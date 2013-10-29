«Мастер побега» — многосерийное драматическое шоу, состоящее из трех частей. Главный герой — адвокат без страха и упрека Уилл Бертон, который может вытащить на свободу практически любого преступника. Перед получением важного чина Бертон берется за дело Лиама Фойла, подозреваемого в убийстве женщины. По ходу развития сюжета герою становится понятно, что его подопечный, скорее всего, виновен, однако он все равно добивается его оправдания в суде. В итоге Фойл, посчитав Бертона недостаточно чистоплотным адвокатом, начинает преследовать его семью повсюду и в конце концов нападает на его супругу.