США
Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса
Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса
7.0
драма, боевик, вестерн
2007, США
Показать еще
Сбросить
Жанр
Все Комедия Драма Фантастика Триллер Мелодрама Военный Боевик Криминал Исторический Биография Ужасы Семейный Анимация Фэнтези Приключения Мистика Вестерн Сказка Спорт
Страна
Все США Бразилия Великобритания Мальта Австралия Германия Мексика Канада Югославия Франция Швейцария
Год
Все 1980-1989 1990-1999 2000-2009 2010-2019

5 лучших фильмов с Брэдом Питтом

18 декабря 2020-го популярнейшему американскому кинопродюсеру и актеру исполняется пятьдесят семь лет. Брэд вырос в религиозной семье. С раннего детства занимался спортом, музыкой и в целом был очень разносторонним ребенком. Позже будущую знаменитость приняли в колумбийский университет на факультет журналистики. Но завершив учебу, юноша не пошел работать по специальности - Питта манили яркие голливудские огни. И вот, спустя десятилетия, Брэда действительно можно с полным правом называть одним из самых популярных голливудских актеров.

1999, «Бойцовский клуб»

Шикарная полнометражка режиссера Дэвида Финчера является экранизацией одноименного романа, принадлежащего перу современного американского писателя Чака Паланика. Роли первого плана исполнили Брэд Питт, Эдвард Нортон, Хелена Бонэм Картер. Кинокартина вошла в число самых резонансных фильмов девяностых годов. Детище Финчера и Паланика стало отображением злободневных социальных и экзистенциальных проблем. В частности кинолента освещает так называемую культуру потребительства, которая негативно сказывается на психологическом состоянии мужчин. Персонаж, которого сыграл Питт, это не просто продавец мыла. Тайлер Дерден олицетворяет подавленного бунтаря, который однажды вырвался наружу.

2008, «Загадочная история Бенджамина Баттона»

Очередная успешная финчеровская экранизация одноименного рассказа Фрэнсиса Скотта Фицджеральда – ярчайшего представителя «потерянного поколения» в американской художественной литературе. Главного героя по имени Бенджамин Баттон сыграл Брэд Питт. А в 2009-м талантливый актер был номинирован на «Оскар» за лучшую мужскую роль. Фантастическая драма рассказывает таинственную историю, основанную на личных записях Баттона, – невероятного человека, родившегося глубоким старцем и скончавшегося беспомощным младенцем. Жизнь Бенджамина была тернистой, но интересной. Сюжет охватывает обширный временной период, начиная с Первой мировой и заканчивая 2005 годом.

1995, «12 обезьян»

Фантастическая антиутопия британца Терри Гиллиама принесла Брэду Питту, сыгравшему сына вирусолога Джеффри Гоинса, «Золотой глобус» 1996 года за лучшую мужскую роль второго плана. События разворачиваются в уже не отдаленном 2035-м, когда непобедимая вирусная болезнь успела уничтожить подавляющую часть человечества. Чудом выжившие земляне обустроились под землей. Теперь судьба планеты в руках подпольной армии…

2001, «Одиннадцать друзей Оушена»

Криминально-приключенческая кинолента американского режиссера Стивена Содерберга является ремейком одноименной художественной кинокартины шестидесятых годов. Входит в состав кинематографической трилогии, став ее дебютной частью. Питту досталась одна из ведущих ролей – персонаж Роберт «Расти» Райан. По мнению ежедневного американского печатного издания «Entertainment Weekly», киноистория об Оушене и его бандитской команде стала лучшим полнометражным фильмом об ограблениях.

1994, «Интервью с вампиром»

Мистическая кинолента ирландца Нила Джордана с Томом Крузом и Брэдом Питтом. В основе сюжета лежит нашумевшая серия романов английской писательницы Энн Райс с аналогичным названием. Персонаж Питта вампир Луи де Пон дю Лак полюбился публике. В 1995-м актер победил в двух номинациях на ежегодной церемонии «MTV Movie Awards», став самым желанным мужчиной и лучшим исполнителем мужской роли.

Выбор редакции
Не только Хогвартс: топ-5 сериалов о школах для волшебников
Не только Хогвартс: топ-5 сериалов о школах для волшебников
Что посмотреть в выходные: 9 захватывающих онлайн-новинок — от битвы с Векной до принцессы с топором
Что посмотреть в выходные: 9 захватывающих онлайн-новинок — от битвы с Векной до принцессы с топором
Что смотреть в мае на больших экранах: 14 интересных премьер месяца
Что смотреть в мае на больших экранах: 14 интересных премьер месяца
Related video
Ахнете: вот как изменился пухлощекий Перепечко из «Кадетства»
Поплатятся за ошибки молодости: 4 знака Зодиака к старости останутся ни с чем
Что-то не так с русскими детьми: «Ежик в тумане» поразил итальянцев
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой
Жестокий урок: как Рязанов поставил на колени народного артиста СССР
Повел себя некорректно: из-за чего Моргунов поссорился с Гайдаем
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
Опорочили Турцию: какие две ошибки не простили «Великолепному веку»
Не поверите, в чем обвиняли «Спокойной ночи, малыши!»
Приложение киноафиши