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Постер к сериалу Хемлок Гроув
Постер к сериалу Хемлок Гроув
Постер к сериалу Хемлок Гроув
Смотреть за 1 рубль
Постер к сериалу Хемлок Гроув
Постер к сериалу Хемлок Гроув
Постер к сериалу Хемлок Гроув
Постер к сериалу Хемлок Гроув
Постер к сериалу Хемлок Гроув
Постер к сериалу Хемлок Гроув
Рейтинги
7.0 Рейтинг IMDb: 7
Оцените
9 постеров
Смотреть за 1 рубль
Рейтинги
7.0 Рейтинг IMDb: 7
Оцените
Киноафиша Сериалы Хемлок Гроув
Хемлок Гроув (2013 - 2015) Hemlock Grove 18+
Год выпуска 2013
Страна США
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 52 минуты
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 28 часов 36 минут
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О чем сериал

«Хемлок Гроув» — многосерийное американское шоу, снятое в жанре мистической драмы с элементами ужасов. Производством проекта занималась онлайн-платформа Netflix. Действие «Хемлок Гроув» разворачивается в небольшом городе, где проживает влиятельный клан Годфри. Именно Годфри управляют самыми важными объектами инфраструктуры. Спокойную жизнь местных обитателей нарушает неожиданное убийство старшеклассницы. Примерно в это же время в город приезжает семья цыган по фамилии Руманчек. По ходу развития сюжета наследник семейства Годфри — заносчивый парень по имени Роман — объединяется со старшим сыном Руманчеков Питером. Вместе они пытаются расследовать гибель девушки, которая явно имеет сверхъестественную природу.

Хемлок Гроув - трейлер третьего сезона
Хемлок Гроув
трейлер третьего сезона
В ролях Персонажи
Автор идеи
Ли Шипман
Ли Шипман
Брайан МакГриви
Брайан МакГриви
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Фамке Янссен
Фамке Янссен Olivia Godfrey
Билл Скарсгард
Билл Скарсгард Roman Godfrey
Лэндон Либуарон
Лэндон Либуарон Peter Rumancek
Каньехтио Хорн
Каньехтио Хорн Destiny Rumancek
Фрея Тингли
Фрея Тингли Christina Wendall
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Хемлок Гроув - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2013, 13 эпизодов
 
Хемлок Гроув - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2014, 10 эпизодов
 
Хемлок Гроув - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2015, 10 эпизодов
 
Слушать саундтрек сериала Хемлок Гроув
Кадры из сериала
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