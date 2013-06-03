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Постер к сериалу СашаТаня
Постер к сериалу СашаТаня
Постер к сериалу СашаТаня
Постер к сериалу СашаТаня
Постер к сериалу СашаТаня
Постер к сериалу СашаТаня
Постер к сериалу СашаТаня
Постер к сериалу СашаТаня
Постер к сериалу СашаТаня
Рейтинги
6.4
Оцените
9 постеров
Рейтинги
6.4
Оцените
Киноафиша Сериалы СашаТаня
СашаТаня (2013 - …) СашаТаня 16+
Год выпуска 2013
Страна Россия
Всего сезонов 7 сезонов
Эпизод длится 24 минуты
Телеканал ТНТ
Продолжительность 96 часов 0 минут
О чем сериал

«СашаТаня» — это российский ситком во вселенной сериала «Универ», в котором Саша и Таня Сергеевы вместе с маленьким сыном переезжают в отдельную двухкомнатную квартиру, расположенную в московском Алтуфьево. Отец Саши, богатый бизнесмен Сильвестр Андреевич, всячески помогает молодым родителям в бытовых вопросах. В маленькой семье то и дело возникают различные курьезные ситуации, решение которых требует недюжинной смекалки от главных героев. Кроме того, Саша безуспешно пытается избавиться от опеки отца.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Арарат Кещян
Арарат Кещян Майкл
Виталий Гогунский
Виталий Гогунский Кузя
Алексей Климушкин Сильвестр Андреевич Сергеев
Валентина Рубцова
Валентина Рубцова Татьяна (Таня) Сергеева
Андрей Гайдулян
Андрей Гайдулян Александр (Саша) Сергеев
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
СашаТаня - Сезон 1 Сезон 1
2013, 40 эпизодов
 
СашаТаня - Сезон 2 Сезон 2
2014, 40 эпизодов
 
СашаТаня - Сезон 3 Сезон 3
2016, 40 эпизодов
 
СашаТаня - Сезон 4 Сезон 4
2017, 40 эпизодов
 
СашаТаня - Сезон 5 Сезон 5
2018, 40 эпизодов
 
СашаТаня - Сезон 6 Сезон 6
2021, 22 эпизода
 
СашаТаня - Сезон 7 Сезон 7
2021, 18 эпизодов
 
Новости о сериале
Звезда сериала «СашаТаня» поздравила читателей Киноафиши с Новым годом
Звезда сериала «СашаТаня» поздравила читателей Киноафиши с Новым годом
Кадры из сериала
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