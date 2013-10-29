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Постер сериала Мастер побега
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Киноафиша Сериалы Мастер побега

Мастер побега (2013 - 2013)

The Escape Artist 18+
Год выпуска 2013
Страна Великобритания
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал BBC One
Продолжительность сериала 3 часа 0 минут

О чем сериал

«Мастер побега» — многосерийное драматическое шоу, состоящее из трех частей. Главный герой — адвокат без страха и упрека Уилл Бертон, который может вытащить на свободу практически любого преступника. Перед получением важного чина Бертон берется за дело Лиама Фойла, подозреваемого в убийстве женщины. По ходу развития сюжета герою становится понятно, что его подопечный, скорее всего, виновен, однако он все равно добивается его оправдания в суде. В итоге Фойл, посчитав Бертона недостаточно чистоплотным адвокатом, начинает преследовать его семью повсюду и в конце концов нападает на его супругу.

В ролях
В ролях
Дэвид Теннант
Дэвид Теннант
Эшли Дженсен
Эшли Дженсен
Софи Оконедо
Софи Оконедо
Тоби Кеббелл
Тоби Кеббелл
Jeany Spark
Стивен Уайт
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

8.1
Оцените 10 голосов
7.5 IMDb
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Сезоны
Мастер побега - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2013, 3 эпизода
 
Отзывы о сериале
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