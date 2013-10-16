«Туннель» — европейский сериал, производством которого занимались Британия и Франция. Данное шоу является очередной адаптацией культового шведского сериала «Мост». Сюжет разворачивается вокруг Евротоннеля, соединяющего две страны. Именно там было обнаружено «тело». Верхняя часть принадлежит известной политической активистке из Парижа, а нижняя – британской проститутке. Расследованием убийства занимаются представители сразу двух государств. Вместе им предстоит не только найти убийцу, но и раскрыть его чудовищные мотивы.