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Постер к сериалу Туннель
Постер к сериалу Туннель
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Постер к сериалу Туннель
Рейтинги
8.4 Рейтинг IMDb: 7.8
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3 постера
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Рейтинги
8.4 Рейтинг IMDb: 7.8
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Киноафиша Сериалы Туннель
Туннель (2013 - 2017) The Tunnel 16+
Год выпуска 2013
Страна Великобритания/Франция
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 60 минут
Телеканал Sky Atlantic
Продолжительность 24 часа 0 минут
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О чем сериал

«Туннель» — европейский сериал, производством которого занимались Британия и Франция. Данное шоу является очередной адаптацией культового шведского сериала «Мост». Сюжет разворачивается вокруг Евротоннеля, соединяющего две страны. Именно там было обнаружено «тело». Верхняя часть принадлежит известной политической активистке из Парижа, а нижняя – британской проститутке. Расследованием убийства занимаются представители сразу двух государств. Вместе им предстоит не только найти убийцу, но и раскрыть его чудовищные мотивы.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Эмилия Фокс
Эмилия Фокс Vanessa Hamilton
Клеманс Поэзи
Клеманс Поэзи Elise Wassermann
Пол Шнайдер
Пол Шнайдер Koba
Стивен Диллэйн
Стивен Диллэйн DCI Karl Roebuck
Анастасия Хилл
Анастасия Хилл Andrea kerringan
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Туннель - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2013, 10 эпизодов
 
Туннель - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2016, 8 эпизодов
 
Туннель - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2017, 6 эпизодов
 
Кадры из сериала
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