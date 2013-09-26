Главные герои комедийного сериала «Сумасшедшие» – одаренный рекламщик Саймон Робертс и его взрослая дочь и коллега Сидни. Вместе эта семейка руководит крупным рекламным агентством, постоянно попадая в смешные и нелепые ситуации из-за своего чрезмерного креатива. Саймон должен уговорить поп-диву спеть джингл, чтобы не упустить своего лучшего клиента. Тем временем Сидни берется за кампанию по продвижению новой кофейни, но в результате ее усилий вся съемочная группа оказывается под дождем из американо.