«Власть»: Рецензия Киноафиши

Анатолий Ющенко о Кристиане Бэйле в роли Дарта Вейдера от политики

Дик Чейни, пухлощёкий электрик из крохотного городка в штате Вайоминг, чрезвычайной смышлёностью никогда особо не отличался. Как именно заурядный выпивоха, отчисленный из Йельского университета за неуспеваемость, стал самым влиятельным вице-президентом в истории США — в общем, по-прежнему тайна, покрытая мраком.

«Власть» открывается сценой, в которой амбициозная миссис Чейни (блестящая роль Эми Адамс) грозно топает ножкой, ставя проведшему ночь в кутузке мужу ультиматум: либо он берётся за голову, либо она от него уходит. Протрезвевший мистер Чейни буквально на следующий день поправляет помятый галстук, приглаживает жидкие волосёнки на своем стремительно лысеющем черепе, после чего неожиданно приземляется в администрации президента Никсона, где умудряется впоследствии ловко подмять под себя не только коллег по цеху, но и конституцию.

«Власть»

Отсутствие в байопике про Чейни ключевых фактов из биографии героя, которые могли бы рассказать о становлении политика чуть больше, чем мы уже знаем из его скудной на информацию странички в Википедии, вероятно, оправдано тем, что Чейни по сей день является одним из самых скрытных лидеров американской истории. Об этом режиссёр Адам Маккей предупреждает ещё в начальном титре, скромно в конце добавляя: «но мы старались как могли». Настарались, надо заметить, на несколько оскаровских номинаций.

«Власть», вне всяких сомнений, сделана так же ловко, как и предыдущий фильм МакКея «Игра на понижение», в котором автор исследовал ипотечный финансовый кризис. Это в меру увлекательное, довольно смешное, местами предельно ядовитое кино о том, как скучные мужчины в дорогих костюмах с лёгкостью обрушивают систему, кажущуюся, на первый взгляд, совершенно неуязвимой.

К сожалению, как это часто бывает с идейными леваками, МакКей тут немножко захлёбывается от переизбытка собственных чувств, периодически срываясь на практически крик. Кристиан Бэйл, традиционно (и в последний, судя по всему, раз) поправившийся для роли на несколько десятков килограмм, пытается сыграть во «Власти» такого фактурного Дарта Вейдера от большой политики, трагическую в каком-то смысле фигуру — человека, для которого маниакальное желание держать всё под контролем было не столько прихотью, сколько настоящей наркотической зависимостью. На съемках фильма «Власть»

Создатели ленты, в свою очередь, то и дело бьют актёра по рукам в очевидном старании сделать всё возможное, чтобы единственной зрительской эмоцией во время просмотра было исключительно ясное, ничем не замутненное презрение. Чейни во «Власти» не удостаивается почести стать даже опереточным злодеем, он — пустое место: вот он нелепо падает наземь, переживая очередной инфаркт; вот он ест пончик, омерзительно облизывая после трапезы свои жирные пальцы; вот он с подленькой улыбочкой ведёт, словно рыбу на удочке, президента Буша, который, разумеется, будучи в картине совсем уж дебилом, готов проглотить любую наживку.

«Власть»

К фигуре Дика Чейни, безусловно, сложно испытывать какую-либо симпатию. Он по понятным причинам символизирует всё то, что либеральный истеблишмент искренне ненавидит: вторжение в Ирак, пытки в Гуантанамо, гомофобскую риторику, исключительной наглости стремление послать хвалёную американскую систему сдержек и противовесов к чертям подальше. Пламенной публицистической ненавистью, с которой режиссер МакКей перемывает косточки республиканцам, очень легко проникнуться. «Власть»

При всём при этом, конечно, безумно сложно отделаться от ощущения, что «Власть» в этом году представляет собой наименее интересный с художественной точки зрения фильм нынешней оскаровской гонки. Это слегка бессвязная, нарочито шумная, суматошная, явно смонтированная по заветам Майкла Мура воскресная проповедь, которая пытается достучаться до электората Дональда Трампа оглушительным криком «Вы все идиоты, послушайте меня, я умный и всё знаю». Нельзя сказать, что авторы картины конкретно здесь так уж прям сильно заблуждаются (избиратель, который восторженно открывает рот в ответ на обещания построить стену на границе с Мексикой, наверное, мало чем, в сущности, отличается от избирателя, поддержавшего в свое время «войну против терроризма» Буша-младшего). Просто от политического кино заведомо ожидаешь политической же тонкости, чуть более сдержанной интонации, способствующей диалогу. «Власть» же в своей неконтролируемой истерике, в которую фильм срывается каждые три минуты, походит даже не на позднего Оливера Стоуна, а скорее на «интриги-скандалы-расследования» с телеканала CNN.

Анатолий Ющенко