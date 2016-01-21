«Лазурный берег»: Рецензия Киноафиши

КРАСИВЫЕ ТОЖЕ ПЛАЧУТ

Они кажутся идеальной парой… «Дорогая, хочешь, я вернусь сегодня пораньше?» «Дорогой, не нужно, не торопись»… И ни упреков, ни обиды, ни слез. «Моя жена – лучшая женщина», - скажет о ней Роланд старику-трактирщику, но домой почему-то не пойдет. Наоборот: он досидит в пустом кафе до утра и явится к своей суженой уже сильно навеселе. Но и та не станет терять времени даром: Ванесса будет пить, пить так же безостановочно, как и Роланд, но только не алкоголь – антидепрессанты. В перерывах же между «запоями», оба будут отчаянно скучать, бродить в одиночку по пустынным пляжам, смотреть вдаль и плакать. Хотя нет, плакать будет только она – Ванесса, тоненькая женщина, измученная одиночеством и своей собственной красотой…

Творческие люди иногда очень любят сочинять байки о себе самих. «Когда я только писала сценарий», - говорит автор и режиссер «Лазурного берега» Анджелина Джоли, - «у меня даже и мысли не было, что мы с Брэдом сможем сыграть в нем главные роли. Поэтому я была абсолютно свободна, мне нравилось рисковать». Ой ли! Нет, в том, что Анджелина любит браться за рискованные проекты, я совершенно не сомневаюсь (и «Лазурный берег» - яркий тому пример). Но поверить в тот факт, что роль-бенефис изначально планировалась для какой-то другой актрисы…Увольте. То, что это не так, становится ясно с первого же кадра, с первого движения Джоли, с первого жеста. Вот Ванесса эффектно повернула изящную головку и замерла, вот она в умопомрачительной позе валяется на кушетке, вот она в шикарной шляпке на фоне голубого залива… А какая работа художников, декораторов! Кстати, знаете, почему в номере отеля, где остановились супруги, так много парчовых тканей и стены кремового цвета? Да потому что на их фоне у актрисы отличный цвет лица. А почему выбрана эпоха 70-х? Потому что платья и шляпки того времени очень идут Джоли (особенно, это касается пеньюаров, которые Ванесса, несмотря на свою многолетнюю депрессию, меняет по нескольку раз на дню). Что же касается второй актрисы (Мелани Лоран)… Как вы понимаете, чисто внешне она сильно уступает жене Брэда Питта. Думаю, нет смысла объяснять, почему же так получилось…

Другими словами, и сам «Лазурный берег», и всё, что в нем есть, создавалось с одним единственным расчетом: показать самую красивую женщину Голливуда в максимально выигрышном свете. Это касается и мелочей, и всего фильма в целом. Ко всему прочему, на свою беду Анджелина Джоли решила доказать миру, что она а) серьезная трагическая актриса, б) серьезный арт-хаусный режиссер. Но если для первого вполне достаточно нескольких драматических сцен с истериками и слезами (как я и говорила, Ванесса – это роль-бенефис), то для второго пришлось совершить настоящий подвиг. Дело в том, что будь у авторов цель просто рассказать интересную историю, то они легко бы уложились в полчаса: сценарного и визуального материала здесь ровно на одну короткометражку. Однако итоговый хронометраж – 122 минуты. Как же так получилось? Да очень просто: через повтор. А повторяется в фильме все: незначительные детали, которым приписывается какой-то высокохудожественный смысл, пейзажи, бессмысленные проходки героев, одни и те же диалоги, которые если и «мутируют» от сцены к сцене, то крайне незначительно… «Какое мучительное однообразие», - томно говорит Ванесса, приняв очередную изломанную позу. Ну, что тут скажешь… Воистину так!

Вера Алёнушкина