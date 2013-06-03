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Постер к сериалу Любовницы
Постер к сериалу Любовницы
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Постер к сериалу Любовницы
Постер к сериалу Любовницы
Рейтинги
8.0 Рейтинг IMDb: 7
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4 постера
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Рейтинги
8.0 Рейтинг IMDb: 7
Оцените
Киноафиша Сериалы Любовницы
Любовницы (2013 - 2016) Mistresses 16+
Год выпуска 2013
Страна США
Всего сезонов 4 сезона
Эпизод длится 60 минут
Телеканал ABC
Продолжительность 52 часа 0 минут
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О чем сериал

«Любовницы» — американский мелодраматический сериал на телеканале ABC, ремейк успешного британского шоу. В центре сюжета находятся четыре подруги, которые поддерживают друг друга во всем. Все они абсолютно разные, и у каждой своя захватывающая история о поисках самой себя и истинной любви. В их жизни полно неудачных отношений с мужчинами и женщинами, проблем в работе, измен, тайн и интриг. Собираясь своей уютной компанией, они помогают друг другу пережить самые страшные периоды и найти правильный выход из сложных ситуаций.

В ролях Персонажи
Автор идеи
K.J. Steinberg
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Алисса Милано
Алисса Милано Savannah “Savi” Davis
Дженнифер Эспозито
Дженнифер Эспозито Calista Raines
Рошелль Эйтс
Рошелль Эйтс April Malloy
Роб Майес
Роб Майес Marc Nickleby
Ким Юн-джин
Ким Юн-джин Karen Kim
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Любовницы - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2013, 13 эпизодов
 
Любовницы - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2014, 13 эпизодов
 
Любовницы - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2015, 13 эпизодов
 
Любовницы - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2016, 13 эпизодов
 
Кадры из сериала
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