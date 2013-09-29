Главный герой этой уморительной комедии, англичанин Стивен — тот еще экземплярчик. Он застенчив и неказист, живет в Лос-Анджелесе, куда переехал, чтобы найти девушку своей мечты. И требования у него, надо сказать, крайне высокие. Однако за соответствие своим идеалам платить он не готов. Это значит, что в мире Стивена не существует таких вещей, как подарки и ухаживания. В душе он уверен, что крайне хорош собой, а его роскошный дом и классная тачка дополняют картину. Но все идет не так хорошо, как он планировал — девушки не ведутся на его странные уловки. Однако Стивен упорно продолжает колесить по ночным клубам и барам в поисках той самой единственной. Сериал основан на стенд-ап шоу Стивена Мерчанта, которое называлось «Hello ladies!». Именно оно и легло в основу сериала, который Стивен и срежиссировал, и сыграл в нем главную роль.