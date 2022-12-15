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Киноафиша Рейтинг фильмов Рейтинг сериалов 2013

Рейтинг сериалов 2013 года

Острые козырьки
1 Острые козырьки
драма, криминал, исторический 2013, Великобритания
8.9
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Сатана на подработке!
2 Сатана на подработке!
комедия, боевик, аниме , фэнтези 2013, Япония
8.8
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Романовы
3 Романовы
исторический, документальный 2013, Россия
8.7
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Оранжевый — хит сезона
4 Оранжевый — хит сезона
драма, комедия, криминал 2013, США
8.6
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Молодой Морс
5 Молодой Морс
драма, криминал, детектив 2013, Великобритания
8.6
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Рэй Донован
6 Рэй Донован
драма, боевик, криминал 2013, США
8.6
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Убийство на пляже
7 Убийство на пляже
драма, криминал, детектив 2013, Великобритания
8.6
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Банши
8 Банши
драма, боевик, криминал 2013, США
8.6
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Атака титанов
9 Атака титанов
боевик, приключения, аниме , фэнтези 2013, Япония
8.5
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Туннель
10 Туннель
драма, криминал, триллер 2013, Великобритания/Франция
8.4
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Последователи
11 Последователи
драма, криминал, триллер 2013, США
8.4
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Бруклин 9-9
12 Бруклин 9-9
комедия, боевик, криминал 2013, США
8.3
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Черный список
13 Черный список
драма, криминал, триллер 2013, США
8.3
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Карточный домик
14 Карточный домик
драма, триллер 2013, США
8.3
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Темное дитя
15 Темное дитя
драма, фантастика, триллер 2013, Канада
8.3
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Викинги
16 Викинги
драма, боевик, исторический 2013, Канада
8.2
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Оттепель
17 Оттепель
драма, мелодрама 2013, Россия
8.2
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Агенты «Щ.И.Т.»
18 Агенты «Щ.И.Т.»
боевик, приключения, фантастика 2013, США
8.0
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Нюхач
19 Нюхач
драма, боевик, криминал 2013, Украина
8.0
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Крах
20 Крах
драма, криминал, триллер 2013, Великобритания
8.0
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Любовницы
21 Любовницы
драма, мелодрама 2013, США
8.0
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Утопия
22 Утопия
драма, фантастика, триллер 2013, Великобритания
8.0
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Грешники
23 Грешники
комедия 2013, Великобритания
7.9
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Древние
24 Древние
драма, мелодрама, мистика 2013, США
7.8
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Хроники Горизонта
25 Хроники Горизонта
боевик, приключения, аниме 2013, Япония
7.8
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Вызов
26 Вызов
боевик, приключения, фантастика 2013, США
7.8
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Коварные горничные
27 Коварные горничные
драма, криминал 2013, США
7.7
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Императрица Ки
28 Императрица Ки
драма, мелодрама, исторический 2013, Корея
7.7
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Голдберги
29 Голдберги
комедия, семейный 2013, США
7.6
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Царство
30 Царство
драма, мелодрама, исторический 2013, США
7.6
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Сонная Лощина
31 Сонная Лощина
драма, детектив, мистика 2013, США
7.5
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Мост
32 Мост
драма, криминал, триллер 2013, США
7.5
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В ожидании солнца
33 В ожидании солнца
драма, семейный 2013, Турция
7.5
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Почти человек
34 Почти человек
драма, криминал, фантастика 2013, США
7.4
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Рик и Морти
35 Рик и Морти
комедия, приключения, фантастика 2013, США
7.3
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Американцы
36 Американцы
драма 2013, США
7.2
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Хемлок Гроув
37 Хемлок Гроув
драма, ужасы, триллер 2013, США
7.0
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Убить или быть убитым
38 Убить или быть убитым
боевик, приключения, аниме , фэнтези 2013, Япония
7.0
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Во плоти
39 Во плоти
драма, ужасы, мистика 2013, Великобритания
6.9
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Ирландцы в Лондоне
40 Ирландцы в Лондоне
комедия 2013, Великобритания
6.8
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Под куполом
41 Под куполом
драма, фантастика, триллер 2013, США
6.5
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СашаТаня
42 СашаТаня
комедия 2013, Россия
6.4
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Ганнибал
43 Ганнибал
драма, криминал, ужасы 2013, США
6.4
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Мотель Бейтса
44 Мотель Бейтса
драма, ужасы, триллер 2013, США
5.1
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