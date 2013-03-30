«Темное дитя» — многосерийная научно-фантастическая драма, повествующая о девушке по имени Сара, которая упорно не может обрести себя в жизни. Главная героиня совершенно ничего не знает о своих родных, она также почти ничего не помнит о своем детстве. Жизнь Сары серьезно меняется, когда она невольно становится очевидцем самоубийства молодой женщины, ужасно похожей на нее. В стремлении сбежать от собственной жизни девушка решает использовать документы незнакомки. Это приводит Сару к секретной организации, которая проводит эксперименты с клонами.