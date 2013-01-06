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Постер сериала Мистер Селфридж
Постер сериала Мистер Селфридж
Рейтинги
8.1 Рейтинг IMDb: 7.7
Оцените
2 постера
Киноафиша Сериалы Мистер Селфридж

Мистер Селфридж (2013 - 2016)

Mr. Selfridge 18+
Год выпуска 2013
Страна Великобритания
Всего сезонов 4 сезона
Эпизод длится 43 минуты
Телеканал ITV
Продолжительность сериала 28 часов 40 минут

О чем сериал

«Мистер Селфридж» — многосерийное британское телешоу, повествующее о торговле в Соединенном Королевстве начала девятнадцатого века. В центре сюжета — перспективный и амбициозный предприниматель по имени Гарри Селфридж. Он искренне хочет поднять экономику родной страны, при этом улучшив качество продаваемого товара. Однако со временем герой разочаровывается в том, как ведется британская розничная торговля. Тогда он принимает решение открыть собственный торговый центр и показать соперникам, как на самом деле должен вестись бизнес.

В ролях Персонажи
Автор идеи
Эндрю Дэвис
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Джереми Пивен
Джереми Пивен Harry Selfridge
Фрэнсис О’Коннор
Фрэнсис О’Коннор Rose Selfridge
Сэмюэл Уэст
Сэмюэл Уэст Frank Edwards
Рон Кук
Рон Кук Mr. Crabb
Полли Уокер
Полли Уокер Delphine Day
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

8.1
Оцените 10 голосов
7.7 IMDb
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Сезоны
Мистер Селфридж - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2013, 10 эпизодов
 
Мистер Селфридж - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2014, 10 эпизодов
 
Мистер Селфридж - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2015, 10 эпизодов
 
Мистер Селфридж - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2016, 10 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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