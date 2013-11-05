1957 год, Псковская область, город под названием Остров. Во время ограбления местного продуктового убивают двух милиционеров, а еще одного, Юрия Сиротина, серьезно ранят. В госпиталь он попадет в бессознательном состоянии и начинает бредить на немецком языке – зовет мать, вспоминает дядю Генриха…Неужели под маской капитана скрывается шпион? В город присылают сотрудника ГБ Ивана Митина, который должен во всем разобраться. Здесь Ивану придется работать с майором Балахниным, лучшим другом подозреваемого. Конфликт обостряется, когда Митин и Балахнин влюбляются в одну женщину.