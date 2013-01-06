«Мистер Селфридж» — многосерийное британское телешоу, повествующее о торговле в Соединенном Королевстве начала девятнадцатого века. В центре сюжета — перспективный и амбициозный предприниматель по имени Гарри Селфридж. Он искренне хочет поднять экономику родной страны, при этом улучшив качество продаваемого товара. Однако со временем герой разочаровывается в том, как ведется британская розничная торговля. Тогда он принимает решение открыть собственный торговый центр и показать соперникам, как на самом деле должен вестись бизнес.