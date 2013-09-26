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Постер к сериалу Сумасшедшие
Постер к сериалу Сумасшедшие
Постер к сериалу Сумасшедшие
Постер к сериалу Сумасшедшие
Постер к сериалу Сумасшедшие
Постер к сериалу Сумасшедшие
Постер к сериалу Сумасшедшие
Постер к сериалу Сумасшедшие
Постер к сериалу Сумасшедшие
Постер к сериалу Сумасшедшие
Рейтинги
7.4 Рейтинг IMDb: 7
Оцените
10 постеров
Рейтинги
7.4 Рейтинг IMDb: 7
Оцените
Киноафиша Сериалы Сумасшедшие

Сумасшедшие (2013 - 2014)

The Crazy Ones
Год выпуска 2013
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 30 минут
Телеканал CBS
Продолжительность сериала 11 часов 0 минут
О чем сериал

Главные герои комедийного сериала «Сумасшедшие» – одаренный рекламщик Саймон Робертс и его взрослая дочь и коллега Сидни. Вместе эта семейка руководит крупным рекламным агентством, постоянно попадая в смешные и нелепые ситуации из-за своего чрезмерного креатива. Саймон должен уговорить поп-диву спеть джингл, чтобы не упустить своего лучшего клиента. Тем временем Сидни берется за кампанию по продвижению новой кофейни, но в результате ее усилий вся съемочная группа оказывается под дождем из американо.

В ролях Персонажи
Автор идеи
Дэвид Э. Келли
Дэвид Э. Келли
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Сара Мишель Геллар
Сара Мишель Геллар Sydney Roberts
Хамиш Линклэйтер
Хамиш Линклэйтер Andrew Kennedy
Аманда Сеттон
Аманда Сеттон Lauren Slotsky
Джеймс Волк
Джеймс Волк Zach Cropper
Робин Уильямс
Робин Уильямс Simon Roberts
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Сумасшедшие - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2013, 22 эпизода
 
Кадры из сериала
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