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Постер сериала Крик совы
Постер сериала Крик совы
Постер сериала Крик совы
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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3 постера
Киноафиша Сериалы Крик совы

Крик совы (2013 - 2013)

Krik sovy 18+
Год выпуска 2013
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал Первый канал
Продолжительность сериала 10 часов 0 минут

О чем сериал

1957 год, Псковская область, город под названием Остров. Во время ограбления местного продуктового убивают двух милиционеров, а еще одного, Юрия Сиротина, серьезно ранят. В госпиталь он попадет в бессознательном состоянии и начинает бредить на немецком языке – зовет мать, вспоминает дядю Генриха…Неужели под маской капитана скрывается шпион? В город присылают сотрудника ГБ Ивана Митина, который должен во всем разобраться. Здесь Ивану придется работать с майором Балахниным, лучшим другом подозреваемого. Конфликт обостряется, когда Митин и Балахнин влюбляются в одну женщину.

В ролях
В ролях
Сергей Пускепалис
Сергей Пускепалис
Андрей Мерзликин
Андрей Мерзликин
Сергей Юшкевич
Сергей Юшкевич
Евгений Дятлов
Евгений Дятлов
Анатолий Васильев
Анатолий Васильев
Василий Бочкарев
Василий Бочкарев
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.1 IMDb
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Сезоны
Крик совы - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2013, 10 эпизодов
 
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