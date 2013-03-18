«Мотель Бейтса» — американский драматический сериал, выходящий на канале A&E. Премьера пилотной серии прошла в 2013 году. Всего было выпущено пять сезонов. Сериал завершился в 2017 году. В основу сюжета лег психологический детектив Альфреда Хичкока, однако события происходят в настоящем времени. Действие сериала фокусируется на матери-одиночке по имени Норма и ее сыне Нормане. Они приезжают в маленький провинциальный городок, где покупают мотель и арендуют дом. Бывший хозяин дома угрозами пытается выгнать новых владельцев, впоследствии он нападает на Норму, которая убивает его в целях самозащиты. Герои прячут тело и клянутся друг друга сохранить все произошедшее в тайне.