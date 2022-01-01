До того как Питт стал актером, он работал где придется, от водителя грузовика до зазывалы в костюме цыпленка. Его путь к успеху был достаточно тернистым и начался со множества эпизодических ролей в маленьких проектах, но после участия в киноленте «Тельма и Луиза» Брэда назвали секс-символом, а его популярность взлетела.

Пять лучших боевиков с Брэдом Питтом, которые обязательно стоит посмотреть

Начинавший карьеру с незначительных персонажей, сейчас Брэд Питт – один из самых знаменитых актеров Голливуда. Его имя в титрах – явный признак того, что фильм будет качественным, интересным и достойным просмотра.

Мистер и миссис Смит

Джон и Джейн познакомились пять или шесть лет назад, но их бурно начавшийся роман, наполненный страстью и волнением, за годы семейной жизни стал рутиной, в которой нет места непредсказуемым поворотам. Респектабельная чета совсем не похожа на тех влюбленных, которыми они были. Но однажды в их жизни все меняется. Главные герои работают киллерами в конкурирующих организациях, и во время выполнения одной из миссий их личности становятся раскрытыми. Боссы требуют Джейн убить супруга, а Джон получает задание избавиться от жены.

Вся семейная жизнь оказывается ложью – теперь между ними вспыхивает яростное противостояние, а заодно и давно позабытая страсть.

Союзники

События разворачиваются в период Второй мировой войны. Макс, американский агент, получает задание ликвидировать немецкого посла и приезжает в пустыню недалеко от Касабланки. Его напарница – Марианна, бывший член французского Сопротивления. На ней лежит роль жены Макса. В процессе работы над миссией коллеги сближаются, и их сотрудничество перерастает в бурный роман, а затем и в счастливое супружество. Но однажды Макс узнает о Марианне то, что может разрушить их семью.

Ему нужно сделать сложный выбор между любовью к женщине и чувством долга.

Ярость

Близится к концу Вторая мировая война, уже совсем скоро гитлеровская Германия будет разгромлена. Союзники теснят немецкие войска, но фюрер еще жив, а Берлин все еще не захвачен, а значит, миллионы людей продолжают погибать. Отряд американских танкистов отправляется на практически невыполнимое задание, которое, вероятнее всего, придет их к верной гибели.

Но если есть шанс приблизить окончательное поражение жестокого противника – его нужно использовать, оставив дома семьи и все самое дорогое, чтобы броситься в бой с нацизмом.

Собственность дьявола

Сюжет переносит зрителя в Северную Ирландию 1972 года. В мирный дом врывается незнакомец, лицо которого скрыто черной маской, и на глазах у ребенка убивает главу семьи. Повзрослев, он возглавит подразделение республиканской армии и попадет в розыск. В борьбе за независимость он убивает людей, в том числе невинных. Но в одной из кровопролитных битв с войсками правительства вся группа главного героя погибает, а он сам вынужден искать укрытие в США, в семье честного и доброго полицейского – Тома.

В Америке перед Фрэнком становится задача купить ракеты, с которыми можно противостоять вертолетам.

Большой Куш

Фрэнк по прозвищу Четырехпалый выполняет ответственное поручение: нужно доставить огромный бриллиант в 84 карата в Нью-Йорк, своему боссу. Борис Бритва, русский киллер без тормозов, узнает о ценнейшем грузе и нанимает двух незадачливых преступников, чтобы ограбить Фрэнка. В итоге о драгоценности узнает целая толпа разного рода мошенников и отбросов общества, каждый из которых жаждет заполучить камень.