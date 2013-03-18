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Постер к сериалу Мотель Бейтса
Постер к сериалу Мотель Бейтса
Постер к сериалу Мотель Бейтса
Смотреть онлайн
Постер к сериалу Мотель Бейтса
Постер к сериалу Мотель Бейтса
Постер к сериалу Мотель Бейтса
Постер к сериалу Мотель Бейтса
Постер к сериалу Мотель Бейтса
Постер к сериалу Мотель Бейтса
Постер к сериалу Мотель Бейтса
Постер к сериалу Мотель Бейтса
Постер к сериалу Мотель Бейтса
Постер к сериалу Мотель Бейтса
Постер к сериалу Мотель Бейтса
Постер к сериалу Мотель Бейтса
Постер к сериалу Мотель Бейтса
Постер к сериалу Мотель Бейтса
Постер к сериалу Мотель Бейтса
Постер к сериалу Мотель Бейтса
Постер к сериалу Мотель Бейтса
Постер к сериалу Мотель Бейтса
Постер к сериалу Мотель Бейтса
Рейтинги
5.1 Рейтинг IMDb: 8.2
Оцените
22 постера
Смотреть онлайн
Рейтинги
5.1 Рейтинг IMDb: 8.2
Оцените
Киноафиша Сериалы Мотель Бейтса
Мотель Бейтса (2013 - 2017) Bates Motel 18+
Год выпуска 2013
Страна США
Всего сезонов 5 сезонов
Эпизод длится 45 минут
Телеканал A&E
Продолжительность 37 часов 30 минут
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О чем сериал

«Мотель Бейтса» — американский драматический сериал, выходящий на канале A&E. Премьера пилотной серии прошла в 2013 году. Всего было выпущено пять сезонов. Сериал завершился в 2017 году. В основу сюжета лег психологический детектив Альфреда Хичкока, однако события происходят в настоящем времени. Действие сериала фокусируется на матери-одиночке по имени Норма и ее сыне Нормане. Они приезжают в маленький провинциальный городок, где покупают мотель и арендуют дом. Бывший хозяин дома угрозами пытается выгнать новых владельцев, впоследствии он нападает на Норму, которая убивает его в целях самозащиты. Герои прячут тело и клянутся друг друга сохранить все произошедшее в тайне.

Мотель Бейтса - трейлер
Мотель Бейтса
трейлер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Фредди Хаймор
Фредди Хаймор Norman Bates
Вера Фармига
Вера Фармига Norma Louise Bates
Оливия Кук
Оливия Кук Emma Decody
Макс Тириот
Макс Тириот Dylan Massett
Майкл Эклунд
Майкл Эклунд
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Мотель Бейтса - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2013, 10 эпизодов
 
Мотель Бейтса - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2014, 10 эпизодов
 
Мотель Бейтса - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2015, 10 эпизодов
 
Мотель Бейтса - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2016, 10 эпизодов
 
Мотель Бейтса - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2017, 10 эпизодов
 
Новости о сериале
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Слушать саундтрек сериала Мотель Бейтса
Кадры из сериала
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