«СашаТаня» — это российский ситком во вселенной сериала «Универ», в котором Саша и Таня Сергеевы вместе с маленьким сыном переезжают в отдельную двухкомнатную квартиру, расположенную в московском Алтуфьево. Отец Саши, богатый бизнесмен Сильвестр Андреевич, всячески помогает молодым родителям в бытовых вопросах. В маленькой семье то и дело возникают различные курьезные ситуации, решение которых требует недюжинной смекалки от главных героев. Кроме того, Саша безуспешно пытается избавиться от опеки отца.