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8.0 Рейтинг IMDb: 8.4
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Рейтинги
8.0 Рейтинг IMDb: 8.4
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Киноафиша Сериалы Утопия
Утопия (2013 - 2014) Utopia 16+
Год выпуска 2013
Страна Великобритания
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 60 минут
Телеканал Channel 4
Продолжительность 12 часов 0 минут
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О чем сериал

«Утопия» — многосерийное британское шоу, снятое в жанре фантастики. Действие разворачивается вокруг группы совершенно незнакомых друг с другом людей, в руки которых попадает книга под названием «Утопия». Герои уверены, что в этом комиксе описывается создание некоего смертоносного оружия. Очень скоро ими начинает интересоваться сверхсекретная организация, цель которой — устранить всех, кто может быть хоть как-то связан с загадочной книгой. Группа людей объединяется и совместными усилиями пытается противостоять врагу, а также узнать как можно больше о создателях «Утопии».

 

В ролях Персонажи
Автор идеи
Dennis Kelly
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Александра Роуч
Александра Роуч Becky
Нил Мэскелл
Нил Мэскелл Arby / Piètre
Джеральдин Джеймс
Джеральдин Джеймс
Адиль Ахтар
Адиль Ахтар Wilson Wilson
Пол Рэди
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Утопия - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2013, 6 эпизодов
 
Утопия - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2014, 6 эпизодов
 
Слушать саундтрек сериала Утопия
Кадры из сериала
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