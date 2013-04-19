«Хемлок Гроув» — многосерийное американское шоу, снятое в жанре мистической драмы с элементами ужасов. Производством проекта занималась онлайн-платформа Netflix. Действие «Хемлок Гроув» разворачивается в небольшом городе, где проживает влиятельный клан Годфри. Именно Годфри управляют самыми важными объектами инфраструктуры. Спокойную жизнь местных обитателей нарушает неожиданное убийство старшеклассницы. Примерно в это же время в город приезжает семья цыган по фамилии Руманчек. По ходу развития сюжета наследник семейства Годфри — заносчивый парень по имени Роман — объединяется со старшим сыном Руманчеков Питером. Вместе они пытаются расследовать гибель девушки, которая явно имеет сверхъестественную природу.