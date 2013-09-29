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Постер сериала Давай знакомиться
Постер сериала Давай знакомиться
Рейтинги
7.1 Рейтинг IMDb: 7.4
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2 постера
Киноафиша Сериалы Давай знакомиться

Давай знакомиться (2013 - 2013)

Hello Ladies 18+
Год выпуска 2013
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 30 минут
Телеканал HBO
Продолжительность сериала 4 часа 0 минут

О чем сериал

Главный герой этой уморительной комедии, англичанин Стивен — тот еще экземплярчик. Он застенчив и неказист, живет в Лос-Анджелесе, куда переехал, чтобы найти девушку своей мечты. И требования у него, надо сказать, крайне высокие. Однако за соответствие своим идеалам платить он не готов. Это значит, что в мире Стивена не существует таких вещей, как подарки и ухаживания. В душе он уверен, что крайне хорош собой, а его роскошный дом и классная тачка дополняют картину. Но все идет не так хорошо, как он планировал — девушки не ведутся на его странные уловки. Однако Стивен упорно продолжает колесить по ночным клубам и барам в поисках той самой единственной. Сериал основан на стенд-ап шоу Стивена Мерчанта, которое называлось «Hello ladies!». Именно оно и легло в основу сериала, который Стивен и срежиссировал, и сыграл в нем главную роль.

Давай знакомиться - трейлер первого сезона
Давай знакомиться  трейлер первого сезона
В ролях Персонажи
Автор идеи
Стивен Мерчант
Стивен Мерчант
Ли Айзенберг
Джин Ступницки
Джин Ступницки
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Стивен Мерчант
Стивен Мерчант Stuart Pritchard
Кристин Вудс
Кристин Вудс Jessica
Нейт Торренс Wade
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

7.1
Оцените 10 голосов
7.4 IMDb
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Сезоны
Давай знакомиться - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2013, 8 эпизодов
 
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