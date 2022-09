«Блондинка»: Рецензия Киноафиши

Международные СМИ пестрят заголовками про долгие овации на премьере «Блондинки», слëзы исполнительницы главной роли Аны де Армас, бесформенный костюм Брэда Питта и мизогинию самого режиссёра. Иногда можно встретить короткий хэйт-спич в сторону стриминга Netflix, но почти на каждом престижнои кинофестивале пытаются одешевить мировое значение онлайн-кинотеатров. Ладно, об этом как-то в другой раз, сейчас мы предпочитаем говорить о «блондинках».

I'm not supposed to play!

My name is Lolita ...

В 1956 году фотограф Эллиот Эрвитт запечатлел Мэрилин Монро с книжкой в руках, с игривым взглядом, потому что она занималась любимым делом. Литература была важной частью её жизни, но образ блондинки с красивой фигурой никак не состыковывался с девушкой, знающей Чехова или Достоевского. Все видели Мэрилин Монро с красными губами, ухоженными волосами и ровными стрелками на глазах, но внутри такой публичной персоны скрывалась Норма Джин, безответно влюблённая в театр.

But diamonds are a girl's best friend

When a lass needs a lawyer

There may come a time

Искусственный речитатив из имëн Нормы Джин и Мэрилин Монро — это своеобразный звуковой волчок, проводник из одного мира в другой, из реальности в художественную единицу. Последняя давным-давно стала абсолютом, и Эндрю Доминик с Аной де Армас попытались горько все предубеждения и конспирологические теории разрушить и начать всё с чистого листа. Перед вашими глазами «Богемская рапсодия», «Рокетмен» или «Мех», выбирайте сами — дабы есть из чего. Вы либо возненавидите этот фильм и будете чувствовать себя Алексом из «Заводного апельсина» перед киноэкраном, либо вы полюбите эту Норму Джин и её альтер-эго Мэрилин Монро и также будете горько плакать в финале. Полярность чувств восприятия у этой картины льëтся через край — Эндрю Доминик гиперболизирует, сочиняет, додумывает, переделывает каноны, жонглирует разными стилями и не хочет останавливаться. В его руках все возможные формы искусства, сложный сценарий, лучшие технологии и съëмочная команда — у него нет другого выбора, как воспользоваться этим на все 100%.

I wanna be loved by you, just you

And nobody else but you

I wanna be loved by you alone