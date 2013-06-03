«Любовницы» — американский мелодраматический сериал на телеканале ABC, ремейк успешного британского шоу. В центре сюжета находятся четыре подруги, которые поддерживают друг друга во всем. Все они абсолютно разные, и у каждой своя захватывающая история о поисках самой себя и истинной любви. В их жизни полно неудачных отношений с мужчинами и женщинами, проблем в работе, измен, тайн и интриг. Собираясь своей уютной компанией, они помогают друг другу пережить самые страшные периоды и найти правильный выход из сложных ситуаций.