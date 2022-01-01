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Боевики с Брэдом Питтом
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Боевики с Брэдом Питтом

Все 17 Онлайн
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По году По рейтингу По названию
Дэдпул 2
Дэдпул 2
Смотреть за 1 рубль
8.0
боевик, приключения, комедия, фантастика
2018, США
Союзники
Союзники
Смотреть за 1 рубль
7.0
триллер
2016, США
Ярость
Ярость
Смотреть за 1 рубль
7.0
военный, боевик, драма
2014, Великобритания
Пипец 2
Пипец 2
Смотреть за 1 рубль
7.0
криминал, триллер, боевик, комедия
2013, США / Великобритания
Ограбление казино
Ограбление казино
Смотреть за 1 рубль
6.0
криминал, триллер
2012, США
Война миров Z
Война миров Z
Смотреть за 1 рубль
7.0
фантастика, боевик, ужасы, драма
2012, США / Мальта
Бесславные ублюдки
Бесславные ублюдки
Смотреть за 1 рубль
7.0
драма, военный, приключения, боевик
2009, Германия / США
После прочтения сжечь
После прочтения сжечь
7.0
драма, комедия
2008, США
Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса
Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса
7.0
драма, боевик, вестерн
2007, США
Тринадцать друзей Оушена
Тринадцать друзей Оушена
7.0
криминал, комедия, драма, триллер
2007, США
Мистер и миссис Смит
Мистер и миссис Смит
Смотреть за 1 рубль
8.0
триллер, приключения, боевик, мелодрама
2005, США
Троя
Троя
Смотреть за 1 рубль
8.0
исторический, приключения
2004, США / Мальта / Великобритания
Двенадцать друзей Оушена
Двенадцать друзей Оушена
6.0
боевик, комедия, триллер, криминал
2004, США / Австралия
Одиннадцать друзей Оушена
Одиннадцать друзей Оушена
8.0
криминал, триллер
2001, США / Австралия
Шпионские игры
Шпионские игры
7.0
триллер, боевик, драма
2001, США / Великобритания
Большой Куш
Большой Куш
7.0
триллер, комедия, криминал
2000, Великобритания / США
Собственность дьявола
Собственность дьявола
8.0
боевик, драма, триллер
1997, США
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Жанр
Все Боевик Приключения Комедия Фантастика Триллер Военный Драма Криминал Ужасы Вестерн Мелодрама Исторический
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До того как Питт стал актером, он работал где придется, от водителя грузовика до зазывалы в костюме цыпленка. Его путь к успеху был достаточно тернистым и начался со множества эпизодических ролей в маленьких проектах, но после участия в киноленте «Тельма и Луиза» Брэда назвали секс-символом, а его популярность взлетела.

Пять лучших боевиков с Брэдом Питтом, которые обязательно стоит посмотреть

Начинавший карьеру с незначительных персонажей, сейчас Брэд Питт – один из самых знаменитых актеров Голливуда. Его имя в титрах – явный признак того, что фильм будет качественным, интересным и достойным просмотра.

Мистер и миссис Смит

Джон и Джейн познакомились пять или шесть лет назад, но их бурно начавшийся роман, наполненный страстью и волнением, за годы семейной жизни стал рутиной, в которой нет места непредсказуемым поворотам. Респектабельная чета совсем не похожа на тех влюбленных, которыми они были. Но однажды в их жизни все меняется. Главные герои работают киллерами в конкурирующих организациях, и во время выполнения одной из миссий их личности становятся раскрытыми. Боссы требуют Джейн убить супруга, а Джон получает задание избавиться от жены.

Вся семейная жизнь оказывается ложью – теперь между ними вспыхивает яростное противостояние, а заодно и давно позабытая страсть.

Союзники

События разворачиваются в период Второй мировой войны. Макс, американский агент, получает задание ликвидировать немецкого посла и приезжает в пустыню недалеко от Касабланки. Его напарница – Марианна, бывший член французского Сопротивления. На ней лежит роль жены Макса. В процессе работы над миссией коллеги сближаются, и их сотрудничество перерастает в бурный роман, а затем и в счастливое супружество. Но однажды Макс узнает о Марианне то, что может разрушить их семью.

Ему нужно сделать сложный выбор между любовью к женщине и чувством долга.

Ярость

Близится к концу Вторая мировая война, уже совсем скоро гитлеровская Германия будет разгромлена. Союзники теснят немецкие войска, но фюрер еще жив, а Берлин все еще не захвачен, а значит, миллионы людей продолжают погибать. Отряд американских танкистов отправляется на практически невыполнимое задание, которое, вероятнее всего, придет их к верной гибели.

Но если есть шанс приблизить окончательное поражение жестокого противника – его нужно использовать, оставив дома семьи и все самое дорогое, чтобы броситься в бой с нацизмом.

Собственность дьявола

Сюжет переносит зрителя в Северную Ирландию 1972 года. В мирный дом врывается незнакомец, лицо которого скрыто черной маской, и на глазах у ребенка убивает главу семьи. Повзрослев, он возглавит подразделение республиканской армии и попадет в розыск. В борьбе за независимость он убивает людей, в том числе невинных. Но в одной из кровопролитных битв с войсками правительства вся группа главного героя погибает, а он сам вынужден искать укрытие в США, в семье честного и доброго полицейского – Тома.

В Америке перед Фрэнком становится задача купить ракеты, с которыми можно противостоять вертолетам.

Большой Куш

Фрэнк по прозвищу Четырехпалый выполняет ответственное поручение: нужно доставить огромный бриллиант в 84 карата в Нью-Йорк, своему боссу. Борис Бритва, русский киллер без тормозов, узнает о ценнейшем грузе и нанимает двух незадачливых преступников, чтобы ограбить Фрэнка. В итоге о драгоценности узнает целая толпа разного рода мошенников и отбросов общества, каждый из которых жаждет заполучить камень.

Вокруг бриллианта разворачивается переполох, состоящий из погонь, перестрелок и драк.

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