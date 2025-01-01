Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Брэд Питт
Награды
Награды и номинации Брэда Питта
Brad Pitt
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Фотографии
Награды
Связи
Вопросы и ответы
Награды и номинации Брэда Питта
Оскар 2020
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
Оскар 2014
Лучший фильм
Победитель
Лучший фильм
Победитель
Оскар 2016
Лучший фильм
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Оскар 2012
Лучший фильм
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Оскар 2009
Лучшая мужская роль
Номинант
Оскар 1996
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 2020
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Победитель
Золотой глобус 1996
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Победитель
Золотой глобус 2023
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2012
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 2009
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 2007
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Номинант
Золотой глобус 1995
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Television Movie
Победитель
Outstanding Television Movie
Победитель
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024
Лучший драматический сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 2021
Outstanding Limited or Anthology Series
Номинант
Outstanding Limited or Anthology Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2020
Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Television Movie
Номинант
Outstanding Television Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2002
Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Номинант
BAFTA 2020
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
BAFTA 2014
Лучший фильм
Победитель
Лучший фильм
Победитель
BAFTA 2016
Лучший фильм
Номинант
Лучший фильм
Номинант
BAFTA 2012
Лучшая мужская роль
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2009
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2007
Лучший фильм
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2024
Nave d'Argento for Best OTP
Победитель
Венецианский кинофестиваль 2007
Лучший актер
Победитель
Золотая малина 1995
Худшая экранная пара
Победитель
Худшая экранная пара
Победитель
MTV Movie Awards 2014
Best Scared-As-S**t Performance
Победитель
MTV Movie & TV Awards 2006
Лучший бой
Победитель
Лучший поцелуй
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1996
Most Desirable Male
Победитель
Best On-Screen Duo
Номинант
Best Male Performance
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1995
Most Desirable Male
Победитель
Best Male Performance
Победитель
Best On-Screen Duo
Номинант
Best On-Screen Duo
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2023
Лучший бой
Номинант
Лучший бой
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2022
Best Team
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2005
Best Male Performance
Номинант
Лучший бой
Номинант
Лучший бой
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2002
Best On-Screen Team
Номинант
Best On-Screen Team
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2020
Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2010
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2023
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2016
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2014
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2012
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2009
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2007
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
«Челюсти» были хитом, но этот фильм молча переплюнул размах Спилберга: все из-за одного решения режиссера
Было странно, что Элронд не столкнул Исильдура: только читавшие книги знают правду об этом моменте
Этот вопрос «Чужой. Земля» так и оставил без ответа: что не так с экипажем «Мажино»?
«Руководство запрещало снимать»: за что Чурикова оказалась в черных списках «Мосфильма» — режиссеры об актрисе шептались по углам
Пола Уокера все-таки не оживят? «Форсаж 11» попал в производственный ад — оставили без денег и сценария
Снейп с Макгонагалл даже не в топ-3, а Хагрид в лидерах: россияне выбрали лучших учителей «Гарри Поттера» — и с №1 можно спорить долго
До этого показали лишь избранным: Дауни-младший наконец-то официально вернулся на большие экраны в MCU (первый взгляд)
«Рай основан на чудовищной лжи»: ИИ предложил 3 продолжения «Интерстеллара» от Скорсезе, Тарантино и Нолана-младшего — каждое «взрывает» мозг
Отец Дина и Сэма погубил их же собственного дядю: в «Сверхъестественном» лишь намекнули — правду узнали годы спустя
«До сих пор преследуют в кошмарах»: в топ-3 самых страшных серий хоррор-сериалов XXI века не нашлось места даже «АИУ»
Кристофер Нолан назвал лучший фильм с Шоном Коннери — речь не о Джеймсе Бонде
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667