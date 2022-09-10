«Блондинка»: Рецензия Киноафиши
Биографический фильм, который мы все так долго ждали
Международные СМИ пестрят заголовками про долгие овации на премьере «Блондинки», слëзы исполнительницы главной роли Аны де Армас, бесформенный костюм Брэда Питта и мизогинию самого режиссёра. Иногда можно встретить короткий хэйт-спич в сторону стриминга Netflix, но почти на каждом престижнои кинофестивале пытаются одешевить мировое значение онлайн-кинотеатров. Ладно, об этом как-то в другой раз, сейчас мы предпочитаем говорить о «блондинках».
My name is Lolita ...
And er...
I'm not supposed to play!
...with boys!
В 1956 году фотограф Эллиот Эрвитт запечатлел Мэрилин Монро с книжкой в руках, с игривым взглядом, потому что она занималась любимым делом. Литература была важной частью её жизни, но образ блондинки с красивой фигурой никак не состыковывался с девушкой, знающей Чехова или Достоевского. Все видели Мэрилин Монро с красными губами, ухоженными волосами и ровными стрелками на глазах, но внутри такой публичной персоны скрывалась Норма Джин, безответно влюблённая в театр.
There may come a time
When a lass needs a lawyer
But diamonds are a girl's best friend
Искусственный речитатив из имëн Нормы Джин и Мэрилин Монро — это своеобразный звуковой волчок, проводник из одного мира в другой, из реальности в художественную единицу. Последняя давным-давно стала абсолютом, и Эндрю Доминик с Аной де Армас попытались горько все предубеждения и конспирологические теории разрушить и начать всё с чистого листа. Перед вашими глазами «Богемская рапсодия», «Рокетмен» или «Мех», выбирайте сами — дабы есть из чего. Вы либо возненавидите этот фильм и будете чувствовать себя Алексом из «Заводного апельсина» перед киноэкраном, либо вы полюбите эту Норму Джин и её альтер-эго Мэрилин Монро и также будете горько плакать в финале. Полярность чувств восприятия у этой картины льëтся через край — Эндрю Доминик гиперболизирует, сочиняет, додумывает, переделывает каноны, жонглирует разными стилями и не хочет останавливаться. В его руках все возможные формы искусства, сложный сценарий, лучшие технологии и съëмочная команда — у него нет другого выбора, как воспользоваться этим на все 100%.
I wanna be loved by you, just you
And nobody else but you
I wanna be loved by you alone
«Цирковое» представление разной формы и кинематографических стилей тождественно всем биографиям, фильмам, документалкам, статьям, спектаклям и монографиям про Мэрилин Монро, выпущенных после её смерти. Сколько академиков и публичных личностей пытались нажиться на имени актрисы, но только единицы действительно вспоминали Норму Джин. Девушку, желающей стать серьёзной драматической актрисой, и Эндрю Доминик через свою фантазию пытается подарить ей эту возможность. Ана де Армас сходит с ума, пренебрегая своей же безопасностью артистки, но её сердце готово сломаться, если она не доиграет каждый дубль.
А самая драматическая роль в карьере Нормы Джин была сыграна и имя ей — Мэрилин Монро.
Boop-boop-de-boop!