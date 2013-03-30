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Постер к сериалу Темное дитя
Постер к сериалу Темное дитя
Постер к сериалу Темное дитя
Постер к сериалу Темное дитя
Постер к сериалу Темное дитя
Постер к сериалу Темное дитя
Постер к сериалу Темное дитя
Постер к сериалу Темное дитя
Постер к сериалу Темное дитя
Постер к сериалу Темное дитя
Постер к сериалу Темное дитя
Постер к сериалу Темное дитя
Постер к сериалу Темное дитя
Постер к сериалу Темное дитя
Постер к сериалу Темное дитя
Рейтинги
8.3 Рейтинг IMDb: 8.3
Оцените
15 постеров
Рейтинги
8.3 Рейтинг IMDb: 8.3
Оцените
Киноафиша Сериалы Темное дитя
Темное дитя (2013 - 2017) Orphan Black 18+
Год выпуска 2013
Страна Канада
Всего сезонов 5 сезонов
Эпизод длится 44 минуты
Телеканал CTV Sci-Fi Channel
Продолжительность 36 часов 40 минут
О чем сериал

«Темное дитя» — многосерийная научно-фантастическая драма, повествующая о девушке по имени Сара, которая упорно не может обрести себя в жизни. Главная героиня совершенно ничего не знает о своих родных, она также почти ничего не помнит о своем детстве. Жизнь Сары серьезно меняется, когда она невольно становится очевидцем самоубийства молодой женщины, ужасно похожей на нее. В стремлении сбежать от собственной жизни девушка решает использовать документы незнакомки. Это приводит Сару к секретной организации, которая проводит эксперименты с клонами.

В ролях Персонажи
Автор идеи
Джон Фосетт
Грэм Мэнсон
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Мария Дойл Кеннеди
Мария Дойл Кеннеди Siobhan "Mrs. S" Sadler
Эвелин Брошу
Эвелин Брошу Delphine Cormier
Майкл Мэндо
Майкл Мэндо Victor "Vic" Schmidt
Татьяна Маслани
Татьяна Маслани Sarah Manning
Кристиан Бруун
Кристиан Бруун Donald "Donnie" Hendrix
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Темное дитя - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2013, 10 эпизодов
 
Темное дитя - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2014, 10 эпизодов
 
Темное дитя - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2015, 10 эпизодов
 
Темное дитя - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2016, 10 эпизодов
 
Темное дитя - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2017, 10 эпизодов
 
Кадры из сериала
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