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«Одинокие волки»: Рецензия Киноафиши

3 сентября 2024 10:03
«Одинокие волки»: Рецензия Киноафиши

Джордж Клуни и Брэд Питт подкалывают друг друга на Венецианском кинофестивале.

«Одинокие волки» — кино родом из нулевых и пример классического комедийного боевика, где ключевое значение имеет не столько повествование, сколько обаяние суперзвезд Голливуда — Джорджа Клуни и Брэда Питта. Сюжет картины считывается уже из оригинального названия Wolfs. В английском языке правильное написание слова «волк» во множественном числе — wolves, намеренная же ошибка отсылает к персонажу Харви Кейтеля из «Криминального чтива», носившему имя Уинстон Вульф. Он также известен как Чистильщик. Именно чистильщиками работают главные герои, думая, что являются единственными в своем деле.

За окном роскошного отеля снежная зимняя ночь, которую Маргарет (Эми Райан) хотела бы провести в компании миловидного юнца, но вместо этого ей приходится разбираться с его окровавленным телом. К счастью, в телефонной книжке женщины имеется номер профессионала как раз на такой случай. Им оказывается Джордж Клуни — статный и хладнокровный мужчина, который сразу приступает к делу по утилизации трупа. Но неожиданно раздается стук в дверь. Входит точная копия Клуни: в той же одежде, с теми же повадками, мастер того же ремесла, только с лицом Брэда Питта. Этот чистильщик был вызван уже самой хозяйкой отеля, ведущей скрытое наблюдение за гостями. Двое мужчин, привыкших к жизни одиноких волков, вынуждены объединиться.

И так напряженная ситуация между героями усложняется, когда выясняется, что «мертвый» парнишка вовсе не так уж и мертв и, более того, имеет на руках четыре внушительных свертка наркотиков, принадлежащих группе опасных бандитов. Из классицистической комедии положений с большим потенциалом «Волки» скатываются в шаблонный боевик с отцовскими каламбурами. Оба чистильщика постоянно жалуются на свой возраст, особенно больную спину, да и в целом так похожи, что совершенно неважно, кто из них произносит очередную политкорректную шутку.

«Одинокие волки»: Рецензия Киноафиши

Небольшую динамику в их отношения вносит оживший парень по прозвищу Малыш (Остин Абрамс). В картине он выступает свахой, активно пытающимся примирить своих возрастных компаньонов. Хотя в первую встречу вынужденных коллег трудно поверить: Клуни и Питт вместе снялись в фильме «После прочтения сжечь» и долгое время были «Друзьями Оушена». Сколько бы они ни огрызались и ни выясняли отношения, мы понимаем, что эти двое неразлучны. Актеры получают огромное удовольствие от совместной работы, подшучивая друг над другом как в фильме, так и на пресс-конференции. Их ребяческий восторг столь заразителен, что помогает закрыть глаза на шероховатости повествования.

Фильм станет доступен на Apple TV+ уже в конце месяца спустя всего неделю проката в ограниченном количестве кинотеатров. Решение вызвано чередой провальных проектов стриминга, хотя по сравнению с их последним разочарованием — фильмом «Аргайл: Супершпион» с кучей ненужных камео и хаотичным повествованием — «Одинокие волки» обладают приятной сдержанностью и компактностью. Больше от этой картины ничего и не нужно. Как не нужно ничего от «Одиноких волков» и Венецианскому кинофестивалю, кроме аншлага на красной дорожке и вирусных фотографий в СМИ.

«Одинокие волки»: Рецензия Киноафиши

«Одиноких волков» стоит отложить для просмотра всей семьей, укрывшись пледом и налив чашечку горячего шоколада в период новогодних каникул. Совершенно банальный, но очаровательный в своей непритязательности и старомодности фильм, созданный, чтобы сразу выветриться из головы.

Полина Резникова
Полина Резникова
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