«Утопия» — многосерийное британское шоу, снятое в жанре фантастики. Действие разворачивается вокруг группы совершенно незнакомых друг с другом людей, в руки которых попадает книга под названием «Утопия». Герои уверены, что в этом комиксе описывается создание некоего смертоносного оружия. Очень скоро ими начинает интересоваться сверхсекретная организация, цель которой — устранить всех, кто может быть хоть как-то связан с загадочной книгой. Группа людей объединяется и совместными усилиями пытается противостоять врагу, а также узнать как можно больше о создателях «Утопии».