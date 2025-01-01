Меню
Киноафиша Персоны Брэд Питт Награды

Награды и номинации Брэда Питта

Оскар 2020 Оскар 2020
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
Оскар 2014 Оскар 2014
Лучший фильм
Победитель
Лучший фильм
Победитель
Оскар 2016 Оскар 2016
Лучший фильм
Номинант
 Лучший фильм
Номинант
Оскар 2012 Оскар 2012
Лучший фильм
Номинант
 Лучшая мужская роль
Номинант
Оскар 2009 Оскар 2009
Лучшая мужская роль
Номинант
Оскар 1996 Оскар 1996
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 2020 Золотой глобус 2020
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Победитель
Золотой глобус 1996 Золотой глобус 1996
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Победитель
Золотой глобус 2023 Золотой глобус 2023
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2012 Золотой глобус 2012
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 2009 Золотой глобус 2009
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 2007 Золотой глобус 2007
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Номинант
Золотой глобус 1995 Золотой глобус 1995
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2014 Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Television Movie
Победитель
Outstanding Television Movie
Победитель
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024 Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024
Лучший драматический сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 2021 Primetime Emmy Awards 2021
Outstanding Limited or Anthology Series
Номинант
 Outstanding Limited or Anthology Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2020 Primetime Emmy Awards 2020
Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2015 Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Television Movie
Номинант
 Outstanding Television Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2002 Primetime Emmy Awards 2002
Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Номинант
BAFTA 2020 BAFTA 2020
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
BAFTA 2014 BAFTA 2014
Лучший фильм
Победитель
Лучший фильм
Победитель
BAFTA 2016 BAFTA 2016
Лучший фильм
Номинант
 Лучший фильм
Номинант
BAFTA 2012 BAFTA 2012
Лучшая мужская роль
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2009 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2009
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
 Лучшая мужская роль
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2007 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2007
Лучший фильм
Номинант
 Лучший фильм
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2024 Венецианский кинофестиваль 2024
Nave d'Argento for Best OTP
Победитель
Венецианский кинофестиваль 2007 Венецианский кинофестиваль 2007
Лучший актер
Победитель
Золотая малина 1995 Золотая малина 1995
Худшая экранная пара
Победитель
Худшая экранная пара
Победитель
MTV Movie Awards 2014 MTV Movie Awards 2014
Best Scared-As-S**t Performance
Победитель
MTV Movie & TV Awards 2006 MTV Movie & TV Awards 2006
Лучший бой
Победитель
Лучший поцелуй
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1996 MTV Movie & TV Awards 1996
Most Desirable Male
Победитель
Best On-Screen Duo
Номинант
 Best Male Performance
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1995 MTV Movie & TV Awards 1995
Most Desirable Male
Победитель
Best Male Performance
Победитель
Best On-Screen Duo
Номинант
 Best On-Screen Duo
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2023 MTV Movie & TV Awards 2023
Лучший бой
Номинант
 Лучший бой
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2022 MTV Movie & TV Awards 2022
Best Team
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2005 MTV Movie & TV Awards 2005
Best Male Performance
Номинант
 Лучший бой
Номинант
 Лучший бой
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2002 MTV Movie & TV Awards 2002
Best On-Screen Team
Номинант
 Best On-Screen Team
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2020 Премия Гильдии киноактеров США 2020
Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
 Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2010 Премия Гильдии киноактеров США 2010
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2023 Премия Гильдии киноактеров США 2023
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2016 Премия Гильдии киноактеров США 2016
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
 Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2014 Премия Гильдии киноактеров США 2014
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
 Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2012 Премия Гильдии киноактеров США 2012
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2009 Премия Гильдии киноактеров США 2009
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
 Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Номинант
 Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2007 Премия Гильдии киноактеров США 2007
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
